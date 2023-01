Voortzetten Tour Down Under onzeker voor gehavende Jordi Meeus

Jordi Meeus hoopte vandaag in de eerste rit-in-lijn van de Tour Down Under een gooi te doen naar de overwinning, maar kende een rit om zeer snel te vergeten. De rappe man van BORA-hansgrohe ging op weg naar Tanunda maar liefst twee keer tegen de vlakte.

Meeus kwam al vrij vroeg in de etappe een eerste keer ten val en vervolgens ging het in de eindsprint opnieuw mis. De sprinter raakte in de laatste kilometer het achterwiel van zijn voorganger, kon geen kant meer op en kwakte op hoge snelheid tegen het asfalt. Het is nu maar de vraag of de 24-jarige Belg zijn weg kan vervolgen in de Tour Down Under.

“We trokken in de etappe volledig de kaart van Jordi”, blikt ploegleider Christian Pömer op de website van BORA-hansgrohe terug op een hectische dag. “Dat ging lange tijd goed, maar jammer genoeg kwam Jordi in het begin van de rit al eens ten val. De gevolgen van deze val waren nog te overzien, maar in de slotfase was er een nieuwe valpartij.”

“We hopen dat hij, ondanks zijn blessures, zijn weg kan vervolgen. Onze dokter heeft hier echter het laatste woord over. Woensdag krijgen we normaal gesproken opnieuw een sprintersrit, maar we moeten eerst afwachten wat de medische diagnose van Jordi is. Daar baseren we onze plannen op.”