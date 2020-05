‘Ook renners NTT moeten inleveren, Velux in beeld als nieuwe hoofdsponsor’ vrijdag 1 mei 2020 om 09:01

Ook de renners van NTT ontkomen er niet aan om salaris in te leveren. Dat vertelde teambaas Douglas Ryder in een gesprek met internationale media.

Volgens Ryder heeft de ploeg moeten snijden in de kosten, onder meer omdat er nu geen startgelden worden ontvangen. Ook de renners moesten inleveren. “We hebben de salarissen van de renners en het personeel aangepast om te proberen de duurzaamheid van het team op lange termijn te bevorderen”, citeert Cyclingnews Ryder. “We weten dat het een beslissend jaar voor ons is. Nu is het een zeer moeilijke tijd om die gesprekken met onze sponsors te voeren.”

De ploeg heeft minder inkomsten. “Elk team is anders, maar geen enkele sponsor betaalt zijn volledige budget op 1 januari. Dat we geen wedstrijden rijden, betekent dat de teams geld verliezen”, benadrukt Ryder. “Sommige sponsoren stellen hun betalingen uit tot de wedstrijden weer beginnen. Het is een zeer ingewikkelde puzzel voor elk team. De salarissen zijn de grootste post en we proberen daar op de juiste manier mee om te gaan”, klinkt het.

Vertrouwen UCI

Manager Bjarne Riis vertrouwt erop dat er dit jaar nog wedstrijden verreden kunnen worden. “Als we 100 procent veilig willen zijn, dan moeten we waarschijnlijk twee of drie jaar thuis blijven. Ik kan me niet voorstellen dat de UCI een race zou laten doorgaan als het niet veilig was,” aldus Riis. “Ik denk dat we veel hebben geleerd van Parijs-Nice. We voelden ons daar veilig, dus het is mogelijk om een wedstrijd te houden. Maar het is niet aan mij of aan jou om te beslissen. Dat moeten we aan de experts overlaten.”

Hij laakt de uitspraak van INEOS-manager Dave Brailsford, die aangaf zelf te bepalen wanneer het voor zijn ploeg veilig is. “Iedereen in de wielersport moet samenwerken. We moeten het beste doen voor de sport, niet voor onszelf. Daarom ben ik niet blij met wat Brailsford zegt. Het is egoïstisch. Op dit moment gaat het niet om jezelf, maar om de hele sport.”

Nieuwe titelsponsor

Het sponsorcontract met geldschieter NTT loopt aan het einde van dit seizoen af. Ryder is nog in onderhandeling met de Japanse telecomonderneming over een verlenging. Mocht dat niet doorgaan, dan is de Deense dakramenfabrikant Velux in beeld als opvolger.