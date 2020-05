Voormalige ploeg Villalobos geschokt na positieve dopingtest donderdag 21 mei 2020 om 16:43

Luis Villalobos (EF Pro Cycling) werd afgelopen maandag door de UCI betrapt op het gebruik van groeihormoon GHRP-6. De positieve test van de 21-jarige Mexicaan dateert van 25 april 2019, toen hij nog voor het continentale Aevolo reed. “Ik ben er echt kapot van”, zo vertelt zijn voormalige teammanager Michael Creed.

Het Mexicaanse anti-dopingagentschap nam ruim een jaar geleden de betreffende test af bij Villalobos. Het ging om een out-of-competition-controle. In eerste instantie werd niets aangetroffen, maar volgens de UCI was een heranalyse van het WADA nodig om de positieve test te ontdekken bij de jonge klimmer.

Zijn voormalige ploeg Aevolo laat in een persbericht weten geschokt te zijn na het dopingnieuws. “Dit is echt enorm droevig”, aldus een aangeslagen Creed. “Ik wil weten wat er precies is gebeurd. Ik hoop dat Luis ons kan helpen door met een open en eerlijk verhaal te komen.” Mede-eigenaar Jono Coulter is eveneens van slag. “Dit voelt als een klap in het gezicht.”

Villalobos, die halverwege het seizoen 2019 de overstap maakte naar de Amerikaanse WorldTour-ploeg, heeft nog het recht om de B-staal aan te vragen. Hij is in ieder geval voorlopig geschorst door zijn werkgever. Mocht ook de B-analyse positief blijken, dan hangt de beloftevolle renner een vierjarige schorsing boven het hoofd.