Voormalig INEOS-renner Chris Lawless opgevist door (opleidingsploeg) Lotto Dstny

Chris Lawless komt de rest van het jaar uit voor Lotto Dstny Development Team. De 27-jarige Brit, die in het verleden onder meer voor INEOS Grenadiers reed en dit voorjaar koerste voor het ter ziele gegane AT85 Pro Cycling, heeft een contract getekend tot het einde van dit seizoen. Lawless kan (in wedstrijden die niet van WorldTour-niveau zijn) ook ingezet worden door de hoofdmacht van Lotto Dstny.

“Voor Lotto Dstny is een renner als Chris Lawless, met heel wat ervaring op profniveau, een heel nuttige pion”, zegt Kurt Van de Wouwer, sportief manager bij Lotto Dstny , in een persbericht. “Chris zijn sterktes bevinden zich vooral in de sprintvoorbereiding, maar hij kan ook zijn mannetje staan in de eendagsklassiekers. Daarom hebben we deze opportuniteit gegrepen en zal hij dit seizoen uitkomen voor het Lotto Dstny Development Team, waar hij in de eerste plaats zijn ervaring zal delen met de jonge garde.”

“Daarnaast zal Chris ook ingezet worden in wedstrijden met het ProTeam, waar hij in dienst van onze sprintkopmannen Caleb Ewan en Arnaud De Lie een toegevoegde waarde kan betekenen.” Lawless maakt zijn debuut voor het Lotto Dstny Development Team in de Rutland-Milton Cicle Classic (23 april). Daarna zal hij deelnemen aan de Tour de Bretagne.

Ewan en De Lie bijstaan

“Om deel uit te maken van een iconische ploeg als Lotto Dstny is enorm fijn en ik ben de ploeg dan ook dankbaar voor deze kans”, zegt Lawless, die in 2022 nog voor TotalEnergies uitkwam, in een reactie. “Ik denk dat ik heel wat van mijn ervaring die ik over de jaren heb opgebouwd kan delen met het team en doorgeven aan de youngsters. Ik hou ervan om de jonge garde bij te staan met raad en daad. Dat is trouwens iets wat ik de voorbije jaren al heb gedaan en ik kijk ernaar uit om dit nu bij het Lotto Dstny Development Team te doen.”

“Hopelijk kan ik hen helpen om een betere renner te worden en uiteraard wil ik graag ook toppers als Caleb Ewan en Arnaud De Lie bijstaan waar mogelijk. De eendagsklassiekers en sprintkoersen zijn de wedstrijden die met het beste liggen. Uiteraard wil ik ook tonen waar ik zelf nog tot in staat ben, maar de focus ligt op het delen van mijn ervaring binnen het team.”