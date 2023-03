Tao Geoghegan Hart doet emotionele oproep: “De Britse wielersport is stervende”

Afgelopen vrijdag kwam naar buiten dat AT85 Pro Cycling, een Continental-team uit Groot-Brittannië, per direct op zou houden te bestaan. Dit vanwege financiële problemen. Volgens Tao Geoghegan Hart laat dit zien dat het de verkeerde kant opgaat met de Britse wielersport. Op sociale media deed de renner van INEOS Grenadiers dit weekend een emotionele oproep om het tij te keren.

“De wielersport in Groot-Brittannië is op het diepste punt dat ik ooit heb meegemaakt”, begint Geoghegan Hart. “Los van het voor de hand liggende team (hij doelt op INEOS Grenadiers, red.), zijn er geen professionele mannen -of vrouwenploegen. Er zijn bijna geen profwedstrijden en degenen die bestaan, hebben te maken met een uitdunnende deelnemersveld vanwege de Brexit. En er is überhaupt geen nationale wielerscene.”

“Daarnaast zijn de schappen van de fietsenwinkels leeg, zijn de wegen gevaarlijker en wordt de sport minder toegankelijk vanwege torenhoge toegangsprijzen, de wapenwedlood op het gebied van uitrusting en het gebrek aan kansen om voor een team te rijden dat goede ondersteuning krijgt.”

Stervende

Volgens Geoghegan Hart zijn het überhaupt moeilijke tijden en heeft de sport niet recht op een uitzonderingspositie. “Maar er moet meer worden gedaan om een einde te maken aan de gestage achteruitgang die in is gezet nadat de inspiratie van de zomer van 2012 begon af te nemen”, verwijst hij naar de grote populariteit die wielrennen kreeg door onder andere het succes van Bradley Wiggins in de Tour de France van 2012 en de zege van Mark Cavendish op het WK in Kopenhagen een jaar eerder.

“Het waren absoluut iconische momenten, die ervoor gezorgd hebben dat er meer Britse wielrenners zijn dan ooit. Maar hoe zit het met de sport? Ze is stervende. En ik heb niemand gezien die haar komt reanimeren.”

Oplossingen

Geoghegan Hart kroop in de pen vanwege het failliet van AT85 Pro Cycling, maar volgens hem de spelen de problemen al langer. “Niemand lijkt op te letten”, verzucht hij. “Wat kan jij/wij/ik doen? Ik weet het niet. Misschien zou het vinden van een sponsor door de Women’s Tour een begin zijn, zodat deze koers in volle kracht verder kan gaan.”

“Ik zou ook graag zien dat er meer wordt gelobbyd voor betere regels bij de jeugd. In 2020 heb ik gepleit voor een regel om hoge carbonwielen te verbieden voor kinderen van zestien jaar of jonger. (…) Deze regel bestaat al op de baan, waarom niet op de weg? Toen ik het voorstelde, liep ik tegen bureaucratie en lege antwoorden aan van degenen die de wielersport beheren in dit land. Uiteindelijk heb ik het opgegeven. Maar het is nog steeds iets waarin ik geloof, dus ik ga het opnieuw proberen.”

“Ik heb geen antwoorden, maar ik weet dat je je lokale fietswinkel moet steunen. Ze zitten op hun knieën. Steun je lokale club. Doe vrijwilligerswerk bij sport voor kinderen. Ik ben van plan om me voor al deze dingen en meer in te zetten als mijn eigen carrière erop zit.”