Voormalig wielrenner Antonio Gómez del Moral (81) overleden

Voormalig wielrenner Antonio Gómez del Moral is woensdag op 81-jarige leeftijd overleden. De Spanjaard was in de jaren zestig van de vorige eeuw een succesvolle wielerprof en werd na zijn profloopbaan koersdirecteur van de Ruta del Sol.

Gómez del Moral maakte in 1963 zijn profdebuut voor Flandria-Faeme en reed vervolgens ook nog enkele jaren voor het roemruchte Kas-Kaskol. Na negen seizoenen in het profpeloton besloot hij in 1972 zijn fiets aan de wilgen te hangen.

De Spanjaard boekte in zijn carriere heel wat profzeges. Zo won hij drie etappes in de Vuelta a España en kroonde hij zich in 1965 tot Spaans kampioen op de weg. Ook was hij de beste in de Ronde van Catalonië, de Ruta del Sol en Ronde van Valencia. Ook staat hij op de erelijst van de Ronde van de Toekomst.

Gómez del Moral bleef, na zijn afscheid als profrenner, actief in de wielrennerij. De Spanjaard werd na zijn profcarrière onder meer koersdirecteur van de Ruta del Sol.