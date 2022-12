Voormalig wereldkampioen en Giro-winnaar Ercole Baldini (89) overleden

Voormalig wereldkampioen Ercole Baldini is op 89-jarige leeftijd om het leven gekomen. Volgens La Gazzetta dello Sport is de winnaar van de regenboogtrui in 1958, die in datzelfde jaar ook de Giro d’Italia won, in zijn geboorteplaats Forlì overleden.

Het palmares van Baldini is erg goed gevuld. Hij wist in 1956 olympisch kampioen wielrennen te worden in Melbourne, Australië, en reed in dat seizoen ook een nieuw werelduurrecord. Baldini zette destijds het nieuwe record, dat hij overnam van Jacques Anquetil, op 46,394 kilometer.

Twee jaar later kende ‘De Trein van Forlì’ een uiterst succesvol jaar met de eindzege in de Giro en goud op het wereldkampioenschap in het Franse Reims. Baldini wist in zijn carrière tevens vijf Giro-etappes (in 1957 en 1958), een Tour de France-rit (in 1959) en vier keer de Trofeo Baracchi te winnen. Zijn beste einduitslag in de Tour was een zesde plaats in 1959.

In de jaren ’60 kon Baldini zijn oude niveau niet meer halen, als gevolg van een blindedarmontsteking en problemen met zijn gewicht. Zes jaar geleden, in 2016, werd Baldini opgenomen in de Hall of Fame van de Giro d’Italia.