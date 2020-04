Voormalig Sunweb-renster rijdt voor het goede doel 1300 rondjes door eigen achtertuin zaterdag 18 april 2020 om 12:04

Tussen alle benefietacties met betrekking tot de coronapandemie is die van voormalig Sunweb-renster Molly Weaver een wel heel opvallende. De 26-jarige Britse rijdt vandaag 1300 keer haar tuin rond om geld in te zamelen voor Women’s Aid.

Normaal gesproken was Molly Weaver, die meerdere jaren voor Team Sunweb reed, vandaag van start gegaan in de gravelrace The Dirty Reiver, maar door de coronapandemie is het evenement opgeschoven naar september. Omdat de Britse, die zich heeft toegelegd op langeafstandsfietsen, niet wilde stilzitten, besloot ze een benefietactie te houden.

Ze wil vandaag de afstand van het event (130 kilometer) afleggen in haar achtertuin. Elk rondje is ongeveer 100 meter lang, dus ze moet 1300 keer haar tuin rondrijden. “Een combinatie van gras, gravel en asfalt. Ik verwacht dat het me ongeveer twaalf uur gaat kosten. Het wordt een mentale en fysieke uitdaging, onvergelijkbaar met alles wat ik eerder heb gedaan.”

Zwaarder dan verwacht

Via haar social media houdt ze haar volgers op de hoogte van de benefietactie. Nadat ze haar fietscomputer had ingesteld, konden de 1300 rondjes beginnen. “Dit is veel zwaarder dan ik had verwacht”, liet ze weten na tweehonderd rondjes. De omstandigheden maken het extra lastig: Weaver is in een regenjas gestoken vanwege het natte weer.

Het geld dat ze inzamelt, doneert ze aan Women’s Aid, een organisatie die zich inzet in de strijd tegen huiselijk geweld tegen vrouwen en kinderen. Volgens Weaver is het waarschijnlijk dat de thuisquarantaine tijdens de coronapandemie leidt tot meer misbruik en cijfers tonen zelfs al een stijging aan, constateert ze.