Voormalig juniorenwereldkampioen Jakob Egholm tekent bij Deens continentalteam

Jakob Egholm doet een stapje terug. De 24-jarige Deen, die twee jaar voor de WorldTour-ploeg Trek-Segafredo reed, komt in 2023 uit voor het Deense continentalteam Restaurant Suri-Carl Ras. Dat meldt die laatste ploeg op sociale media.

Egholm werd in 2016 wereldkampioen op de weg bij de junioren. Als belofte reed hij eerst voor Giant-Castelli, waarna hij via Team Waoo terechtkwam bij Hagens Berman Axeon, dat destijds nog een ProTeam was. Nadat Egholm hier twee jaar doorbracht – het tweede jaar kwam de Amerikaanse opleidingsploeg opnieuw uit op Continentaal niveau – kreeg hij voor 2021 en 2022 een contract aangeboden bij Trek-Segafredo. Noemenswaardige uitslagen liet Egholm in zijn tijd bij Trek-Segafredo niet noteren.

Nu keert Egholm terug in Deense dienst bij Restaurant Suri-Carl Ras, dat geleid wordt door zijn vader Hendrik Egholm. Samen met Magnus Bak Klaris en Rasmus Bøgh Wallin zal Egholm “de jongere renners de weg moeten wijzen, zowel in wedstrijden als op training”, valt te lezen op de sociale media van het continentalteam.