Uno-X versterkt zich met Deense winnaar Arno Wallaard Memorial

Rasmus Bøgh Wallin is de volgende aanwinst van Uno-X. De 27-jarige Deen, die dit voorjaar op indrukwekkende wijze naar de zege soleerde in de Arno Wallaard Memorial (1.2), heeft een contract getekend tot eind 2025 bij de Noorse formatie. Hij komt over van het continentale Restaurant Suri-Carl Ras.

Wallin was in het verleden ook al een tijdje prof. Hij reed een kleine twee jaar voor Riwal Readynez, dat in 2020 in financiële problemen kwam en vervolgens een stap terugdeed naar het Continental-niveau. In 2022 kwam Wallin dan bij Restaurant Suri-Car Ras. Voor die ploeg won hij – naast dus de Arno Wallaard Memorial – onder meer een rit en het eindklassement van de Ronde van Estland (2.1). In totaal heeft hij elf UCI-zeges op zijn palmares.

Uno-X is zeer actief op de transfermarkt. Eerder maakte het al de komst bekend van onder anderen Magnus Cort (EF Education-EasyPost), Markus Hoelgaard (Lidl-Trek), Jonas Hvideberg, Andreas Leknessund (Team dsm-firmenich).