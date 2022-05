Voormalig Jumbo-Visma-renner Daan Olivier gaat de politiek in

Daan Olivier gaat de politiek in. De voormalig renner van onder andere Giant-Alpecin en Jumbo-Visma stelt zich voor de Partij van de Arbeid Fryslân beschikbaar voor de Provinciale Statenverkiezingen, die op 15 maart 2023 gehouden worden. Olivier maakte het nieuws deze zondag bekend bij de presentatie van een nieuwe lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid in Friesland.

Tijdens zijn wielercarrière reed Olivier, die vooral te boek stond als klimmer, onder andere naar een achtste plaats in de Ronde van Burgos. Ook werd hij in dienst van Rabobank Development vierde in de Tour de l’Ain. Tot mei 2019 was Olivier prof bij Jumbo-Visma. In zijn laatste seizoen bij de Nederlandse ploeg kon hij geen aansprekende resultaten meer noteren, omdat hij al bijna een jaar met knieklachten kampte. Zodoende hing hij op 26-jarige leeftijd de fiets aan de haak.

Eerder, in 2015, was Olivier overigens ook al gestopt om zich te richten op zijn studie Bestuurskunde, maar in 2017 maakte hij een comeback in het profpeloton. Nu zal hij dus de politieke arena betreden.

Ook wel leuk nieuws. Oud @JumboVismaRoad coureur @DaanOlivier gaat de politiek in. Hij maakte dat vanmiddag bekend bij de presentatie van @Edou_Hamstra als lijsttrekker van de @pvdafryslan. Hij stelt zich voor @pvdafryslan beschikbaar voor Statenverkiezingen. pic.twitter.com/GNhb8Cig5T — Jaap Stalenburg (@JaapStalenburg) May 1, 2022