Voorjaar klaar voor Bob Jungels vanwege lichte hersenschudding

Bob Jungels moet de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik missen. De Luxemburgse coureur van AG2R Citroën werd wel gepresenteerd in de selectie voor woensdag, maar Jungels blijkt niet volledig hersteld te zijn van de lichte hersenschudding die hij opliep bij een val in de Amstel Gold Race.

De ochtend na zijn crash in de Nederlandse klassieker werd tijdens een trainingsrit duidelijk dat Jungels niet in staat is om te koersen deze week. In overleg met Jungels en de medische staf van de Franse ploeg is besloten om hem een week rust te geven. Daardoor mist hij wel de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, die hij in 2018 won.

“Ik ben heel teleurgesteld, omdat het twee wedstrijden zijn die voor mij tot de belangrijkste koersen van het seizoen behoren”, reageert Jungels. “Maar op dit moment is het verstandiger om geen veeleisende wedstrijden te rijden.”

Lawrence Naesen is door AG2R Citroën opgeroepen als zijn vervanger.