AG2R Citroën met Cosnefroy en Jungels in Waalse Pijl

AG2R Citroën heeft de selectie voor de Waalse Pijl naar buiten gebracht. De Franse formatie rekent in de Ardennenklassieker op Benoît Cosnefroy, Aurélien Paret-Peintre en Bob Jungels.

Met Cosnefroy heeft AG2R Citroën de nummer twee van vorig seizoen in de gelederen. Het voorjaar van de heuvelspecialist werd gekenmerkt door knieproblemen, maar vorige week in de Brabantse Pijl (achtste) toonde hij herstel. Jungels kwam in de Amstel Gold Race dan weer ten val. Hij sprak over wat lichte hoofdpijn na zijn opgave, maar is toch op tijd hersteld voor de Waalse Pijl.

Paret-Peintre was de beste man van de ploeg in de Amstel Gold Race op de achttiende plaats. “Ik had een goed gevoel en miste mijn sprint net. In de Waalse Pijl hebben we serieuze ambities, omdat Benoît op deze aankomst goed kan meedoen”, zegt hij. “Ik wil mijzelf in de rol van sterkste ploegmaat schikken, om hem goed geplaatst aan de voet van de Muur van Huy af te zetten.”

Zoek woensdag niet naar Greg Van Avermaet en Oliver Naesen. De ploeg heeft bekendgemaakt dat de Belgische kopmannen van 14-22 mei, samen met Cosnefroy, Michael Schär, Clément Venturini en Dorian Godon, op trainingskamp in de Alpen gaan.

Selectie AG2R Citroën voor de Waalse Pijl 2021 (21 april)

Clément Champoussin

Benoît Cosnefroy

Stan Dewulf

Dorian Godon

Bob Jungels

Aurélien Paret-Peintre

Michael Schär