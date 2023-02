Voorbeschouwing: X2O Trofee Lille 2023 – Fem van Empel debuteert in regenboogtrui

Lille is een absolute klassieker in de cross, maar moet het dit jaar voor het eerst sinds lang zonder beide vedetten, Wout van Aert en Sanne Cant, stellen. Eli Iserbyt, Lars van der Haar en kersverse wereldkampioene Fem van Empel zullen dus voor het mooie weer moeten zorgen rond de recreatieplas. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De traditierijke Krawatencross werd opgericht in 1992. Het was in de periode dat je als Lillenaar supporter was van óf Paul Herygers óf Erwin Vervecken, de toen twee bekendste inwoners van de Kempense gemeente. “Onze veldrit de GP Herygers of de GP Vervecken noemen was geen optie”, vertelde organisator Jef Van den Broeck ons enkele jaren terug. “Want we zouden de helft van het dorp tegen ons in het harnas jagen. Dus kozen we voor de neutrale Krawatencross.”

Een gekke naam misschien, maar dat heeft alles te maken met de historie van Lille. Wie de geschiedenisboeken erbij pakt, leert al snel waar het woord Krawaten vandaan komt. In de 17e eeuw was een gezelschap Kroaten op bezoek in Lille en omgeving. Zij werden vermoord, waarna Lille smartengeld moest betalen. Zodoende kregen de inwoners van Lille al snel een spotnaam toegewezen die op de Kroaten sloeg: Lillenaren werden Krawaten.

Lille is overigens dé Belgische crossgemeente bij uitstek. Herygers (wel nog co-commentator tijdens de cross) en Vervecken (een van de grote mannen achter de X2O Trofee) zijn al enige tijd met pensioen, maar ook Sanne Cant en Wout van Aert vinden in Lille hun roots. Alle vier hebben ze overigens nog iets gemeen: allen werden bij de elite minstens een keer wereldkampioen.

Liefst dertig keer was de Krawatencross actief in de Gazet van Antwerpen Trofee, dat nu bekend is als X2O Badkamers Trofee. Ook was Lille twee keer gastheer van het Belgisch kampioenschap: in 2004 wonnen Bart Wellens en Anja Nobus, in 2016 thuisrijders Van Aert en Cant. Die laatste is bij de vrouwen recordhouder: ze won zes keer in Lille. Bij de mannen deed Sven Nys er nog eentje extra bij. Hij stond bovendien liefst achttien keer op het podium in Lille.

Laatste tien winnaars Krawatencross

Mannen

2022: Toon Aerts

2021: Laurens Sweeck

2020: Wout van Aert

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Wout van Aert (Belgisch kampioenschap)

2015: Mathieu van der Poel

2014: Sven Nys

2013: Niels Albert

Vrouwen

2022: Lucinda Brand

2021: Ceylin del Carmen Alvarado

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Sanne Cant

2018: Sanne Cant

2017: Maud Kaptheijns

2016: Sanne Cant (Belgisch kampioenschap)

2015: Sanne Cant

2014: Sanne Cant

2013: Marianne Vos

Vorig jaar

X2O Badkamers Trofee 2021-2022

Uitslag manche 7 – mannen elite: Lille

1. Toon Aerts

2. Niels Vandeputte op 48s

3. Lars van der Haar op 1m00s

4. Tom Meeusen in z.t.

5. Michael Vanthourenhout op 1m11s

Wedstrijdverslag

Superprestige veldrijden 2021-2022

Uitslag manche 7 – vrouwen elite: Lille

1. Lucinda Brand

2. Annemarie Worst op 57s

3. Ceylin del Carmen Alvarado op 1m51s

4. Manon Bakker op 2m11s

5. Aniek van Alphen op 2m12s

Wedstrijdverslag

Parcours

Recreactiedomein De Lilse Bergen is al jaar en dag het decor voor de Krawatencross. Rondom de plas, waar talrijke Kempense gezinnen in de zomer komen zwemmen, is een omloop uitgezet van net geen drie kilometer lang. De enige asfaltstrook is die waarop de start en finish liggen, met een lengte van 300 meter.

Meteen daarna géén 180 graden-bocht naar rechts meer, die in het verleden nog voor veel problemen zorgde. Wel een extra lusje, voor de renners aan de eerste van 940 meter zand beginnen.

Verwacht u daarbij niet technische zandstroken met moeilijke sporen. Het strand van de Lilse Bergen ligt er vaak vochtig en hard bij, waardoor de echte zandspecialisten hier nog amper in het voordeel zijn. Lille is daarom doorgaans een snelle cross.

De beslissing zal dus eerder vallen op de 1.740 meter aan bospaden die moeten worden overwonnen. De Paepenberg en de balkjes zorgen voor een extra hindernis halverwege de omloop, maar de opeenvolging van vier licht oplopende U-bochten vlak na de laatste passage op het strand, maken vaak de echte verschillen. Daarna is het ook niet ver meer richting de finish.

Programma

Programma zondag 12 februari 2023

10u00: Junioren, mannen

11u00: Beloften, mannen

12u15: G-sporters

13u45: Elite, vrouwen

15u00: Elite, mannen

Locatie

Recreatiedomein De Lilse Bergen, Lille

Publieksinformatie

Tickets kosten 12 euro en zijn online beschikbaar via voorverkoop op de website van de organisatie. Kinderen tot en met 14 jaar mogen gratis binnen.

Website organisatie

Website X2O Badkamers Trofee

Tussenstand X2O Badkamers Trofee na zes manches

Mannen

1. Eli Iserbyt

2. Lars van der Haar op 2m35s

3. Michael Vanthourenhout op 9m14s

4. Pim Ronhaar op 10m23s

5. Jens Adams op 11m04s

Vrouwen

1. Fem van Empel

2. Lucinda Brand op 1m02s

3. Ceylin del Carmen Alvarado op 2m09s

4. Denise Betsema op 3m52s

5. Shirin van Anrooij op op 7m39s

Favorieten mannen

Grotendeels hetzelfde deelnemersveld als in Middelkerke hier, bij de mannen elites. Dat wil zeggen, ook in Lille geen Wout van Aert, Mathieu van der Poel of Tom Pidcock, wél de mannen die het op het afgelopen WK uitvochten om de bronzen medaille. Het snelle parcours rond de recreatieplas zou Lars van der Haar het beste moeten liggen. Vinnig als hij is, zal het niet gemakkelijk zijn om hem uit het wiel te knallen. Zeker niet omdat de omloop er een pak droger bij ligt dan de lastige editie van vorig jaar én Van der Haar in de sprint lastig te verslaan is.

Al lukte Eli Iserbyt wel in dat laatste op het WK in Hoogerheide, in een weliswaar totaal andere sprint bergop. Iserbyt is vastberaden om nog een mooi einde aan zijn seizoen te breien, nadat hij ook in het seizoensbegin niet te temmen was. December werd door een blessure een heel lastige maand, maar sinds zijn onverwachtse zege in Baal zien we weer de beste West-Vlaming aan het werk. Samen met ploegmaat Michael Vanthourenhout, in Maldegem nog winnaar van de Parkcross, vormt hij een stevig duo.

Laurens Sweeck lijkt de gedoodverfde antagonist. Ook na de Parkcross kwam de renner uit Schriek negatief in de belangstelling te staan, omdat hij in een pittig duel met Eli Iserbyt die laatste ten val zou hebben gebracht. Als zandspecialist zou je Sweeck in Lille sowieso hoog moeten inschatten, maar zoals ook al gezegd in de beschrijving van het parcours, kan je die kwaliteiten amper kwijt in Lille. Dan maar speculeren op zijn eveneens sterke sprint?

Of krijgen we een verrassende laureaat? Vorig jaar was Niels Vandeputte er met zijn tweede plaats al dichtbij, en nu draait de renner van Alpecin-Deceuninck zowaar nog een beter seizoen. Ook Gerben Kuypers, Joris Nieuwenhuis, Pim Ronhaar en Ryan Kamp mogen tot de kandidaten voor het podium gerekend worden. Want in zo’n einde-seizoenscross kan nu eenmaal alles.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Lars van der Haar

** Eli Iserbyt, Laurens Sweeck

* Michael Vanthourenhout, Pim Ronhaar, Niels Vandeputte

Favorieten vrouwen

Bij de vrouwen een grote kwaliteitsinjectie ten opzichte van de cross van daags voordien in Middelkerke. De kersverse wereldkampioene, Fem van Empel, tekent namelijk present om haar leidersplaats in de X2O Trofee te verdedigen. Oorspronkelijk was het niet voorzien dat de renster van Jumbo-Visma na het WK nog in actie zou komen, maar wanneer je in de regenboogtrui mag rondcrossen, begint het natuurlijk al snel te kriebelen.

Dat betekent echter wel een streep door de rekening van Lucinda Brand, die zonder de deelname van Van Empel de eindzege in de X2O Trofee op een plateautje kreeg voorgeschoteld. Het had de Nederlandse deugd gedaan, na een jaar dat je bezwaarlijk slecht kan noemen, maar een overwinning ontbreekt al sinds 1 oktober in Meulebeke. Wellicht is zij wel degene die Van Empel het verst kan uitdagen. Niet voor niets eigende Brand zich op het WK nog de bronzen medaille toe.

Ceylin del Carmen Alvarado en Denise Betsema zijn minder grote liefhebbers van snelle parcoursen zoals Lille. Echter openen zulke rondjes ook de mogelijkheden voor een tactische wedstrijd. Zeker in de befaamde U-bochtjes in het bos kan een hardrijdster zoals een van deze rensters zomaar een gat slaan én wegblijven.

Vergeet ook Inge van der Heijden en Manon Bakker niet, de drie smaakmaaksters van de Parkcross in Maldegem van afgelopen woensdag. Elk hadden ze hun momenten in de wedstrijd, maar het was wel Worst die met de zege aan de haal ging. Eerder dit seizoen was ze nog op de sukkel met haar knie, maar ook zij lijkt haar beste benen stilaan terug te vinden.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Ceylin del Carmen Alvarado, Lucinda Brand

* Denise Betsema, Inge van der Heijden, Annemarie Worst

Weer en TV

De toeschouwers in de Lilse Bergen zullen zich hun trip naar de Antwerpse Kempen niet beklagen. Ze krijgen immers een aardig zonnetje voorgeschoteld, bij temperaturen tot 10 graden Celsius. En ook de wind, met een kracht van twee Beaufort vanuit het zuiden, valt zeer goed mee, als we Meteovista mogen geloven.

Sporza op Eén begint omstreeks 13.30 uur aan de voorbeschouwing op de vrouwencross, met aansluitend de wedstrijd van de mannen elites. Eurosport 1 bedient de Nederlandse kijkers omstreeks 13.45 uur.

