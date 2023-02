Voorbeschouwing: Superprestige Middelkerke 2023 – Van der Haar treft Belgen op nieuw parcours

Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock zitten met hun hoofd al bij het wegseizoen, maar het veldritcircus gaat gewoon nog even door. In Middelkerke kruisen de overige toppers een laatste keer de degens voor de Superprestige, bovendien op een gloednieuw parcours. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Noordzeecross pronkt er maar wat graag mee dat het de oudste nog bestaande veldrit is – het BK (al sinds 1910) en WK veldrijden (sinds 1950) buiten beschouwing gelaten natuurlijk. In Middelkerke crosst men al sinds 7 februari 1959. Toen won Firmin Van Kerrebroeck de allereerste editie van de Noordzeecross, al werd die naam pas ingevoerd in 2005.

De Duitse drievoudige wereldkampioen Rolf Wolfshohl triomfeerde in ’60 en ’61. Vervolgens was het aan de broers Roger en Erik De Vlaeminck en Robert Vermeire. U merkt het al aan de grootte van de namen: Middelkerke heeft een immens rijke geschiedenis van zestig jaar op de teller.

Bij de mannen is Norbert Dedeckere recordhouder wat het aantal zeges betreft. De in 2015 overleden West-Vlaming mocht in eigen gouw liefst zes keer juichen. Daarmee doet hij beter dan Sven Nys en Erik De Vlaeminck, die elk vijf keer wonnen in de populaire kustgemeente. Sinds 2012 crossen de dames in Middelkerke: Sanne Cant won vijf van de tien edities van de Noordzeecross.

In 2005 zette de organisatie een belangrijke stap met de verhuis naar Sportpark De Krokodil en nog vijf jaar later maakte de Noordzeecross zijn intrede in de Superprestige veldrijden – waarin het al een tijdje als vaste afsluiter fungeert. Zo groeide de cross uit tot de organisatie die het vandaag is. Ook de toeschouwersaantallen groeiden mee. Ook al valt de wedstrijd de voorbije jaren heel laat op het seizoen, het publiek vindt steeds weer massaal de weg naar de kust.

Dit jaar keert de Noordzeecross terug in de Superprestige na een jaar afwezigheid. In 2022 werden in het weekend van 8 en 9 januari immers Belgische kampioenschappen georganiseerd in Middelkerke. Weliswaar op een totaal ander parcours op de legerbasis en deels op het strand.

Laatste tien winnaars Noordzeecross

Mannen

2021: Laurens Sweeck

2020: Laurens Sweeck

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Mathieu van der Poel

2015: Kevin Pauwels

2014: Tom Meeusen

2013: Klaas Vantornout

2012: Zdeněk Štybar

Vrouwen

2021: Denise Betsema

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Denise Betsema*

2018: Sanne Cant

2017: Sanne Cant

2016: Sanne Cant

2015: Sanne Cant

2014: Helen Wyman

2013: Sanne Cant

2012: Daphny van den Brand

* Uitslag geschrapt na een schorsing vanwege een positieve test op anabole steroïden.

Vorig jaar

Superprestige veldrijden 2020-2021

Uitslag manche 8 – mannen elite: Middelkerke

1. Laurens Sweeck

2. Michael Vanthourenhout op 1s

3. Eli Iserbyt op 52s

4. Corné van Kessel op 1m23s

5. Lars van der Haar op 1m51s

Wedstrijdverslag

Superprestige veldrijden 2020-2021

Uitslag manche 8 – vrouwen elite: Middelkerke

1. Denise Betsema

2. Ceylin del Carmen Alvarado op 32s

3. Lucinda Brand op 1m08s

4. Manon Bakker op 1m31s

5. Yara Kastelijn op 1m53s

Wedstrijdverslag

Parcours

In de beginjaren werd in Middelkerke nog in de duinen gecrost – zoals in Koksijde nog altijd het geval is, maar aan het begin van de 21ste eeuw werd de organisatoren een halt toegeroepen en moest men op zoek naar een nieuwe locatie. Wijlen Norbert Dedecker – de recordhouder – tekende met de steun van Ivan Messelis een nieuwe omloop uit in Sportpark De Krokodil.

De nieuwe parcoursbouwers maakten er een intervalcross van, met een afwisseling van weide- en zandstroken én enkele korte maar pittige hellinkjes. Die blijven in 2023 weliswaar intact, maar de organisatoren brachten wel de nodige veranderingen aan op het parcours.

Start en aankomst blijven liggen op de Westendelaan, maar de asfaltpassage is grondig ingekort. En nog ingrijpender: de renners rijden voortaan in de omgekeerde richting ten opzichte van de vorige edities van de Noordzeecross. Vlak na de aankomst worden ze rechtsaf gestuurd, voor enkele lusjes parallel met de asfaltstrook, waar ook de eerste hellingen te vinden zijn.

Na een eerste passage door de materiaalpost gaat het naar het meest westelijke deel van het parcours, vlak naast de indoor tennisbaan, waar de organisatie haar VIP-tenten voor de eerste keer heeft neergeplant. Niet ver daarna volgt de traditionele zandpassage, die in Middelkerke niet mag ontbreken, vooraleer via een laatste lus de finish weer wacht.

Programma

Programma – zaterdag 11 februari 2023

09:30 uur – 1ste jaars Nieuwelingen, mannen

10:30 uur – 2de jaars Nieuwelingen, mannen

12:00 uur – Junioren, mannen

13:40 uur – Elite en U23, vrouwen

15:10 uur – Elite en U23, mannen

Locatie

Sportpark De Krokodil, Middelkerke

Publieksinformatie

Tickets kosten 12 euro en zijn online beschikbaar via voorverkoop op de website van de organisatie. Deze voorverkoop eindigt op vrijdag 10 januari om 23.59 uur. Kinderen tot en met 14 jaar mogen gratis binnen.

Website organisatie

Website Telenet Superprestige

Tussenstand Superprestige na zeven manches

Mannen

1. Lars van der Haar – 90 punten

2. Michael Vanthourenhout – 84 punten

3. Eli Iserbyt – 83 punten

4. Laurens Sweeck – 68 punten

5. Kevin Kuhn – 52 punten

6. Tom Pidcock – 50 punten

7. Niels Vandeputte – 47 punten

8. Wout van Aert – 45 punten

9. Quinten Hermans – 40 punten

10. Toon Vandebosch – 33 punten

Vrouwen

1. Ceylin del Carmen Alvarado – 95 punten

2. Inge van der Heijden – 91 punten

3. Denise Betsema – 89 punten

4. Aniek van Alphen – 62 punten

5. Marion Norbert-Riberolle – 49 punten

6. Zoe Bäckstedt – 43 punten

7. Sanne Cant – 35 punten

8. Annemarie Worst – 28 punten

9. Shirin van Anrooij – 27 punten

10. Manon Bakker – 26 punten

Favorieten mannen

De strijd die Lars van der Haar en Eli Iserbyt uitvochten voor de bronzen medaille op het wereldkampioenschap in Hoogerheide, zullen ze in Middelkerke mogen overdoen voor deze slotmanche van de Superprestige. De twee houden wel van de korte hellinkjes die in Sportpark De Krokodil te vinden zijn, aangezien ze allebei de nodige explosiviteit in de benen hebben. In Hoogerheide toonde Iserbyt ook dat hij in de sprint geen schrik moet hebben.

Van der Haar heeft de Superprestige in principe op zak. Het zou al heel vreemd moeten lopen, mocht hij zes plaatsen slechter doen dan Michael Vanthourenhout, die zijn dichtste belager is. De Europese en Belgische kampioen toonde zich op het WK in de eerste koershelft, maar kende een kleine terugval. In Middelkerke kan hij normaliter meer zijn eigen koers rijden.

En dan hebben we de winnaar van de afgelopen twee edities in Middelkerke nog niet eens genoemd. Laurens Sweeck toonde zich toen telkens afgetekend de beste, op een parcours dat toen wel meer tot een ploeterpartij was geschapen dan het komend weekend is. Dit seizoen komt Sweeck zowaar nog beter voor de dag, en met de Wereldbeker op zak kan hij zeer ontspannen naar deze laatste crossen van het seizoen toeleven.

De outsiders? Dan komen we al snel uit bij Gerben Kuypers. De kersverse prof was zonder meer de revelatie van het WK in Hoogerheide van afgelopen week. Tot halfweg streed hij mee voor het brons, om uiteindelijk op plaats zes te belanden. Kuypers leeft op een roze wolk, en dus zou een nieuwe topuitslag geen verrassing zijn. Ook Niels Vandeputte zou nog iets in de benen moeten hebben, net als Joris Nieuwenhuis.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Eli Iserbyt

** Lars van der Haar, Laurens Sweeck

* Michael Vanthourenhout, Gerben Kuypers, Niels Vandeputte

Favorieten vrouwen

Zonder de grote drie bij de dames – Fem van Empel, Puck Pieterse en Shirin van Anrooij – belooft het ook in deze categorie een open strijd te worden. Ceylin del Carmen Alvarado krijgt van ons een streepje voor, als leidster in de Superprestige. Bovendien teerde ze de afgelopen weken op een goede vorm, waarbij ze nét de Nederlandse titel misliep en verder nooit uit de top 5 viel.

Al zou Lucinda Brand daar maar wat graag een stokje voor steken. De bronzen medaillewinnares van het WK in Hoogerheide is constant, maar mist de uitschieters van weleer. Ze moet al van de Berencross in Meulebeke op 1 oktober wachten op een nieuwe zege, wat toch bijzonder lang is voor de ex-wereldkampioene. Het zou haar ongetwijfeld deugd doen om nog eens met de overwinning aan te knopen in Middelkerke.

Denise Betsema was al twee keer succesvol in Middelkerke. De Texelse is altijd goed op de vlakkere parcoursen, waar de kracht volop kan worden aangewend. Maar toch is niet zij, maar Inge van der Heijden de eerste achtervolgster in het klassement van de Superprestige. Van der Heijden volgt op amper vier punten, waardoor Alvarado geen pech of een slechte dag zal mogen kennen.

Bij de outsiders géén Silvia Persico, die in de Verenigde Arabische Emiraten al aan haar wegseizoen is begonnen, of Zoe Bäckstedt. Annemarie Worst breit als meer pure crosster wel nog een vervolg aan haar veldritseizoen, en mag – zeker na haar zege in Maldegem – hopen op een mooie ereplaats. Net als de Belgische Marion Norbert-Riberolle, Alicia Franck en Laura Verdonschot.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Ceylin del Carmen Alvarado

** Lucinda Brand, Denise Betsema

* Inge van der Heijden, Annemarie Worst, Marion Norbert-Riberolle.

Weer en TV

Zowel de vrouwen- als de mannenwedstrijd wordt gecoverd door Telenet Play Sports en Proximus Pickx+ Sports 1 in België en door Eurosport 1 in Nederland. De Belgen beginnen al om 13.15 uur aan de voorbeschouwing op de wedstrijd van de vrouwen, met aansluitend de mannencross. Eurosport is pas vanaf 13.30 uur van de partij.

De organisatoren kregen twee jaar terug nog een regen-editie te verwerken, maar daar moeten ze nu niet voor vrezen. Volgens Meteovista blijft het droog, met amper 20% kans op neerslag. De temperaturen kunnen oplopen tot 7 graden Celsius en, niet onbelangrijk aan de kust, de wind komt uit het westen en blaast aan een kracht van drie Beaufort.