Voorbeschouwing: X2O Trofee Kortrijk 2022 – De eerste van het seizoen voor Pidcock?

Is Kortrijk de wedstrijd van de laatste kans voor de Iserbyts, Vanthourenhouts en Van der Haars van deze wereld? Vanaf zondag in Hulst is slokop Mathieu van der Poel immers weer van de partij, waardoor Kortrijk allicht een fel bevochten strijd zal worden. WielerFlits blikt vooruit op de strijd bij de mannen en de vrouwen.

Historie

Het waren de Kortrijkse burgemeester Vincent Van Quickenborne en zijn schepen van Sport Arne Vandendriessche die al een poos vragende partij waren om een topcross naar de Groeningestad te halen. “Maar daarvoor moest er uiteraard een plekje op de reeds overvolle kalender vrijkomen”, vertelde Christophe Impens van het organiserende Golazo daar destijds over.

“Dat was in 2019 eindelijk het geval en we kregen toestemming van de UCI en Belgian Cycling om Kortrijk in te passen.” Tot zover het ontstaan van de CAPS Urban Cross, die dus twee jaar geleden voor het eerst werd georganiseerd.

Eenmaal het plaatsje op de kalender verzekerd, werd gezocht naar een geschikte locatie. In eerste instantie werd geopteerd voor een omloop in deelgemeente Bellegem, maar uiteindelijk kwam parcoursbouwer Erwin Vervecken terecht in het Koning Albertpark, middenin het Kortrijkse stadscentrum: “Een groene oase die we letterlijk ontdekt hebben via Google Earth.”

Zowel in Kortrijk als bij Golazo pakken ze graag uit met dat unieke, onderscheidend karakter dat een stadscross heeft. En dat de wedstrijd meteen in de X2O Trofee werd gedropt, is geen toeval. Ook al hechten toppers steeds minder belang aan klassementscrossen, toch biedt dit vandaag nog steeds de grootste garantie op een degelijk deelnemersveld.

De eerste editie werd gewonnen door Mathieu van der Poel bij de mannen en Lucinda Brand bij de vrouwen. Toen gold de CAPS Urban Cross als de derde manche van de DVV Trofee, na de Koppenbergcross en de Flandriencross (Hamme). Twee jaar terug verschoof de Flandriencross naar januari, sindsdien is Kortrijk de tweede manche van het regelmatigheidscriterium.

Laatste winnaars Kortrijk

Mannen

2021: Toon Aerts

2020: Eli Iserbyt

2019: Mathieu van der Poel

Vrouwen

2021: Lucinda Brand

2020: Lucinda Brand

2019: Lucinda Brand

Vorig jaar

X2O Trofee 2021-2022

Uitslag mannen – Manche 2 in Kortrijk

1. Toon Aerts (Baloise Trek Lions)

2. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal)

3. Corne van Kessel (Tormans)

4. Vincent Baestaens (Group Hens-Maes)

5. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal)

X2O Trofee 2021-2022

Uitslag vrouwen – Manche 2 in Kortrijk

1. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions)

2. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix)

3. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal)

4. Annemarie Worst (777)

5. Anna Kay (Experza Footlogic)

Parcours

De omloop van de CAPS Urban Cross situeert zich op zo’n vijfhonderd meter van de Grote Markt, namelijk in en rond het Albertpark. Inclusief twee bruggen: de smalle Collegebrug, die uitsluitend gebruikt wordt voor voetgangers en fietsers, én de brede Groeningebrug. Beide bruggen overspannen de rivier de Leie.

De twee bruggen zijn niet de enige hindernissen op het parcours. De renners doorkruisen ook het zand van Buda Beach, een strandje langs de rivier. Grotendeels gelijk aan het parcours van vorig jaar dus, met het grote verschil dat de omloop nu in omgekeerde richting wordt afgewerkt.

Het rondje is iets meer dan drie kilometer. Dat is iets langer dan de doorsnee afstand van een crossparcours. Een bewuste keuze voor het toch wel snelle parcours. Ook best uniek: de finishlijn is getrokken pal boven de Leie, in het midden van de Groeningebrug. Als het op een spurtje aankomt, moet er dus bergop gesprint worden.

De organisatie zelf spreekt over een tactisch en technisch parcours. Ondanks de enkele, eerder kunstmatige hindernissen, belooft het een snelle cross te worden. Met de twee bruggen als de scherprechters.

Programma en info

Programma zaterdag 26 november 2022

9.15 uur: Junioren vrouwen

11.00 uur: Junioren mannen

12.15 uur: Beloften mannen

13.45 uur: Elite vrouwen

15.00 uur: Elite mannen

Locatie

President Kennedylaan 100, 8500 Kortrijk

Publieksinformatie

Vanop de parking aan Kortrijk XPO zal een shuttle je naar de ingang van het event brengen. Shuttles zullen rijden vanaf 9.00 uur. De laatste shuttle vertrekt om 17.30 uur van aan de opstapplaats richting de publieksparking.

Tickets in voorverkoop zijn verkrijgbaar aan €12 per stuk (tot en met vrijdag 25 november 23u59). Op zaterdag 26 november kan u ter plaatse uw inkomticket aankopen aan €15 per stuk.

Praktische info

Stand na één manche

Vrouwen

1. Fem van Empel

2. Denise Betsema op 57s

3. Shirin van Anrooij op 1m24s

4. Clara Honsinger op 2m19s

5. Marie Schreiber 2m59s

Mannen

1. Lars van der Haar

2. Eli Iserbyt z.t.

3. Michael Vanthourenhout op 21s

4. Jens Adams op 44s

5. Pim Ronhaar op 1m11s

Favorieten mannen

Na zijn fantastische remonte in de wereldbekercross van Overijse, kunnen we voor komend weekend niet meer om wereldkampioen Tom Pidcock heen. Het is eigenlijk niet te geloven dat de Brit nog maar één training en twee crossen in de benen heeft en nu al meedoet voor de prijzen. Pidcock wordt elke cross beter en niet toevallig won hij vorig jaar ook zijn derde veldrit.

Dan moet Pidcock wel voorbij Michael Vanthourenhout, toch de man in vorm. Vanthourenhout houdt de eer van de troepen van Pauwels Sauzen-Bingoal hoog, nu maatje Eli Iserbyt – de grote veelvraat in het begin van het seizoen – zijn been en -rugproblemen maar niet te boven lijkt te komen. Doorgaans houdt Vanthourenhout meer van omlopen met hoogteverschillen, maar anderzijds is hij ook technisch als een van de beteren onderlegd. Verwacht hem dus maar terug vooraan.

De organisatie mag blij zijn met die drie toppers aan de start, want Laurens Sweeck en Toon Vandebosch zijn er in Kortrijk niet bij. Sweeck had na zijn forfait voor de Koppenberg al geen klassement meer te verdedigen in de X2O Trofee, wat passen voor Kortrijk logischer maakt. Samen met Vandebosch traint hij tot en met vrijdag in Mallorca, om alles vervolgens op de wereldbekermanche in Hulst te zetten. Ryan Kamp, toch ook sterk bezig, is eveneens afwezig.

Lars van der Haar en zijn manschappen van Baloise Trek Lions kunnen ook het mooie weer maken in Kortrijk. Van der Haar is misschien wel de meest constante renner van het seizoen, met veertien podiumplaatsen in evenveel crossen. Slechts één klassementscross kon de Nederlandse kampioen winnen, maar met de Koppenberg was dat wel een hele mooie. Met Joris Nieuwenhuis en een herboren Thibau Nys heeft Sven Nys een sterk blok.

Komen verder in aanmerking voor een mooie ereplaats: natuurlijk Niels Vandeputte, die steeds nadrukkelijker de stap richting de top-5 aan het zetten is, Jens Adams, Emiel Verstrynge en beloftewereldkampioen Joran Wyseure.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Tom Pidcock

** Lars van der Haar, Michael Vanthourenhout

* Eli Iserbyt, Joris Nieuwenhuis, Niels Vandeputte

Favorieten vrouwen

Bij de dames nog meer afwezigheden. Meer nog: de gehele top-3 van de wereldbeker in Overijse (Puck Pieterse, Fem van Empel en Shirin van Anrooij) is in Kortrijk niet van de partij. Het drietal schat de belangen van de wereldbekermanche in Hulst toch wat hoger in.

Ook Ceylin del Carmen Alvarado is tegenwoordig in de winning mood. De Nederlandse met Dominicaanse roots was de beste in de Superprestigemanches van Niel en Merksplas, en op die manier kan ze eindelijk haar moeilijke seizoen 2021-2022 achter zich laten. We zien weer een stralende voormalige wereldkampioene, die er op het technische parcours in Kortrijk zomaar eentje kan bijdoen.

Tweede in die twee crossen: Denise Betsema. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal is een liefhebster van de meer vlakke omlopen en won op die manier eerder dit jaar al de Superprestige in Ruddervoorde. Nu haar ploegmate Fem van Empel zich op de debatten van een dag later toelegt, is het bovendien een ideale kans om nog eens uit de schaduw te treden.

Ex-wereldkampioene Lucinda Brand was al driemaal op rij winnaar in Kortrijk. Op papier is er dus niemand die het parcours beter kent dan zij. Alleen hebben we sinds haar blessure niet meer de allerbeste Brand aan het werk gezien; wel is haar vorm groeiende. Ook wereldkampioene Marianne Vos zit nog lang niet op haar topniveau. Maar beide rensters vinden hier, in afwezigheid van de vinnige jeugd, weer een unieke kans op winst.

Bij de outsiders zetten we Yara Kastelijn, die in Kortrijk pas haar eerste cross van het seizoen rijdt. Maar ook Sanne Cant, Aniek van Alphen, Zoe Backstedt, Marion Norbert Riberolle en Sanne Cant mogen hopen op een ereplaats.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Ceylin del Carmen Alvarado

** Denise Betsema, Lucinda Brand

* Marianne Vos, Aniek van Alphen, Yara Kastelijn

Weer en TV

Toeschouwers mogen zondag een grijs weertje verwachten in Kortrijk, met veel bewolking en temperaturen tot 9 graden Celsius en een windkracht van drie Beaufort. Volgens Meteovista blijft het wel de hele middag droog, dus krijgen we nog altijd een aangenaam crossfeest.

Sporza is zaterdag vanaf 13.30 uur van de partij voor een live-uitzending van zowel de mannen als vrouwen eliterenners. Nederlandse kijkers kunnen tien minuten later terecht op Eurosport 2 en de online kanalen van Eurosport en GCN+.