maandag 11 december 2023 om 07:00

Voorbeschouwing: Wooning Zesdaagse Rotterdam 2023 – Wie klopt Havik en Van Schip?

De Wooning Zesdaagse (12-17 december) dompelt Ahoy Rotterdam om tot wielertheater. Het is de 40ste editie van het event en dit jubileum wordt opgeluisterd door de komst van de eerste Nederlandse wereldkampioenen koppelkoers, Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip. Dat de eindzege naar het regenboogteam gaat, is echter geen uitgemaakte zaak. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Vorige editie

De 39e editie is de eerste na een afwezigheid van bijna drie jaar van de Zesdaagse door corona. De wedstrijd in 2022 staat in het teken van het afscheid van Niki Terpstra als professioneel wegwielrenner. Hij vormt een koppel met goede vriend Yoeri Havik. Het duo begint goed en verovert de eerste gele truien. In de dagen die volgen raken ze de koppositie kwijt.

Op de vijfde avond, nota bene de avond waarop op grootse wijze afscheid wordt genomen van Terpstra, heroveren de Nederlanders de leiding, maar het verschil met Lindsay De Vylder-Jules Hesters en Elia Viviani met Vincent Hoppezak is minimaal.

Uiteindelijk komt het aan op de laatste koppelkoers. Terpstra en Havik beginnen met 8 punten achterstand aan het sluitstuk, maar met de steun van het publiek slaagt het duo erin zijn achterstand goed te maken. Voor Terpstra is het zijn vijfde zege in Rotterdam, voor Havik zijn tweede.

Uitslag Wooning Zesdaagse 2022

1. Niki Terpstra & Yoeri Havik – 384 punten

2. Lindsay De Vylder & Jules Hesters – 414 punten en 1 ronde

3. Elia Viviani & Vincent Hoppezak – 400 punten en 1 ronde

4. Roger Kluge & Cees Bol – 320 punten en 2 ronden

5. Philip Heijnen & Tim Torn Teutenberg – 322 punten en 3 ronden

Programma en info

Programma

De Wooning Zesdaagse bestaat uit verschillende competities: de GPN/Provato Sprint Cup, de Talents Cup voor talenten onder 23 jaar, het damestoernooi en natuurlijk de koppelzesdaagse voor eliterenners. De nummers waarop iedere dag door de eliterenners wordt gestreden, zijn: koppelkoers, koppelafvalling, 200 meter tijdrit, supersprint, dernyrace en afvalkoers.

Locatie

Ahoyweg 10, 3084 BA Rotterdam

Publieksinformatie

Tickets zijn verkrijgbaar vanaf € 20 via de website van de Zesdaagse en via Ticketmaster.

Praktische info

Website van de organisatie

Rennersveld

Programma

Deelnemers

Op dinsdag 8 augustus 2023 werd in Glasgow een stukje sporthistorie geschreven. Voor het eerst sinds de koppelkoers in 1995 een WK-onderdeel werd, won een Nederlands koppel dit baannummer. Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip hoorden al een paar jaar bij de beste teams van de wereld met successen in de Wereldbeker en de Europese kampioenschappen, maar die grote vette vis werd afgelopen zomer binnengehaald.

Dankzij hun overwinning op de wielerbaan van de Sir Chris Hoy Velodrome, mogen Havik en Van Schip deze week voor eigen publiek de regenboogtrui aantrekken in Rotterdam. Onlangs reed het Nederlandse duo ook al als wereldkampioenen de Zesdaagse van Gent, waar Lindsay De Vylder en Robbe Ghys net iets frisser waren aan het eind. Na een fraaie laatste koppelkoers stonden de Belgen op het hoogste treetje van het podium en waren Havik en Van Schip tweede.

Met de regenboogtrui om de schouders zijn Havik en Van Schip de prooi waarop moet worden gejaagd door de andere koppels. Het meest ervaren koppel van het pak, Roger Kluge en Theo Reinhardt, gaat die jacht ongetwijfeld niet uit de weg. De Duitsers vormen al jaren een hecht team en werden wereldkampioen koppelkoers in 2018 en 2019. Ze zijn makkelijk herkenbaar aan de kampioenstrui, die ze verdienden met hun titel tijdens het EK in Grenchen.

Na het afscheid van Kenny De Ketele en Iljo Keisse heeft België niet lang hoeven wachten op nieuwe baanhelden. Bij die sterke lichting horen ook Lindsay De Vylder en Jules Hesters. Dit koppel was een jaar geleden tweede in Rotterdam en moet ook nu om de bovenste plaatsen mee kunnen doen. De Vylder won onlangs de Zesdaagse van Gent; Hesters was pas geleden een van de smaakmakers van de Track Champions League.

Niet alleen Havik en Van Schip zijn Nederlandse kanshebbers voor het podium, ook Vincent Hoppezak en Philip Heijnen mogen we daarbij rekenen. Het jonge koppel heeft nog niet de ervaring van de wereldkampioenen, maar timmert internationaal hard aan de weg. Hoppezak finishte vorig jaar al op het podium in Rotterdam aan de zijde van Elia Viviani. ‘Philip Derny’ reed zich onlangs meerdere keren in de kijker tijdens de Track Champions League.

Als we kijken naar ervaring, maakt nog een aantal duo’s aanspraak op het podium. Sebastián Mora, in 2016 winnaar in Rotterdam, kan met zijn gelegenheidsploeggenoot, de beloftevolle Matias Malmberg, weleens verrassen. Hetzelfde geldt voor een van de beste Franse renners op de baan, Thomas Boudat, met William Perrett, een van de betere Britten. Boudat is bovendien een van de vier oud-winnaars aan de start naast Havik, Kluge en Mora.

De duo’s Moritz Malcharek–Roy Eefting en Lukas Rüegg–Claudio Imhof kunnen bogen op veel baanervaring. Met zijn sprints is Eefting een specialist in de scratch-race, wat hij dit jaar kon laten zien in onder andere de Track Champions League. Ook Tuur Dens staat te boek als een expert in de scratch-race. Bovendien kan hij razendsnelle baanronden over 200 meter uit zijn benen schudden. Hij mag dat laten zien aan de zijde van William Tidball.

Dan hebben we nog een handvol talentvolle koppels aan de start. Milan Van den Haute werd een jaar geleden op het allerlaatste moment aan het deelnemersveld toegevoegd, maar als eerstejaars junior (!) bewees hij uit het juiste hout te zijn gesneden. Op de vierde avond won hij een van de twee dernyreeksen en op de slotdag haalde hij samen met Lukas Rüegg de winst naar zich toe in de koppelafvalling. Dit jaar is hij gekoppeld aan de Italiaan Matteo Donegà.

Peter Moore en Clément Petit streden afgelopen jaar nog in de Talents Cup (waar Moore de eindzege pakte met Nicholas Hamon) en mogen nu voor het eerst kennismaken met de ‘grote Zesdaagse’. Normaal zijn deze zes dagen een mooie leerschool voor het Amerikaans-Franse koppel. Hetzelfde geldt voor het jonge Nederlandse duo Yanne Dorenbos–Elmar Abma en de beloftevolle Oostenrijkers Maximilian Schmidbauer en Raphael Kokas.

Koppels Wooning Zesdaagse van Rotterdam 2023

1. Yoeri Havik & Jan-Willem van Schip

2. Roger Kluge & Theo Reinhardt

3. Matias Malmberg & Sebastián Mora

4. Moritz Malcharek & Roy Eefting

5. Thomas Boudat & William Perrett

6. Lukas Rüegg & Claudio Imhof

7. Lindsay De Vylder & Jules Hesters

8. Milan Van den Haute & Matteo Donegà

9. Maximilian Schmidbauer & Raphael Kokas

10. Yanne Dorenbos & Elmar Abma

11. Peter Moore & Clement Petit

12. Vincent Hoppezak & Philip Heijnen

13. Tuur Dens & William Tidball

Sprint Cup

De Wooning Zesdaagse is ook een mooie gelegenheid om de snelste sprinters van de wereld dichtbij huis in actie te zien! Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland zijn de grote blikvangers op de wielerbaan van Rotterdam Ahoy. Een maand geleden stond Hoogland in de spotlights toen hij in Mexico het wereldrecord op de kilometer verbeterde naar 55,433 seconden. Het deelnemersveld wordt aangevuld met een handvol Nederlandse talenten: Tijmen van Loon, Daan Kool, Lars Romijn en Loris Leneman.

Talents Cup

In het voorprogramma wordt de Talents Cup verreden voor renners onder de 23 jaar. Yoeri Havik, Dylan van Baarle, Jules Hesters, Vincent Hoppezak, Philip Heijnen… Stuk voor stuk renners die in het begin van hun carrière de U23-wedstrijd hebben gereden. Justin Willemsen, vorig jaar tweede, keert terug om aan de zijde van Martijn Mulder een gooi te doen naar de eindzege. Tom Crabbe-Matijs Van Strijthem uit België, Joeri Schaper-Julian Vergouw en Jan van Schaik met Collin Westbroek zijn ook koppels om naar uit te kijken.

Elite dames

Met twee wedstrijden achter de derny keerde het vrouwenwielrennen een jaar geleden terug in het hoofdprogramma van de Zesdaagse. Dat smaakt naar meer, moet de organisatie hebben gedacht. Dit jaar komen de vrouwen zowel op donderdag, vrijdag als op zaterdag in de baan en op die dagen rijden zij een scratch-race, een temporace en een afvalling. Maike van der Duin is de grootste naam op de startlijst. Zij neemt het op tegen onder anderen Nina Kessler, Maaike Brandwagt, Babette van der Wolf en Juliet Eickhof.

TV

De Wooning Zesdaagse is van donderdag tot en met de slotdag, zondag, rechtstreeks te zien via de televisiezenders van Ziggo. Bekijk onze TV-gids voor de actuele uitzendtijden.