Tim van Hengel • zondag 10 december 2023 om 20:05

Hoe Peter Post een hoofdrol speelde in de groei en ontwikkeling Zesdaagse van Rotterdam

De Zesdaagse van Rotterdam vierde in 2023 zijn 40-jarig bestaan, maar de geschiedenis van het evenement gaat terug tot voor de Tweede Wereldoorlog. De eerste edities dateren namelijk van 1936 en 1937. Destijds is de Nenijtohal in de Blijdorpse polder (een erfenis van de Nederlandse Nijverheidstentoonstelling van 1928) het decor voor de wedstrijden.

Jan Pijnenburg en Cor Wals, in de jaren ’30 bekende namen in het baanwielrennen, zijn de eerste winnaars; een jaar later trekken de Belgen Albert Buysse en Albert Billiet de eindzege naar zich toe. Het duurt 31 jaar voordat de derde editie wordt gehouden. In 1968 en 1969 strijken de renners neer in de Energiehal, op de plaats waar tegenwoordig de gebouwen van het Erasmus Medisch Centrum staan.

Een kleine vijf kilometer zuidelijker, op Rotterdam-Zuid, wordt op dat moment al het Sportpaleis Ahoy uit de grond gestampt: een omvangrijk complex waar voortaan grote sportevenementen en tentoonstellingen moeten plaatsvinden. Op de vaste wielerbaan die deel uitmaakt van het pand, wordt vanaf 1971 de Zesdaagse georganiseerd.

Peter Post

Als ‘Zesdaagse-keizer’ Peter Post in 1972 zijn wielerloopbaan beëindigt, wordt hij al spoedig de nieuwe wedstrijddirecteur van de Zesdaagse van Rotterdam. Onder zijn aanvoering gaat het hard met de ontwikkeling van de baansport in Ahoy, mede door het oprichten van Ahoy op Zondag: wedstrijden in de herfst- en wintermaanden voor junioren, vrouwen en elite-renners. De koersen worden voornamelijk in de ochtend gehouden, zodat het publiek daarna naar Feyenoord kan gaan kijken. Ook komt tijdens Ahoy op Zondag de voorverkoop voor de volgende Zesdaagse op gang.

Post geldt in die tijd als een autoriteit op wielergebied en voelt feilloos aan wat toeschouwers willen zien. Ook hij wil spektakel en dus introduceert hij flitsendere, kortere wedstrijdprogramma’s. Voorts nodigt hij vedetten van de weg en renners uit zijn eigen ploeg TI-Raleigh uit om mee te doen. Onder anderen Eddy Merckx, Francesco Moser, Gerrie Knetemann, Jan Raas en Joop Zoetemelk komen naar Rotterdam om hun kunsten te vertonen aan het publiek. Ook Bernard Hinault reist af naar Ahoy, maar de Fransman staat na de eerste avond al op een onoverbrugbare achterstand en verlaat vroegtijdig de koers.

Record voor René Pijnen

René Pijnen wint de Zesdaagse tussen 1972 en 1985 maar liefst tien keer: drie keer aan de zijde van Leo Duyndam en Danny Clark, twee keer met Patrick Sercu en eenmaal met Jan Raas en Urs Freuler. Daarmee is Pijnen, een van de beste zesdaagse-renners aller tijden, recordhouder in Rotterdam. Niet alleen óp de baan verwent Post het publiek, ook zorgt hij voor optredens van bekende artiesten: Lee Towers is er groot geworden, maar ook De Havenzangers, Doe Maar en de Zangeres Zonder Naam geven acte de présence in Ahoy. Voetballers als Johan Cruijff en Wim Jansen wordt gevraagd om het startschot te geven.

In 1988 wordt de Zesdaagse voor de laatste keer gehouden. De vaste wielerbaan ligt in de weg voor de steeds populair wordende popconcerten en wordt begin jaren negentig weggehaald uit Ahoy. Weinig mensen gaan ervan uit dat de Zesdaagse terugkeert in Rotterdam, maar in 2005 is het tóch zover: de hang naar het wielerevenement blijkt in de Maasstad groot en mede op initiatief van ondernemer Jos van der Vegt en de bekende gangmaker Joop Zijlaard wordt de Six nieuw leven ingeblazen. Het bekende Nederlandse koppel Robert Slippens-Danny Stam wint de eerste twee vernieuwde edities.

Sindsdien krijgt de Zesdaagse een korter, flitsender en gevarieerder programma, waaraan ook wedstrijden met de beste sprinters van de wereld wordt toegevoegd. Onder anderen Chris Hoy en Grégory Baugé kruisen de degens met Theo Bos en Teun Mulder. De gehele entourage verbetert, met spectaculaire lichteffecten en opzwepende beats. Sinds 2015 voeren Michael Zijlaard en Peter Schep de wedstrijddirectie tijdens de Zesdaagse. Met hen én de toevoeging van hoofdsponsor Wooning wordt sindsdien verder gebouwd aan de revival van de Zesdaagse.

Laatste 10 winnende koppels Wooning Zesdaagse

2022: Niki Terpstra & Yoeri Havik

2020: Yoeri Havik & Wim Stroetinga

2019: Niki Terpstra & Thomas Boudat

2018: Kenny De Ketele & Moreno De Pauw

2017: Christian Grasmann & Roger Kluge

2016: Sebastián Mora & Albert Torres

2015: Iljo Keisse & Niki Terpstra

2014: Iljo Keisse & Niki Terpstra

2013: Iljo Keisse & Niki Terpstra

2012: Peter Schep & Wim Stroetinga