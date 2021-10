Verdwijnt Zonhoven in 2022 uit Wereldbeker? “Financieel plaatje wordt moeilijk”

Interview

Zondag staat in Zonhoven de vierde manche van de Wereldbeker veldrijden op het menu. Het is maar de vraag of de Kuil ook in de toekomst in het meest prestigieuze regelmatigheidscriterium blijft. “Een moeilijk verhaal”, is Christophe Impens van Golazo eerlijk. “Dit jaar depanneert Flanders Classics, maar financieel blijft het een zware dobber. Zonhoven is een gemeente, geen grote stad zoals Namen of Antwerpen.”

Eind september viel een persbericht in onze mailbox. Nadat Golazo had laten weten af te haken als organisator van de Kuilcross, nam de gemeente Zonhoven contact op met Flanders Classics met de vraag om de organisatie op zich te nemen, zodat de wedstrijd zoals voorzien alsnog deel kan uitmaken van het eerste volledige seizoen van de hervormde Wereldbeker.

“Het zou jammer en onbegrijpelijk zijn dat deze iconische wedstrijd voor het tweede jaar op rij niet zou kunnen doorgaan”, aldus CEO Tomas Van den Spiegel in het persbericht. “Flanders Classics is daarom ingegaan op de vraag van de gemeente om de organisatie op zich te nemen.”

Eenmalige overeenkomst

Voor alle duidelijkheid, dit is een eenmalige overeenkomst tussen Golazo, de gemeente Zonhoven en Flanders Classics. En het is maar de vraag of Zonhoven volgend jaar nog deel kan uitmaken van het meest prestigieuze regelmatigheidscriterium. Christophe Impens van Golazo vindt het niet realistisch.

“De cross in de Kuil van Zonhoven komt over van de Superprestige, dat de wedstrijd financieel ondersteunde”, zegt Impens. “Dat is in de Wereldbeker niet het geval, integendeel. Door de verhoogde licentiekosten en prijzengeld (samen meer dan 160.000 euro, red.) komen we uit op een budget tussen de 350.000 en 400.000 euro. Dat is veel voor een gemeente als Zonhoven.”

“Wedstrijden in grote steden kunnen makkelijker rekenen op een mooie subsidie. Voor een kleinere gemeente als Zonhoven is dat moeilijk te verantwoorden tegenover de burger. Ik heb het financiële plaatje berekend. De wedstrijd in de Kuil zou gigantisch in de rode cijfers beland zijn. Ik hield rekening met een verlies van 60.000 tot 80.000 euro. Mensen staren zich blind op een volle kuil en een goede VIP, maar daarmee dek je niet de kosten.”

X2O Trofee of Superprestige

Flanders Classics neemt de organisatie dit jaar over, maar volgens Impens lost dat het probleem voor 2022 niet op. “De oplossing? Laten we afwachten wat de gemeente Zonhoven wil. Maar het lijkt me realistischer om terug deel uit te maken van de X2O Trofee of de Superprestige. Dan is deze klassieker wel leefbaar op langere termijn.”