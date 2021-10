Voorbeschouwing: Wereldbeker Veldrijden Iowa 2021

Het Amerikaanse drieluik nadert zijn einde. Donderdag verplaatste het crosspeloton zich vanuit Arkansas terug noordwaarts richting Iowa City, waar zondagavond de derde en laatste wereldbekermanche in de VS wordt afgewerkt. Vliegen Lucinda Brand en Eli Iserbyt maandagochtend met de leiderstrui in de koffer terug naar Europa, of zijn er kapers op de kust? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Het Jingle Cross Festival, zoals het driedaags event in studentenstad Iowa City heet, ontstond in december 2004 vanuit een klein regionaal crossje, niet eens deel uitmakend van de UCI-kalender. Oprichter John Meegan is echter een ambitieuze kerel en zag potentieel. In 2006 werd het een tweedaags event, nog drie jaar later breidde hij zijn organisatie uit tot een driedaagse. Intussen maakt de Jingle Cross al vijf jaar deel uit van de Wereldbeker.

Meegan combineerde in de loop der jaren het sportieve aspect met een typisch Amerikaans vleugje spektakel, de ideale cocktail om extra publiek (jaarlijks tussen de 10.000 en de 15.000) naar the Johnson County Fairgrounds te lokken. Zo is er muziek, staat op zondag, een paar uur voor de Wereldbeker van start gaat, een ‘doggy cross‘ op het menu en worden wedstrijdjes voor kids georganiseerd. Er is een wijndegustatie, op zaterdag wordt een graveltocht georganiseerd en naast de Wereldbeker op zondag, zijn er ook op vrijdag (cat.1) én zaterdag (cat.2) UCI-crossen, weliswaar zonder de toppers.

In 2017 kregen de organisatoren van Iowa City zelfs de award van beste Wereldbeker van het seizoen 2017-1018. Een extra motivatie voor Meegan en zijn team om de lat nog hoger te leggen. Nog dit: alle opbrengsten van het Jingle Cross Festival worden gedoneerd aan lokale liefdadigheidsinstellingen voor kinderen. Flinke geste, die in Iowa naar waarde geschat wordt.

Wout van Aert en Katie Compton waren in 2016 de eerste WB-winnaars in Iowa City. In de nevenwedstrijden (op vrijdag en zaterdag) mochten onder meer David Van der Poel (2016), Gianni Vermeersch (2017 en 2019) en Nicolas Cleppe (2018) juichen. Nog dit: in Iowa City starten de mannen vóór de vrouwen. Een uniek concept, dat met het sterke deelnemersveld bij de vrouwen niet eens een onlogische keuze is.

Laatste winnaars Wereldbeker Iowa

Mannen

2020: niet georganiseerd (corona)

2019: Eli Iserbyt

2018: Toon Aerts

2017: Mathieu van der Poel

2016: Wout van Aert

Vrouwen

2020: niet georganiseerd (corona)

2019: Maghalie Rochette

2018: Kaitlin Keough

2017: Katerina Nash

2016: Katie Compton

Laatste editie

Eli Iserbyt houdt Toon Aerts af

Geen Amerikaanse Wereldbekers vorig jaar, met dank aan de coronapandemie. De laatste WB-manche in Iowa City dateert van september 2019. Bij de mannen trok Eli Iserbyt er aan het langste eind. Hij domineerde de wedstrijd, samen met Toon Aerts. Na driekwart wedstrijd reed de West-Vlaming zijn Kempense rivaal uit het wiel.

Toon Aerts, toen in de tricolore, gooide in de tweede ronde zijn troeven op tafel. Hij slaagde er in dat rondje als enige in Mount Krumpit – een stevige helling daar in Iowa – op te fietsen en sloeg een kloofje. Iserbyt liet niet gebeuren en sloot snel weer aan. En toen het vooraan stilviel kwamen ook Laurens Sweeck, Gianni Vermeersch, Michael Vanthourenhout en Daan Soete terug.

Maar de actie van Aerts was wel een graadmeter voor de rest van de wedstrijd. Aerts en Iserbyt staken er bovenuit. Iets over halfkoers geraakte het duo opnieuw voorop en toen was de rest wel definitief uitgeteld. Na driekwart koers ging bij Aerts het licht echter stilletjes uit. Een bijzonder vinnige Iserbyt zette de Belgische kampioen steeds meer onder druk, tot die kraakte. Hij zou uiteindelijk nog een kleine minuut pakken.

Iserbyt haalde het uiteindelijk met ruime voorsprong op Aerts, terwijl ook de nummers drie, vier en vijf Belgen waren. Erger: Lars van der Haar (6de) was de enige niet-Belg in de top veertien. Het moet gezegd, Van der Poel en Van Aert waren er twee jaar geleden ook al niet bij tijdens de Amerikaanse trip.

Uitslag mannen Iowa 2019:

1. Eli Iserbyt

2. Toon Aerts op 54″

3. Daan Soete op 1′

4. Gianni Vermeersch

5. Laurens Sweeck op 1’01”

Eerste wereldbekerzege voor Maghalie Rochette

Eindigden bij de heren veertien Belgen in de top vijftien, dan was de vrouwenwedstrijd een stuk internationaler getint. Met z’n drieën kleurden ze de koers: de Canadese Maghalie Rochette, de Tsjechische veterane Katerina Nash en de toen toch wel verrassende Amerikaanse Clara Honsinger, pas 26ste op de UCI-ranking.

Aanvankelijk probeerden ook beloftenwereldkampioene Inge van der Heijden, Maud Kaptheijns, Evie Richards en Ellen Van Loy zich in de debatten te mengen, maar nog voor het einde van de eerste koershelft was duidelijk dat het trio Honsinger-Nash-Rochette er bovenuit stak.

De drie hielden elkaar gezelschap tot in de voorlaatste ronde, toen Rochette versnelde. Zowel de bijna 42-jarige Nash als de jonge Honsinger losten de rol. Rochette hield haar inspanning vol en pakte zo haar mooiste zege uit haar carrière. Nash en Honsinger werden respectievelijk tweede en derde, terwijl Inge van der Heijden met haar vierde plaats de beste Nederlandse werd. Loes Sels, de beste Belgische, finishte als vijftiende.

Uitslag vrouwen Iowa 2019:

1. Maghalie Rochette

2. Katarina Nash op 7″

3. Clara Honsinger op 15″

4. Inge van der Heijden op 25″

5. Evie Richards op 32″

Parcours

Wie Iowa City zegt, zegt Mount Krumpit. Deze helling is het zwaartepunt van het rondje in deze wereldbekermanche in de The Johnson County Fairgrounds. De helling wordt van meerdere kanten beklommen en is in het verleden al altijd beslissend geweest. De totale afstand van het rondje bedraagt 3,47 kilometer, best lang naar veldritnormen.

Hieronder kan u de WB-manche van twee jaar geleden bekijken om een betere indruk van het parcours te krijgen.

Programma

Zondag 17 oktober

14u05 (21u05 bij ons): Wereldbeker mannen

15u45 (22u45 bij ons): Wereldbeker vrouwen

Opgelet: de mannen zijn eerst aan de beurt!

Locatie:

Johnson County Fairgrounds, 3109 Old Highway 218 S., Iowa City

Deelnemers mannen & vrouwen

Favorieten

Mannen

We vallen in herhaling. Het deelnemersveld bij de mannen is identiek aan dat van de voorbije weken, op pechvogel Thibau Nys na. Uiteraard nog steeds zonder de ‘crossende wegrenners’ Van Aert, Van der Poel, Pidcock, Merlier en Vermeersch, maar wel met alle andere toppers, op uitzondering van Laurens Sweeck. Sweeck heeft verkozen de verplaatsing naar de VS niet te maken en last op dit moment een stage op Mallorca in. Ook Tom Meeusen is er niet bij, de Kempenaar is niet geselecteerd.

Ook bij onze sterrenverdeling vallen we in herhaling. Al schuift Quinten Hermans een rijtje naar voor. Logisch, na zijn demonstratie van deze woensdag in Fayetteville. Bovendien beschikt Hermans ook over de nodige explosiviteit om op Mount Krumpit de concurrentie onder druk te zetten.

Een andere factor die we wel even moeten aanstippen is de vermoeidheid. De Amerikaanse trip telt een pak reisuren, weliswaar niet voor iedereen dezelfde. Zo maakte Hermans (en zijn Tormans-ploegmaats) de verplaatsing over en weer naar Fayetteville – een kleine duizend kilometer – met de wagen, terwijl de andere teams die met het vliegtuig maakten. Dat kan een invloed hebben op eventuele tekenen van vermoeidheid.

Hermans bovenaan ons lijstje dus, onmiddellijk gevolg door het trio Iserbyt – Vanthourenhout – Aerts. Niet toevallig de nummers twee, drie en vier in Fayetteville. Ook zij hebben de capaciteiten om in Iowa mee te doen voor winst. Iserbyt (2019) en Aerts (2018) weten overigens wat winnen in Iowa is.

Onze laatste twee sterren gaan naar Lars van der Haar en Niels Vandeputte. Van der Haar deed het minder goed in Fayetteville, net als Corné van Kessel. Zeker Van der Haar moet in Iowa in staat zijn beter te doen. Van Kessel ook trouwens, maar meedoen voor de dagzege is wellicht te hoog gegrepen. Niels Vandeputte is de nieuwkomer in onderstaand lijstje. Dat zijn vijfde plaats in Waterloo geen toevalstreffer was, beweest hij woensdag door ook op de zware omloop van Fayetteville een mooie ereplaats te bemachtigen.

Vallen net buiten de sterren: Van Kessel dus, maar ook Pim Ronhaar en Jens Adams. Beiden zetten een topresultaat neer in Fayetteville, maar kregen daar wel een parcours op maat. Herinner de prestatie van Ronhaar vorig jaar in het drassige Dendermonde. In Iowa speelt dat wellicht iets minder in hun voordeel. Tot slot zijn we benieuwd naar de prestatie van Vincent Baestaens. De renner van Deschacht-Maes Hens paste voor Fayetteville om frisser aan de start te staan in Iowa. Dat zou moeten renderen in een goed resultaat.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Quinten Hermans

** Eli Iserbyt, Toon Aerts

* Michael Vanthourenhout, Lars van der Haar, Niels Vandeputte

Vrouwen

Ook bij de vrouwen is het deelnemersveld identiek aan dat van de voorbije twee wedstrijden. Dus komen we logischerwijze bij een soortgelijke sterrenverdeling. Lucinda Brand, Marianne Vos en Denise Betsema staken er in Waterloo en Fayetteville bovenuit, al kende Vos woensdagavond een dipje in volle finale, waardoor Clara Honsinger zich nog op het podium knokte.

Opvallend was alweer de minder goede start van de Amerikaanse, een probleem dat haar ook vorige winter meermaals parten speelde. Als Honsinger de schade in de aanvangsfase kan beperken, is ze ook in Iowa City podiumrijp. Onze laatste sterren hier gaan naar Blanka Kata Vas en Annemarie Worst, puur op intrinsieke klasse.

Maar ook Puck Pieterse (vijfde in Fayetteville!), Maghalie Rochette, Yara Kastelijn en Jolanda Neff, Shirin van Anrooij en – momenteel in iets minder mate – Fem van Empel leunen dicht aan bij de top vijf.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Lucinda Brand

** Marianne Vos, Denise Betsema

* Blanka Kata Vas, Clara Honsinger, Annemarie Worst

Weer en TV

Zowel de vrouwen- als de mannenwedstrijd worden gecoverd door Telenet Play Sports en Proximus in België (allebei op open net vanaf 20u30). De wedstrijden zijn ook live te volgen op Eurosport en voor de gelegenheid op Sporza (Canvas, vanaf 21u).

Hieronder vindt u de weersverwachting in Iowa volgens Weather.com.