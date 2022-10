Voorbeschouwing: Wereldbeker Tábor 2022

De Wereldbeker in het Tsjechische Tábor is inmiddels uitgegroeid tot een zekerheid op de veldritkalender. Zdenek Stybar won er zijn eerste wereldtitel, Mathieu van der Poel verloor er nog nooit. Styby doet dit jaar nog eens mee in Tábor, maar zal niet in de buurt van de Iserbyts en Van der Haar van de wereld komen. Wie wint de derde wereldbekermanche? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Tábor en veldrijden, dat is twee handen op één buik. Er is de plaatselijke wielerclub, CEZ Cyklo Team Tábor, die in het verleden altijd de grootste lokale veldrittalenten huisvestte. Vandaag de dag is Michael Boros het uithangbord. Boros is drievoudig nationaal kampioen en reed een aantal jaar in Belgische loondienst. Naast het Cyklo Team is er in Tsjechië dus de cyclocross die in 1996 toetrad tot de Wereldbeker. Paul Herygers was de eerste die er zijn naam op de erelijst schreef, een jaar later was het de beurt aan Mario De Clercq.

In 2001 mocht Tábor – onder impuls van Čestmír Kalaš, eigenaar van de bekende kledijleverancier – voor het eerst de wereldkampioenschappen organiseren. Erwin Vervecken behaalde er in ijswater zijn eerste regenboogtrui. Vooral het duwtje van Mario De Clercq op de laatste trappen blijft ons bij: door dit manoeuvre verloor de lokale held Petr Dlask een meter, voldoende voor Vervecken om de titel te pakken. Hanka Kupfernagel won het WK bij de dames. Ook in 2010 en 2015 werd in Tábor gestreden voor de regenboogtrui en eind januari werd bekend dat Tábor ook in 2024 gastheer is van de wereldkampioenschappen.

Dat wereldkampioenschap in 2010 was overigens zeer speciaal voor de Tsjechische wielerfan. Zdenek Stybar was op voorhand de hoop voor zijn vaderland. Styby, op dat moment nog maar 25 jaar oud, maakte zijn favorietenrol waar en greep WK-goud in eigen land. Dat wereldkampioenschap was trouwens een groot feest voor Tsjechië, want met ook Martin Bina, Martin Zlamalik en Radomir Simunek stonden er maar liefst vier Tsjechen in de top-8.

Opvallend: bekijk hieronder het lijstje van de laatste tien winnaars en stel vast dat het heel lang zoeken wordt naar een erelijst van een andere klassementscross met zo weinig Belgische vlaggetjes bij de heren-elite. Dat heeft zo zijn redenen.

Tábor is dan wel een vaste waarde in de Wereldbeker, het veldritcircus strijkt er niet elk jaar neer. Af en toe is Tábor ‘gewoon’ een wedstrijd om de Toi Toi Cup – een Tsjechisch regelmatigheidscriterium – en dan zakt de wereldtop maar zelden af naar Zuid-Bohemen. Een tweede reden is uiteraard de factor Mathieu van der Poel. De viervoudige wereldkampioen heeft in Tábor nog nooit – u leest het goed – een wedstrijd verloren.

Laatste winnaars Tábor

Mannen

2021: Lars van der Haar

2020: Michael Vanthourenhout

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel (EK)

2016: Michael Boros (Toi Toi Cup)

2015: David van der Poel (Toi Toi Cup)

2015: Mathieu van der Poel (WK)

2014: Niet verreden vanwege WK 2015

2013: Lars van der Haar

2012: Kevin Pauwels

Vrouwen

2021: Lucinda Brand

2020: Lucinda Brand

2019: Annemarie Worst

2018: Lucinda Brand

2017: Sanne Cant (EK)

2016: Karla Stepanova (Toi Toi Cup)

2015: Pauline Ferrand-Prévot (WK)

2014: Niet verreden vanwege WK in 2015

2013: Katherine Compton

2012: Sanne van Paassen

2011: Katerina Nash

Vorig jaar

Uitslag mannen – Wereldbeker in Tábor

1. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) in 1u2m27s

2. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 11s

3. Quinten Hermans (Tormans CX) op 15s

4. Toon Aerts (Baloise Trek Lions) op 29s

5. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 41s

Wedstrijdverslag

Uitslag vrouwen – Wereldbeker in Tábor

1. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) in 52m

2. Puck Pieterse (Alpecin-Fenix) op 3s

3. Annemarie Worst (Team 777) op 3s

4. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix) op 4s

5. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 9s

Wedstrijdverslag

Parcours

Het parcours van de Wereldbeker Tábor is niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Het rondje ligt slechts enkele kilometers van het historische centrum van de stad verwijderd. De site, dat langs de rivier Luznice ligt, is rond een heus sportcentrum gebouwd.

De start is zeer belangrijk in Tábor, het is in het algemeen namelijk een zeer snel rondje. Na de eerste geasfalteerde rechte lijn nemen de renners een wijde rechtse bocht, waarna ze nog een kort geasfalteerd stuk moeten afwerken. Hierna duiken ze dan echt het veld in. In het eerste deel van het parcours liggen ook een aantal korte hellingen.

Het tweede, iets technischere, deel van het parcours wordt afgetrapt met een trappenpartij. Via flink wat bochten komen we dan aan bij het laatste deel, waar de strook bergop en de bijhorende balkenpassage op het programma staat. Over de balken springen kan ervoor zorgen dat je snelheid hoger licht dan die van je concurrenten, wat cruciaal is op dat punt in het parcours.

Er liggen overigens nog een aantal langere hellingen in het laatste deel. De mannen met veel kracht in de benen zullen hier automatisch, en letterlijk, naar boven komen. In totaal moeten de crossers per ronde 2.950 meter afwerken in Tábor.

Programma en info

Programma zondag 23 oktober 2022

09.30 uur: Junioren mannen

10.30 uur: Junioren vrouwen

12.00 uur: Beloften mannen

13.40 uur: Elite vrouwen

15.10 uur: Elite mannen

Locatie

Sport Area Komora, Na Bydžově 3122, 390 05 Tábor

Publieksinformatie

Tickets moeten op de dag zelf aan de kassa gekocht worden. De prijs is €6 euro. Kinderen die jonger zijn dan 16 jaar, mogen gratis binnen.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemers mannen

Deelnemers vrouwen

Website Wereldbeker

Tussenstand Wereldbeker mannen (na Fayetteville)

1. Eli Iserbyt – 80 punten

2. Laurens Sweeck – 60 punten

3. Michael Vanthourenhout – 47 punten

4. Thibau Nys – 42 punten

5. Daan Soete – 39 punten

Tussenstand Wereldbeker vrouwen (na Fayetteville)

1. Fem van Empel – 80 punten

2. Lucinda Brand – 55 punten

3. Ceylin del Carmen Alvarado – 50 punten

4. Annemarie Worst – 46 punten

5. Denise Betsema – 44 punten

Favorieten mannen

We kunnen natuurlijk niet anders dan Eli Iserbyt de rol van topfavoriet toe te schuiven. De crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal is ontzettend sterk aan het seizoen begonnen en won dit seizoen al drie keer, twee daarvan waren de eerste wereldbekermanches. In Tábor kon Iserbyt echter nog niet winnen bij de elite, de West-Vlaming werd telkens tweede.

Dat had veel te maken met zijn Nederlandse concurrenten Mathieu van der Poel en Lars van der Haar. Laatstgenoemde vind in de Zuid-Bohemen een parcours dat hem perfect ligt. Vorig jaar klopte hij er nog Iserbyt, die in topvorm was. Daarbovenop is Van der Haar vroeger naar huis gekeerd vanuit Amerika om net dat procentje meer te zijn in Tábor.

Ook Michael Vanthourenhout is meestal op afspraak in de Tsjechische wereldbekermanche. De ploegmaat van Iserbyt won er in 2020 én werd er in 2014 wereldkampioen bij de beloften. Na een vliegende start moest Vanthourenhout in Amerika wel telkens Laurens Sweeck – en ook een keer Van der Haar – voor zich dulden. Sweeck, uitkomend voor Crelan-Fristads, verkeert in zeer goede vorm. In Fayetteville werd hij pas geklopt door Iserbyt in een sprint à deux. Zijn derde plaats in Ardooie was misschien niet wat van hem verwacht werd, maar de jetlag zou daar zeker een rol in gespeeld kunnen hebben.

Vervolgens komen we terecht bij Quinten Hermans. Hermans maakte bij zijn rentree in Ardooie meteen veel indruk door de tegenstand, onder meer Sweeck, op een hoopje te rijden. Daarnaast is het uitkijken naar de meer ervaren crossers als Daan Soete, Jens Adams en Vincent Baestaens. Ook de jonge garde is present met Toon Vandebosch, die aanvallend koerste in Fayetteville, Niels Vandeputte en Ryan Kamp.

Naast de Belgen en Nederlanders zijn er ook een aantal andere blikvangers. Zo staat Zdenek Stybar aan de start in de Wereldbeker in zijn eigen land. Hij doet dat samen met landgenoot Michael Boros, die dit seizoen al twee keer won in Tsjechië. Ook Kevin Kuhn, Timon Rüegg en Felipe Orts verdienen een vermelding.

Zoek niet naar Thibau Nys of Pim Ronhaar zondag. Het duo van Baloise Trek Lions zal de Wereldbeker Tábor afwerken in de U23-categorie, samen met onder meer Joran Wyseure, Emiel Verstrynge en Jente Michels.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Eli Iserbyt

** Lars van der Haar, Quinten Hermans

* Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Ryan Kamp

Deelnemerslijst mannen

Favorieten vrouwen

Bij de vrouwen is het voornamelijk Fem van Empel die al weken indruk maakt. In september werd de Nederlandse nog 20(!) jaar. In de wereldbekerwedstrijden in Amerika was ze twee keer de beste. Op snelle omlopen, zoals in Tábor, is het moeilijk om haar te lossen. En als je met Van Empel naar de finish gaat, ben je negen van de tien keer gezien.

Negen van de tien. In Meulebeke slaagde Lucinda Brand erin om de jonge renster van Pauwels Sauzen-Bingoal te kloppen. Oké, Van Empel maakte een tactische fout, maar de ervaring en koersintelligentie van Brand speelde een minstens even grote rol. De Europees kampioene veldrijden vindt in Tábor overigens een omloop dat haar goed ligt, ze won er al driemaal.

Vorig jaar werd Annemarie Worst, die in Fayetteville zeer sterk reed, er nog derde op slechts drie seconden. De Nederlandse van Team 777 won dit seizoen al vier crossen, telkens in Amerika. In het deelnemersveld van Tábor kwam ze niet verder dan een derde plaats. Datzelfde geldt voor Denise Betsema, die net zoals Worst ontzettend constant rondrijdt maar momenteel nog net dat procentje mist voor de overwinning. Ceylin del Carmen Alvarado was bijzonder dicht bij die overwinning in Waterloo, toen ze geklopt werd door Van Empel in de sprint. Alvarado vindt in Tsjechië een parcours op haar maat.

Met Inge van der Heijden en Aniek van Alphen heeft Nederland nog twee sterke ijzers in het vuur, maar wij kijken vooral naar youngsters Puck Pieterse en Shrin van Anrooij. Pieterse won bij haar rentree in Oisterwijk en werd vorig jaar knap tweede in Tábor, Van Anrooij werd tweede in Ardooie. Dan is er ook nog Blanka Kata Vas. De Hongaarse reed dit seizoen vijf crossen en er won er daar vier van. Alleen in Oisterwijk werd ze geklopt door Pieterse.

Sanne Cant gaat in principe niet meedoen voor de overwinning, maar kan wel strijden voor de top-10. Cant werd in 2017 nog Europees kampioene in Tábor. Tot slot noemen we nog Anna Kay en Marie Schreiber.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Lucinda Brand, Puck Pieterse

* Blanka Kata Vas, Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado

Deelnemerslijst vrouwen

Weer en TV

Het weer is aangenaam in Tábor. Op zaterdag wordt er door Weeronline wat regen verwacht, maar de voor de rest heeft het niet geregend in de Zuid-Bohemen. Zondag zal het in principe ook droog zijn. De temperaturen zullen rond de 15 à 16 Graden Celsius liggen.

De Wereldbeker Tábor is op verschillende manieren te bekijken. Zo komen Telenet Play Sports (op het open net) en NOS, NPO 1 met een uitzending. De Nederlandse zender begint eraan om 13.35 uur, Telenet volgt tien minuten later. Ook op Eurosport 1, vanaf 14.00 uur, en op de Eurosport Player/GCN+ is de veldrit te bekijken.