Voorbeschouwing: Wereldbeker Maasmechelen 2022 – Gaan Iserbyt en Van Empel voor kwartet?

Veldrijden in het Belgisch-Limburgse Maasmechelen? Jawel, we hebben een gloednieuwe cross op de kalender, en wel meteen in de Wereldbeker. Het Nationale Park Hoge Kempen zorgt voor een prachtlocatie, waar de renners de nodige uitdagingen zullen treffen. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Het was een grote verrassing toen Maasmechelen eind september plots in het Wereldbekerschema van de UCI verscheen. Als vierde manche werd initieel Rucphen verwacht, maar wegens onvoorziene omstandigheden kon de wedstrijd daar niet doorgaan. Er moest snel geschakeld worden, en met Maasmechelen viel de keuze uiteindelijk op een gloednieuwe locatie.

“We moeten ambitieus durven zijn”, stelde burgemeester Raf Terwingen in een persbericht van de nieuwe organisatie. “De allereerste zero-waste cyclocross ooit moet straks in Maasmechelen georganiseerd worden. Daarom zal deze editie als testcase dienen. En hopen we van daaruit verder te kunnen bouwen.”

Duurzaamheid is dan ook de kernwaarde van de organisatie én de Belgisch-Limburgse stad. Zo voorziet men stroom op batterijen, herbruikbare bekers om de afvalberg te verminderen en vacuümtoiletten. Ook doneert Flanders Classics voor iedere bezoeker die vooraf een ticket koopt 1 euro aan het fonds van het Nationaal Park Hoge Kempen om de natuur te ondersteunen.

Parcours

Een gloednieuwe cross vraagt om een gloednieuw parcours. In Maasmechelen hebben ze dat gevonden in natuurgebied Terhills, niet ver van winkelcentrum Maasmechelen Village. Van alle gekende parcoursen, kunnen we Maasmechelen allicht het best vergelijken met de cross in Beringen. Ook hier kleuren de mijnterrils immers het parcours in een prachtig natuurgebied.

Het centrale punt én de blikvangers van deze veldrit zijn de twee grote schachtblokken, in de schaduw van het Evenementenplein. De renners rijden halverwege het rondje dan ook dwars tussen de twee schachtblokken heen, wat mooie plaatjes moet opleveren.

In de eerste parcourshelft hebben de Limburgse parcoursbouwers een steile aarden wal voorzien, waarbij zowel het op- als afrijden zeer lastig is. Om opstoppingen te voorkomen, moeten de renners hier in de eerste ronde niet over. Wél in elke ronde: de lange klim naar het Cableparkbos. Allicht ook het zwaartepunt van de omloop, op een drassige ondergrond.

Deel twee van het parcours biedt geen lange beklimmingen meer. Wél een passage langs de speeltuin met twee lastig te nemen steile kanten, gevolgd door een korte zandbak en balkjes. Nadien gaat het snel weer richting aankomst op het Evenementenplein.

Ook niet onbelangrijk: aangezien er voordien nog nooit op dit parcours is gecrost, liggen de passages er vaak slecht bij en bolt de ondergrond voor geen meter. “We zullen zondag allicht van oneffenheid naar oneffenheid stuiteren”, stelde renster Laura Verdonschot in het Belang van Limburg.

Programma en info

Programma zondag 30 oktober 2022

09.30 uur: Junioren mannen

10.30 uur: Junioren vrouwen

12.00 uur: Beloften mannen

13.40 uur: Elite vrouwen en beloften

15.10 uur: Elite mannen

Locatie

Zetellaan 68, 3630 Maasmechelen

Publieksinformatie

Tickets kunnen tot de dag voordien in voorverkoop gekocht worden op de website van de organisatie voor 15 euro. Aan de kassa zijn tickets beschikbaar voor 18 euro. Kinderen onder 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Tussenstand in de Wereldbeker – mannen

1. Eli Iserbyt – 120 punten

2. Laurens Sweeck – 82 punten

3. Michael Vanthourenhout – 72 punten

4. Niels Vandeputte – 56 punten

5. Lars van der Haar – 55 punten

Tussenstand in de Wereldbeker – vrouwen

1. Fem van Empel – 120 punten

2. Annemarie Worst – 71 punten

3. Ceylin del Carmen Alvarado – 70 punten

4. Denise Betsema – 66 punten

5. Inge van der Heijden – 59 punten

Favorieten mannen

Wereldbekercrossen, dat is intussen zonder twijfel het meest geliefkoosde terrein van Eli Iserbyt. Vorig seizoen zette hij bijna de helft van de manches achter zijn naam, en ook de afgelopen maand begon hij sterk met een drie op drie. De kans is niet klein dat we de West-Vlaming nog een heel seizoen in zijn wit-rode leiderstrui zullen zien rondrijden.

Iserbyt kan in Maasmechelen zijn kracht bergop goed kwijt, zijn techniek in de speeltuin. Iets waar ook zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout op kickt. De blonde Vanthourenhout is met zijn mager postuur een klimmer pur sang, die bovendien ook houdt van de technische passages aan het einde van de omloop.

Lars van der Haar kijkt daar allicht meer tegenop. Van der Haar heeft een geweldige bochtentechniek, maar gevaarlijke schuine kantjes of passages over de balken laat hij liever aan zich voorbijgaan. Quinten Hermans is dan weer op zoek naar zijn beste crossbenen, nadat hij pas twee weken terug voor het eerst in het veld dook. Is de ex-winnaar van Beringen hier al op zijn best?

Voor Laurens Sweeck had de omloop iets vlakker gemogen. En daarachter ligt alles heel dicht bij elkaar. Zo is Jens Adams, die dit seizoen uitkomt onder de vlag van privésponsor Chocovit, sterk aan zijn jaar begonnen, net als Daan Soete, Niels Vandeputte, Spanjaard Felipe Orts, Zwitser Kevin Kuhn en jongeling Ryan Kamp.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Eli Iserbyt

** Michael Vanthourenhout, Lars van der Haar

* Quinten Hermans, Laurens Sweeck, Niels Vandeputte

Favorieten vrouwen

De stap die Fem van Empel dit seizoen heeft gezet, is ongelooflijk. De enige die de nog altijd maar 20-jarige crossster tot dusver kon bedreigen, is Lucinda Brand. Maar laat de Europese kampioene nu juist een stevige handblessure hebben opgelopen. Er is intussen wel extra concurrentie voor Van Empel op komst.

Dan denken we in de eerste plaats aan Marianne Vos en Kata Blanka Vas, die dinsdag tijdens de Nacht van Woerden nog een pittig duelletje uitvochten. Vos reed in de avondcross pas haar eerste veldrit van het seizoen, meteen op een zeer vlak en technisch parcours. Wellicht dat de wereldkampioene in Maasmechelen haar kracht beter kwijt kan. En de Hongaarse Vas? Die verwachten we eigenlijk op elk parcours.

Annemarie Worst vindt in Maasmechelen dan weer een parcours perfect op haar maat, met de nodige mountainbike-invloeden. Het moet haar allicht een pak beter liggen dan de manches in Tabor en Fayetteville, waar ze allebei al knap derde werd.

Naar goede traditie brengt Nederland de sterkste vrouwenselectie op de been, want ook Ceylin del Carmen Alvarado, Denise Betsema, Inge van der Heijden en de piepjonge Puck Pieterse en Shirin van Anrooij kunnen zomaar uitpakken met een podiumplaats. Behalve Vas en de Franse Hélène Clauzel zien we niet meteen iemand die aan de Nederlandse dominantie kan raken.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Marianne Vos, Annemarie Worst

* Kata Blanka Vas, Ceylin del Carmen Alvarado, Denise Betsema

Weer en TV

Wat het weer betreft, heeft de organisatie alleszins niets te klagen. Om toeschouwers naar de nieuwe cross te lokken, zijn de temperaturen tot 20 graden Celsius ideaal. Ook is er volgens de weersite Meteovista amper kans op neerslag. De wind blaast vanuit het zuidwesten aan een kracht van vier Beaufort.

Voor deze wereldbekermanche moeten de Belgische tv-kijkers deze keer niét bij Telenet zijn, maar bij Sporza. Op zender Eén begint de uitzending om 13.30 uur, om zo de vrouwen en mannen elites mee te nemen. Nederlandse kijkers moeten afstemmen op Eurosport 2, de NOS geeft de voorkeur aan het schaatsen maar voorziet wel een livestream op haar site.