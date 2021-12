Voorbeschouwing: Wereldbeker Dendermonde 2021

Zondag wordt in Dendermonde de twaalfde manche van de Wereldbeker afgewerkt. Een veldrit waar de hele wielerwereld al weken naar uitkijkt, want voor het eerst dit seizoen staan zowel Mathieu van der Poel als Wout van Aert samen aan de start. Helaas zonder publiek. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Wereldbeker in Dendermonde was vorig jaar nieuw op de kalender, maar eigenlijk ook weer niet. Jurgen Mettepenningen, naast event-organisator ook teammanager van Pauwels Sauzen-Bingoal, organiseerde de voorbije jaren al twee keer de Ambiancecross in het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Anderhalf jaar geleden aasde hij – met succes – op een plekje in de vernieuwde Wereldbeker en koos voor een verhuis naar Dendermonde, meer specifiek in deelgemeente Grembergen.

Een onverwachte verhuis als gevolg van een financiële onenigheid tussen Mettepenningen en het provinciaal domein in Wachtebeke. “De gedeputeerde van recreatiedomeinen en de directie van Puyenbroeck beslisten de locatie niet langer gratis ter beschikking te stellen ter promotie van de wielersport”, vertelde Mettepenningen daarover. “En een provinciaal domein afhuren vanaf het begin van de opbouw van het parcours tot en met het einde van de afbraak, was simpelweg onbetaalbaar.”

Mettepenningen is niet aan zijn proefstuk toe wat het organiseren van een klassementscross betreft. In 2002 stampte hij de Bollekescross in Hamme-Zogge uit de grond. Die zou van 2004 tot 2013 deel uitmaken van de Superprestige. In 2013 verkocht hij zijn cross aan Golazo, die de wedstrijd omdoopte tot de Flandriencross en verhuisde naar de andere kant van Hamme. Golazo dropte de Flandriencross vervolgens in de Bpost Bank Trofee (vandaag X20 Trofee).

Door Covid-19 werd vorig jaar al zonder publiek gecrost en was Dendermonde een van de vijf Wereldbekers die niet werd afgelast. “Uit liefde voor de sport”, klonk het toen. “En als investering. Het veldrijden leeft in de streek. Als er in de toekomst opnieuw publiek wordt toegelaten, wordt deze cross een volksfeest zoals we dat vroeger kenden in Hamme-Zogge. Ik heb in die optiek een vijfjarig contract met de eigenaar van de weiden in Grembergen afgesloten.”

Bella

Op de koop toe werden de wedstrijden een jaar geleden geteisterd door storm Bella. Even was het doorgaan ervan zelfs bedreigd, maar mits een aantal aanpassingen aan het parcours om veiligheidsredenen, zoals het weghalen van een grote brug, werd er toch gecrost. Het werd wel en loodzware editie, die zorgde voor grote tijdverschillen.

Dit jaar kent de organisatie opnieuw brute pech. Uitgerekend vanaf zondag, de dag van de wedstrijd, wordt geen publiek meer toegelaten op sport-events. Een enorme financiële klap, maar Mettepenningen koos ervoor de handdoek niet te gooien en besliste om de cross te laten doorgaan. Voor de tweede keer op rij dus zonder toeschouwers. “Het veldrijden heeft me al veel gegeven”, klinkt het. “Het is echt niet evident, maar we gaan nog een keer door de zure appel heen bijten. Met dank aan de steun van onder meer Flanders Classics, de UCI en de stad Dendermonde moet dat lukken.”

Laatste winnaars Dendermonde

Mannen

2020: Wout van Aert

Vrouwen

2020: Lucinda Brand

Vorig jaar

Van Aert loopt concurrentie in de vernieling

De eerste editie van de Wereldbeker in Dendermonde was er één met een iconisch tintje. Regen, storm, modder en een verzopen weide vroegen het uiterste van de renners. Een kolfje naar de hand van Wout van Aert, dé powerman bij uitstek in het peloton.

Van Aert en Van der Poel scheidden zich al in de tweede ronde af van de concurrentie. Ze sloegen snel een kloof van twintig seconden op een groepje met onder meer Quinten Hermans, Michael Vanthourenhout en Corné van Kessel. Maar Van Aert voelde zich in zijn sas en had geen zin in een duel. Bij een fietswissel van de wereldkampioen profiteerde hij optimaal en bouwde zijn voorsprong gestaag verder uit.

Bij het ingaan van de slotronde telde de kopman van Jumbo-Visma al meer dan twee minuten voorsprong op Van der Poel, Toon Aerts volgde nog een halve minuut verderop. Van Aert stoomde door en haalde het uiteindelijk met groot overwicht. Lars van der Haar en Tom Pidcock haalden het einde niet.

Uitslag Mannen Elite

1. Wout van Aert

2. Mathieu van der Poel op 2’49”

3. Toon Aerts op 3’06”

4. Michael Vanthourenhout op 3’49”

5. Laurens Sweeck op 3’58”

Lucinda Brand sterker dan Honsinger

Lucinda Brand en Denise Betsema schoten het best uit de startblokken in de vrouwencross. In de eerste ronde sloten ook Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst en Sanne Cant aan.

Alvarado maakte indruk en trok in de aanval. Iets voorbij halfkoers telde ze zowaar tien seconden voorsprong op Brand, terwijl – op een halve minuut – het groepje met Worst, Cant en Betsema het gezelschap kreeg van Clara Honsinger, Fem van Empel en Blanka Kata Vas.

Vooraan draaide Lucinda Brand de rollen om, toen Alvarado meermaals in de fout ging. Brand stoomde door, terwijl Avarado in de slotronde nog werd voorbijgesneld door Clara Honsinger. Wereldkampioene Alvarado moest uiteindelijk vrede nemen met plek drie, terwijl belofte Fem van Empel verrassend vierde werd.

Uitslag Vrouwen Elite

1. Lucinda Brand

2. Clara Honsinger op 15″

3. Ceylin del Carmen Alvarado op 24″

4. Fem van Empel op 40″

5. Annemarie Worst op 45″

Parcours

Organisator Jurgen Mettepenningen beschikt over een terrein van 75.000 vierkante meter waar hij de komende jaren mee aan de slag kan. De weiden bevinden zich aan de Hamsesteenweg (start en finish) in Grembergen, deelgemeente van Dendermonde. Opvallend: het terrein slorpt amper water op. “Een beetje te vergelijken met de weiden vroeger in Hamme-Zogge, hier trouwens amper een paar kilometer verderop”, vertelde de organisator vorig jaar. En dat zorgde zoals we weten voor een loodzware editie.

In omgekeerde richting

Intussen zijn verfraaiingswerken gebeurd. Een aantal stroken is geasfalteerd met als doel meer recuperatiemomenten in te bouwen, de ondergrond is sowieso wat harder geworden en ook de heuvel – vorig jaar pas aangelegd – is nu een stuk steviger. Niet dat we zondag een snelheidswedstrijd zoals in Rucphen zullen zien, maar een echte ploeterpartij zoals twaalf maanden geleden wordt het vermoedelijk ook niet meer.

Ook nieuw: in vergelijking met een jaar geleden rijden de renners zondag in omgekeerde richting. “Het parcours bestaat uit twee delen”, zegt Mettepenningen. “In de eerste helft kan je nog steeds spreken van een echte vermogenscross, waarop Wout in principe in het voordeel moet zijn, maar deel twee is echt een stuk technischer geworden en moet meer in de kaart van Van der Poel spelen.”

Ook nieuw is een soort ‘zandkuil’ en een trappenpartij van 30 tredes. De zandstrook – met zeezand – gaat bergaf en zou naar verluidt een hoge moeilijksgraad hebben om er in één keer doorheen te klieven. Conclusie van de vernieuwde omloop: “Het wordt in vergelijking met vorig jaar iets minder een vermogenscross, maar Van Aert is toch nog in het voordeel”, vat Mettepenningen het samen.

Programma

Programma zondag 26 december:

09u30: Mannen junioren

10u30: Vrouwen junioren

12u00: Mannen beloften

13u40: Vrouwen Elite en U23

15u05: Mannen Elite

Locatie:

Hamsesteenweg, Grembergen (Dendermonde)

Inkom: Geen publiek toegelaten!

Website organisatie

Website Wereldbeker

Twitteraccount Wereldbeker

Deelnemers Elite & U23 vrouwen

Deelnemers Elite mannen

Tussenstand Wereldbeker mannen na Namen

1. Eli Iserbyt – 358 punten

2. Michael Vanthourenhout – 268

3. Toon Aerts – 251

4. Quinten Hermans – 240

5. Lars van der Haar – 210

6. Corné van Kessel – 181

7. Daan Soete – 159

8. Toon Vandebosch – 155

9. Vincent Baestaens – 152

10. Laurens Sweeck – 148

Tussenstand Wereldbeker vrouwen na Namen

1. Lucinda Brand – 322 punten

2. Denise Betsema – 299

3. Puck Pieterse – 245

4. Fem van Empel – 217

5. Shirin van Anrooij – 177

6. Marianne Vos – 172

7. Annemarie Worst – 167

8. Inge van der Heijden – 156

9. Hélène Clauzel – 141

10. Clara Honsinger – 139

Favorieten

Mannen

Eindelijk! Voor het eerst dit seizoen is iedereen die er in het veldrijden toe doet van de partij. Mathieu van der Poel maakt zijn intrede, Wout van Aert is terug na anderhalve week stage en Tom Pidcock zou beetje bij beetje naar zijn beste niveau moeten toegroeien. Ook gevestigde crosswaarden als Eli Iserbyt, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Quinten Hermans, Corné van Kessel, Lars van der Haar en Laurens Sweeck staan zondag aan de start in Grembergen.

Over de waardeverhoudingen zal iedereen het eens zijn. Wout van Aert krijgt alle druk op de schouders als topfavoriet. Na een drie op drie en met een parcours op zijn maat, moet hij in staat zijn om daar vier op een rij van te maken. Van Aert kan met die druk om, ook daar bestaat weinig twijfel over.

En wat met Mathieu van der Poel? Wellicht heeft de wereldkampioen nog niet de absolute topvorm te pakken, maar ook een Van der Poel aan tachtig procent (om maar een getal te noemen) moet in staat zijn om mee te doen voor de podiumplaatsen. Dat is ook wat Van der Poel zelf verwacht. Wij geven hem twee sterren, net als Toon Aerts. Ook de kopman van Baloise-Trek, die in Namen zijn kansen niet naar behoren kon verdedigen, vindt in Dendermonde een parcours waarop hij zijn kracht kwijt kan.

Onze laatste sterren gaan naar Michael Vanthourenhout, die vorige week excelleerde in Namen, Tom Pidcock en Quinten Hermans. Pidcock zijn vorm is groeiende, maar een jaar geleden was duidelijk dat ook hij in Dendermonde, net als Lars van der Haar en Eli Iserbyt trouwens, niet die omloop vindt waarop hij verlekkerd is. Quinten Hermans moet daar dan weer wel in staat zijn het beste uit zichzelf te halen.

Onder meer Laurens Sweeck, Corné van Kessel en Toon Vandebosch zijn niet-onbelangrijke outsiders, maar vallen net als van der Haar en Iserbyt net buiten onze sterren.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Wout van Aert

** Mathieu van der Poel, Toon Aerts

* Michael Vanthourenhout, Tom Pidcock, Quinten Hermans

Vrouwen

Lucinda Brand is dé topfavoriete bij de vrouwen. Meer nog, mocht de Rotterdamse op dit parcours geklopt worden, zou dat een van de grotere verrassingen van de maand december zijn. Net als Van Aert vindt zij in Dendermonde een omloop die haar op het lijf geschreven is. Vorige week liet de wereldkampioene al zien dat ze tijdens haar stage op Mallorca niet te veel aan het strand heeft liggen luieren.

Brand mag uiteraard tegenstand verwachten van Marianne Vos, in onze ogen nog steeds de koningin van de cross. Vos is zuinig. Zaterdag won ze in Rucphen, zondag paste ze voor Namen, onder het motto: overdaad schaadt. De meervoudige wereldkampioene wil immers zo fris mogelijk Fayetteville halen. Maar voor Dendermonde geven we toch het voordeel aan Brand.

Verder staan Denise Betsema en de jongeren Fem van Empel en Puck Pieterse hoog op ons lijstje. Betsema is de regelmaat zelve en doet dat op alle soorten omlopen. Van Empel – de winnares in Val di Sole – stak uitgerekend vorig jaar in Dendermonde het eerst haar neus aan het venster met een fraaie vierde plek. En Pieterse is intussen helemaal doorgestoten naar de wereldtop, ook als is ze net als Van Empel nog maar 19.

Pieterse reed deze winter elf Wereldbekers tussen de eliterensters. Daarvan eindigde ze maar liefst acht keer in de top vijf en stond ze drie keer op het podium. Van een toevalstreffer is in haar geval al lang geen sprake meer. Onze laatste ster gaat naar Blanka Kata Vas. Na haar stage lijkt het Hongaarse wonderkind wat tijd nodig te hebben. In Namen liep het allemaal nog niet op wieltjes. Benieuwd of ze in Dendermonde wel opnieuw aansluit bij de top.

Ceylin del Carmen Alvarado, die in Namen nochtans een prima wedstrijd reed, valt voorlopig nog net buiten onze sterren. Net als Clara Honsinger (vorig jaar tweede) en Maghalie Rochette. Dat betekent niet dat we dit trio afschrijven voor een mooie ereplaats. Integendeel, maar het deelnemersveld bij de vrouwen is nu eenmaal een stuk breder en gelijkwaardiger dan dat van de mannen. Nog dit: Annemarie Worst is er in Dendermonde niet bij.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Lucinda Brand

** Marianne Vos, Denise Betsema

* Blanka Kata Vas, Fem van Empel, Puck Pieterse

Weer en TV

De World Cup in Dendermonde voor elite vrouwen en elite mannen is zondag vanaf 13u30 live en integraal te volgen op Sporza, Telenet Play Sports en Proximus Open. In Nederland is de wedstrijd te volgen op Eurosport en NOS (online).

Hieronder vindt u de weersverwachting volgens Meteovista.be. Geen Storm Bella zoals vorig jaar, maar droog houden we het ook niet. Met 90 procent kans op neerslag, mogen we ons toch weer aan een lastige bedoening verwachten. Spektakel gegarandeerd.