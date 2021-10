Voorbeschouwing: Tre Valli Varesine 2021

Het drukke Italiaanse najaar gaat ook in oktober vrolijk voort. Op dinsdag 5 oktober staat een jubileumeditie van Tre Valli Varesine op het programma. Het is namelijk de honderdste uitgave van de herfstklassieker met aankomst in Varese, een feest dat met een jaar uitgesteld moest worden. Wie treedt in de voetsporen van onder meer Primož Roglič? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De organisatie van de Tre Valli Varesine (Ronde van de Drie Valleien) kan bogen op een indrukwekkende erelijst. Onder meer Gino Bartali, Fausto Coppi, Fiorenzo Magni, Gastone Nencini, Gianni Motta, Francesco Moser en Giuseppe Saronni staan als pronkstukken op het palmares van de eendagskoers. Gastland Italië boekte sinds de eerste editie in 1919 niet geheel verrassend de meeste overwinningen. 86 van de 99 keer won een thuisrenner.

Die andere dertien winnaars? Germain Derycke, Willy Vannitsen, Eddy Merckx, Gregor Braun, Pascal Richard, Fabian Wegmann, Daniel Martin, David Veilleux, Kristijan Đurasek, Michael Albasini, Alexandre Geniez, Toms Skujins en Primož Roglič. Dat zijn de enige niet-Italiaanse winnaars van Tre Valli Varesine. Drie Belgen dus, maar een Nederlander stond nog nooit op het hoogste schavot.

Twee renners delen de koppositie op de erelijst van de najaarsklassieker. Gianni Motta en Giuseppe Saronni wisten Tre Valli Varesine maar liefst viermaal te winnen. Motta deed dit in de jaren zestig, Saronni in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. De twee worden gevolgd door Coppi, die driemaal wist te zegevieren. De enige nog actieve renner met twee overwinningen op zak? Davide Rebellin, die in 1998 en 2011 won. Hij mist de jubileumeditie echter vanwege een dubbele beenbreuk.

Laatste tien winnaars Tre Valli Varesine

2020: Tre Valli Varesine ging op in Gran Trittico Lombardo

2019: Primož Roglič

2018: Toms Skujins

2017: Alexandre Geniez

2016: Sonny Colbrelli

2015: Vincenzo Nibali

2014: Michael Albasini

2013: Kristijan Durasek

2012: David Veilleux

2011: Davide Rebellin

Vorig jaar

Het coronajaar 2020 bracht de nodige creativiteit in de wielerwereld naar boven. Zo zag de Gran Trittico Lombardo het levenslicht: een samenvoeging van de Italiaanse eendagswedstrijden Tre Valli Varesine, Coppa Bernocchi en Coppa Agostoni. De wedstrijd werd beslist in de heuvels rond Varese, waar Primož Roglič in 2019 zegevierde in Tre Valli Varesine èn waar in 2008 het WK wielrennen gehouden werd.

De vroege vlucht kreeg tien minuten voorsprong, maar werd bijgehaald door inspanningen van het CCC van Greg Van Avermaet. In de regenachtige finale ontstond er een nieuwe kopgroep veertien renners. Naast Oscar Riesebeek en Quinten Hermans uit de vroege vlucht, waren ook Greg Van Avermaet (CCC), Michal Kwiatkowski (Team INEOS) en Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) vertegenwoordigd.

Gorka Izagirre (Astana) koos in de lastige slotfase voor de aanval en veroverde meer dan een halve minuut voorsprong. Aan de finish had de Bask ruim de tijd om zijn overwinning te vieren. Alex Aranburu maakte het feest voor Astana compleet door de sprint om de tweede plek te winnen, voor Greg Van Avermaet.

Uitslag Gran Trittico Lombardo 2020

1. Gorka Izagirre (Astana) in 4u41m02s

2. Alex Aranburu (Astana) op 27s

3. Greg Van Avermaet (CCC) op 27s

4. Michal Kwiatkowski (Team INEOS) op 27s

5. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) op 27s

Wedstrijdverslag

Parcours

Het parcours van Tre Valli Varesine is in totaal 196,7 kilometer lang en kent 24 klimmetjes die goed zijn voor bijna 3.500 aan hoogtemeters. De eendagskoers gaat van start in Busto Arsizio, een plekje in het uiterste zuiden van de provincie Varese. Vanuit daar gaat het in rechte lijn naar het noorden, tot in de stad Varese. Na 45 kilometer bereiken de renners voor het eerst de finishstreep. Wat volgt is een lokale omloop van 12,9 kilometer die acht keer afgelegd moet worden.

Deze ronde begint met een beklimming van de Montello (2 km aan 5,2%, met uitschieters tot 10%) die gevolgd wordt door een afdaling in twee delen. Na die afzink beginnen de renners aan de Casbeno-klim (2,5 km aan 4,9%). Deze voert de renners weer naar de finishstreep nabij het Piazza Monte Grappa. Als deze omloop acht keer is afgelegd, is het nog ruim 40 kilometer naar de eindstreep.

Heel veel verschilt het finaleciruit van 25 kilometer niet van de voorgaande ronde. De Montello is namelijk opnieuw erin opgenomen, maar dit keer wordt na de lange afdaling de Morosolo (1,6 km aan 7,8%) beklommen. Deze gaat kort na de top meteen over in de Casciago (1,8 km aan 5%). De afdaling van deze Casciago leidt dan weer naar de Casbeno en de finish. Dit circuit wordt in de ultieme finale twee keer aangedaan.

Varese is een echt wielerbolwerk. Het is de geboorteplaats van wielrenners als Stefano Zanini, Stefano Garzelli en Daniele Nardello. Het mocht daarnaast tweemaal het WK wielrennen organiseren. In 1951 wist Ferdi Kübler thuisrijders Fiorenzo Magni en Antonio Bevilacqua van de wereldtitel af te houden. Italië nam 57 jaar later revanche in de persoon van Alessandro Ballan. De kasseispecialist reed solo naar de wereldtitel.

Dinsdag 5 oktober, Tre Valli Varesine: Busto Arsizio – Varese (196,7 km)

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 16.30 en 17.10 uur

Favorieten

Tre Valli Varesine kan dinsdag rekenen op diverse grote namen aan het vertrek. En dan zijn het, niet geheel onlogisch, vooral de klimmers die hun opwachting maken in Busto Arsizio. Liefst zestien WorldTour-teams starten, samen met acht ProTeams en Amore e Vita, dat de enige continentale ploeg in het deelnemersveld is. Jumbo-Visma ontbreekt en dus kan Roglič zijn zege uit 2019 niet verdedigen.

UAE Emirates schuift met Tadej Pogačar een duidelijke kopman naar voren. De Sloveen werkt toe naar de Ronde van Lombardije, maar kwam er in de Giro dell’Emilia niet aan te pas. Het alsmaar op- en afgaande parcours rondom Varese ligt Pogačar goed, maar als hij de vorm niet heeft, dan het hoeft bij UAE Emirates niet allemaal om hem te draaien. Marc Hirschi is ook een gevaarlijke klant, weten we sinds de Ronde van Luxemburg, en ook Diego Ulissi (achtste in Emilia) en Alessandro Covi lieten de afgelopen weken een goede vorm zien. Rui Costa en Rafal Majka maken het sterke collectief rond.

Maar zo zijn er meer ploegen met meerdere troeven in de hand. Zo heeft Trek-Segafredo de ervaren Vincenzo Nibali in de gelederen. De Italiaan wist afgelopen week in de Ronde van Sicilië nog eens uit te pakken en voor het eerst sinds 2019 een overwinning te behalen. Nibali sloeg zelfs een dubbelslag. Kan hij in Varese zijn ploeg nog een extra afscheidscadeau geven, zo vlak voor de Ronde van Lombardije? Ook Bauke Mollema is van de partij. Van de Nederlander weten we dat hij zulke lastige koersen af kan maken. Mocht het aankomen op een sprint, dan is de Groninger ook nog eens rap. Hij werd in de Giro dell’Emilia zevende.

Movistar schuift met Alejandro Valverde een duidelijke kopman naar voren. In de Giro di Sicilia liet El Imbatido met zijn ritzege zien dat nog altijd rekening met hem moet worden gehouden, ook na zijn valpartij in de voorbije Vuelta a España. Valverde zal wel keuzes moeten maken tegen de grote blokken. Hij kan dan altijd terugvallen op de sprint met een groepje. Astana-Premier Tech heeft ook een duidelijke leider in de persoon van Aleksandr Vlasov, die afgelopen zaterdag in de Giro dell’Emilia zijn rentree maakte in het peloton. Dat deed hij redelijk anoniem.

Bij Groupama-FDJ zijn er meerdere klimmers die uitgespeeld kunnen worden. David Gaudu springt meteen in het oog, zeker na zijn ritzege in de slotrit van de Ronde van Luxemburg onlangs. Twee jaar geleden was Gaudu ook al in vorm in het Italiaanse najaar en nu heeft hij ook een doel gemaakt van deze heuvelachtige koersen. Thibaut Pinot zal zich ook willen laten zien. Voor de ervaren klimmer is het de vraag hoe goed hij de opeenvolging van wedstrijden verteert. Zijn focus zal voornamelijk liggen op aanstaande zaterdag, als hij start in Lombardije. Die klassieker won Pinot nog in 2018.

Gaudu en Pinot zijn niet de enige Franse kanshebbers. Benoît Cosnefroy van AG2R Citroën scharen we ook in dat rijtje. De 25-jarige puncheur wordt door sommigen vergeleken met zijn landgenoot en, de sinds kort tweevoudig wereldkampioen, Julian Alaphilippe. Cosnefroy won de afgelopen periode onder meer de Bretagne Classic, ook al zo’n wedstrijd waarin het continu op en af ging. In de Giro dell’Emilia haalde hij echter de finish niet. Is hij op tijd hersteld? Bij AG2R Citroën heeft hij onder meer Andrea Vendrame en Aurélien Paret-Peintre in dienst.

EF Education-Nippo zal ook een rol van betekenis willen en gaan spelen in Tre Valli Varesine. Met Neilson Powless heeft de formatie in de roze truitjes een man-in-vorm in huis. Het resultaat dat eruit springt van de Amerikaan is natuurlijk zijn overwinning in de Clásica San Sebastián, en daar voegde hij nog een vijfde plaats op het loodzware WK in Vlaanderen aan toe. Trekt Powless die lijn door in Italië? De stugge Rigoberto Urán is de tweede troef van het team van Jonathan Vaughters, al wil het voor de Colombiaan nog niet lukken dit najaar. Datzelfde geldt voor springveer Sergio Higuita.

Explosieve renners en puncheurs, daar heeft Israel Start-Up Nation er genoeg van in de selectie. En aan ervaring heeft de ploeg ook geen gebrek. Michael Woods is een renner voor wie het Israëlische team durft het initiatief te nemen. In de Tour of Britain kwam de Canadees net wat tekort om mee te doen voor het podium en in de Giro dell’Emilia werd hij knap derde. Woods kent Tre Valli Varesine goed; in 2018 werd hij er nog vierde. Daniel Martin is aan zijn afscheidstournee bezig en kan ook zijn kans pakken. Weet hij, net als in 2010, te winnen in Varese? Ben Hermans is een goede derde. Martin (zesde) en Hermans (negende) reden ook sterk in de Giro dell’Emilia.

Er is ook nog een hele groep met outsiders. Als de wedstrijd uitdraait op een tactisch steekspel, kunnen renners als Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Emmanuel Buchmann (BORA-hansgrohe), Pierre Latour, Alexis Vuillermoz (TotalEnergies) en Erik Fetter (EOLO-Kometa) wellicht toeslaan.

De deelnemerslijst is op het moment van publiceren nog niet officieel. Het kan zijn dat er later nog wijzigingen plaatsvinden in deze voorbeschouwing.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Michael Woods

*** Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde

** David Gaudu, Diego Ulissi, Tadej Pogačar

* Bauke Mollema, Neilson Powless, Benoît Cosnefroy, Marc Hirschi

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Dinsdag is het duidelijk herfstweer in de omgeving van Varese. Het is dan ook wisselvallig met flink wat regenval, al is het de vraag wanneer die neerslag precies gaat vallen. Tussendoor durft de zon toch eens door de wolken te breken. De temperatuur schommelt tussen de 15 en 17 graden Celsius, en de wind komt met windkracht 2 uit oost-zuidoostelijke richting.

Tre Valli Varesine is, in tegenstelling tot diverse andere Italiaanse najaarskoersen, niet live te zien op Eurosport. De wedstrijd maakt geen deel uit van het ‘pakket’ van RCS. De Italiaanse zender RAI Sport komt vanaf 15.00 uur wel met beelden. Ook op de kanalen van PMG Sport is de koers te volgen.