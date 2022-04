Coach Koen Pelgrim over Remco Evenepoel: “Zijn gewicht is een stabiele factor geworden”

Interview

Ook Koen Pelgrim, een van de trainers van Quick-Step Alpha Vinyl, genoot zondag met volle teugen van de triomf van Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik. Al was Pelgrim niet verrast. “Hij liet tijdens de hoogtestage op Tenerife al data optekenen die we van hem nog niet gezien hadden.”

“Of hij beter is dan vóór zijn val in de Ronde van Lombardije? Het is een beetje appels met peren vergelijken”, begint Pelgrim ons Zoom-gesprek. “Remco heeft eerder al een aantal straffe nummers uit de benen geschud. Maar Luik-Bastenaken-Luik is in elk geval de grootste koers die hij ooit gewonnen heeft. Door de manier waarop én met deze tegenstand, dan mag ik zeggen dat het een van de beste dingen is die we ooit van hem gezien hebben.”

Zag je de voorbije weken ook aan zijn data dat hij helemaal terug was?

“Eigenlijk wel, ja. Tijdens de opbouw hadden we al het idee dat hij de voorbije winter een grote stap vooruit had gezet, al was hij nog niet altijd even consistent. Af en toe was er nog een dag waarin hij minder voor de dag kwam. Maar tijdens de hoogtestage op Tenerife zagen we tijdens een all in-test dat hij data liet optekenen die we niet eerder zagen.”

“En dat zag je ook wel enigszins terug in de Ronde van het Baskenland. Jammer dat hij er op de laatste dag de leiderstrui moest afgeven, maar op zo’n terrein, met zulke steile beklimmingen en tegen zo’n sterke concurrentie zo lang aanvallen beantwoorden, dat was van een heel hoog niveau.”

Hij lijkt ook snel bij te leren. Dat dalen bijvoorbeeld, doet hij de laatste tijd heel goed.

“Remco is nooit een echt slechte daler geweest, maar op een gegeven moment is iedereen daar zo op gefocust en wordt dat onder een vergrootglas gelegd. Je mag niet vergeten dat hij nog maar een paar jaar koerst. Andere jongens die op die leeftijd beginnen fietsen, rijden ook niet meteen een berg naar beneden als Savoldelli. Daar is wat meer tijd voor nodig. En een val zoals die in Lombardije, dat doet wel iets met je vertrouwen.”

“Maar hij heeft nu inderdaad stappen gezet. Vorig jaar al, trouwens. Ik herinner me Milaan-Turijn 2021, waar hij in de afdaling van de klim naar de Basiliek van Superga iedereen onder druk zette. Maar dat was niet echt zichtbaar voor het grote publiek en dan wordt daar niet echt over gepraat. Maar het was toen al duidelijk dat hij steeds beter ging dalen.”

Vertelde Remco op de persconferentie in Luik: “De structuur van mijn spieren is veranderd na mijn val. Er heeft zich een nieuw soort spieren ontwikkeld, waardoor ik explosiever kan koersen.” Dat begrijpen we niet helemaal.

“Dat is voor mij ook een moeilijke. Het is natuurlijk niet zo dat je nieuwe spieren aanmaakt. En ik denk dat dit ook niet zo veel te maken heeft met zijn val, maar eerder met zijn algemene fysieke ontwikkeling. Hij heeft iets meer functionele spiermassa gekregen in vergelijking met afgelopen jaar. En dat zie je nu terug in zijn explosiviteit.”

“Hij trapt meer absoluut vermogen weg. Omdat ook zijn gewicht een klein beetje hoger is, is zijn watt per kilogram er tezelfdertijd niet op achteruitgegaan, waardoor hij bergop niet slechter voor de dag komt. Die explosiviteit zien we ook in zijn data. Als hij sprintjes doet op training, trapt hij meer vermogen dan vroeger. Dat komt hem in koersen als Luik-Bastenaken-Luik ten goede.”

Hoe moet dat evolueren richting Vuelta? Vorig jaar in de Giro woog Remco 60,5. Nu 64…

“Het gewicht dat hij nu heeft, is een stabiele factor geworden. Dat gewicht kan hij houden en daarmee alle wedstrijden op een hoog niveau afwerken. Dat Giro-gewicht van vorig jaar, daar gaan we niet meer naar streven. Wel een klein beetje aanscherpen, omdat de inspanningen in die Vuelta langer zijn. En die pure explosiviteit zoals hij nodig had in Luik-Bastenaken-Luik heeft hij daar ook minder nodig. Maar we spreken zeker niet meer over meerdere kilo’s, nee. Alleen een aantal andere accenten.”

Wordt er vanaf nu intensiever bergop getraind?

“Remco neemt nu een paar dagen rust. Dan trekt hij naar Spanje om te trainen richting zijn eerstvolgende wedstrijden (Ronde van Noorwegen, BK’s en Ronde van Zwitserland, red). Eind juni, begin juli staat dan naar alle waarschijnlijkheid een hoogtestage in Livigno gepland in de aanloop naar de maand augustus en de Vuelta.”