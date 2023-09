maandag 18 september 2023 om 11:21

Voorbeschouwing: Tour de Luxembourg 2023 – Bijna alle puncheurs zijn van de partij

De Skoda Tour de Luxembourg is misschien niet de grootste koers op de wielerkalender, maar wel een wedstrijd die elk jaar weer een aantrekkelijk koersverloop kent. De heuvels in Luxemburg nodigen uit tot aanvallen en dat wordt dan ook veelvuldig gedaan. Wie volgt Mattias Skjelmose op in het groothertogdom? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Ronde van Luxemburg is een van de stabielste en oudste etappekoersen op de wielerkalender. Sinds 1935 wordt de Luxemburgse koers met uitzondering van 1940 en 1944 ieder jaar verreden. Zelfs in 2020 en 2021 kon de koers doorgaan, ondanks corona. Anno 2023 zijn we daarom alweer toe aan de 83ste editie.

Luxemburgers zelf wonnen het vaakst de Ronde van Luxemburg: 21 keer. Dat is opvallend als je je realiseert dat het groothertogdom slechts 640.000 inwoners heeft, maar minder opvallend als je je realiseert welke coureurs het land heeft voortgebracht. Thuisrijder Mathias Clemens is de recordhouder met vijf zeges: hij won in 1935, 1936, 1937, 1939 en 1947. Daarnaast staan grote Luxemburgse renners als Charly Gaul (drie keer) en Fränk Schleck (een keer) op de erelijst.

Van de ‘buitenlanders’ liggen Belgen en Nederlanders de Ronde van Luxemburg het beste. België ging liefst zeventien keer met de eindzege aan de haal, terwijl Nederland tien keer de koers won. Briek Schotte, Frans Verbeeck, Frank Vandenbroucke en Greg Van Avermaet zijn de grote Belgen in het lijstje, Bert Oosterbosch, Jelle Nijdam, Michel Cornelisse en Frans Maassen de Nederlanders.

Andere grote namen in het lijstje zijn Jakob Fuglsang, Matti Breschel, Diego Ulissi en… Lance Armstrong. De Amerikaan won de Ronde van Luxemburg in 1998 voor Erik Dekker. Voor Armstrong was het zijn eerste zege sinds zijn genezing van kanker.

Laatste tien winnaars Tour de Luxembourg

2022: Mattias Skjelmose

2021: João Almeida

2020: Diego Ulissi

2019: Jesús Herrada

2018: Andrea Pasqualon

2017: Greg Van Avermaet

2016: Maurits Lammertink

2015: Linus Gerdemann

2014: Matti Breschel

2013: Paul Martens

Laatste editie

De Ronde van Luxemburg werd in 2022 gewonnen door Mattias Skjelmose. De Deense renner van Trek-Segafredo was na vijf dagen koers op Luxemburgse bodem heel nipt de beste voor Kévin Vauquelin en Valentin Madouas. In de tijdrit rondom Remich op de voorlaatste dag had de toen nog 21-jarige Deen de macht gegrepen. Skjelmose toonde zich in de overige vier dagen zeer constant. Met alleen maar pittige, heuvelachtige ritten kon de jonge coureur het zich ook niet veroorloven om een slechte dag te hebben.

De eerste etappe van de Ronde van Luxemburg in 2022 werd nog gewonnen door Madouas, die op de voorlaatste klim ten aanval was getrokken en het volhield tot de meet in Luxembourg. Sjoerd Bax werd tweede op drie seconden, het peloton kwam acht seconden later over de meet.

Een dag later was het Matteo Trentin die in Schifflange naar de overwinning spurtte in de makkelijkste rit van de week. De Italiaan kreeg in etappe drie weer een kans, toen een flink uitgedund pelotonnetje samen naar de meet in Diekirch reed. Trentin werd hier vierde, nadat Aaron Gate en Benjamin Thomas in volle finale wegreden en de groep nipt achter zich hielden. Met nog twee ritten te gaan lag Madouas in pole-position om de ronde te winnen, maar de belangrijkste ritten voor het klassement kwamen er toen nog aan.

In de 26 kilometer lange tijdrit zou Skjelmose de leiding overnemen. De Deen zou in Remich Vauquelin achter zich laten en voornaamste concurrent Madouas op 39 seconden rijden. De kopman van Groupama-FDJ deed in de slotrit naar Luxembourg nog een verwoede poging om Skjelmose van zich af te schudden, maar kreeg hem niet los. De Fransman boekte wel zijn tweede ritzege, maar zag eindwinnaar Skjelmose breeduit lachen in zijn wiel.

Eindklassement Tour de Luxembourg 2022

1. Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) in 17u43m29s

2. Kévin Vauquelin (Team Arkéa Samsic) op 5s

3. Valentin Madouas (Groupama-FDJ) op 17s

4. Sjoerd Bax (Alpecin-Deceuninck) op 23s

5. Kevin Geniets (Groupama-FDJ) op 31s

Parcours

De Ronde van Luxemburg telt in 2023 weer vijf etappes en gaat op woensdag 20 september van start met een etappe vanuit Luxemburg-Stad. De wedstrijd lijkt veel op de editie van 2022, met een aantal van dezelfde beklimmingen en een middellange tijdrit die op dag vier vermoedelijk de beslissing zal brengen. In totaal telt de Luxemburgse ronde 709 kilometer. De ronde eindigt op zondag 24 september weer in Luxemburg-Stad met een pittige heuvelrit.

Woensdag 20 september, Etappe 1: Luxembourg-Luxembourg Kirchberg (156 km)

De eerste etappe van de Ronde van Luxemburg lijkt veel op de eerste rit van 2022. De start en finish liggen net als vorig jaar in Luxemburg-Stad, alleen de eerste 75 kilometer is net iets anders. In die eerste 75 kilometer kan het wielerpeloton rustig wennen aan het Luxemburgse heuvellandschap. Af en toe moet er een beetje omhoog worden gereden, maar de echte beklimmingen blijven uit tot de Montée de Putscheid (2,4 km aan 8,9%).

Twintig kilometer na de top van die beklimming duikt de volgende klim op, de Côte de Bourschied (3,5 km aan 7,2%). De korte beklimming van buitencategorie heeft stroken met een stijgingspercentage van 10%. De Côte de Eschdorf (3 km aan 7%) is vervolgens de volgende lastige opdracht. In de finale ligt nog de Côte de Stafelter (1,8 km aan 7,9%), de laatste gecategoriseerde klim van eerste categorie.

Op enkele kilometers van het einde moeten de renners de Kirchberg (1,6 km aan 6,3%) bedwingen. Ook de laatste kilometer is niet vlak. Vorig jaar zagen we hier al redelijke verschillen tussen de klassementsrenners.

Start: 13.00 uur

Finish: tussen 16.30 en 17.10 uur

Donderdag 21 september, Etappe 2: Mondorf-les-Bains – Mamer (183 km)

De tweede dag in de Ronde van Luxemburg is er vermoedelijk een voor de sprinters. Alhoewel er bijna de gehele dag op en af gereden worden, wordt het nooit écht lastig en blijft tussen de 140 meter en 380 meter hoogte boven zeeniveau.

De start van de rit ligt op donderdag in Mondorf-les-Bains, vanwaar de ronde verder trekt naar Remich, Berg en Bech. De eerste KOM van de dag ligt pas na 81,9 kilometer, als de Côte de Beaufort (3,5 km aan 4,4%) moet worden beklommen. In de vijftig kilometer die volgen, liggen ook nog de Montée de Colmar-Berg (3,6 km aan 8,6%) en de Montée de Mariendallerhaff (3,3 km aan 8,3%).

Op de lokale omloop rondom Mamer, die drie keer afgelegd moet worden en een lengte heeft van ongeveer 15,5 kilometer, wordt er bijna al helemaal niet meer geklommen. Dus krijgen de sprinters in Mamer een opgelegde kans.

Start: 11.00 uur

Finish: tussen 15.00 en 15.45 uur

Vrijdag 22 september, Etappe 3: Mertert – Vianden (168 km)

Op vrijdag trekt het peloton in 168 kilometer van Mertert naar Vianden. In de tweede helft van de rit liggen drie beklimmingen van buitencategorie en een beklimming van eerste categorie, waardoor in deze etappe grotere tijdsverschillen zullen ontstaan dan in de voorgaande ritten.

De eerste twee uur van de dag zijn nog relatief gemakkelijk, als de renner vaart zetten naar Berbourg, Beaufort en Brandenbourg. Vanaf daar wordt de etappe interessanter. Geleidelijk aan wordt er geklommen naar een hoogte van 500 meter, waarna een tussensprint in Hosingen en de Montée de Munshausen (3,3 km aan 4,5%) volgen.

Als de beklimming eenmaal achter de rug is, wacht nog een pittige lokale omloop. Daarin ligt de Montée de Niklosbierg (3,6 km aan 7,7%) drie keer. Veel betere kansen om tijdsverschillen gaan er niet meer komen deze ronde. De finishstraat in Vianden rijst nog een meter of negenhonderd aan zeven procent gemiddeld.

Start: 12.20 uur

Finish: tussen 16.15 en 17.00 uur

Zaterdag 23 september, Etappe 4: Pétange – Pétange (23,9 km, ITT)

In de vierde en voorlaatste etappe van de Ronde van Luxemburg zal de ronde zo goed als worden beslist. Net als vorig jaar gaat de organisatie voor een middellange tijdrit, al is deze keer gekozen voor de omgeving van Pétange, dat in het zuidwesten van het groothertogdom ligt, en niet voor Remich in het oosten.

De individuele tijdrit op zaterdag telt dit jaar 23,9 kilometer, wat betekent dat er in tegenstelling tot voorgaande etappes zal worden gesmeten met tientallen seconden of zelfs minuten. De tijdrit is niet heel technisch en zal voornamelijk rechttoe, rechtaan beuken zijn tot Grass, vanwaar links ommekeer wordt gemaakt richting Pétange.

De tijdsmeting is zaterdag in Rébierg na 15,3 kilometer, waar ook het pittigste ‘klimmetje’ van de dag ligt. Hier rijst het wegdek 700 meter lang met een gemiddelde van 6,3%. Vergeleken met voorgaande etappes mag dat geen naam hebben.

Start eerste renner: 15.30 uur

Finish laatste renner: 18.07 uur

Zondag 24 september, Etappe 5: Mersch – Luxembourg Limpertsberg (177 km)

In de slotrit van de Skoda Tour kunnen de laatste verschillen tussen de klassementsrenners geforceerd worden. De rit tussen Mersch en Luxemburg-Stad is misschien niet de lastigste, maar kent wel nog een flink aantal hoogtemeters en venijnige, ongecategoriseerde klimmetjes in de Luxemburgse hoofdstad.

Aan het begin van de rit liggen echter de gecategoriseerde beklimmingen. In de eerste zestig kilometer krijgen de heren-coureurs de Côte de Nommern (2,7 km aan 5,6%), de Montée de Gralingen (2,2 km aan 6,4%) en de Côte de Kautenbach (4,2 km aan 4,7%) voor de kiezen.

De finale begint met de Côte de Bigonville (4,3 km aan 3,5%). Via Saeul wordt een lokale ronde in Luxemburg-stad opgereden die drie keer moet worden afgelegd. De finishstraat is met een lengte van 800 meter aan 9% zeer venijnig, waardoor ook hier nog aangevallen kan worden. Wordt het klassement hier nog op zijn kop gezet?

Start: 10.30 uur

Finish: tussen 14.40 en 15.10 uur

Favorieten

Het parcours van deze Tour de Luxembourg is op maat gemaakt voor de puncheurs die ook een sterke tijdrit in de benen hebben. Het klassement zal gevormd worden in de heuveletappes, maar opgeschud worden in de individuele tijdrit van bijna 24 kilometer naar Pétange. Dat maakt dat het voor tijdritspecialisten zaak is om het tijdverlies te beperken op de venijnige aankomsten. En de niet-tijdritspecialisten moeten juist alles op alles zetten om in de andere etappes een zo groot mogelijke voorsprong te pakken.

Allereerst kijken we naar de titelverdediger, Mattias Skjelmose. De Deense kampioen is de kopman van Lidl-Trek, die erg goed uit de voeten kan in de heuvels en ook nog over een prima tijdrit beschikt. Vorig jaar sloeg Skjelmose zijn slag juist in de lastige tijdrit, destijds was die 26 kilometer lang. In de andere etappes vond hij een parcours op zijn maat en was hij bij de pinken. Vorige maand werd Skjelmose in een soortgelijk rondje – de Ronde van Denemarken – nog tweede. Daar was hij in de vlakke slottijdrit niet opgewassen tegen Mads Pedersen, waardoor hij de leiderstrui nog moest afstaan.

Pedersen is er in Luxemburg niet bij, maar Lidl-Trek kan wel op meerdere paarden wedden. Dan kijken we vooral naar Giulio Ciccone, de bergkoning van de afgelopen Tour de France, terwijl ook Natnael Tesfatsion en Tony Gallopin hier goed uit de voeten moeten kunnen. Ciccone zou in het klassement de tweede troef van Lidl-Trek kunnen zijn, maar de tijdrit is zijn achilleshiel en dus is hij geen topfavoriet.

Soudal Quick-Step heeft ook meerdere klimmers en heuvelspecialisten mee die een gooi kunnen doen naar een goed eindklassement. In eerste instantie richten we onze blik op Ilan Van Wilder, die onlangs zijn kans greep en de eindzege veroverde in de Deutschland Tour. De Belg won toen een heuvelrit en hield daarna knap stand. Een tijdrit zat niet in die ronde, terwijl dat wel een van de sterke punten van Van Wilder is. In de Ronde van Polen werd hij bijvoorbeeld zesde in een vlakke tijdrit, waardoor hij zich van een vierde plek verzekerde in die WorldTour-ronde.

Van Wilder hoeft niet alle last op zijn schouders te dragen, want ook tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe is van de partij. 2023 is nog niet het seizoen van de Fransman, maar in Québec en Montréal (negende en twaalfde, red.) liet hij weer wat verbetering zien. Kan hij in Luxemburg zijn duivels ontbinden? Mauri Vansevenant, die onlangs met drie jaar verlengde bij Soudal Quick-Step, is de derde troef van de Belgische ploeg.

Jumbo-Visma heeft met Tiesj Benoot en Tobias Foss twee serieuze kandidaten voor een goede eindklassering. Benoot vooral vanwege zijn kwaliteiten in de heuvels. De afgelopen maanden liet hij zich zien met een negende plek op het WK en een zevende plaats in de Bretagne Classic Ouest-France. In Canada was een elfde plek in Montréal zijn beste uitslag. Foss zal het vooral van zijn tijdrit moeten hebben, nadat hij begin augustus zijn wereldtitel kwijtraakte. In de Renewi Tour was hij negende in de tijdrit, maar kon hij zijn goede positie in het klassement niet vasthouden. Lukt hem dat in Luxemburg wel? Met Koen Bouwman heeft Jumbo-Visma ook nog een rittenkaper, die afgelopen week nog de Ronde van Slowakije reed.

De Franse formatie van Groupama-FDJ heeft een ijzersterk team voor dit werk. Dan kijken we vooral naar Valentin Madouas en David Gaudu. De Franse kampioen wist onlangs knap de zware Bretagne Classic Ouest-France te winnen vanuit een kleine kopgroep en greep in Montréal net naast het podium. Zijn vormpeil is dus uitstekend. De Ronde van Luxemburg ligt hem goed, want vorig jaar won hij twee ritten en was hij – na een tiende plek in de tijdrit – derde in het eindklassement. Kan Madouas nog een keer zo’n tijdrit eruit persen, dan is hij een serieuze kandidaat voor de eindzege. De tijdrit van Gaudu gaat hem waarschijnlijk opbreken in de strijd om het klassement. Thibaut Pinot lijkt vooral een steunpilaar van de kopmannen.

Movistar rekent op man-in-vorm Alex Aranburu, die met een vierde plaats in Québec en een derde plaats in Montréal indruk maakte in Canada. In de Deutschland Tour viel hij ook al op met een vijfde plaats in de eindstand. De Bask kon ook naar het heuvelachtige EK in Drenthe, maar Movistar wil hem hier in Luxemburg opstellen. Als hij een – voor zijn doen – sterkte tijdrit kan rijden, dan is hij een serieuze outsider in het klassement. Tijdrijden is alleen niet zijn grootste kwaliteit. Matteo Jorgenson is de tweede troef die de Spaanse ploeg kan uitspelen. Hij heeft bergop stappen gemaakt en is een hardrijder pur sang. Zo werd hij tweede in de Ronde van Romandië, mede door een sterke tijdrit.

Dan hebben we de sterrenploeg van UAE Emirates nog niet eens gehad. Marc Hirschi toonde zich de voorbije week in de Italiaanse najaarsklassiekers, door onder meer de Coppa Sabatini te winnen. In 2021 werd Hirschi tweede in de Ronde van Luxemburg en ook dit jaar is hij een kandidaat-eindwinnaar. Ook voor hem schuilt het gevaar in de tijdrit. Daarom is het beter als UAE Emirates ook Brandon McNulty uitspeelt. De Amerikaan is tijdritkampioen van zijn land en was vierde op het WK tijdrijden vorige maand. Hier in de Ronde van Luxemburg kan hij in de tijdrit een slag slaan, als hij in de andere ritten stand weet te houden tussen alle puncheurs. Diego Ulissi doet ook nog mee en is zo sluw als een vos.

Alpecin-Deceuninck rekent op Quinten Hermans en Søren Kragh Andersen. Hermans lijkt op dit heuvelachtige parcours het beste uit de voeten te kunnen, maar de veelzijdige Kragh Andersen heeft dan weer een betere tijdrit in de benen. Het geeft de Belgische ploeg de kans om ze tactisch uit te spelen, met ook de rappe U23-wereldkampioen Axel Laurance nog in de ploeg. BORA-hansgrohe kan op twee renners rekenen, met thuisrijder Bob Jungels en Nils Politt. De Luxemburger rijdt de laatste weken alleen vooral DNF’s, terwijl Politt negende werd in de tijdritloze Tour of Britain. De Duitser kan mét een sterke tijdrit wellicht een rol van betekenis gaan spelen komende week.

Binnen de formatie van Israel-Premier Tech zijn alle heuvelspecialisten opgetrommeld voor de Ronde van Luxemburg. We vinden Michael Woods, Dylan Teuns, Jakob Fuglsang, Krists Neilands, Hugo Houle en puncheur-sprinter Corbin Strong terug op de startlijst. Stuk voor stuk renners die in heuvelritten als deze zich kunnen tonen. Wellicht is Strong wel de grootste kanshebber, nadat hij onlangs tweede werd in de GP de Québec. Met zijn eindschot kan hij meedingen om ritzeges en gezien zijn baanverleden zal hij ook een sterke tijdrit kunnen neerzetten. Teuns was vorige week nog knap tweede in de GP de Wallonie, na een sterke koers van Israel-Premier Tech. Voor hem en voor Woods lijkt de tijdrit echter het pijnpunt.

Outsiders vinden we onder meer bij Uno-X, waar de broers Anders en Tobias Halland Johannessen (tweede in de Tour of Britain) aan de start staan, net als Anthon Charmig. Zij kunnen met drie een serieuze rol spelen, alleen moeten ook zij de schade beperken in de chrono. Ook kijken we met interesse naar Felix Gall, Ben O’Connor (AG2R Citroën), Axel Zingle, Ion Izagirre (Cofidis), Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny), Rick Pluimers en Alexander Kamp (Tudor).

Sprinters

Heel veel sprinterskansen zijn er niet in deze Ronde van Luxemburg, maar toch zetten we even de belangrijkste sprinters op een rij. Na zijn ritoverwinning op de Champs-Élysées mag Jordi Meeus wel als snelste man van dit peloton ingeschaald worden. De Belg van BORA-hansgrohe neemt het onder meer op tegen Ethan Vernon (Soudal Quick-Step) en Corbin Strong (Israel-Premier Tech). Andere rappe mannen zijn Alex Aranburu (Movistar) en Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mattias Skjelmose

*** Ilan Van Wilder, Brandon McNulty

** Valentin Madouas, Marc Hirschi, Alex Aranburu

* Corbin Strong, Tiesj Benoot, Quinten Hermans, Matteo Jorgenson

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Het wordt deze week wisselvallig koersweer in Luxemburg. De gehele week ligt de temperatuur tussen de 15 en de 22 graden. Woensdag als de ronde start in Luxemburg-Stad is het zonnig en droog, maar naarmate het slotweekend nadert wordt het wisselvalliger en is er vaker kans op neerslag, verwacht Weeronline.

De Skoda Tour Luxembourg is live te volgen via Eurosport en haar online kanalen Eurosport.nl, Discovery+ en GCN+. Door het EK zijn niet alle etappes live op tv te zien, en door de verschillende finishtijden beginnen de uitzendingen ook op verschillende tijdstippen. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.