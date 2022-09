Valentin Madouas wint slotrit Ronde van Luxemburg, Mattias Skjelmose eindwinnaar

Valentin Madouas is de Ronde van Luxemburg geeindigd zoals hij hem begon: met etappewinst. De Fransman versloeg in de vijfde en laatste rit Mattias Skjelmose Jensen en Kévin Vauquelin. Die twee, Skjelmose en Vauquelin, verdeelden ondertussen de plekken één en twee in het algemeen klassement.

De Ronde van Luxemburg eindigde met – opnieuw – een heuvelachtige etappe van Mersch naar Luxemburg, de hoofdstad van het gelijknamige land. Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo) stond na de tijdrit van vrijdag aan de leiding, maar zijn voorsprong op Kévin Vauquelin (Arkéa Samsic) betrof slechts drie seconden. Sjoerd Bax begon de slotrit als de nummer drie van het klassement.

Vroeg in de 178 kilometer lange rit ontstond er een kopgroep van vier. Félix Gall, Sander Armée, bergtruidrager Joel Nicolau en de immer aanvalslustige Pierre Rolland vergaarden een voorsprong van een kleine drie minuten. Op dat moment was Gall even virtueel leider, maar Trek-Segafredo knabbelde al snel weer wat van de voorsprong af. Antwan Tolhoek reed voor de Amerikaanse ploeg lang op kop van het peloton.

Lars van den Berg opent het bal

Toen de voorgift van de vier weer iets was toegenomen, nam Riwal het commando over van Trek-Segafredo. Niet veel later ging Nicolau er vooraan af, waardoor we drie leiders overhielden. Toen zij nog zo’n twee minuten hadden, met nog ruim dertig kilometer te gaan, kwam er vanuit het peloton een tegenaanval. Lars van den Berg (Groupama-FDJ) probeerde de sprong te maken. De Nederlander slaagde niet in zijn opzet, maar zijn actie had wel tot gevolg dat de onrust toenam. Het begon aanvallen te regenen.

Nadat er een valpartij was, met daarbij onder anderen Jason Osborne (Alpecin-Deceuninck), wist Bastien Tronchon (AG2R Citroën) tot slot weg te rijden. Met nog vijftien kilometer te gaan kwam hij tot op een halve minuut van het trio voorop. Het peloton zat hem – en dus ook de koplopers – echter op de hielen. Toen Tronchon gegrepen was, ging Gall er vooraan vandoor. Op een heuveltje in de voorlaatste lokale ronde gooide hij zijn medevluchters over boord.

Gall solo

Aldus begon Gall met nog altijd een halve minuut voorsprong aan de laatste, twaalf kilometer lange lus. In de kilometers die volgden liep de Oostenrijker zelfs nog wat verder uit, ondanks het werk van Trek-Segafredo, Groupama-FDJ en UAE Emirates. Hun verenigde krachten zorgden er uiteindelijk echter wel voor dat Gall van zijn pluimen begon te verliezen en op de slothelling ingerekend werd. Op dat moment kwam er een aanval van Valentin Madouas.

Klassementsleider Skjelmose Jensen leek te moeten passen, maar kon samen met Kévin Vauquelin en Kevin Geniets toch weer aansluiten. Het kwam daarna aan op een sprint met vier. Skjelmose Jensen ging vroeg aan, maar Madouas kwam eruit en pakte de zege. De eindzege ging wel naar Skjelmose Jensen. Sjoerd Bax, voor de start van de etappe derde in de algemene rangschikking, moest zijn plaats prijsgeven aan Madouas.