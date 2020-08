Voorbeschouwing: Tour de l’Ain 2020

Ondanks concurrentie van de Ronde van Polen en Milaan-San Remo, pronkt de organisatie van de Tour de l’Ain dit jaar (7-9 augustus) met haar sterkste deelnemersveld ooit. Er staan vrijdag in Montréal-la-Cluse niet minder dan twaalf WorldTour-teams aan de start, inclusief de Tourtoppers Bernal, Froome, Thomas, Quintana, Roglič, Dumoulin, Mollema en Porte. Dat de slotrit quasi een kopie is van de 15e etappe in de Tour de France, is daar ongetwijfeld niet vreemd aan. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Serge Pires-Léal, Denis Moretti, Eric Drubay en Dennis Leproux. Nee, de eerste vier eindwinnaars (1989-1992) van de Tour de l’Ain maken geen deel uit van je parate wielerkennis. De eerste laureaten met enige naam en faam waren Emmanuel Magnien (1993) en ronderenner Bobby Julich (1997). Maar de Tour de l’Ain groeide. Het afgelopen decennium ontpopte het zich zelfs tot kweekvijver van jong talent.

Denk maar aan de eindzeges van Rein Taaramäe (2009), Andrew Talansky (2012) en Romain Bardet (2013), toen respectievelijk 22, 23 en 22 jaar oud. Sam Oomen was zelfs nog een paar dagen van zijn 21e verjaardag verwijderd toen hij zich in 2016 tot eindwinnaar kroonde. Oomen was daarmee de tweede Nederlandse winnaar, na Bert-Jan Lindeman in 2014. Enige Belg op de erelijst is Axel Merckx, die in 2003 de vruchten plukte van een vroege vlucht in de openingsrit.

Na Sam Oomen in 2016 waren het opnieuw – net als in de beginjaren van deze rittenkoers – de Fransen die scoorden. Zowel in 2017 als 2019 mocht Thibaut Pinot juichen, in 2018 trok Arthur Vichot het laken naar zich toe. Belangrijke nuance: de laatste twee editie vonden eind mei plaats, terwijl alle vorige edities in augustus (lees: ná de Tour de France) werden afgewerkt.

Laatste tien winnaars Tour de l’Ain

2019: Thibaut Pinot

2018: Arthur Vichot

2017: Thibaut Pinot

2016: Sam Oomen

2015: Alexandre Geniez

2014: Bert-Jan Lindeman

2013: Romain Bardet

2012: Andrew Talansky

2011: David Moncoutié

2010: Haimar Zulbeldia

Vorig jaar

Vorig jaar ging de ronde van start met dagsucces voor Stefan Bissegger, die daarmee zijn eerste profzege boekte. Een dag later bleek de jonge Zwitser niet opgewassen tegen de hoogtemeters op weg naar de Col de la Faucille, waar de aankomst lag na een slotklim van bijna acht kilometer. Daar was Alexandre Geniez de betere van Thibaut Pinot en Mathias Frank en werd tevens nieuwe leider. Maar ook de AG2R-renner zou niet de eindwinnaar worden. Pinot was op de slotdag, op de Col du Grand Colombier, veruit de beste en trok zo de eindoverwinning naar zich toe.

Eindklassement Tour de l’Ain 2019

1. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) in 10u01m10s

2. Mathias Frank (AG2R La Mondiale) op 1m08s

3. Rein Taaramäe (Total Direct Energie) op 1m25s

4. Élie Gesbert (Arkéa Samsic) op 1m38s

5. Aleksey Rybalkin (Gazprom-RusVelo) op 1m40s

Parcours

Vrijdag 7 augustus, etappe 1: Montréal-la-Cluse – Ceyzeriat (141,5 km)

Veel sprinters zakken er niet af naar de Tour de l’Ain. En diegenen die er wel zijn, krijgen maar één kans op ritwinst en dat is in deze openingsrit. Maar het is nog afwachten of ze ook aan sprinten toekomen, want de vier molshopen (telkens van vierde categorie) in de eerste koershelft zijn voer voor aanvallers. En aangezien er weinig snelle jongens aan de start staan, is de kans niet onbestaande dat maar weinig teams geneigd zijn om de kastanjes uit het vuur te halen en de wedstrijd te controleren.

En wordt er toch met een volledig peloton naar Ceyzériat gesneld, dan volgt er in volle finale nog een verrassend obstakel dat roet in het eten kan gooien: tussen km 137 en 138 moet nog een hoogteverschil van 60 meter overwonnen worden. Niet onoverkomelijk, maar je houdt er maar beter rekening mee als je perfect gepositioneerd aan de slotkilometer wil beginnen. Het is overigens de eerste keer in de geschiedenis dat de Tour de l’Ain aankomt in Ceyzériat.

Start: 13u00

Aankomst: (ongeveer) 16u20

Zaterdag 8 augustus, etappe 2: Lagnieu – Lélex Mont-Jura (140,5 km)

Twee colletjes van derde categorie, twee van tweede, een van eerste (de Col de Menthières) en bovendien ook nog eens aankomst bergop. Goed voor in totaal 3.159 hoogtemeters in 140 kilometer. In deze tweede etappe zullen al een aantal maskers afvallen. Verkijk u op het profieltje hierboven niet op de zogenaamde slotklim. Die is dan wel meer dan tien kilometer lang, maar met een stijgingspercentage van gemiddeld drie procent verwachten we geen grote verschillen tussen de favorieten.

Lelex Monts-Jura is overigens geen onbekende voor de fans van Sam Oomen. Het skioord fungeerde al acht keer als aankomstplaats in de Tour de l’Ain en de laatste keer was in 2016. Oomen nam er de maat van zijn medevluchters Pierre Latour, Bart Declercq, Guillaume Martin en David Gaudu. Goed voor ritwinst en de leiderstrui, die hij een dag later met succes verdedigde.

Start: 11u20

Aankomst: (ongeveer) 15u00

Zondag 9 augustus, etappe 3: Saint-Vulbas – Grand Colombier (144,5 km)

Dé rit waar de wielerwereld met spanning naar uitkijkt. Egan Bernal, Primož Roglič en de andere Tourfavorieten zullen op minder dan drie weken voor de start van de Tour de France geen gezichtsverlies willen lijden. Wie hier door de mand valt, trekt ongetwijfeld met vraagtekens naar Nice. Wie de Grand Colombier vlot verteert en daar bovendien ook nog een goed resultaat aan koppelt, geeft zichzelf een vertrouwensboost. Dat de laatste 110 kilometer van het parcours identiek is aan dat van de 15de etappe van de Tour, maakt het voor de renners nog interessanter.

De Grand Colombier, ook wel het paradepaardje van de Jura, is 17,3 kilometer klauteren aan een stijgingsgraad van gemiddeld 7,1 %. Maar voor de Colombier in de verte opdoemt, krijgt het peloton al twee cols van eerste categorie voor de wielen: de Montée de la Selle de Fromentelle, na een korte afdaling onmiddellijk gevolgd door de Col de la Biche. Daarna duikt de voorwacht van het peloton, net zoals in de Tour, via Anglefort naar Culoz, aan de voet van de slotklim. Uiteraard is dit ook de koninginnenrit van deze driedaagse.

Start: 11u05

Aankomst: (ongeveer) 14u53

Favorieten

Zowel Team Ineos als Jumbo-Visma sturen hun speerpunten voor de Ronde van Frankrijk naar deze Tour de l’Ain. Het is dus vooral uitkijken naar twee trio’s, en die leveren ons meteen zes belangrijke namen op in dit favorietenlijstje. Voor Ineos zijn dat Egan Bernal, Chris Froome en Geraint Thomas. En dan vergeten we eigenlijk nog Tao Geoghegan Hart.

Egan Bernal, tevens de titelverdediger in de Tour de France, toonde de voorbije dagen al dat hij tijdens de verplichte break door de coronacrisis niet heeft stilgezeten: in de koninginnenrit van La Route d’Occitanie degradeerde hij de verzamelde tegenstand en pakte de eindzege. In de Tour de l’Ain gaat de 23-jarige Colombiaan ongetwijfeld op zoek naar bevestiging en zekerheid over het absolute kopmanschap binnen zijn team.

En daarvoor is het dus ook goed om te zien wat het vormpeil van Geraint Thomas en Chris Froome waard is. De Keniaanse Brit toonde zich de voorbije weken bijzonder ambitieus in interviews, maar de voorbije week op de fiets kon hij die ambitie absoluut niet waarmaken. Benieuwd of Froome de conditie de komende dagen verder kan opvijzelen richting Dauphiné en Tour. Geraint Thomas van zijn kant kwam sinds de Volta ao Algarve – in februari – niet meer in actie. Voor hem is de Tour de l’Ain een allereerste test.

En dat geldt ook voor het triumviraat van Jumbo-Visma. Primož Roglič, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk hebben een stevige hoogtestage in Tignes achter de rug en snakken naar hun terugkeer in competitie. Wout van Aert, er niet bij omdat hij zaterdag aan de slag moet in Milaan-San Remo, bewees in de Strade Bianche alvast dat de Jumbo-renners in de Alpen goed hebben gewerkt. En dan is er nog George Bennett, de nummer vijf van de Vuelta a Burgos.

Roglič won eind juni het Sloveens kampioenschap, maar kwam – net als Kruijswijk – verder nog niet in actie in 2020 en heeft dus geen referentiepunten in competitie. Voor Dumoulin is het vraagteken nog groter, want de Giro-winnaar van 2017 stond sinds zijn opgave in de Dauphiné van 2019 niet meer aan de start van een officiële UCI-wedstrijd. Ook hij zal zijn prima stage in Tignes uiteraard graag bevestigd willen zien met een goed gevoel in competitie.

Alle ogen op Ineos en Jumbo-Visma, maar laten we ook een aantal andere klimmers niet uit het oog verliezen. Dan denken we onder meer aan Bernals landgenoot Nairo Quintana. Zijn transfer van Movistar naar Arkéa-Samsic leek begin dit jaar bijzonder goed uit te draaien met eindwinst in zowel de Tour de La Provence als de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Quintana triomfeerde – net voor het wielrennen op slot ging – in de laatste etappe van Parijs-Nice. Quintana kan dit weekend een mooie uitdager worden van de twee supermachten.

Voorts zijn we benieuwd naar de progressie van Fabio Aru na zijn toptienplaats in de Vuelta a Burgos. En wat kan João Almeida, de jonge Portugees van Deceuninck-Quicks-Step die zich in datzelfde Burgos wegcijferde voor Remco Evenepoel? In de Ain mag Almeida voor eigen rekening rijden. In België wordt ook uitgekeken naar het profdebuut van Mauri Vansevenant. Niets moet, alles mag, vertelde Lefevere eerder over de verwachtingen van de West-Vlaming.

Ook op ons lijstje: het Trek-Segafredo-duo Bauke Mollema en Richie Porte. In La Route d’Occitanie waren de twee in elk geval elkaar waard. Trekt die lijn zich deze week door en kunnen ze zich mengen in de strijd voor de beste ereplaatsen? Tot slot vermelden we graag Dan Martin (Israel Start-Up Nation), Harm Vanhoucke en Carl Frederik Hagen (allebei Lotto Soudal), Guillaume Martin (Cofidis) en het Sunweb-duo Ilan Van Wilder – Sam Oomen.

Sprinters

Maximum één keer zal dus gesprint worden, namelijk in de openingsrit met aankomst in Ceyzeriat. Logischerwijze zijn dus ook maar weinig echt snelle mannen naar de Ain afgezakt. Of het moet Alvaró José Hodeg zijn. De Colombiaanse spurter zal het dan moeten opnemen tegen de jongens van Israël Start-Up Nation (Tom Van Asbroeck en/of André Greipel) en Benoït Cosnefroy, die in La Route d’Occitanie de slotrit won.

We geven nog mee dat naast Deceuninck-Quick-Step en Lotto Soudal met Circus-Wanty Gobert en Sport Vlaanderen-Baloise nog twee Belgische teams van de partij zijn in de Tour de l’Ain.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Egan Bernal

*** Primož Roglič, Nairo Quintana

** Geraint Thomas, Bauke Mollema, Dan Martin

* Steven Kruijswijk, João Almeida, Tom Dumoulin, Richie Porte

Weer en TV

De renners mogen zich vanaf vrijdag verheugen op bijzonder aangename weersomstandigheden in de Ain. De gespecialiseerde weersites voorspellen temperaturen tot 32 graden, inclusief een heel zacht briesje en amper vijf procent kans op wat neerslag.

De eerste twee ritten (vrijdag en zaterdag) van de Tour de l’Ain zijn vanaf 14u00 rechtstreeks te volgen via Eurosport 2 en Eurosport Player. De slotrit is helaas alleen online via Eurosport Player te bekijken. Of via Eurosport France, mocht u dat in uw pakket hebben.