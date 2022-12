Voorbeschouwing: Superprestige Heusden-Zolder 2022 – Hogesnelheidscross op het Formule 1-circuit

Eén dag na de loodzware wereldbeker in Gavere, verhuist het veldritpeloton richting Belgisch Limburg voor de derde cross van deze drukke Kerstperiode. Op het Circuit van Terlaemen in Heusden-Zolder, staat maandag de zesde manche van de Telenet Superprestige op de agenda, mét de Grote Drie. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Organisator Koen Monu van Pro-Cycling vzw organiseerde in eerste instantie op het BLOSO-domein in Hofstade. Van 2001 tot 2003 waren dat losse crossen op de internationale kalender, tot Hofstade in 2004 zijn intrede maakte in de Wereldbeker. Na vier WB-edities moesten Monu en zijn team noodgedwongen verhuizen. Michel Van Espen, de toenmalige directeur van het plaatselijke BLOSO-centrum, was het veldrijden liever kwijt dan rijk.

Monu – in samenwerking met cateraar Frans Bevers – vond echter snel een oplossing. Vanaf december 2008 kon de Kalmthoutenaar in Zolder terecht. En dat was achteraf gezien niet eens een slechte evolutie. Op het Circuit van Terlaemen is immers alle infrastructuur aanwezig die nodig is om een groot event te huisvesten.

Bovendien heeft het, naast een geschiedenis in de Formule 1, ook ervaring met grote wielermanifestaties. In 1969 en 2002 werd er een WK op de weg verreden en in 1970 en 2002 werden er al WK’s veldrijden georganiseerd. Dat er gestart en gefinisht wordt op de tarmac van het voormalige F1-Circuit, maakt het helemaal uniek.

Heusden-Zolder, dat steevast plaatsvond op tweede kerstdag, groeide uit tot een klassieker en bleef al die jaren een vaste waarde in de Wereldbeker. Als toemaatje slaagde Koen Monu er nog in om het WK veldrijden 2016 binnen te rijven, goed voor de eerste van drie opeenvolgende wereldtitels voor Wout van Aert. Mathieu van der Poel kan de snelle omloop wel smaken, want hij triomfeerde ondertussen al vijf keer in Zolder. Marianne Vos bij de vrouwen zelfs zeven keer.

Twee jaar terug verhuisde de wedstrijd van de Wereldbeker naar de Superprestige. “Een weloverwogen keuze”, vertelde Monu toen. “Eentje met een dubbele reden: financieel was toetreden tot de vernieuwde Wereldbeker onhaalbaar. Bovendien vind ik dat die nieuwe WorldCup zijn mythische karakter wat verloren is. Op termijn hoop ik daar opnieuw deel van uit te maken, maar voorlopig vind ik de formule die Flanders Classics aanbiedt om toe te treden tot de Superprestige – financieel – interessanter.”

“Al is het in coronatijden sowieso geen evidentie om het hoofd boven water te houden”, gaf Monu nog mee. “Gelukkig zijn de gemeente Heusden-Zolder en de ook eigenaars van het Circuit me goed gezind.” Koen Monu is naast organisator in Heusden-Zolder ook de man achter de Superprestigemanche van Boom en de Zilvermeercross.

Laatste winnaars Heusden-Zolder

Mannen

2021: Wout van Aert

2020: Mathieu van der Poel

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Wout van Aert

2016: Wout van Aert (WK)

2015: Mathieu van der Poel

2014: Lars van der Haar

2013: Lars van der Haar

Vrouwen

2021: Lucinda Brand

2020: Lucinda Brand

2019: Lucinda Brand

2018: Marianne Vos

2017: Sanne Cant

2016: Marianne Vos

2016: Talitha de Jong (WK)

2015: Sanne Cant

2014: Marianne Vos

2013: Katie Compton

Vorig jaar

Superprestige 2021-2022

Uitslag mannen – Manche 6 in Heusden-Zolder

1. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

2. Tom Pidcock (INEOS-Grenadiers) op 1m04s

3. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) in z.t.

4. Quinten Hermans (Tormans) op 1m21s

5. Toon Aerts (Baloise Trek Lions) op 1m45s

Superprestige 2021-2022

Uitslag vrouwen – Manche 6 in Heusden-Zolder

1. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions)

2. Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 2s

3. Annemarie Worst (777) op 21s

4. Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions) op 22s

5. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 30s

Parcours

Het gehele parcours bevindt zich binnen de muren van het Circuit van Terlaemen. De omloop in Heusden-Zolder heeft alles wat een moderne topcross nodig heeft. Marc Dierickx (die we kennen als de man die in de materiaalpost de fietsen van Mathieu van der Poel aangeeft) heeft de omloop destijds uitgetekend, maar is dit jaar voor het eerst niet meer betrokken bij de organisatie. Toch besloten de organisatoren amper wijzigingen door te voeren.

Onder het motto ‘wat goed is, moet je niet veranderen’ zien we ook dit jaar een omloop van een goede 2,7 kilometer. In Zolder krijgen we traditioneel een hoge snelheidscross, niet in het minst omwille van de lange start- en aankomststrook op het asfalt van het Formule 1-Circuit.

Het crossparcours in Zolder kan je verder opdelen in twee helften. Deel één is niet zo technisch en vrij vlak, met de passages door de materiaalposten en over de Sacramentsberg. Verwacht je bij die laatste helling niet aan een lastige kuitenbijter waar het verschil gemaakt kan worden, maar wél aan een stuk ‘heilige grond’ dat verboden is voor het publiek.

Het tweede deel wordt vooral gekenmerkt door de klimmetjes en technische afdalingen vóór de tribunes waarbij in het verleden meermaals de beslissing is gevallen. Vooral de opeenvolging van de vele hindernissen in de laatste kilometer zorgt ervoor dat technisch begaafde renners daar alsnog iets kunnen forceren, voor ze weer aan de lange passages op het asfalt beginnen.

De enige wijziging zit in de schuine kant, parallel met het circuit, waar Mathieu van der Poel en Wout van Aert op het WK in 2016 nog in elkaar haakten. “De renners draaien vlak na de schuine kant niet meer het asfaltweggetje op, op vraag van de politie. Wel worden ze vlak voor de betonnen muur een extra rijlijn opgestuurd voor een schansje en een bocht van 90°, om daarna op de oprit van de tribune te komen. Dat wordt een extra pittig stukje”, vertelt Koen Monu ons.

Programma en info

Programma dinsdag 27 december 2022

09u30: Nieuwelingen mannen, 1ste jaars

10u30: Nieuwelingen mannen, 2de jaars

12u00: Junioren mannen

13u40: Elite en U23 vrouwen

15u10: Elite en U23 mannen

Locatie

Circuit Zolder: Terlaemen 30, 3550 Heusden-Zolder

Publieksinformatie

Tickets zijn te koop op de website van de organisatie en kosten 12 euro tot en met 26 december. De dag zelf aan de kassa bedraagt de kostprijs 15 euro. Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemerslijsten nog niet beschikbaar

Stand Superprestige na vier manches

Mannen

1. Laurens Sweeck – 55 punten

2. Lars van der Haar – 55 punten

3. Eli Iserbyt – 52 punten

4. Michael Vanthourenhout – 49 punten

5. Niels Vandeputte – 33 punten

Vrouwen

1. Denise Betsema – 57 punten

2. Ceylin del Carmen Alvarado – 52 punten

3. Inge van der Heijden – 51 punten

4. Aniek van Alphen – 46 punten

5. Marion Norbert-Riberolle – 31 punten

Favorieten mannen

Organisatoren die hun veldrit middenin de kerstperiode weten te programmeren, hebben doorgaans geluk. De kans dat de Grote Drie, die hun veldritwinter vaak rondom deze periode centraliseren, aan de start van hun cross komen, is immers zeer groot. Koen Monu is er dan ook in geslaagd om Wout van Aert, Mathieu van der Poel én Tom Pidcock naar Zolder te halen.

Wout van Aert is als een andere man teruggekomen van zijn stageperiode bij Jumbo-Visma, dat lijkt ons na de Zilvermeercross in Mol wel duidelijk. Van Aert leek er te spelen met de pedalen, en dat terwijl hij op papier nog vermoeid zou moeten zijn van de ploegvoorstelling en verkenning van Parijs-Roubaix. In Zolder zou Van Aert frisser moeten zijn, én hij heeft een speciale band met het Zolderse Circuit. In 2016 veroverde hij er immers de eerste van zijn drie crosswereldtitels.

Ook Mathieu van der Poel kan dit circuit wel smaken. De hoge snelheid op het asfalt in combinatie met de technische, explosieve stukken aan het eind van de omloop zorgen ervoor dat Zolder voor Van der Poel een speeltuin is. Al in 2015 mocht de sterke Nederlander voor het eerst juichen op dit circuit, en tussen 2017 en 2020 deed hij daar nog vier zeges bij. Alleen vorig jaar was een valse noot, toen Van der Poel in zijn tweede cross van het seizoen moest opgeven en heel de crosswinter niet meer in actie kwam.

Tom Pidcock houdt meer van crossen met hoogtemeters, waar de snelheid iets lager ligt. Daar kan hij het voordeel van zijn lichtere gewicht gemakkelijker uitspelen. In de snelle en technische crossen durft Pidcock het al eens lastig hebben. Zeker als hij zijn start gemist heeft. En juist dat is in Zolder ook niet gemakkelijk; de lange startstrook en de bochtjes meteen daarna kunnen je meteen in een benarde positie brengen. Zo niet, dan is Pidcock vaak ’the best of the rest’.

Al kan ook Quinten Hermans dicht in de buurt komen. De tweede van Luik-Bastenaken-Luik reed op een eveneens vlak parcours in Mol misschien wel zijn sterkste cross van het seizoen. En dat vlak na een rustperiode en stage… Dan weet je dat er bij Hermans nog rek op zit. Op het Zolderse circuit kan de Limburger perfect zijn hardrijderscapaciteiten kwijt, en ook zijn zin voor initiatief is op deze aankomstlijn geen nadeel. Benieuwd hoever de crosser van Tormans komt.

Het is van 2014 geleden dat niét Wout van Aert of Mathieu van der Poel op het Circuit mocht juichen, toen was het Lars van der Haar die won. Dit parcours blijft hem normaal gezien goed liggen, waardoor je hem, samen met de sterkhouders van dit crossseizoen, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout, bij de outsiders mag verwachten. Dat geldt in mindere mate ook voor Kevin Kuhn en Joris Nieuwenhuis. Eli Iserbyt is nog onzeker.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Wout van Aert

** Mathieu van der Poel, Tom Pidcock

* Quinten Hermans, Laurens Sweeck, Lars van der Haar

Favorieten vrouwen

Er starten bijna honderd vrouwen in Heusden-Zolder, maar toch is het deelnemersveld lichtjes onthoofd. Seizoensrevelatie Puck Pieterse rijdt, om op haar jonge leeftijd niet aan overdaad te doen, bijna uitsluitend de wereldbekers. En Fem van Empel, die hier oorspronkelijk wel zou starten, ondervindt nog te veel last van de gevolgen van haar knal tegen een paaltje in Val di Sole. Ook zevenvoudig winnares Marianne Vos is niet van de partij. Zij crost pas in 2023 terug.

Logischerwijs kijken we dan uit naar de vrouwen van Baloise-Trek Lions. De amper 20-jarige Shirin van Anrooij was dit seizoen al dikwijls de derde beste in koers na de onvermijdelijke Van Empel en Pieterse. In de Beekse Bergen bleef ze de Grote Twee zelfs al eens voor, en in Mol was het ook knap prijs. Van Anrooij beschikt dus ook over het nodige killersinstinct en zal dat op een vlak en technisch parcours in Heusden-Zolder zeker kunnen gebruiken.

Concurrentie vindt ze in binnen de eigen rangen, met Lucinda Brand. De Nederlandse schreef de afgelopen drie edities op haar palmares, maar na een opeenvolging van ziektes en blessures was ze een hele tijd buiten strijd. Pas vorige week in Mol dook de ex-wereldkampioene weer het veld in, en met een tweede plaats zeker niet onverdienstelijk. Op het Zolderse Circuit kan ze, en dan zeker op de lange rechte stukken, nog beter haar grote motor kwijt. Zelfs al is ze op dit moment nog niet in haar allerbeste vorm, toch moet Brand hier iets kunnen tonen.

Ceylin del Carmen Alvarado vertegenwoordigt de troepen van Alpecin-Deceuninck in Heusden-Zolder, terwijl Denise Betsema de eer van Pauwels Sauzen-Bingoal hoog moet houden. Nu Puck Pieterse en Fem van Empel er niet bij zijn, zien ook zij hun kans om nog eens te schitteren op het hoogste niveau. Twee jaar terug werden ze beiden nog gevloerd op het Circuit in de sprint tegen Brand. Kunnen ze nu weer aanhaken bij de Nederlandse locomotief?

Voor outsiders kijken we naar de vrouwen van Crelan-Fristads en 777, de andere ploegen van de broers Roodhooft naast Alpecin-Deceuninck. Denk maar aan namen als Annemarie Worst, Inge van der Heijden, Aniek van Alphen, Manon Bakker en Yara Kastelijn. Verder verdient ook de Italiaanse Silvia Persico, de bronzen medaillewinnares van het WK in Fayetteville die in de wereldbeker van Val di Sole sterk hernam, een eervolle vermelding.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Shirin van Anrooij

** Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado

* Denise Betsema, Annemarie Worst, Silvia Persico

Weer en TV

Zoals het er nu naar uitziet, treft Heusden-Zolder qua weersvoorspelling van Meteovista.be de beste dag van de week. De kans op neerslag is quasi miniem, al ligt de temperatuur met 7 graden Celsius wel iets lager dan de rest van de week. De wind blaast uit het zuiden aan een kracht van drie Beaufort.

Belgische kijkers moeten dinsdagnamiddag op het open kanaal van Telenet Play Sports of Proximus Pickx zijn, waar vanaf 13.30 uur zowel de wedstrijd van de mannen als vrouwen elites wordt uitgezonden. Eurosport 1 bedient de Nederlandse kijkers vanaf datzelfde tijdstip.