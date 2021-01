Durbridge wint alternatieve Tour Down Under, slotrit is voor Welsford

Luke Durbridge heeft de eerste editie van het Santos Festival of Cycling, de alternatieve Tour Down Under, op zijn naam geschreven. De renner van Team BikeExchange wist de slotetappe zonder kleerscheuren door te komen. De ritzege ging naar de snelle Sam Welsford.

In de slotetappe kregen de coureurs heel wat lokale rondes in Adelaide (rond Victoria Park) voorgeschoteld. De sprintersploegen werden flink onder druk gezet, maar een achtkoppige vluchtgroep werd op tijd weer ingerekend door het peloton. Een sprint moest uiteindelijk de beslissing brengen in Adelaide.

De 25-jarige Welsford, die ook al jaren schittert als baanwielrenner, bleek over de snelste benen te beschikken. Kaden Groves was in de sprint niet opgewassen tegen zijn landgenoot en kwam als tweede over de streep. “Dit is echt een fantastisch gevoel”, zo vertelde Welsford na de finish. “Ik zal het knechtenwerk van Richie (Porte, red.) niet vergeten.”

Ook Durbridge mag zich een winnaar noemen na vier dagen koers. De renner van Team BikeExchange veroverde in de openingsetappe al de leiderstrui na een indrukwekkende solo en wist vervolgens de leiderstrui vast te houden. Luke Plapp en Chris Harper zijn de nummers twee en drie in het algemeen klassement.

The @TrekBikesAust Stage 4 closes with Sam Welsford on fire 🔥 as he flies over the finish line!@TrekBikesAust | #TDUFestival pic.twitter.com/gQqpMx1JZO — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 24, 2021

Gigante kroont zich tot eindwinnares

Bij de vrouwen ging de eindzege naar Sarah Gigante. De slechts 20-jarige Australische won eerder deze week al met verve de etappes naar Lobethal en Willunga Hill en wist de vlakke slotetappe zonder problemen af te werken. De slotrit door Victoria Park in Adelaide werd gewonnen door de 26-jarige Georgia Baker.

Baker, in het verleden actief voor Wiggle Honda en Orica-Scott, versloeg na iets minder dan een uur koers Ruby Roseman-Gannon en Peta Mullens.