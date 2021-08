Voorbeschouwing: Ronde van de Achterhoek 2021

De Ronde van de Achterhoek is dit jaar voor het eerst een UCI-koers. Omdat de wedstrijd vorig jaar door een gebrek aan politie-inzet niet kon doorgaan, besloot de organisatie een UCI-status aan te vragen om de koers van de ondergang te redden. Gelukkig maar, want de Achterhoekse wedstrijd over onverharde wegen is een zegen voor het nationale wielrennen. Wie gaat er dit jaar met de zege aan de haal? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Ronde van de Achterhoek bestaat officieel pas sinds 2017, maar de geschiedenis van Achterhoekse wielerkoersen gaat verder terug in de tijd. Op de website van de wedstrijd lezen we over de Ronde van Gendringen, die van 1937 tot en met 1968 op de nationale wielerkalender stond. Op de locatie na had deze wedstrijd niet heel veel te doen met de Ronde van de Achterhoek anno 2021. De wedstrijd werd verreden op een ander parcours en de organisatie lag nog niet in handen van de organisatoren van vandaag de dag.

Dat duurde nog even. In 1969 werd de Gendringse wielerronde de Ronde van de Achterhoek, maar heel lang hield de wedstrijd niet stand. Na vijftien jaar kwam er met wielertijdschrift Wielerrevue een nieuwe naamsponsor en werd de Ronde van de Achterhoek de GP Wielerrevue, met klinkende winnaars als Niki Terpstra (2004) en Johan Museeuw (1993). Nadat deze koers in 2015 ophield te bestaan, was het wachten op nieuwe wielerfanatici die het Achterhoekse wielerleven nieuw leven in zouden blazen. Alhoewel de Achterhoek deze jaren met de doorbaak van Varssevelder Robert Gesink sportieve hoogtijdagen kende, ontbrak het nog aan een eigen nationale wielerkoers.

Koersdirecteur Joost van Oostrum legt aan WielerFlits uit wat er toen gebeurde: “Met een groep vrijwilligers vonden we dat de Ronde van de Achterhoek toch wel heel lang niet meer was georganiseerd. We zijn toen bij elkaar gekomen en kregen het voor elkaar elk jaar een etappe in Olympia’s Tour naar de Achterhoek te halen.” Dat gebeurde tussen 2006 en 2017, met etappewinnaars als Taylor Phinney, Martijn Maaskant, Lars Boom en Jetse Bol (foto).

Vanuit die vrijwilligersgroep ontstond ook de Ronde van de Achterhoek 2.0. Een nieuwe organisatie met een nieuw parcours voor de Ronde van de Achterhoek. “Met veel gravelstroken, dus”, gaat Van Oostrum verder. “Vroeger reed het peloton ook al af en toe over gravelwegen, maar de 22 kilometer aan gravelstroken die we nu hebben is een ontwikkeling van de afgelopen jaren.”

Wim Kleiman zette in 2017 de eerste editie achter zijn naam. De toen nog onbekende renner van Twente Salland Cycling Team hield Maarten van Trijp en Robin Wennekes achter zich. Twee jaar later zou hij de stap hogerop maken naar Monkey Town, met een zege in de Tour of Antalya in 2018 als hoogtepunt. Cees Bol was als winnaar in 2018 een grotere naam. De renner van SEG Racing Academy had toen hij in augustus de Ronde van de Achterhoek won al een profcontract bij Team Sunweb beet, na zeges in de Tour de Bretagne en Ardense Pijl. Marco Doets was in 2019 de beste, in het laatste jaar van Alecto. Vorig jaar ging de Ronde van de Achterhoek niet door vanwege een gebrek aan politie-inzet.

Laatste winnaars Ronde van de Achterhoek

2020: Niet verreden vanwege een gebrek aan politie-inzet

2019: Marco Doets

2018: Cees Bol

2017: Wim Kleiman

Vorige editie

Zoals al eerder gezegd kon de Ronde van de Achterhoek door een gebrek aan politie-inzet in 2020 niet doorgaan. Voor de laatste editie van deze wedstrijd moeten we daarom teruggaan naar 18 augustus 2019, toen de Ronde van de Achterhoek nog een nationale eendaagse was op de kalender van de KNWU. Desalniettemin kon de wedstrijd op veel aandacht rekenen van de Nederlandse continentalploegen. Het aantrekkelijke parcours met de gravelstroken zal daar zeker een rol in hebben gespeeld.

In de finale van de wedstrijd slaagden Robin Lowik, Rick Ottema, Daan van Sintmaartensdijk en Marco Doets erin om weg te rijden uit het uitgedunde peloton, nadat een vroege vlucht met onder meer Beau Duvigneau en Ivar Slik tot de orde was geroepen. VolkerWessels-Merckx probeerde achter de vier koplopers het gat te dichten, maar kwam tekort. Toen het peloton in de slotkilometer toch naderde, ging Doets ervandoor. Met succes, want in Terborg won hij. Coen Vermeltfoort en Van Sintmaartensdijk maakten het feest voor Alecto compleet door als tweede en derde te eindigen.

Uitslag Ronde van de Achterhoek 2019

1. Marco Doets (Alecto)

2. Coen Vermeltfoort (Alecto)

3. Daan van Sintmaartensdijk (Alecto)

4. Jesper Rasch (SEG Racing Academy)

5. Victor Broex (WPGA)

Parcours

Gravelwedstrijden schieten als paddenstoelen uit de grond. Sinds het succes van Strade Bianche zien we steeds meer gravelwedstrijden georganiseerd worden, zo ook in Nederland. In Nederland is de bekendste de Slag om Norg, maar zo zijn er nog wel meer. De renners in de Omloop van Valkenswaard stuitten sinds kort op bijna zestig kilometer aan onverharde stroken en ook in de Ronde van de Achterhoek zijn de gravelstroken de scherprechter. Verdeeld over twintig sectoren moeten de renners zondag over 22 kilometer gravel rijden.

Diep in de finale liggen die gravelstroken niet. Op bijna 55 kilometer van de streep is de gravelstrook Stoombroek (1600 meter) de laatste. Als we naar de afgelopen jaren kijken, zien we dat de gravelstroken op de weg zorgen voor een schifting waarin een groepje van een man of dertig de schifting overleeft, waarna de winnaar zich meestal toont na een tactisch steekspel.

Om 12.15 uur klinkt het startschot in Bredevoort voor de openingswedstrijd van de Holland Cup. Als eerste maken de renners daarna een lus via Lichtenvoorde en Groenlo (bekend van het Grolsch-bier) om vervolgens na een kilometer of 45 weer terug te komen in Bredevoort. Dan zet het het peloton koers naar Ruurlo, waar zij na ongeveer 70 kilometer aankomen. De eerste gravelstroken zitten er dan al op, maar daarna volgen ze elkaar in rap tempo op. Tussen de bossen in Ruurlo en Zelhem heeft de organisatie in een tijdsbestek van 30 kilometer liefst acht gravelstroken gevonden, waarvan twee (Het Onstein I en de Wiersse) de hoogste moeilijkheidsgraad hebben gekregen.

In de finale van de wedstrijd rijdt het peloton om Doetinchem heen om zo nog negen gravelstroken te tackelen. Met nog dertig kilometer te gaan arriveren de overgebleven renners in Bredevoort om nog zes keer een plaatselijke ronde van 5,1 kilometer te rijden. Hier gaat het pokeren beginnen. Als er nog sprinters aan boord zijn, zullen die teams alles op alles zetten om de boel bij elkaar te houden, maar dat zal nog knap lastig worden met de aanvallen die er gaan volgen. De finish wordt rond 17.15 uur verwacht in Varsseveld.

Gravelstroken Ronde van de Achterhoek

26,3 km – Winterwijkse Berg (1000 meter) ***

42,8 km – De Weldaed (1000 meter) ***

44,7 km – ’t Villeken (200 meter) *

72,0 km – De Wiersse (2000 meter) ****

75,4 km – Het Onstein I (2900 meter) ****

78,8 km – Kasteel Vorden (1500 meter) ***

82,8 km – Noordink (800 meter) **

87,1 km – Varsselring I (650 meter) **

88,1 km – Varsselring II (1450 meter) ***

98,3 km – Banninkstraat (600 meter) **

99,3 km – Velswijk (1000 meter) ***

107,6 km – Het Lendebosch (300 meter) *

111,7 km – Keppel (2000 meter) ****

125,3 km – De Dassendoom (750 meter) **

129,5 km – Kilderseveld (400 meter) *

134,9 km – Bergherbos (700 meter) **

139,5 km – Molenberg (500 meter) *

145,8 km – Ruimzicht (500 meter) *

148,9 km – Kelreweg (750 meter) **

149,8 km – Stroombroek (1600 meter) ***

Zondag 29 augustus: Bredevoort – Varsseveld (204,8 km)

Start: 12.15 uur

Finish: 17.15 uur

Favorieten

Nederlandse UCI-koersen laten zich vaak lastig voorspellen. Een klassieke massasprint zien we er (bijna) nooit, omdat de aanwezige teams vaak van begin tot eind te druk aan het koersen zijn. Aanvallers maken daarom in dergelijke wedstrijden meer kans dan dat ze in profwedstrijden zouden doen. In de Ronde van de Achterhoek zagen we de afgelopen jaren steeds een aanvaller winnen, maar ook een peloton dat nipt te laat kwam. Dit jaar kunnen de rollen zomaar eens omgekeerd zijn. Al hangt dat natuurlijk ook af van de plannen van de teams met de sprinters binnen de gelederen.

Als we naar de startlijst kijken, zien we op de Jumbo-Visma Academy na alle Nederlandse continentalploegen aan de start verschijnen zondag in Bredevoort. Zeer waarschijnlijk gaat een van deze ploegen met de zege aan de haal, al moet gezegd worden dat de buitenlandse ploegen ook een aantal kanshebbers meenemen. Zeker Canyon DHB-SunGod en Trinity Racing, de oude ploeg van Tom Pidcock. Op hen komen we later terug. Op ons lijstje met favorieten staat een aantal sterke sprinters dat de schifting op de gravelstroken zeker zal overleven. Wat er daarna gaat gebeuren, weet niemand. Maar een stel rappe benen daarna als extra wapen in aanloop naar de finish is dan toch wel handig.

Op basis van zijn prestaties in de Tour de l’Avenir, Solidarnosc Course en het NK voor beloften krijgt Casper van Uden van WielerFlits vier sterren. Afgelopen week won hij in de Toekomstronde de ploegentijdrit met Nederland en reed hij zelf twee mooie ereplaatsen bij elkaar, terwijl hij op het NK voor beloften in juni indruk maakte door op het podium te eindigen. Een week later bevestigde hij door twee ritten te winnen in Polen, voor enkele goede sprinters. Zijn ploegmaten bij Development Team DSM zijn daarnaast beresterk. Als het Leo Hayter, Enzo Leijnse en Henri Vandenabeele niet lukt om in de finale weg te geraken, zullen zij snel genoeg weten wanneer zij zich in een diende rol moeten schikken.

Toen Van Uden in Salidarnosc Course twee keer won, gaf hij Coen Vermeltfoort twee keer het nakijken. Zondag clashen ze weer in de Achterhoek en het is nog maar de vraag of het de jonge renner van Development Team DSM weer gaat lukken. Vermeltfoort kan namelijk (ook) erg goed uit de voeten in dit soort wedstrijden. Op de gravelstroken won hij in 2019 al de Slag om Norg en werd hij tweede in deze wedstrijd achter de winnende Marco Doets. Op 33-jarige leeftijd zou Vermeltfoort de Ronde van de Achterhoek graag nog aan zijn palmares willen toevoegen. De vorm heeft hij mee, zo bewees hij in de Heistse Pijl toen hij de sprint van het peloton won. Zijn ploeg VolkerWessels ook trouwens, want die gaat er alles aan doen om Vermeltfoort aan sprinten toe te laten komen.

We gaan door naar de ploeg met de meeste kanshebbers op de zege in de Ronde van de Achterhoek. Dat is namelijk BEAT. Met Sven Burger, Piotr Havik, Jules Hesters en Luuc Bugter gaan zij ongetwijfeld oorlog maken. Van hen wonnen Havik (Ronde van Overijssel in 2018) en Bugter (PWZ Zuidenveld Tour in 2019) al mooie Nederlandse UCI-koersen, maar daar zal het ongetwijfeld niet bij blijven. Deze renners zitten er in de finale altijd bij en wij zien niet in waarom dat zondag anders gaat zijn. Als ze willen winnen, gaan ze dat wel moeten doen door aan te vallen, want als ze met een grotere groep naar de meet rijden zijn ze geklopt. Martijn Budding krijgt daarom namens BEAT de meeste sterren. De 25-jarige Budding is namelijk ook nog eens rap. Een 20ste plaats in de Heistse Pijl en 21ste plaats in de Druivenkoers liegen er niet om, net zoals een 6de plaats in het Circuit de Wallonie eerder dit jaar.

SEG Racing Academy, Metec-Solarwatt en ABLOC hebben we dan nog niet gehad van de Nederlandse continentalteams. In een sprint gaan zij vermoedelijk de Ronde van de Achterhoek niet winnen, al kan Maikel Zijlaard namens SEG wel ver komen, maar kanshebbers hebben ze des te meer. Aanvallen is voor hun het devies. Met Hartthijs de Vries, Rick Ottema en Jason van Dalen heeft Metec-Solarwatt een ploeg om goed voor de dag te komen, terwijl bij SEG Corbin Strong geacht wordt om ver te komen. De wereldkampioen op de puntenkoers heeft aankomend jaar getekend bij Israel Start-Up Nation en zal ongetwijfeld zijn tijd bij de ploeg goed willen afsluiten. Begin dit jaar werd hij al vijfde in de Gravel and Tar Classic. U raadt het al: de Ronde van de Achterhoek van Nieuw-Zeeland. Of de Slag om Norg, zo u wilt. Adriaan Janssen is een man om op te letten bij ABLOC.

Maken de buitenlandse ploegen dan geen kans op de overwinning? Jawel, hoor. Wie een blik op de startlijst werpt, ziet meteen Trinity Racing en Canyon DHB-SunGod staan. De Britse ploegen staan er vaak in Europese (prof)wedstrijden en sprokkelen het gehele jaar door ereplaatsen. Rory Townsend en Matthew Bostock zien we er vaak tussen staan bij de Belgische 1.1-wedstrijden. Een niveautje lager moeten ze nog beter kunnen. In de Heistse Pijl waren Bostock (6de) en Townsend (9de) de enige continentalrenners tussen de ProTeams en de WorldTour-teams. Bij talentenfabriek Trinity Racing is het goed om toch een oogje in het zeil te houden van Thomas Benton, de beloftenkampioen van Australië, en de 18-jarige Luke Lamperti. De Amerikaan won dit jaar knap een etappe in de Tour d’Eure-et-Loir. Vanwege zijn opgedane ervaring met Europese koersen heeft hij bij ons een streepje voor op zijn collega Benton.

De laatste ster gaat naar de dark horse voor deze wedstrijd. Alhoewel deze 28-jarige renner op clubniveau rijdt, valt hij in de afgelopen weken op door een aantal goede uitslagen. Recentelijk won hij de Ronde van Winsum en eindigde hij als vijfde in de openingsrit van de Baltic Chain Tour: Bjorn Bakker. Wim Kleiman bewees in 2017 al dat je geen continentalrenner hoeft te zijn om de Ronde van de Achterhoek te winnen, dus waarom zou Bakker dat dan niet kunnen? Overigens zouden ze het in de Achterhoek schitterend vinden als er iemand van het John Deere Cycling Team zou winnen. Poah, da’s mien merk!

Favorieten volgens WielerFlits

**** Casper van Uden

*** Coen Vermeltfoort, Martijn Budding

** Hartthijs de Vries, Corbin Strong, Rory Townsend

* Piotr Havik, Luuc Bugter, Luke Lamperti, Bjorn Bakker

Website organisatie

Weer en TV

Het wordt zondag bewolkt in de Achterhoek. Volgens Buienradar wordt het ongeveer 20 graden Celsius en is er kans op een klein buitje. De wind (windkracht 3) waait uit het Noorden. De Ronde van de Achterhoek is live op televisie te volgen. TV Gelderland is er vanaf 15.45 uur live bij. Eurosport brengt later in de week een samenvatting.