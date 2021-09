Voorbeschouwing: PWZ Zuidenveldtour 2021

Na een jaar afwezigheid keert de PWZ Zuidenveldtour weer terug op de kalender. Hoewel er slechts twee Nederlandse continentale teams aan het vertrek verschijnen in Dalen, belooft de koers weer enerverend als vanouds te worden. Wie grijpt na 200 kilometer de zege? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

In vergelijking met wedstrijden als de Omloop van Valkenswaard en de Ronde van de Achterhoek, die in de afgelopen weken zijn verreden, is de PWZ Zuidenveldtour een oudje. Waar Valkenswaard en Achterhoek pas sinds een aantal jaar op de Nederlandse kalender staan, bestaat de PWZ Zuidenveldtour al sinds 1992. Aanstaande zaterdag zijn we daarom toe aan de 29e editie, want alleen in 2020 ging de wedstrijd door het bekende c-woord niet door.

In al die jaren ging er nog nooit een buitenlandse coureur met de winst vandoor. Of dat niet vreemd is voor een UCI-wedstrijd? Niet per se, want de PWZ Zuidenveldtour heeft pas een UCI-status sinds 2016. Daarvoor was de koers een nationale eendaagse en maakte deze ook nog even onderdeel uit van de Topcompetitie.

Op de erelijst vinden we renners als Jeroen Blijlevens, Bobbie Traksel, Steven de Jongh, Bert-Jan Lindeman en ook Jeff Vermeulen (2x) terug. Vermeulen is tegenwoordig koersdirecteur van de PWZ Zuidenveldtour. Zaterdag is hij misschien wel getuige van een unicum: een buitenlander die ‘zijn’ wedstrijd wint. Er staan namelijk aardig wat buitenlandse continentalteams aan de start.

Laatste tien winnaars PWZ Zuidenveldtour

2020: Niet verreden i.v.m. het coronavirus

2019: Luuc Bugter

2018: Stef Krul

2017: Rick Ottema

2016: Elmar Reinders

2015: Jeff Vermeulen

2014: Wim Stroetinga

2013: Jeff Vermeulen

2012: Maurits Lammertink

2011: Bert-Jan Lindeman

Vorige editie

Tijdens de laatste editie van de PWZ Zuidenveldtour was het Peter Koning die met een sterk optreden de show stal. De coureur, die in de vier jaren voor 2019 prof was bij Aqua Blue Sport en Drapac, besloot al vroeg de koers open te breken en een vroege vlucht met Ivar Slik en Robin Lowik bij te halen. Natuurlijk gingen daarna de alarmbellen af in het peloton en werd Koning daarna weer bijgehaald, waarna hij er opnieuw vandoor ging.

Meerdere renners in het peloton gingen daarna in de tegenaanval. Met nog een klein wedstrijduur te gaan kregen we vooraan een kopgroep met Bas van der Kooij, Adne Koster, Rene Hooghiemster, Yves Coolen, Arne Peters, Luuc Bugter en Slik. Hooghiemster en Koster deden daarna nog verwoede pogingen om de wedstrijd solo naar zich toe te trekken, maar het was Bugter die in Nieuw-Amsterdam aan het langste eind trok. Hij kwam na een aanval van bijna tien kilometer solo over de finish.

Uitslag PWZ Zuidenveldtour 2019

1. Luuc Bugter (BEAT) in 4u32m40s

2. Bas van der Kooij (Monkey Town-ABLOC) op 33s

3. Yves Coolen (BEAT) in z.t.

4. Adne Koster (Alecto) in z.t.

5. Rene Hooghiemster (Alecto) in z.t.

Parcours

De PWZ Zuidenveldtour wordt soms ook wel de Zuid Oost Drenthe Classic genoemd. Als je naar het routekaartje kijkt, zul je snappen waarom. De wedstrijd doet namelijk een groot deel van Zuidoost-Drenthe aan, om Emmen heen, langs Coevorden en de Duitse grens, naar Nieuw-Amsterdam.

Het parcours kent een grote omloop van 130 kilometer en vier kleine omlopen van iets minder dan 18 kilometer. De start is om 12.00 uur in Dalen, waarna het peloton in noordelijke richting naar Sleen (bekend van de trainingsomloop in het voorseizoen), Witteveen en Borger rijdt. Onderweg ligt er een flintstrook, maar het beestje mag zo vroeg in de koers geen naam hebben.

Eenmaal in Borger keert het peloton weer zuidwaarts om Emmen heen, waar de Muur van Emmen hen nog even opwacht, naar Nieuw-Schoonebeek aan de Duitse grens. Als ze daar zijn, beginnen ze al bijna aan de vier laatste rondes die hen door het pittoreske Zandpol, Dalerveen, en uiteindelijk Nieuw-Amsterdam brengt. Daar ligt ook de streep getrokken.

De wedstrijd behelst in totaal 200 kilometer. Daarmee is het een van de langere eendaagse wedstrijden in Nederland. Heel selectief is de PWZ Zuidenveldtour ondanks de Muur van Emmen niet, maar toch zagen we in de afgelopen jaren vaak een renner solo aankomen in Nieuw-Amsterdam. Zou het door de afstand komen?

Start: 12.00 uur

Finish: 16.45 uur

Afstand: 200 kilometer

Favorieten

Een eerste blik op de startlijst leert ons dat er slechts twee (!) Nederlandse continentale teams op de startlijst staan van de PWZ Zuidenveldtour. VolkerWessels en Metec-Solarwatt zijn aanwezig, maar SEG Racing Academy, BEAT, ABLOC, Jumbo-Visma Academy en Development Team Sunweb schitteren in afwezigheid. Desalniettemin kan de organisatie rekenen op een prima deelnemerslijst, omdat sterke continentalteams als Riwal uit Denemarken en Voster ATS uit Polen hun deelname hebben toegezegd. Om de topfavoriet te bepalen, moeten we daarom naar deze vier continentale ploegen kijken.

Riwal Cycling Team is in de breedte de sterkste ploeg. Het Deense team was vorig jaar nog een ProTeam, maar moest wegens financiële redenen een stapje terug doen naar het continentale niveau. De droom om als Deense ploeg aan de start te staan van Le Grand Départ in Kopenhagen volgend jaar, is dan ook van de baan. Toch hebben ze enkele sterke renners, die het verdienen om een niveau hoger te rijden, binnenshuis weten te houden. Elmar Reinders is zo iemand. De 29-jarige renner reed tot en met 2020 op ProTeam-niveau, maar is nu voorlopig continentalrenner. Van een gebrek aan motivatie is voorlopig geen sprake bij Reinders. Enkele weken geleden won hij Rent Liv Løbet Skive. Ook is hij oud-winnaar van deze wedstrijd. In 2016 won hij namens Jo Piels in Nieuw-Amsterdam.

Als we verder kijken naar Riwal, dat zijn roots heeft in Dordrecht, komen we uit bij een andere Nederlander. Dat is niet Adrie Lindeman, maar Nick van der Lijke. Van der Lijke stond afgelopen weekend nog aan de start van het EK wielrennen in Trentino en dat heeft een reden. De 29-jarige renner is namelijk uitstekend op dreef dit seizoen. Vierde in de PostNord Danmark Rundt, winst in Kreiz Breizh Elites, dertiende in de Tour of Norway: Van der Lijke rijdt zijn uitslagen wel bij elkaar. Een mogelijk nieuw mooi resultaat in de GP de Wallonie zag hij door een lekke band aan zich voorbijgaan. Is deze koers echter wel selectief genoeg voor hem? We houden ook ploegmaat Jesper Hansen in de gaten.

Bij VolkerWessels is Coen Vermeltfoort de vooruitgeschoven pion, al zouden Tijmen Eising en Daan van Sintmaartensdijk dit ook moeten kunnen. De 33-jarige Vermeltfoort is niet bezig aan zijn beste seizoen op continentalniveau, maar dat heeft ook te maken met pech. Zowel in de Ronde van de Achterhoek als de Omloop van Valkenswaard reed hij op slechte momenten lek. Des te knapper dat hij in laatste koers alsnog derde werd. Een koers als de PWZ Zuidenveldtour zou hem zeker moeten liggen.

Bij Metec-Solarwatt zijn de ogen gericht op de in goede vorm verkerende Rick Ottema. De coureur won de PWZ Zuidenveldtour in 2017 namens Baby-Dump door Joey van Rhee in een sprint voor te blijven. Zo’n scenario kunnen we zaterdag misschien wel weer verwachten. De ploeg van Michel Megens kan verder Lars Hohmann en Adne Koster als troef uitspelen. Hohmann eindigde in de Eurode Omloop knap op de vijfde plaats, terwijl Koster deze wedstrijd in 2019 bijna wist te winnen. Hij eindigde toen als vierde. Voor de destijds 18-jarige renner een zeer mooi resultaat na 200 kilometer koersen.

Twee andere Nederlandse ploegen die hier iets van zichzelf kunnen laten zien, zijn de Noordelijke Wielervereniging Groningen en Wielervereniging Allinq-De IJsselstreek. Die eerste omdat ze met Stef Krul een oud-winnaar (2018) van de wedstrijd in huis hebben, die een jaar daarvoor (2017) ook al derde werd, en met Axel van der Tuuk ook nog een groot talent, die zich na zijn vertrek bij de Jumbo-Visma Academy steeds vaker laat zien. De tweede ploeg omdat zij volgend jaar een continentallicentie gaan aanvragen. Het betekent dat renners als Arne Peters, Dennis van der Horst en Marien Bogerd (weer) conti gaan worden. Zaterdag zullen ze erop gebrand zijn te laten zien dat ze het niveau aankunnen.

In de inleiding schreven we dat de kans zeer aanwezig is dat deze editie voor het eerst door een buitenlander gewonnen gaat worden. Dat komt vooral door het Poolse Voster ATS, dat twee grote favorieten meeneemt naar Zuidoost-Drenthe. Patryk Stosz is bij het Nederlandse publiek misschien niet zo bekend, maar de 27-jarige Pool zette dit jaar al zes UCI-koersen achter zijn naam. Hij won twee ritten in de Ronde van Roemenië, een rit in de CCC Tour, een rit in de Solidarnosc Race, een rit in de Tour of Malopolska en een rit in Belgrade Banjaluka. Allemaal koersen in Oost-Europa: nu mag hij het ook in Nederland laten zien. Als steun heeft hij de 35-jarige Maciej Paterski met zich mee, de oud-prof van Liquigas-Cannondale. Op zijn leeftijd draait Paterski nog behoorlijk goed mee. Hij is namelijk de huidige Poolse kampioen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Elmar Reinders

*** Coen Vermeltfoort, Nick van der Lijke

** Rick Ottema, Patryk Stosz, Maciej Paterski

* Lars Hohmann, Adne Koster, Stef Krul, Axel van der Tuuk

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

De eerste weersvoorspelling zeggen dat het aanstaande zaterdag droog blijft in Zuidoost-Drenthe. Met een temperatuur van 19 graden Celsius is het zelfs vrij aangenaam. Wat minder aangenaam is? De voorspelde windkracht drie uit het oosten. Met een beetje mazzel kunnen er waaiers gevormd worden in het open Drentse landschap. Podium.tv zendt de wedstrijd uit vanaf 15.00 uur.