Voorbeschouwing: PWZ Zuidenveld Tour 2022

De PWZ Zuidenveld Tour staat aankomende zaterdag 30 april weer op het programma. Met een internationaal startveld lijkt de dag dat er voor het eerst in de geschiedenis een buitenlandse renner gaat winnen in Drenthe weer een stapje dichterbij te zijn gekomen. Makkelijk zal dat echter niet worden. Wie volgt Elmar Reinders op? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De PWZ Zuidenveld Tour is een buitenbeentje in het Nederlandse UCI-circuit. Het is namelijk de enige 1.2-koers in Nederland die geen onderdeel uitmaakt van de Holland Cup. Desalniettemin heeft de wedstrijd elk jaar een aantrekkelijk koersverloop en sterke renners die na krap 200 kilometer op het podium staan in Nieuw-Amsterdam.

De winnaar van de eerste editie in 1992 bewijst het: Jeroen Blijlevens. De destijds 20-jarige renner bracht zijn carrière in een stroomversnelling door de eerste PWZ Zuidenveld Tour te winnen. Twee jaar later zou hij bij de beruchte TVM-ploeg tekenen, waar hij vier ritten in de Tour de France en vijf ritten in de Vuelta a España zou winnen. Later zouden ook Bobbie Traksel, Steven de Jongh, Bert-Jan Lindeman en Maurits Lammertink in de lente van hun carrière deze vis binnenhengelen.

De PWZ Zuidenveld Tour was destijds nog een amateurkoers. Pas in 2016 zou de Drentse wielerkoers voor het eerst een UCI-licentie aanvragen. Conti-renners als Elmar Reinders, Rick Ottema, Stef Krul, Luuc Bugter en weer Reinders gingen in de laatste jaren met de zege in de kersverse UCI-koers aan de haal.

Laatste tien winnaars PWZ Zuidenveld Tour

2021: Elmar Reinders

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Luuc Bugter

2018: Stef Krul

2017: Rick Ottema

2016: Elmar Reinders

2015: Jeff Vermeulen

2014: Wim Stroetinga

2013: Jeff Vermeulen

2012: Maurits Lammertink

Vorig jaar

Elmar Reinders won vorig jaar voor de tweede keer in zijn carrière de PWZ Zuidenveldtour. De Nederlander van Riwal kwam na bijna 200 kilometer solo over de meet in Nieuw-Amsterdam. Daan van Sintmaartensdijk en Richard Habermann eindigden een dikke minuut achter Reinders als nummer twee en drie.

In de beginfase van de koers reed een kopgroep met onder meer Pools kampioen Maciej Paterski een minuut vooruit, maar die groep kon het peloton nooit ongerust maken. Nog voor het begin van de echte finale werden de vluchters weer tot de orde geroepen.

Een kopgroep van dertig renners, die wegreed op zeventig kilometer van de meet, zou wel om de zege gaan strijden. Een van hen trok aan het langste eind door alweer snel weg te rijden uit deze nieuw ontstane kopgroep: Reinders.

De Riwal-renner bouwde zijn voorsprong uit tot meer dan een minuut en dat bleek meer dan voldoende om de zege naar zich toe te trekken. Van Sintmaartensdijk en Habermann gingen tevergeefs in de tegenaanval, maar meer dan een podiumplaats leverde dat niet op.

Uitslag PWZ Zuidenveld Tour 2021

1. Elmar Reinders (Riwal)

2. Daan van Sintmaartensdijk (VolkerWessels)

3. Richard Habermann (AC Sparta Praha)

4. Simon Daniels (XSpeed United)

5. Coen Vermeltfoort (VolkerWessels)

Parcours

Het parcours van de PWZ Zuidenveld Tour 2022 lijkt veel op het parcours van vorig jaar. Toch is de wedstrijd twintig kilometer korter dan de 200 kilometer in 2021, omdat de organisatie twee lokale omlopen rondom Nieuw-Amsterdam heeft geschrapt.

Beginnen doen de renners zoals gewoonlijk in Dalen, waarna in rap tempo vaart wordt gemaakt richting Borger. In deze eerste vijftig kilometer is een kasseienstrook in Wezup de grootste hindernis. Tussen kilometer 50 en kilometer 80 laat de organisatie de renners voor het eerst kennismaken met een aantal kasseienstroken. In de dorpen Ees en Exloo liggen er vier in totaal, maar of deze het peloton angst in zullen boezemen? Vermoedelijk niet.

Na de vijf stroken keren de renners alweer huiswaarts, al moet gezegd worden dat er dan nog honderd kilometer is af te leggen. Via Emmen, waar de Muur van Emmen in tegenstelling tot vorig jaar ontbreekt in het parcours, volgt men de route langs de Duitse grens die hen door Klazienaveen en Nieuw-Schoonebeek voert.

Eenmaal Nieuw-Schoonebeek gepasseerd staan er alleen nog twee lokale omlopen op het programma. Dorpen als Zandpol, Dalerveen en uiteindelijk Nieuw-Amsterdam worden in deze kleine ronde aangedaan. Dat hier nog veel kan gebeuren, bewees Stef Krul in 2018 door in de slotkilometers snoeihard weg te rijden.

Zaterdag 30 april, Dalen – Nieuw-Amsterdam (180 km)

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 16.00 en 16.30 uur

Favorieten

De Nederlandse conti-teams weten dit jaar weer hun weg naar Drenthe te vinden. Vergeleken met slechts de twee conti-teams in 2021, staan zaterdag liefst vijf van de zeven Nederlandse continentalploegen aan het vertrek in Dalen. Alleen de opleidingsploegen van Jumbo-Visma en DSM ontbreken.

Het is dan ook logisch dat veel van de sterren in deze voorbeschouwing naar Nederlandse wielrenners gaan. Alhoewel er met Tarteletto-Isorex, Uno-X Dare Development Team, Lotto-Kern Haus een aantal sterke buitenlandse ploegen starten, verwachten we niet dat zij de PWZ Zuidenveld Tour op zijn kop gaan zitten. De Duitser Joshua Huppertz verdient wel een ster omdat hij in 2018 de Arno Wallaard Memorial op zijn naam schreef en in de Ronde van Tsjechië zijn eerste en enige profkoers tot dusver won.

Bij Uno-X schuiven we ook nog Marcus Sander Hansen naar voren. De 21-jarige renner heeft al een keer podium gereden in een UCI-wedstrijd: vorig jaar eindigde hij als derde in Rent Liv Løbet Skive achter Elmar Reinders en Mads Kristensen.

Dan snel door naar de Nederlandse ploegen. Als eerste valt ons op dat Metec-Solarwatt in de breedte met een erg sterke selectie naar Drenthe afreist. Drie (!) renners krijgen een ster. De hoogste in de pikorde: Tim Marsman. De 21-jarige coureur lose dit jaar eindelijk zijn belofte in door een rit te winnen in de prestigieuze Tour de Normandie. In de weken die volgden zette hij zijn vorm door als zesde te eindigen in de Le Triptyque des Monts et Châteaux. Kijk er niet van op als Marsman de PWZ Zuidenveld Tour na een lange solo op zijn naam zet.

De overige twee Metec-Solarwatt-renners die in de sterren vallen (al doen zij niet of nauwelijks onder voor Marsman): Hartthijs de Vries en oud-winnaar Rick Ottema. De 25-jarige De Vries is zonder pech een zekerheidje in de finale: dit jaar eindigde hij in bijna de helft van zijn koersdagen (7 om 15) bij de eerste tien. Zijn beste resultaat tot dusver is een tweede plaats op de VAM-berg in Olympia’s Tour, laat die koers nu net in dezelfde regio als zaterdag zijn. Ook Ottema rijdt dit jaar weer goed. In de Tour du Loir et Cher won hij een ritje, in de Ronde van Drenthe reed hij een attractieve koers. Ottema is daarnaast de enige renner aan de start die weet hoe hij de koers moet winnen. Hij deed het namelijk in 2017.

Dan verder naar een ander sterk blok. Namelijk dat van VolkerWessels. De 34-jarige Coen Vermeltfoort laat nog steeds geen slijtage zien en dus behoort hij ook dit jaar weer tot de favorieten. De PWZ Zuidenveld Tour is een van de weinige Nederlandse koersen die hij nog niet heeft gewonnen. Afgelopen weken schoot Vermeltfoort ook ‘gewoon’ weer raak in een criterium in Heerde, de Tour du Loir et Cher en de Tour de Normandie. Een andere renner binnen VolkerWessels die we naar voren willen schuiven is Bert-Jan Lindeman. De 32-jarige renner, die dik negen jaar WorldTour-ervaring op zijn naam heeft, doet het sinds zijn overstap naar VolkerWessels voorlopig nog niet rustig aan. Hij eindigde al als tweede in Olympia’s Tour.

ABLOC herbergt echter de topfavoriet. Alhoewel hij niet sneller is dan een Vermeltfoort of een Huppertz, verdient hij met zeven top-7-noteringen in negen koersdagen dit jaar absoluut de vier sterren: Joren Bloem. We zetten ze even op een rij: 3e in de GP Justiniano Race, 7e in de Elfsteden Race, 5e in de Profronde van Drenthe en 6e, 5e, 6e, 7e in Olympia’s Tour (+3e in het algemeen klassement). Vooral in Drenthe maakte hij veel indruk, door in een groepje met bijna alleen maar WorldTour-renners voor het podium te sprinten. Bloems eerste grote zege zit er aan te komen, de PWZ Zuidenveld Tour leent zich daar perfect voor.

Ploeggenoot Tomáš Kopecký zal als ploeggenoot van Bloem de opdracht krijgen om zich koest te houden tijdens de koers, in de hoop dat er in Nieuw-Amsterdam om de zege gesprint gaat worden. Mocht dat gebeuren, dan achten we hem serieuze kansen toe. BEAT zal bouwen op Jan-Willem van Schip, die zijn rentree op de weg weer maakt. Allinq heeft Adne Koster, Marien Bogerd en de snelle Roy Eefting.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Joren Bloem

*** Coen Vermeltfoort, Bert-Jan Lindeman

** Tim Marsman, Hartthijs de Vries, Jan-Willem van Schip

* Rick Ottema, Joshua Huppertz, Marcus Sander Hansen, Tomáš Kopecký

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Het peloton kan zich opmaken voor een mooie dag koersen. Volgens Buienradar blijft de zon de hele dag schijnen en wordt het ongeveer dertien graden. De wind komt met windkracht 2 uit het noorden. Podium.tv zendt de wedstrijd uit vanaf 15.00 uur.