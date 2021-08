Voorbeschouwing: PostNord Danmark Rundt 2021

Na een jaar afwezigheid is de PortNord Danmark Rundt weer van de partij. Het is zo’n typisch rondje waar jonge renners nog voor hun definitieve doorbraak aan de top kunnen schitteren. Denk maar aan Ivan Basso, Jakob Fugslang en in een niet zo ver verleden ook Wout van Aert en Jonas Vingegaard. Wie wordt nu de verrassing? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De eerste PostNord Danmark Rundt werd gehouden in 1985. Niet toevallig tijdens een periode waarin het Deense wielrennen maar weinig voorstelde. In het internationale wielerpeloton was het met een vergrootglas zoeken naar Deense wielrenners, laat staan dat er eentje de capaciteiten had om de Tour de France te winnen. Een jaar na de eerste editie van de PostNord Danmark Rundt zette een zekere Bjarne Riis zijn eerste stappen als profwielrenner.

Elf jaar later stond hij op het hoogste treetje van het felbegeerde eindpodium van de Tour de France, maar een jaar eerder – in 1995 – had de Deense dopingzondaar ook al de ronde van zijn thuisland op zijn palmares geschreven. De PostNord Danmark Rundt maakte dat jaar zijn comeback na vijf seizoenen afwezigheid.

Voordien hadden figuren als Moreno Argentin (ex-wereldkampioen en viervoudig winnaar van Luik-Bastenaken-Luik), Jesper Worre, Kim Andersen en Phil Anderson al mogen juichen in de edities van 1985 tot en met 1988.

Na Riis werd het rijtje grote kampioenen op de erelijst alleen nog mooier. Denk bijvoorbeeld aan Guido Bontempi, David Millar, Ivan Basso, Fabian Cancellara en Simon Gerrans. Gelukkig voor de Denen waren er ook thuisfavorieten die aan het langste eind trokken. Sterker nog: met een aantal van twaalf titels levert thuisland Denemarken veruit de meeste eindwinnaars af. Zo zegevierden ook Rolf Sørensen, Jakob Pil, Mads Pedersen en Jakob Fuglsang.

Die laatste won de PostNord Danmark Rundt zelfs drie keer achter elkaar in 2008, 2009 en 2010 – ruim voor zijn doorbraak als monumentenwinnaar dus, waardoor hij zich met trots recordhouder mag noemen. Het record van de meeste etappezeges staat ook op de naam van een Deen. Matti Breschel, misschien wel de meest wisselvallige renner van zijn generatie, mocht negen keer de handen in de lucht steken.

Laatste tien winnaars PostNord Danmark Rundt

2019: Niklas Larsen

2018: Wout van Aert

2017: Mads Pedersen

2016: Michael Valgren

2015: Christopher Juul-Jensen

2014: Michael Valgren

2013: Wilco Kelderman

2012: Lieuwe Westra

2011: Simon Gerrans

2010: Jakob Fuglsang

Vorige editie

Voor de laatste editie van de PostNord Danmark Rundt moeten we terug naar 2019. Een jaar geleden gooide, hoe kan het ook anders, het coronavirus roet in het eten. Oorspronkelijk stond de rittenkoers gepland voor 12 tot 16 augustus, maar na de herschikking van de kalender werd het rondje vooruitgeschoven naar 1 tot 5 september. De goede hoop bleef dus lang bij de organisatie aanwezig. Toch werden de onzekere gezondheidssituatie en de coronamaatregelen in Denemarken aangevoerd als belangrijkste redenen voor een last minute afgelasting.

In 2019 kleurde de PostNord Danmark Rundt een beetje Belgisch. Nou ja, een beetje… In de heuvelachtige openingsetappe in en rond Silkeborg bezetten Tiesj Benoot, Jasper De Buyst en Amaury Capiot zelfs de hele top-3. Een dagje later, in de altijd beslissende tijdrit, was Benoot zijn leidersplaats alweer kwijt aan de Deense overmacht. Martin Toft Madsen klokte de snelste tijd, Mads Würtz Schmidt ging met de leiderstrui aan de haal.

In de heuvelachtige derde etappe bezorgde Lasse Norman Hansen Corendon-Circus een overwinning door Jonas Vingegaard af te troeven. ColoQuick-talent Niklas Larsen was ook attent en nam de leiding sterk over.

Etappe vier was een prooi voor Jasper De Buyst, die voor het eerst sinds 2017 nog eens de handen in de lucht mocht steken, voor Amaury Capiot. En op de slotdag greep Tim Merlier misschien wel de enige pure sprintkans voor Bryan Coquard, De Buyst en wéér Capiot. Niklas Larsen kwam niet meer in de problemen en werd zo een toch zeer verrassende eindwinnaar.

Eindklassement PostNord Danmark Rundt 2019

1. Niklas Larsen (ColoQuick)

2. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) op 11s

3. Rasmus Quaade (Riwal Readynez) op 12s

4. Lasse Norman Hansen (Corendon-Circus) in z.t.

5. Jasper De Buyst (Lotto Soudal) op 19s

Parcours

De PostNord Danmark Tour pakt naar goede traditie uit met haar beproefde recept: een aantal vlakke ritten om de sprinters te pleasen, één stevige heuvelrit en een tijdrit om de verschillen nog een beetje groter te maken. Dat levert jaar na jaar knappe eindwinnaars op. De renner die deze ronde wil winnen, zal van veel terreinen thuis moeten zijn.

Dinsdag 10 augustus, etappe 1: Struer – Esbjerg (175,3 km)



In de openingsetappe is het meteen tijd voor de snelle mannen, maar dat wil niet zeggen dat de volledige rit hindernisloos is. Na de start in Struer – dat al voor de tweede keer de Grand Départ van de PostNord Danmark Rundt host – gaat het quasi de hele dag zuidwaarts langs de Noordzee. Waaiergevaar is dan nooit veraf.

En er zijn niet alleen waaiers. De organisatie waarschuwt ook voor smalle, kronkelende weggetjes langs de Ho-baai. Verder blijft de aanloop naar havenstad Esbjerg, waar er drie lokale ronden van 3,6 kilometer wachten, grotendeels vlak. De aankomst in de vierde grootste stad van Denemarken ligt aan het bekende Kunstmuseum.

Start: 13.30 uur

Finish: rond 17.40 uur

Woensdag 11 augustus, etappe 2: Ribe – Sønderborg (189,8 km)



Ribe is gastheer voor de startplaats voor rit twee, en als oudste stad van Denemarken met een prachtig historisch stadscentrum doet het de Danmark Rundt geen oneer aan. Ook vandaag kronkelt het peloton in zuidwaartse richting, op een bepaald moment zelfs langs de Waddenzee. Daar zal het waaieralarm weer op volle toeren draaien.

Maar na bijna zestig kilometer koers gaat het vanaf Højer dan toch weer landinwaarts. De renners trekken namelijk richting Sønderborg, dat in 2016 gastheer was van de PostNord Danmark Rundt. In de finale ligt liefst viermaal de Dybbøl Mølle te wachten, een hellinkje van 700 meter aan 4,6%. Niet onoverkomelijk voor de meeste heuvelmannen, maar dit én de techniciteit van de finale zal onvermijdelijk voor stress zorgen.

In 2016 won Magnus Cort nog op exact dezelfde aankomst. De Deen was toen Moreno Hofland en Daniele Bennati te snel af, maar het valt op dat de verschillen hier veeleer beperkt bleven, met zestig renners binnen de twee seconden van de winnaar.

Start: 13.25 uur

Finish: rond 17.45 uur

Donderdag 12 augustus, etappe 3: Tønder – Vejle (219,2 km)



Deze langste rit in de PostNord Danmark Rundt is ook de koninginnenetappe: 219 kilometer met 2100 hoogtemeters liegen er niet om. De renners zullen vandaag voornamelijk in de noordelijke richting rijden, met een gevreesde laatste tachtig kilometer. Voordien is het nog relatief vlak.

Nog voor de renners ook maar in de buurt van finishstad Vejle komen liggen er al puistjes als de Østengardvej (900 meter aan 8,1%), Wintersvej (600 meter aan 9,5%) en Skovvej (700 meter aan 8,1%) te wachten. Dat moet ongetwijfeld in de kleren kruipen, met de finale nog in het achterhoofd.

Het lokale circuit van een zestal kilometer in Vejle is een klassieker in de PostNord Danmark Rundt geworden, dat al sinds 2004 veel toeschouwers trekt. Het is tijdens deze vier passages dat de nodige verschillen worden uitgebouwd op het tweeluik Koldingvej (600 meter aan 6,4%) en de Kiddesvej (300 meter aan maximum 21%), die bijzonder kort op elkaar volgen.

Vooral die aankomst op de Kiddesvej spreekt tot de verbeelding en leverde al winnaars als Wout van Aert, Mads Pedersen, Ivan Basso en Jakob Fuglsang op. Matti Breschel was er vier keer de sterkste.

Start: 12.30 uur

Finish: rond 17.35 uur

Vrijdag 13 augustus, etappe 4: Holbæk – Kalundborg (189 km)



Ook etappe vier is niet van de poes. Geen uitbolritje, maar volgens de organisatie wel een volwaardige heuveletappe. Casper Pedersen, dan nog een nobele onbekende maar nu bij Team DSM, verraste hier in 2017 nog het peloton. De Deen bleef snelle mannen zoals Nacer Bouhanni, Phil Bauhaus en Christophe Laporte een zevental seconden voor. Sprinters kunnen dus zeker overleven.

Na de start in Holbæk koerst het peloton eerst in zuidoostelijke richting tot vlakbij Roskilde, een van de bekendste steden in Denemarken, om daarna quasi de hele etappe via glooiend terrein naar het westen te rijden. Al na 72 kilometer koers komen de renners op het lokale circuit van negentien kilometer lang, waarop ze vijf rondjes afwerken.

De belangrijkste hindernissen? Officieel staat alleen de Bøgebakken, telkens op een zevental kilometer van de passage aan de aankomst, geklasseerd. Het betreft een steile puist van 400 meter aan 6%. Alleen mogen we niet vergeten dat deze telkens wordt voorafgegaan door de Møllebakken en de Røsnæs, die ruim 3,5 kilometer lang is en bovendien enorm smal. De aankomst is gelukkig wel volledig vlak.

Start: 13.15 uur

Finish: rond 17.45 uur

Zaterdag 15 augustus, etappe 5: Frederiksberg – Frederiksberg (10,8 km, ITT)

De traditionele tijdrit kon in deze PostNord Danmark Rundt natuurlijk niet ontbreken. Frederiksberg is dit jaar het decor voor de 10,8 kilometer lange, biljart vlakke proef tegen de klok. Opvallend is dat deze onafhankelijke stad een enclave vormt binnen hoofdstad Kopenhagen, dat bekend is om de vele parken.

De tijdrit volgt grotendeels de grote as van de stad, de Smallegade. Helemaal aan het einde van die as worden de renners nog driemaal een zijstraat ingestuurd, waarin ze telkens heen en terug rijden. Daarna snellen ze via diezelfde as richting de startplaats in Frederiksberg en kennen we de eindwinnaar.

Start: eerste renner om 14.30 uur

Finish: laatste renner rond 16.30 uur

Favorieten

Het is geen onaardig deelnemersveld waar de organisatie mee uitpakt. Deceuninck-Quick Step, Lotto Soudal, Jumbo-Visma, Trek-Segafredo, Team DSM en Qhubeka NextHash zorgen voor de inbreng uit de WorldTour. Verder zijn er zeven ProTeams, vijf continentale formaties en de Deense selectie present.

We zoeken in dit favorietendeel jongens die sterk tegen de klok kunnen rijden en ook niet vies zijn van een steile puist in de koninginnenrit. Het is geen verrassing dat de troepen van Patrick Lefevere hier de grootste favorieten afleveren, want met Yves Lampaert en Remco Evenepoel hebben ze twee zulke types in hun rangen.

Wat ons betreft heeft Lampaert een streepje voor. Niet alleen is de Ingelmunsternaar de regerende Belgische kampioen tegen de klok, ook is hij schijnbaar sterk uit zijn rustperiode gekomen. In de Heistse Pijl streed hij tot in de diepe finale mee aan het front. Alleen zit hij momenteel met andere zorgen: “Astridje (zijn echtgenote, red) is hoogzwanger, maar ik hoop dat de bevalling voor nét na Denemarken is”, vertelde hij ons lachend na afloop van de Heistse Pijl.

Ploegmaat Remco Evenepoel is pas terug uit Tokio en snakt naar wedstrijdritme. Het zou dus niet onlogisch zijn als hij hier niet op zijn best is, maar onderschat hem vooral niet. Een negende plaats in de olympische tijdrit is nog steeds een prestatie op het allerhoogste niveau, dus slecht kan Evenepoel sowieso niet zijn. Eerder dit jaar schreef hij met de Baloise Belgium Tour bovendien al een gelijkaardige etappekoers bij op zijn palmares.

Jumbo-Visma zet daar een ijzersterke Edoardo Affini tegenover. We kennen de voormalige Europese U23-kampioen tegen de klok al langer als een sterke tijdrijder, maar tijdens de meest recente Giro kwam de Italiaan er pas volledig door. Het werd een tweede en een derde plaats in de tijdritten, maar na Filippo Ganna is dat zeker geen schande. Verder kan de superknecht ook wel een heuveltje aan.

Team DSM en Qhubeka NextHash hebben elk zelfs twee ijzers in het vuur. Bij Team DSM heeft Søren Kragh Andersen allicht de beste papieren voor de heuvelritjes, terwijl Ilan Van Wilder zich dit seizoen ontpopt heeft tot toptijdrijder. De twee zouden elkaar uitstekend kunnen aanvullen, alleen gaat het niet supergoed met Kragh. De Deen moest de Tour verlaten met een hersenschudding, terwijl Van Wilder genoot van een welverdiende rustperiode. Wel moest de Belg een teleurstelling slikken: hij mist de Vuelta.

Bij Qhubeka NextHash bestaat het duo van kopmannen uit Victor Campenaerts en Lasse Norman Hansen. Is die laatste dan al terug uit Tokio, horen we u denken? Jawel, nog geen drie dagen eerder won Hansen nog de olympische koppelkoers met Michael Mørkøv, maar nu is hij alweer klaar voor de ronde van zijn thuisland. Straf, maar allicht niet bevorderlijk voor de frisheid in dit rondje. Wij zouden onze boontjes eerder te doppen leggen bij Campenaerts, die hopelijk zijn aanvallende stijl van de Giro doortekt.

Verder is er nog heel wat concurrentie uit het thuisland zelf. Denk maar aan titelverdediger Niklas Larsen (Uno-X), ook net terug uit Tokio, of ex-wereldkampioen Mads Pedersen (Trek-Segafredo), die zijn voorlopig mindere seizoen hier allicht zou kunnen redden.

Oudgedienden, maar toptijdrijders, als Rasmus Quaade (Riwal Cycling Team) en Martin Toft Madsen (BHS-PL Bornholm) mag je in deze PostNord Danmark Rundt nooit zomaar over het hoofd zien. Voor de twee – respectievelijk 31 en 36 – beginnen de jaren te tellen, maar vergeet niet dat ze in de meest recente editie van dit rondje nog één en twee werden in de tijdrit en Quaade zelfs het brons pakte in het eindklassement.

Sprinters

De PostNord Danmark Tour kan ook rekenen op een stevig sprintveld. Met Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) hebben ze zomaar even de groene truiwinnaar uit de Tour weten te strikken. Cav herneemt hier de competitie na een zware julimaand. Op iemand als Cees Bol (Team DSM) na zijn veel van zijn concurrenten van in de Tour hier echter niet present.

Man-in-vorm Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) vormt allicht nog de grootste concurrentie. Na enkele leuke duels met Fabio Jakobsen in Wallonië is Groenewegen niet veraf meer van de winnaar die hij ooit was.

Verder is het zoeken naar outsiders als Gerben Thijssen (Lotto Soudal), Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Giacomo Nizzolo (Qhubeka NextHash), Kristoffer Halvorsen (Uno-X), Arvid de Kleijn (Rally Cycling), Jakub Mareczko (Vini Zabù-KTM) en Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Yves Lampaert

*** Remco Evenepoel, Edoardo Affini

** Ilan Van Wilder, Søren Kragh Andersen, Mads Pedersen

* Victor Campenaerts, Lasse Norman Hansen, Martin Toft Madsen, Niklas Larsen

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Home of Cycling Eurosport verzorgt naar goede gewoonte elke dag de live-uitzending. Je moet elke dag vanaf 15.50 uur bij Eurosport 1 en de Eurosport Player zijn om de wedstrijd te kunnen volgen.

De renners moeten rekening houden met een wisselvallige start, meldt Weeronline. Tijdens de eerste etappe langs de westkust van Jutland, van Struer naar Esbjerg, is er kans op een aantal buien. Tijdens droge momenten wisselen zon en stapelwolken af. Er staat een matige wind uit het zuidwesten dus naast de wisselvalligheid speelt de tegenwind ook nog een rol. Met ongeveer 18 graden is het vrij fris.

Tijdens de tweede etappe kan de koers rekenen op beter fietsweer met minder wind. Op een enkel buitje na verloopt de dag grotendeels droog en in Ribe, het startpunt van de etappe, stijgt het kwik richting 20 graden. Ook de derde en vierde etappe kunnen rekenen op rustig weer met temperaturen net iets boven 20 graden. Tijdens de tijdrit in Frederiksberg neemt de wisselvalligheid weer iets toe en er kan een enkele bui vallen, maar een groot deel van de tijd is het flink zonnig met ongeveer 24 graden.