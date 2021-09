Voorbeschouwing: Omloop van Valkenswaard 2021

Na de Ronde van de Achterhoek is het opnieuw tijd om te gravelen in de Omloop van Valkenswaard. Zondag krijgen de Topcompetitie-renners opnieuw vele gravelstroken voor de kiezen. Wie rijdt er naar de zege in Valkenswaard? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Het wielrennen in Noord-Brabant heeft een rijke geschiedenis. Veel grote amateurverenigingen hebben zich gevestigd in de katholieke provincie en elke zondag is er wel ergens in een Brabants dorpje een criterium waar wielerminnend Nederland naartoe trekt. In wedstrijden als de Ronde van Woensdrecht, Acht van Chaam, de Draai van de Kaai en de Profronde van Zevenbergen zien we renners van WV De Jonge Renner (Oosterhout), Willebrord Wil Vooruit (St. Willebrord) en TWC De Kempen (Valkenswaard) in groten getale aan de start verschijnen. Laatst genoemde vereniging bestond in 2017 zeventig jaar.

Tijdens de viering van het jubileum kwam men op het idee om een grote wielerkoers te organiseren, want in tegenstelling tot veel andere verenigingen in Nederland deed TWC De Kempen dat nog niet. Een jaar later stond de Omloop van Valkenswaard voor het eerst op de kalender voor de nieuwelingen (U17), junioren (U19) en de beloften (U23). Met Adne Koster bij de junioren en Robin Blummel bij de beloften kreeg de organisatie direct twee sterke winnaars, die er zondag opnieuw bij zijn.

Het duurde even voor zij een opvolger kregen, want in 2019 kreeg de wedstrijd een flinke tik te verwerken. Door een gebrek aan politie-inzet, in Nederland wel vaker een probleem, kon de Omloop van Valkenswaard niet doorgaan. Gelukkig kwam de wedstrijd sterker terug en wist de organisatie in 2020 als een van de weinige koersen in Nederland een coronaproof evenement te organiseren. Met de Belg Yves Coolen als winnaar.

Laatste winnaars Omloop van Valkenswaard

2020: Yves Coolen

2019: Afgelast i.v.m. een gebrek aan politie-inzet

2018: Robin Blummel

Vorig jaar

De organisatie van de Omloop van Valkenswaard kreeg het in 2020 knap voor elkaar om de wedstrijd toch te laten doorgaan. De gezelligheid die we echter kennen van andere Brabantse wedstrijden ontbrak. Geen finish op de bruisende Markt in Valkenswaard, maar wel op een verlaten industrieterrein. Toeschouwers waren ook niet welkom.

Voor het koersverloop maakte dat niet uit. De gestarte renners gingen er ook in deze Topcompetitie-wedstrijd weer met gestrekt been in. Al in de eerste grote ronde brak het peloton even in twee stukken. Daarna trokken Gert-Jan Bosman, Dennis van der Horst, Huub Deelstra en Maarten Vierhout ten aanval, maar zij hielden geen stand.

De vlucht met Maikel Zijlaard, Roel van Sintmaartensdijk, Luuc Bugter en Stijn Appel even later was een stuk kansrijker. Tot in de laatste kilometers maakten zij kans op de overwinning. Het overgebleven peloton stak daar in extremis nog een stokje voor; Yves Coolen sprintte vervolgens naar de overwinning, vóór Joeri Stallaert en Jesper Rasch.

Uitslag Omloop van Valkenswaard 2020

1. Yves Coolen (BEAT)

2. Joeri Stallaert (Hubo-Titan Cargo)

3. Jesper Rasch (SEG Racing Academy)

4. Bjorn Bakker (Vlasman)

5. Victor Broex (WPGA)

Parcours

Toeschouwers zijn weer toegestaan bij de Omloop van Valkenswaard. Bij start en finish is ruimte voor ongeveer 750 gasten, mits zij in het bezit zijn van een QR-code. Toch wordt er ook dit jaar niet gestart in het centrum van Valkenswaard, maar aan de rand op het industrieterrein De Vest. Met zes finishpassages en de koers op grote schermen de laatste twee uur, hoeven de aanwezigen niets van de koers te missen.

De eerste drie rondes De laatste drie rondes

De ronde is dit jaar een aantal kilometer langer dan vorig jaar. Dat komt omdat de grote lus vergeleken met vorig jaar is ingekort, maar het peloton deze wel een keer extra moet afleggen. Drie keer in totaal, goed voor een afstand van iets meer dan 108 kilometer. Daarin voert het peloton via Drommelen-Riethoven-Bergeijk-Borkel en Schaft naar Valkenswaard. Enkele kassei- en gravelstroken staan de renners hier al op te wachten. Bij Borkel en Schaft bijvoorbeeld, waar het peloton na 15, 51 en 87 kilometer over het Kappelerpad (1,1 kilometer) en de kasseien van de Hoeverdijk (300 meter) hobbelt.

De drie laatste (kleine) rondes zijn zes kilometer korter dan de drie grote rondes. De noordkant van het parcours langs Drommelen en Riethoven wordt in de finale niet meer aangedaan. Voor de rest lijken de rondes redelijk hetzelfde: ook nu weer volgen de passages van het Kappelerpad en de Hoeverdijk elkaar in rap tempo op. Op zes kilometer van de meet ligt voor de zesde en laatste maal de gravelstrook Brugseheide (1,30 kilometer). Wie herrie wil schoppen en een sprint wil voorkomen, kan het hier voor het laatst proberen.

Start: 13.30 uur

Finish: 17.45 uur

Afstand: 190 km

Favorieten

De nodige continentalteams weten hun weg naar Valkenswaard dit weekend weer te vinden. Net als vorig jaar zijn Metec-Solarwatt, VolkerWessels, ABLOC, SEG Racing Academy en BEAT van de partij om de tweede wedstrijd in de Topcompetitie te betwisten. De huidige leider komt momenteel echter niet bij een van die ploegen vandaan, want dat is momenteel Roy Eefting van WV De Kannibaal. In de Omloop der Kempen verraste de 31-jarige baanwielrenner vriend en vijand door naar de overwinning te spurten. Aanstaande zondag staat hij in de leiderstrui aan het vertrek in Valkenswaard. Eefting is zeker niet de topfavoriet om te winnen, maar als het op spurten aankomt, en die kans is er zeker, dan is hij zeker een man om in de gaten te houden.

In de Kempen bleef Eefting destijds Coen Vermeltfoort en Jules Hesters voor. De Belg Hesters start zondag niet in Valkenswaard, maar Vermeltfoort wel. De renner van VolkerWessels is met zijn staat van dienst altijd een man om op te schrijven. Het geluk is echter nog niet aan zijn zijde dit seizoen. Afgelopen zondag in de Ronde van de Achterhoek zagen we hem op een cruciaal moment materiaalpech hebben, waardoor hij in een klap kansloos was om nog mee te strijden om de overwinning. Vorig jaar had Vermeltfoort ook al pech in de finale van de Omloop van Valkenswaard. Een topklassering bleef daardoor uit. Bij VolkerWessels kunnen ze aanstaande zondag eventuele nieuwe pech bij Vermeltfoort prima opvangen, want met Robin Blummel staat er een oud-winnaar van deze koers op de startlijst en met Bas van der Kooij en Nick Brabander nog twee spurtbommen.

Als we kijken naar andere sterke collectieven, komen we weer uit bij BEAT. Vorige week was de ploeg goed op de afspraak door met drie man mee te zitten in de beslissende kopgroep met daarin vijftien renners. Dat waren toen Jan-Willem van Schip (tweede), Martijn Budding (zevende) en Jules Hesters (dertiende). Van Schip gaf later aan de koers misschien wel gewonnen te kunnen hebben, als hij tactisch iets beter had gereden. Geen gekke gedachte, want de Wageninger smeet met zijn krachten tijdens de koers. Zijn uitslag was daarom ook des te knapper en geeft aan dat hij goed in vorm is. Met Budding, Van Schip, Luuc Bugter, Sven Burger, Yoeri Havik en ook Piotr Havik is de kans zeer aanwezig dat BEAT de Omloop van Valkenswaard naar zich toetrekt.

Naast BEAT viel ook Metec-Solarwatt op deze week. Niet alleen in de Ronde van de Achterhoek, maar ook in de Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier. Hartthijs de Vries greep na een ijzersterk optreden in de Achterhoek net naast een podiumplaats, maar sloeg een aantal dagen later wel twee keer toe in Peize en op de VAM-berg. Het geeft aan dat de Fries in bloedvorm verkeert. Als hij de ruimte krijgt, wordt het moeilijk om hem nog bij te halen. In de schaduw van De Vries rijdt ook Rick Ottema zeer verdienstelijk in de rondte. Zesde werd hij in de Achterhoek, na een sterke koers waarin hij tot twee keer toe probeerde om nog de aansluiting te maken bij de kopgroep van vijf, en winnen deed hij zelfs in dezelfde wedstrijd waarin De Vries ook twee keer won: Ottema won de openingsrit van de Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier en het eindklassement.

De topfavoriet voor aanstaande zondag is nog niet voorbijgekomen. Dat is namelijk Stan Van Tricht, die voor de SEG Racing Academy rijdt. Aanstaande zondag rijdt hij misschien wel zijn laatste koers in het shirt van de Nederlandse opleidingsploeg, want daarna staat er een stevig wedstrijdblok met Deceuninck-Quick-Step op het programma, de ploeg waar hij nu stagiair is. De 21-jarige Van Tricht is rap, sterk en rijgt de ereplaatsen aan elkaar. Zo werd hij vorige maand al een keer derde en vijfde in de Tour de l’Avenir. Kan hij in Valkenswaard nog wat vertrouwen tanken? Corbin Strong scharen we ook tussen de favorieten. Alhoewel hij in de Achterhoek niet verder kwam dan een veertiende plaats, liet hij zien een van de sterkste renners in koers te zijn.

Tot slot hebben we nog een ster te vergeven en een ris aan outsiders te benoemen. Ivar Slik (ABLOC) hoopt als zelfbenoemde gravelmeister met de zege aan de haal te gaan in Valkenswaard en moet dat ook zeker kunnen. Als Slik met een klein groepje naar de meet rijdt, heeft hij zijn sprint als wapen. Daarom krijgt hij van ons de laatste ster. Beter ook maar in de gaten houden: Jeroen Meijers en Hidde van Veenendaal (WV De Jonge Renner), Adriaan Janssen (ABLOC) en Axel van der Tuuk en Bjorn Bakker (NWVG).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Stan Van Tricht

*** Jan-Willem van Schip, Hartthijs de Vries

** Coen Vermeltfoort, Corbin Strong, Rick Ottema

* Ivar Slik, Roy Eefting, Martijn Budding, Piotr Havik

Website organisatie

Weer en TV

Er wordt goed koersweer voorspeld deze zondag. Met een temperatuur van 26 graden, nauwelijks wind en geen regen wordt het stof happen op een van de gravelstroken. De Omloop van Valkenwaard wordt niet live op televisie uitgezonden, maar Eurosport komt later in de week met een uitgebreide samenvatting.