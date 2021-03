Voorbeschouwing: Nokere Koerse voor vrouwen 2021

De legendarische Nokereberg is op 17 maart het decor van de apotheose van de tweede Nokere Koers voor vrouwen. Na de eerste editie in 2019 werd de koers prompt gepromoveerd tot 1.Pro-wedstrijd. Wie wordt na Lorena Wiebes de volgende naam op de erelijst? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Roepende bookmakers met een volgekalkt whiteboard met daarop vele namen. Snel leeglopende tapkranen. De geur van stokvis, braadworst en andere frituurspecialiteiten. Hits van Will Tura, Eddy Wally en De Romeo’s die uit de ietwat blikkerige speakers langs het parcours knallen. En dan, ineens, vanuit de verte de Rodania-tune als onmiskenbare aankondiging van het spektakel dat zich aandient.

Meer dan honderd paar gesoigneerde benen die langssnellen. Trillende handen op de vele sturen, terwijl kettingen ook een flinke duit in het zakje doen. Hier en daar een drinkbus die zich aan zijn houder ontworstelt en met gevoel voor dramatiek op de steentjes openspat. Enkele seconden later is het gedaan met het gekletter en voert het geluid van Bobbejaan Schoepen weer de boventoon. De inmiddels leeggelopen bidon blijft achter als bewijs van het alweer uit het zicht verdwenen peloton, dat zich alweer opmaakt voor een nieuwe passage.

Zo moet het sinds 1944 ongeveer gaan, op de dag van Nokere Koerse. De wedstrijd groeide uit tot een begrip. In 1999 werd het een UCI-koers voor mannen, maar het zou dan nog twintig jaar duren eer de organisatoren ook de schouders onder een vrouwenwedstrijd zouden zetten. In 2019 vond de eerste editie plaats.

Erelijst Nokere Koerse

2019: Lorena Wiebes

Vorige editie

Meerdere rensters probeerden een machtssprint op de Nokereberg te ontlopen. Zo gooiden onder meer Ann-Sophie Duyck, Kaat Hannes, Lotte Kopecky en de Italiaanse Elena Pirrone de knuppel in het hoenderhok tijdens de eerste uitgave van de vrouwenwedstrijd. Pirrone had op een gegeven moment zelf meer dan een minuut, maar niemand wist echter een definitief gaatje te slaan, waardoor we na iets meer dan 120 kilometer een sprint kregen om de overwinning.

Daarin was het Wiebes die op zeer overtuigende wijze naar de zege wist te spurten. De jonge Nederlandse was hors categorie, aangezien de nummer twee niet op de foto stond. Het is al bijna niet meer voor te stellen, maar Nokere Koerse was pas de tweede profzege van de Mijdrechtse. Lisa Klein en Lotte Kopecky mochten mee het podium op.

Uitslag Nokere Koerse 2019

1. Lorena Wiebes (Parkhotel Valkenburg) in 3u13m5s

2. Lisa Klein (Canyon-SRAM)

3. Lotte Kopecky (Lotto Soudal)

4. Amy Pieters (Boels-Dolmans)

5. Teniel Campbell (World Cycling Centre)

Parcours

Tussen startplaats Deinze en de finishlocatie liggen in totaal 124 wedstrijdkilometers. Na de start trekken de rensters via Petegem aan de Leie naar Kruisem, Ouwegem en Huise om zo een eerste keer Nokereberg aan te doen. Vervolgens wacht de rensters twee omlopen van 30,5 kilometer, gevolgd door nog eens drie kortere rondes van 12 kilometer.

Die ronde van 30,5 kilometer wordt gekruid door de kasseien van de Herlegemstraat. Daarna krijgen we een langer vlak stuk langs Kruishoutem, Lozer, Ouwegem en Huise. Vanaf Huise volgen de kinderkopjes elkaar in rap tempo op. De Lange Aststraat loopt 400 meter naar boven aan 5,2%, kort daarna gevolgd door de Kloosterstraat, de kasseien van Lededorp, de Huisepontweg, Wannegem-Dorp en de Hoevenstraat. Aan het einde van de ronde wacht uiteraard ook nog Nokereberg.

In de ronde van 12 kilometer zijn de Herlegemstraat en Nokereberg de hindernissen. De met kasseien geplaveide finishhelling is 350 meter klimmen aan 5,7%, met een maximum stijgingspercentage van 7%. Goed te doen voor iedere duurbetaalde wielerprof, maar het is wel een listige aankomst.

Je komt met hoge snelheid de kasseien opgedenderd, waarna je nog een beste zwieper moet maken alvorens op de laatste rechte lijn uit te komen. Positionering en timing zijn cruciale begrippen in deze finale. En dan moet je maar hopen dat er nog genoeg poeier in de benen zit, want stilvallen wordt hier afgestraft.

Woensdag 17 maart 2021: Deinze – Nokere (124 km)

Start: 10.00 uur

Finish: tussen 13.00 en 13.30 uur

Favorieten

Op elke wielerwedstrijd zijn een hoop scenario’s los te laten. In het geval van Nokere Koerse is dat niet anders. Er zijn altijd punten waarop het verschil kan worden gemaakt. En reken maar dat er een hoop rensters zijn die azen op een ontsnapping. Een groepssprint lijkt echter de meest waarschijnlijke uitkomst van de koers. En dus is het geen verrassing dat we uitkomen bij een resem snelle vrouwen.

Emma Norsgaard is dit seizoen bezig met het verzamelen van tweede plaatsen. Zowel in de Omloop Het Nieuwsblad, Le Samyn en de loodzware slotrit van de Healthy Ageing Tour was ze best of the rest. Voor de watervlugge Deense kampioene is het wachten op die overwinning. Het is alleen nog de vraag wanneer die er gaat komen. Nokere Koerse is in ieder geval een van de serieuze kansen die ze krijgt. En Norsgaard is niet de enige Deense met kansen op een zege. Amalie Dideriksen mogen we namens Trek-Segafredo ook zeker opschrijven.

Ze zal wel af moeten rekenen met twee vrouwen naar wie vooral in België wordt gekeken. Het thuispubliek heeft met Jolien D’hoore en Lotte Kopecky twee rensters die we tot de grote favorieten mogen rekenen. In tegenstelling tot Norsgaard weten deze twee dit jaar al wel wat winnen. Zo won D’hoore de openingsetappe van de Healthy Ageing Tour en was Belgisch kampioene Kopecky de beste in Le Samyn, waarin ze uitgerekend Norsgaard klopte.

Beide Belgische toprensters hebben genoeg snelheid om een wedstrijd als deze te winnen. Bij SD Worx kan er ook worden gerekend op Amy Pieters, die namens het Koninkrijk der Nederlanden de voornaamste kanshebster op de zege lijkt. Hoewel, bij Team DSM mogen we – naast Coryn Rivera – Lorena Wiebes ook zeker niet uitvlakken.

De titelverdedigster lijkt dit seizoen nog even op gang te moeten komen. De uitslagen zijn nog niet magnifiek en tijdens de enige kans die ze wel kreeg ging ze lelijk onderuit. Betekent Nokere de ommezwaai voor de Mijdrechtse? Andere Nederlandse rensters die hoge ogen kunnen gooien in deze wedstrijd zijn de sterke Amber van der Hulst (Parkhotel Valkenburg), Marjolein van ’t Geloof (Drops-Le Col s/b Tempur) en Charlotte Kool (NXTG Racing).

Italiaanse kanshebsters hebben we ook nog voor u in de aanbieding. Denk eventueel aan Elena Cecchini, maar zoals wel vaker zijn er bij SD Worx meerdere potentiële winnaressen. Kansrijker achten we namen als Marta Bastianelli en Elisa Balsamo, afgelopen weekend nog winnares van de GP Oetingen. Bij Alé BTC Ljubljana wil de Sloveense Eugenia Bujak op een dag ook nog wel eens verrassend uit de hoek komen, en ook bij Valcar-Travel & Service rijden meerdere rappe klanten. Absolute zekerheidjes zijn Bastianelli en Balsamo dus niet, maar ze zijn wel het meest waarschijnlijk.

Namens het Brits Gemenebest zien we onder meer Sarah Roy als een kansrijke renster. De Australische van BikeExchange heeft zo van die dagen waarop ze alles en iedereen haar hielen kan laten zien. Nokere Koerse lijkt ons net zo’n wedstrijd waarin ze dat zou kunnen doen.

Bij Canyon-SRAM zien we onder meer snelle vrouwen als Alice Barnes en Alexis Ryan, maar we gokken op Lisa Klein. 2020 was voor de Duitse stiliste een moeilijk jaar. Het huidige seizoen duurt nog lang, maar ze maakte dit jaar al weer indruk. Met name hoe ze reed in de Healthy Ageing Tour zal haar reden geven tot lachen. De finish moest haar op een goede dag zeker liggen, al wordt winnen wel een lastige opgave.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Lotte Kopecky

*** Emma Norsgaard, Amy Pieters

** Jolien D’hoore, Elisa Balsamo, Lorena Wiebes

* Lisa Klein, Sarah Roy, Amalie Dideriksen, Marta Bastianelli

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Het kwik stijgt woensdag in Nokere tot maximaal acht graden Celsius. De wind komt uit het noorden en heeft een kracht van 4 Beaufort, als we Meteovista mogen geloven.

Een ruime samenvatting van de vrouwenwedstrijd van Nokere Koerse is rond 17.30 uur via Sporza op één te zien, net na de finish van de mannenkoers.