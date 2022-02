Fabio Jakobsen de beste in Kuurne-Brussel-Kuurne

Fabio Jakobsen heeft Kuurne-Brussel-Kuurne 2022 gewonnen. De Nederlandse kopman van Quick-Step-Alpha Vinyl was na een vermakelijke koers van 195 kilometer als eerste aan de meet in de straten van Kuurne. De laatste vluchters werden pas in de laatste kilometers gegrepen, maar daarna was Jakobsen duidelijk sneller dan Caleb Ewan (Lotto Soudal) en Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic).

Tietema en Van der Hoorn in de kopgroep

Zoals vooraf aangekondigd probeerde Bas Tietema, die voor het eerst startte in een Vlaamse voorjaarskoers bij de profs, mee te zitten in de vlucht en in dat plan slaagde de populaire YouTuber van Bingoal Pauwels Sauces WB. Hij schoof mee in een groep van zeven met daarin ook landgenoten Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) en Wessel Krul (Human Powered Health).

Daarnaast waren Lluis Mas (Movistar), Luke Durbridge (BikeExchange-Jayco), Arjen Livyns (Bingoal Pauwels Sauces WB) en Jules Hesters (Sport Vlaanderen-Baloise) mee. Heel groot werd de voorsprong van het zevental niet. Het peloton, met Quick-Step-Alpha Vinyl, Lotto Soudal en enkele andere sprintersploegen aan kop, liet het verschil niet groter worden dan drie minuten.

Ruim honderd kilometer voor de finish groeide de kopgroep naar negen. EF Education-EasyPost stuurde Ben Healy en Julius van den Berg vooruit en zij wisten de oversteek van twee minuten te maken. Niet lang daarna moesten een moegestreden Tietema en Krul de kopgroep laten gaan. In het peloton was het ook menens, want INEOS Grenadiers reed in de heuvelzone binnen no time anderhalve minuut dicht met de kopgroep.

Het was slechts een speldenprik, want de kopgroep – waar Van der Hoorn, Van den Berg, Livyns, Mas en Durbridge overgebleven waren – kreeg weer wat meer ruimte. Op de Mont Saint-Laurent brak het peloton in stukken door een versnelling van Tom Pidcock en op de daaropvolgende Kruisberg was het andermaal INEOS Grenadiers dat het initiatief nam.

Tiesj Benoot opent de finale

Quick-Step-Alpha Vinyl maakte met Kasper Asgreen de koers vervolgens hard op de Hotond, waardoor het peloton andermaal brak. Zestig kilometer voor de meet trok Jumbo-Visma aan de bel, met een demarrage van Tiesj Benoot op de Côte de Trieu. Het bleek de aanzet voor een kopgroep van achttien man die aan de laatste vijftig kilometer richting Kuurne begon.

Benoot kreeg Nathan Van Hooydonck, Christophe Laporte, Tom Pidcock, Jonathan Narvaez, Stefan Küng, Tobias Ludvigsson Matteo Trentin, Damien Touzé, Fred Wright, Kasper Asgreen, Yves Lampaert, Iván García, Kévin Vauquelin, Toms Skujins en vroege vluchters Van der Hoorn, Livyns en Durbridge mee. Het verschil met het peloton was 50 seconden; reden voor Lotto Soudal, Israel-Premier Tech en Alpecin-Fenix om het gat te dichten.

De samenwerking was vooraan echter niet goed en bovendien was er een schuine tegenwind. Een eerste deel van de kopgroep werd 33 kilometer voor het einde ingerekend. Twaalf anderen, met daarbij Trentin en Laporte, boden nog wel tegenstand. Het verschil van een halve minuut werd echter ruim voor de finish gedicht.

Peloton komt net op tijd

Laporte, Van der Hoorn en Narvaéz stribbelden nog tegen. Even was de voorsprong vijftien seconden en daarna bleef tot in de laatste drie kilometer rond de tien seconden schommelen. Quick-Step-Alpha Vinyl rookte ondertussen de meeste helpers op, maar dichterbij kwamen zij niet. Jumbo-Visma deed ook nog stoorwerk in dienst van Laporte.

Onder de vod van de laatste kilometer was het verschil nog altijd acht seconden, maar een ultieme inspanning van de mannen van Trek-Segafredo zorgde ervoor dat in de laatste rechte lijn het peloton alsnog langszij kwam. Met een ferme sprint schoot Fabio Jakobsen langs de vluchters, waarna hij ook nog de opkomende Caleb Ewan knap afhield. Hugo Hofstetter sprintte naar plek drie.