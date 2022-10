Voorbeschouwing: Kermiscross Ardooie 2022 – De eerste van het seizoen voor Sweeck?

Het veldritseizoen is ondertussen volop begonnen. De wereldbekermanches in Amerika zitten erop, dus is het weer de beurt aan een typische Belgische veldrit. De Kermiscross van Ardooie wordt steeds op donderdag georganiseerd, wat vaak impact heeft op de deelnemerslijst. De organisatie heeft dit jaar echter een hoop mooie namen naar West-Vlaanderen gekregen. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

In 1995 werd er met de Kermiscross voor het eerst een veldrit georganiseerd in Ardooie, de West-Vlaamse gemeente tussen Tielt en Roeselare. Niet op zaterdag of zondag, maar op een doordeweekse donderdag. Een traditie waar ze meer dan 25 jaar later nog steeds bijzonder veel waarde aan hechten. Niet alleen de organisatoren, maar ook het trouwe lokale publiek en zelfs de vele bedrijven in de gemeente, die in hun planning graag rekening houden met de jaarlijkse veldrit.

Laat u trouwens niet verleiden tot een foute interpretatie van de naam Kermiscross. Die is niet gekozen omdat veldrijden een ‘Vlaamse kermis’ is, wel omdat de cross in Ardooie steevast wordt georganiseerd in de week waarin de kermisattracties neerstrijken op en rond het lokale kerkplein. Vorig jaar werd er een keer gezondigd, omdat de wereldbekerwedstrijden in Amerika op hetzelfde moment werden gereden. Dit jaar is de kermis er gewoon weer bij op 20 oktober, de dag van de cross.

Minpuntje van een veldrit op donderdag: een aantal toppers durft al eens forfait te geven omdat in het daaropvolgende weekend andere, belangrijkere wedstrijden op de kalender staan. Ook dit jaar hebben ze daar in de groentengemeente mee af te rekenen. De meeste toppers zijn nog niet klaar om in het veld te duiken na hun trip naar Amerika en zondag staat de Wereldbeker van Tábor al op het programma.

Ondanks dit euvel, kunnen ze daar in Ardooie toch teren op een fraaie erelijst. Zo zijn maar liefst vier kleppers recordhouder wat het aantal overwinningen betreft. Paul Herygers, Niels Albert, Zdeněk Štybar en Wout van Aert hebben drie streepjes achter hun naam. Bij de vrouwen (voor het eerst georganiseerd in 2015) is er voorlopig nog niemand in geslaagd meer dan één keer te winnen in Ardooie.

Laatste tien winnaars Kermiscross Ardooie

Mannen

2021: Laurens Sweeck

2020: niet verreden vanwege coronacrisis

2019: Gianni Vermeersch

2018: Wout van Aert

2017: Wout van Aert

2016: Wout van Aert

2015: Tom Meeusen

2014: Michael Vanthourenhout

2013: Klaas Vantornout

2012: Klaas Vantornout

2011: Zdeněk Štybar

Vrouwen

2021: Alicia Frank

2020: niet verreden vanwege coronacrisis

2019: Kim Van De Steene

2018: Loes Sels

2017: Katie Compton

2016: Sanne Cant

2015: Thalita de Jong

Vorig jaar

Laurens Sweeck was vorig jaar dé grote blikvanger op de deelnemerslijst, zeker nadat zijn toenmalige ploegmaat Michael Vanthourenhout verstek moest geven door maagproblemen. Sweeck, die achteraf verklaarde dat hij een lichte verkoudheid had, liet niets aan het toeval over. Na twee rondes reed de Belg al afgetekend aan de leiding.

Sweeck kon zijn inspanning volhouden en reed solo naar de overwinning in Ardooie. Achter hem streden de Nederlanders voor plek twee. Uiteindelijk was het David van der Poel die zijn landgenoot Mees Hendrix kon afhouden. Joris Nieuwenhuis werd, na een knappe inhaalrace, vierde. Met Daan Soete finishte er nog een tweede Belg in de top-5 van de Kermiscross Ardooie.

Uitslag mannen –Kermiscross in Ardooie

1. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 57m34s

2. David van der Poel (Alpecin-Fenix) op 36s

3. Mees Hendrix (IKO-Crelan) op 46s

4. Joris Nieuwenhuis (Team DSM) op 57s

5. Daan Soete (CX Deschacht-Group Hens-Maes) op 1m2s

Wedstrijdverslag

Bij de vrouwen was de deelnemerslijst niet waar de organisatie op gehoopt had. Alicia Franck was op voorhand de topfavoriete en toonde ook meteen wat ze in haar mars had. In zware omstandigheden nam ze meteen de leiding, alleen de verrassende Britse Amira Mellor kon volgen.

Lang duurde het echter niet voordat Mellor de rol moest lossen bij Franck, die duidelijk de sterkste was in Ardooie. Franck soleerde met meer dan een minuut voorsprong naar de zege. Mellor kreeg in de slotfase nog Suzanne Verhoeven over zich, maar kon haar podiumplaats wel veiligstellen. Maud Kaptheijns en Marthe Truyen vervolledigden de top-5.

Uitslag vrouwen – Kermiscross in Ardooie

1. Alicia Franck (Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini) in 48m3s

2. Suzanne Verhoeven (Vondemolen-De Ceuster-Bonache) op 1m3s

3. Amira Mellor (Spectra Wiggle p/b Vitus) op 1m17s

4. Maud Kaptheijns (CX Deschacht-Group Hens-Maes) op 1m40s

5. Marthe Truyen (IKO-Crelan) op 1m59s

Wedstrijdverslag

Parcours

Het parcours van de Kermiscross is, in tegenstelling tot voorgaande edities, exact hetzelfde als vorig jaar. De start en aankomst van de cross liggen in het centrum van Ardooie, met name in de lange Stationsstraat. Een typische weidecross is wat de crossers voorgelegd krijgen. Bij hevige regenval verandert het parcours snel in een modderfestival, waardoor er stevig geploeterd moet worden.

Na de startstrook, die zeer lang is, duiken de renners rechts de velden en weiden in. Er zijn ook een aantal kunstmatige hindernissen als heuveltjes, een schuine kant en een brug aangelegd. Hierdoor krijgen we een gevarieerder parcours te zien, maar de Kermiscross is en blijft wel een weidecross. Een goede inhoud is met andere woorden een van de belangrijkste vereisten.

De omloop in Ardooie is in totaal 2850 meter lang. Meer dan twee kilometer van die 2850 meter betreft weide. Er liggen ook heel wat bochten, maar de lange rechte stroken zullen de renners en rensters met een grote motor automatisch naar voren brengen.

Programma en info

Programma donderdag 20 oktober 2022

14.15 uur: Elite vrouwen

15.45 uur: Elite mannen

Locatie

Melkerijstraat, 8850 Ardooie.

Publieksinformatie

Parking voor het publiek ligt aan de rechterzijde van de Stationsstraat, richting Koolskamp. De ingang van de cross zelf is aan de weide, in de Melkerijstraat. In de omliggende straten kan je ook het terrein bereiken. Kaarten zijn op locatie te koop, maar kunnen ook in voorverkoop gekocht worden in verschillende cafés in Ardooie.

Praktische info

Website organisatie

Favorieten mannen

Bij de mannen is de absolute topfavoriet Laurens Sweeck. De crosser van Crelan-Fristadts gaat in Ardooie op zoek naar zijn eerste zege van het seizoen, die er al een aantal weken zit aan te komen. In de wereldbekermanches was hij er, vooral in Fayetteville, niet ver vanaf. In het minder sterke deelnemersveld van Ardooie is er in principe niet veel te doen aan Sweeck.

Toch zijn er naast Sweeck nog een aantal blikvangers op de startlijst. Zo zal Quinten Hermans er zijn eerste cross van het seizoen rijden. Wat Hermans zal neerzetten, is moeilijk te voorspellen. Ter vergelijking: vorig jaar werd de renner van Tormans CX vierde in zijn eerste veldrit. Het deelnemersveld was toen sterker dan in Ardooie. Naast Hermans is ook Zdeněk Štybar een interessante naam. De Tsjech is in volle voorbereiding voor de Wereldbeker in Tábor van zondag en won in Slowakije al een cross.

Štybar echt bij de favorieten voor de zege rekenen, doen we echter niet. Daarvoor kijken we onder meer naar het duo van Deschacht-Hens-Maes: Lander Loockx en Daan Soete. Vlaams-Brabander Loockx won in Amerika een C1-cross, Soete reed constant rond en reed tweemaal top-7 in de Wereldbekers. Daarnaast richten we onze ogen op jongere mannen als Anton Ferdinande, Emiel Verstrynge en Mees Hendrix.

Ook Diether Sweeck staat aan de start in Ardooie. De 28-jarige crosser, die dit seizoen uitkomt voor eenmansploeg Kovera, won onlangs in Frankrijk zijn eerste veldrit van het seizoen. Tot slot noemen we nog Felipe Orts, die voor het eerst in België rijdt dit seizoen, Marcel Meisen en Jens Adams. Laatstgenoemde moet donderdag in principe mee kunnen doen voor de top-5, of zelfs meer.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Laurens Sweeck

** Daan Soete, Quinten Hermans

* Jens Adams, Lander Loockx, Emiel Verstrynge

Favorieten vrouwen

De organisatie van de Kermiscross Ardooie heeft met Shirin van Anrooij en Zoe Bäckstedt twee vrouwen die hun rentree in het veld maken. De jonge Van Anrooij maakte deze zomer indruk in haar campagne op de weg. Vorig jaar reed ze zich ook, tussen de elitevrouwen, in de kijker in het veld. Het is dus reikhalzend uitkijken naar haar eerste veldrit.

Bäckstedt heeft net zoals Van Anrooij ontzettend veel stappen gezet deze zomer. Ze sloeg eind september nog, met veel overmacht, de dubbel op het WK bij de junioren. In het veld liet ze zich vorig jaar een aantal keer zien bij de elitevrouwen, zeker in de C2-crossen. Als er een Belgische vrouw wint in Ardooie, zal het normaal gezien Sanne Cant zijn. De 32-jarige renster was goed begonnen aan het seizoen, maar werd door ziekte even teruggeslagen. In Ardooie zal Cant er staan.

Naast Cant staan ook Loes Sels, Marion Norbert-Riberolle, Alicia Franck en Ellen Van Loy aan de start. Meedoen voor de overwinning zit er voor hen in principe echter niet in. Daarvoor kijken we onder meer naar Nederlandse Aniek van Alphen. De nog maar 23-jarige veldrijdster maakt veel progressie en won twee weken geleden in Duitsland haar eerste cross bij de profs.

Blanka Kata Vas is dan weer een enigma. De Hongaarse is wel goed begonnen aan het seizoen met drie zeges, allemaal in Tsjechië weliswaar. In de GP Oisterwijk werd ze wel op meer dan een halve minuut gezet door Puck Pieterse. Nummer zeven in Oisterwijk was Marie Schreiber, die we kennen van haar ontzettend snelle start. De 19-jarige Luxemburgse is een zekerheid voor de top-10.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Aniek van Alphen

** Shirin van Anrooij, Blanka Kata Vas

* Marie Schreiber, Zoe Bäckstedt, Sanne Cant

Weer en TV

Het zou donderdag wel eens een pittige cross kunnen worden in Ardooie. De afgelopen dagen, vooral maandag, heeft het hier en daar al eens geregend en ook donderdag wordt er door Meteovista regen verwacht. Echt zware buiten zullen het echter niet zijn, maar het zal de cross zeker niet minder lastig maken. De temperaturen liggen rond de 13 à 14 graden Celsius.

Jammer genoeg is de Kermiscross Ardooie niet live te volgen op de televisie. WielerFlits zal wel met een verslag komen van de cross bij de vrouwen en mannen.