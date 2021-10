Alicia Franck ploetert naar de zege in Kermiscross Ardooie

Alicia Franck heeft vandaag de Kermiscross van Ardooie op haar naam geschreven. De veldrijdster van Proximus-Alphamotorhomes-Dotcini bleek in modderige omstandigheden veel te sterk voor de concurrentie. Suzanne Verhoeven kwam als tweede over de meet, voor de Britse Amira Mellor.

Na een jaartje afwezigheid door Covid-19 namen de organisatoren van de Ardooise Kermiscross de draad opnieuw op. In de vrouwenwedstrijd stonden geen rensters uit de wereldtop aan de start, maar dat gaf dan weer andere dames de kans een pak aantrekkelijke UCI-punten te scoren. De belangrijkste deelneemsters waren Alicia Franck, Maud Kaptheijns, Laura Verdonschot, Lucia González Blanco, Suzanne Verhoeven, Karen Verhestraeten, Joyce Vanderbeken en Lindy van Anrooij.

Franck werd op voorhand aangeduid als de grote favoriete voor de overwinning en de 26-jarige veldrijdster van Proximus-Alphamotorhomes-Dotcini kwam ook goed uit de startblokken. Franck nam in regenachtige omstandigheden de kop en werd verrassend genoeg vergezeld door de 24-jarige Amira Mellor. De Britse was in de openingsronde in staat om het tempo van Franck te volgen, de overige kanshebsters moesten al vrij vroeg passen.

Franck soleert naar eerste seizoenszege

Mellor bleek echter niet in staat om het hoge tempo van Franck bij te benen en zo viel de wedstrijd al vrij snel in een beslissende plooi. Althans, voor de zege, want de strijd voor de podiumplekken was nog wel interessant om te volgen. Franck bleek echter een maatje te groot in Ardooie en de Belgische wist het verschil halfweg koers uit te diepen tot meer dan twintig seconden op de dappere Mellor, die op haar beurt weer dertien tellen voorgift had op Suzanne Verhoeven.

Franck kwam in de laatste rondes niet meer in de problemen en reed onbedreigd naar haar eerste zege van het seizoen. Verhoeven bleek goed te hebben ingedeeld en wist zo nog de moegestreden Mellor in te rekenen en achter te laten. De dochter van oud-prof Nico Verhoeven kwam zo als tweede over de finish, Mellor wist haar sterke race nog wel te bekronen met een derde plek.

WielerFlits sprak onlangs nog met Alicia Franck over de eerste weken van het nieuwe veldritseizoen en de stappen die ze heeft gezet sinds de zomer.

Uitslag Kermiscross Ardooie 2021

1. Alicia Franck in 48m03s

2. Suzanne Verhoeven op 1m03s

3. Amira Mellor op 1m17s

4. Maud Kaptheijns op 1m40ms

5. Marthe Truyen op 1m59s

6. Jana Dobbelaere op 2m08s

7. Karen Verhestraeten op 2m36s

8. Lucia González Blanco op 2m50s

9. Xan Crees op 3m26s

10. Joyce Vanderbeken op 3m45s

Volledige uitslag