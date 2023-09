Nick Doup • dinsdag 12 september 2023 om 18:15

Voorbeschouwing: Kampioenschap van Vlaanderen 2023 – Philipsen treft Jakobsen en Groenewegen

Het Belgische najaar gaat op vrijdag 15 september verder met het Kampioenschap van Vlaanderen. Het belooft, mede door het mooie weer, een sprintersbal te worden, waarbij alle ogen gericht zullen zijn op Jasper Philipsen en zijn Nederlandse concurrenten Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen. Wie gaat in Koolskamp Koers aan de haal met de gele trui met daarop de Vlaamse leeuw? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De historie van het Kampioenschap van Vlaanderen is een mooie. De eerste editie van Koolskamp Koers, zoals de eendagskoers in de volksmond genoemd wordt, dateert al van 1908. Daarmee is het Kampioenschap van Vlaanderen een van de weinige koers die al meer dan een eeuw bestaat. Voor 1908 werd er ook al gekoerst in de West-Vlaamse streek, maar toen waren het slechts straatkoersen. Onder leiding van een speciaal comité en met logistieke steun van Veloclub De Vlinder werd de eendagswedstrijd eentje voor beroepsrenners.

De eerste editie, die toen nog Kampioenschap der Vlaanders heette, was een koers van 100 kilometers, verdeeld over 20 ronden. Er werd gereden op donderdag, dat alles te maken met de kermis in het dorp. In de Gazette van Thielt van 1908 stond het volgende geschreven over de eerste editie: “Ook zullen de beste rijders van Belgien en van uit het Noorden van Frankrijk in deze velokoers meekampen en volk zal er voorzeker te Coolscamp niet ontbreken.”

Robert Wancour is de renner die als eerste het Kampioenschap van Vlaanderen kon winnen. Wancour wist zelfs twee jaar op rij te winnen, in 1909 was de Belg ook de beste in Koolskamp. Twee keer Koolskamp Koers winnen, daarin slaagden onder meer Briek Schotte, Freddy Maertens en Johan Museeuw ook in.

Aimé Dossche en Leon Van Daele doen met drie overwinningen nog iets beter, maar de recordhouder is Niko Eeckhout. De West-Vlaming won het Kampioenschap van Vlaanderen in 1996, 1998, 2000 en 2006. Eeckhout heeft overigens een knap palmares, met onder andere Dwars door Vlaanderen (2x) , het eindklassement van de Ster van Bessèges, GP Jef Scherens en de Memorial Rik Van Steenbergen (4x).

Tot en met 2000 wonnen er hoofdzakelijk Belgen het Kampioenschap van Vlaanderen. Om de zoveel jaren kon er eens een Nederlander zegevieren, één keer kon een Deen winnen. Palle Lykke Jensen kon zijn handen in de lucht steken in Koolskamp in 1965, maar dat was het dan ook qua internationalisering. In 2002 won Fransman Jimmy Casper de koers, twee jaar later deed hij dat trouwens nog eens, waarmee er steeds vaker andere nationaliteiten op de erelijst kwamen. In 2005 won Sergey Lagutin Koolskamp Koers, de Oezbeek kennen we onder meer van zijn ritwinst in de Vuelta en wereldtitel bij de beloften in 2003.

Lagutin is een mooie naam, maar de echte internationale toppers kwamen nog een aantal jaar later. André Greipel won namelijk in 2008. Drie jaar later won zijn landgenoot Marcel Kittel. Sindsdien wonnen er telkens snelle toppers in Koolskamp. Zo zien we bijvoorbeeld Arnaud Démare, Fernando Gaviria, Dylan Groenewegen, Jasper Philipsen en Fabio Jakobsen op de erelijst staan.

Laatste tien winnaars Kampioenschap van Vlaanderen

2022: Fabio Jakobsen

2021: Jasper Philipsen

2020: Niet verreden vanwege coronavirus

2019: Jannik Steimle

2018: Dylan Groenewegen

2017: Fernando Gaviria

2016: Timothy Dupont

2015: Michal Golas

2014: Arnaud Démare

2013: Jens Debusschere

Laatste editie



Johan Jacobs (Movistar), Gwen Leclainche (Go Sport-Roubaix Lille Métropole), Nick van der Meer (VolkerWessels), Lorenz Van De Wynkele en Warre Vangheluwe (beiden Elevate p/b Home Solution Soenens) zorgden voor een vijfkoppige vroege vlucht. Ondanks een goede samenwerking reden de aanvallers nooit verder weg dan drie minuten.

BORA-hansgrohe, Alpecin-Deceuninck, Quick-Step-Alpha Vinyl en Lotto Soudal namen initiatief in en rond Koolskamp. Op twaalf kilometer van de streep werden de laatste vluchters uiteindelijk gegrepen. Pierre Barbier ging als eerste de sprint aan, maar hij werd al snel overvleugeld door Ewan. De Australiër leek op weg te zijn naar de zege, maar in de laatste meters kwam Europees kampioen Jakobsen er nog langs. Jakobsen won, Ewan werd tweede. Groenewegen legde beslag op plaats drie.

Uitslag Kampioenschap van Vlaanderen 2022

1. Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) in 4u22m59s

2. Caleb Ewan (Lotto Soudal) allen in z.t.

3. Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco)

4. Luca Mozzato (B&B Hotels-KTM)

5. Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB)

Parcours

Het Kampioenschap van Vlaanderen is dit jaar in totaal 165,1 kilometer lang. De organisatie kiest voor hetzelfde parcours als vorig jaar, alleen rijden de renners twee lokale rondes minder. Dat circuit is 15,1 kilometer lang en dus rijden de renners 30 kilometer minder dan in 2022. Hoeveel rondes de renners wél rijden? Dat zijn er bij elkaar elf.

De lokale ronde kent de start in Koolskamp en eveneens wegen door Schaarbeek (langs de toren van de VRT), Zwevezele, Egem en Pittem. “Het parcours bestaat uit een combinatie van langere (waaier)stroken en passages door de gemeentes”, geeft de organisatie aan. Omdat het een rondje is, maakt het niet uit van welke kant de wind komt en zo staat de wind altijd wel ergens ‘op de kant’. Om aan te geven welke kant opgereden wordt: de omloop gaat met de klok mee.

In de laatste 2,5 kilometer liggen weinig bochten. Of zoals de organisatie van Koolskamp Koers het uitlegt: “De weg is vlak en zonder richtingsveranderingen. Op 1,7 kilometer voor de aankomst situeert zich een rotonde en op 500 meter voor de aankomst ligt in het midden van de weg een vluchtheuvel. Deze hindernis wordt aangeduid met een signalisatie totem”, staat in het roadbook te lezen.

“Tijdens de laatste 500 meter maakt de weg minieme bochten naar achtereenvolgens links en rechts, deze zijn niet van aard dat de snelheid er door beperkt of afgeremd wordt.” Kortom, door de flauwe bochten in de finale is positionering key in Koolskamp.

Vrijdag 15 september, Kampioenschap van Vlaanderen: Koolskamp – Koolskamp (165,1 km)

Start: 12.15 uur

Finish: tussen 15.50 en 16.10 uur

Favorieten

Koolskamp Koerse kan al jaren rekenen op enkele van de beste sprinters aan de start, en die komen de laatste seizoenen vooral uit de Lage Landen. Ook dit jaar staan drie sprinttoppers aan het vertrek en dat zijn ook nog eens drie oud-winnaars. Zij zijn dan ook met uitstek de topfavorieten om rekening mee te houden.

In eerste instantie kijken we naar Jasper Philipsen, de grote kopman bij Alpecin-Deceuninck. Met vier ritzeges én de groene trui in de Tour de France heeft hij zich definitief aan de top gemeld. In de Renewi Tour schoot hij ook al raak, waarna de Bretagne Classic Ouest-France te lastig voor hem bleek. In het Kampioenschap van Vlaanderen krijgt hij wel een parcours op zijn maat; in 2021 wist hij er zelfs te winnen. Met Jonas Rickaert en Ramon Sinkeldam krijgt hij ook zijn Tour-lead-out mee. Jakub Mareczko gaat ook mee voor het geval er iets gebeurt met Philipsen. Wellicht mag de Italiaan zijn eigen sprint rijden.

Fabio Jakobsen is de titelverdediger en zal derhalve met rugnummer 1 starten vrijdag. Hij is de vooruitgeschoven pion van Soudal Quick-Step, dat met onder meer Michael Mørkøv, Florian Sénéchal, Yves Lampaert en Tim Declercq een indrukwekkende trein op de rails zet voor de (nu nog wel) Europese kampioen. Na een lastige Tour de France herpakte Jakobsen zich onlangs in de Ronde van Denemarken met twee ritzeges, dus zal het gevoel een stuk beter zijn dan na zijn opgave in de Ronde van Frankrijk.

Ook Dylan Groenewegen wist Koolskamp Koerse al eens te winnen, dat is inmiddels al vijf jaar geleden. Deze wedstrijd is op het lijf van de Nederlander van Jayco AlUla geschreven, want ook in 2017 (tweede), 2019 (derde), 2021 (tweede) en 2022 (derde) eindigde Groenewegen op het podium. Met Luka Mezgec en Elmar Reinders aan zijn zijde gaat hij proberen voor een tweede keer te winnen. Zijn vorm is echter niet denderend; sinds de Ronde van Slovenië won hij niet meer. Recent in de Renewi Tour en de GP de Fourmies lukte het niet om mee te doen voor de overwinning.

Een gevaarlijke outsider rijdt rond bij Intermarché-Circus-Wanty. Dan spreken we over Gerben Thijssen. Hij schurkt al een tijdje aan tegen de top en blaakt van het zelfvertrouwen. Dit jaar won hij al de GP Monseré, de Bredene Koksijde Classic en de Ronde van Limburg. Vorig jaar werd hij nog zevende in Koolskamp en zijn vorm is goed, getuige zijn tweede plaats in de GP de Fourmies afgelopen weekend. Hij werd er nipt geklopt door Tim Merlier.

Lotto Dstny heeft met Caleb Ewan op papier een grote favoriet in huis, maar sinds er een scheur is ontstaan in de samenwerking tussen de Australiër en de ploeg, reed hij nog maar een koers. In de GP de Fourmies stond hij voor het eerst sinds de Tour de France weer aan de start, maar reed Ewan de koers niet uit. Kwakkelt het zo door tot het einde van het jaar, of toont Ewan revanche en bewijst hij nog altijd tot de beste sprinters ter wereld te horen?

Team dsm-firmenich stelt de rappe Nederlander Casper van Uden op. Hij zal blaken van het vertrouwen nadat hij vorige week in de Tour of Britain nog bijna de onverslaanbaar geachte Olav Kooij klopte. Van Uden strandde echter op de tweede plaats, terwijl hij ook nog vijfde en achtste werd die week. Het is nog wachten op zijn eerste profzege, die wel steeds dichterbij komt. Hier krijgt hij de kans om zich te meten met Philipsen, Jakobsen en Groenewegen. Onder meer John Degenkolb en Nils Eekhoff staan hem bij.

Matteo Moschetti is de sprintkopman van Q36.5 en hij kan voortbouwen op zijn derde plaats in de GP de Fourmies, achter snelle mannen als Merlier en Thijssen. Vanuit Franse hoek is het interessant om Marc Sarreau (AG2R Citroën) en Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) in de gaten te houden. Sarreau won eind augustus nog een rit in de Tour Poitou-Charentes. Bouhanni is nog op zoek naar zijn topvorm, waardoor Amaury Capiot wel eens kan gaan sprinten.

Let ook op Erlend Blikra (Uno-X) na zijn eerdere ereplaatsen in wedstrijden als de Elfstedenronde Brugge, Ronde van Limburg, de Heistse Pijl en de Vierdaagse van Duinkerke. Daar verzamelde hij top-10-plaatsen. Duitse kandidaten vinden we in de vorm van Max Kanter (Movistar) en zijn naamgenoot Max Walscheid (Cofidis). Outsiders zijn Alexander Salby (Bingoal WB), Itamar Einhorn, Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech) en Coen Vermeltfoort (VolkerWessels).

Lidl-Trek heeft niet echt een sprinter aan de start staan. De meest bekende naam is Jasper Stuyven, die het vooral zou moeten hebben van een zware koers. Een massasprint ontlopen is echter heel lastig in Koolskamp, al deed Jannik Steimle het wel in 2019.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jasper Philipsen

*** Fabio Jakobsen, Gerben Thijssen

** Dylan Groenewegen, Casper van Uden, Matteo Moschetti

* Marc Sarreau, Erlend Blikra, Max Walscheid, Caleb Ewan

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

De echte zomerse temperaturen leken wat achter de rug, maar het wordt vrijdag toch behoorlijk warm in Koolskamp en omgeving. Volgens Weeronline is de verwachting dat de temperatuur ’s middags de 24 graden Celsius aantikt. Er is weinig kans op neerslag en de wind komt met windkracht 3 uit zuidoostelijke richting.

Het Kampioenschap van Vlaanderen is vanaf 14.20 uur live te zien bij Sporza op VRT1, voor de uitzending van de Vuelta. Ook is de koers online te zien via Eurosport.nl, Discovery+ en GCN+. Meer informatie kan je vinden in onze tv-gids Wielrennen op TV.