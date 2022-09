Fabio Jakobsen klopt Caleb Ewan in Kampioenschap van Vlaanderen, Groenewegen derde

Fabio Jakobsen heeft het Kampioenschap van Vlaanderen gewonnen. De renner van Quick-Step-Alpha Vinyl was sneller dan Caleb Ewan (Lotto Soudal) en Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) aan de streep in Koolskamp. Belgisch kampioen Tim Merlier strandde op plaats zes.

Met toppers als Fabio Jakobsen, Tim Merlier, Caleb Ewan, Dylan Groenewegen en Mark Cavendish aan de start kwamen er een heleboel snelle sprinters in actie in Koolskamp Koers. De Belgische eendagskoers was 195 kilometer lang en bestond uit lokale rondjes.

In de openingsfase van de koers reed er een kleine groep weg. Johan Jacobs (Movistar), Gwen Leclainche (Go Sport-Roubaix Lille Métropole), Nick van der Meer (VolkerWessels), Lorenz Van De Wynkele en Warre Vangheluwe (beiden Elevate p/b Home Solution Soenens) zorgden voor een vijfkoppige vroege vlucht. Ondanks een goede samenwerking reden de aanvallers nooit verder weg dan drie minuten.

Verschillende favorieten kennen pech

BORA-hansgrohe was een van de ploegen die veel kopwerk voor hun rekening nam, de Duitse ploeg had duidelijk veel vertrouwen in Jordi Meeus. Ook Alpecin-Deceuninck, Quick-Step-Alpha Vinyl en Lotto Soudal namen initiatief in en rond Koolskamp. De wind had op sommige stroken vrij spel, waardoor waaier-alarm af en toe ging luiden. EF Education-EasyPost was de ploeg die in dat spel het voortouw nam.

Groenewegen kende op een kleine 40 kilometer van de streep een minder leuk moment, de Nederlander ging namelijk tegen de vlakte. Tussen en via de auto’s kon hij echter snel weer postvatten in het peloton. Even later was het de beurt aan Meeus, die dan weer een lekke band had. Het leek wel of alle favorieten pech hadden, nog geen vijf kilometer later lag Merlier tegen de grond. De Belgisch kampioen kon, net zoals Meeus, snel aansluiten in het peloton.

Chaotische laatste kilometers

Jacobs, Leclainche en Vangheluwe, de drie overgebleven vluchters, doken met een voorsprong van een goede tien seconden de laatste 20 kilometer in. In het peloton werd er in de West-Vlaamse dorpen bijzonder hard doorgereden, waardoor de hele groep op een lint werd getrokken. Op twaalf kilometer van de streep werden de laatste vluchters uiteindelijk gegrepen.

Het was Intermarché-Wanty-Gobert, voor sprinter Gerben Thijssen, die het initiatief nam in het peloton. In de laatste kilometers kwamen er veel sprintersploegen naar voren, maar het was Lotto Soudal die de overhand had in de absolute slotfase. Na een bijzonder sterk manoeuvre van Rogert Kluge had Ewan een ideale sprinttrein ter beschikking.

Jakobsen vs. Ewan

Pierre Barbier was de renner die als eerste de sprint aanging, maar de Fransman werd al snel overvleugeld door Ewan. De Australiër leek op weg te zijn naar de zege, maar in de laatste meters kwam Europees kampioen Jakobsen er nog langs. Jakobsen won, Ewan werd tweede. Groenewegen legde beslag op plaats drie.