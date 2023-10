Zeger Schaeken • vrijdag 13 oktober 2023 om 07:30

Voorbeschouwing: Japan Cup 2023 – Speciale koers, mooie deelnemerslijst

Zondag is het tijd voor een unieke wedstrijd op de wielerkalender. We hebben het over de Japan Cup, een eendagskoers die zich volledig afspeelt in Utsunomiya. Het parcours bestaat uitsluitend uit een korte lokale ronde, waarin een beklimming centraal staat. Een speciale, mooie wedstrijd. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De Japan Cup staat al een tijdje op de internationale wieleragenda. De eerste editie werd georganiseerd in 1992, maar toch gaan we nog iets verder terug in de tijd. 1990 is namelijk vitaal voor het ontstaan van de Japan Cup. Dat jaar werd er namelijk het wereldkampioenschap wielrennen georganiseerd in Japan. De aankomst van de wegrit lag in Utsunomiya. Dirk De Wolf werd er geklopt in een sprint-à-deux met Rudy Dhaenens.



In Utsunomiya hadden ze genoten van het wielerfeest. Meer zelfs, het zette hen aan om zelf een koers te gaan organiseren. Twee jaar later, in 1992 dus, ontstond zo de Japan Cup. De eerste editie werd gewonnen door de Belg Hendrik Redant, die Bart Bowen en Laurent Madouas (de vader van Valentin) klopte. Ook toen stond de koers al op het einde van het jaar op het menu.

De drie jaren daarna stond Claudio Chiappucchi, ook gekend als El Diablo, telkens op nummer een. Een jaar later werd de Japan Cup toegevoegd aan de Wereldbeker. Niemand minder dan Mauro Gianetti kroonde zich als winnaar van de opmerkelijke eendagskoers. Nog een jaar later won er opnieuw een speciale renner. Het was thuisrijder Yoshiyuki Abe die kon zegevieren. Tot op de dag van vandaag is Abe de enige Japanner die de Japan Cup kon winnen.

Chiappucchi is trouwens nog steeds recordhouder. Dat record deelt hij wel met landgenoot Sergio Barbero, die in 1999, 2002 en 2003 als eerste over de streep kwam. De Italianen kraaiden maar al te vaak victorie in de Japan Cup, zeker in de eerste twee decennia. In 2015 en 2019 was het een Nederlandse renner die de handen in de lucht kon steken. Bauke Mollema won tweemaal na een sprint, een keer in een kleine groep en een keer in een sprint-a-deux met Michael Woods.

Laatste tien winnaars Japan Cup

2022: Neilson Powless

2021: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Bauke Mollema

2018: Robert Power

2017: Marco Canola

2016: Davide Villella

2015: Bauke Mollema

2014: Nathan Haas

2013: Jack Bauer*

* Michael Rogers won in 2013, maar testte na afloop positief op clenbuterol. Dat was te wijten aan het eten van vervuild vlees in China. De UCI legde Rogers na zijn verweer geen sanctie op, maar de zege in de Japan Cup moest hij wel inleveren.

Laatste editie

Vorig jaar werd de Japan Cup weer georganiseerd na twee jaar droogte door het coronavirus. Op voorhand werd er vooral gekeken naar EF Edcuation-EasyPost, die met een sterk blok naar Japan kwamen. Dat blok maakte ook al snel koers. Neilson Powless en Andrea Piccolo geraakten met twee in een gunstige positie, waarna Powless het solo probeerde in de slotronde. De Amerikaan had geen grote voorsprong, maar hield wel stand.

Piccolo maakte daarachter het feestje compleet voor EF Education-EasyPost en werd tweede. Benjamin Dyball, die veel actief is in het Aziatische circuit, werd derde. Hermann Pernsteiner en Maxim Van Gils eindigden als vierde en vijfde. Met Guillaume Martin (zesde), Giulio Ciccone (zevende) en Tim Wellens (negende) finishten er nog een aantal grote namen in de top-10.

Uitslag Japan Cup 2022

1. Neilson Powless (EF Edcuation-EasyPost)

2. Andrea Piccolo (EF Edcuation-EasyPost)

3. Benjamin Dyball (Team UKYO)

4. Hermann Pernsteiner (Bahrain Victorious)

5. Maxim Van Gils (Lotto Soudal)

Parcours

We zeiden al dat de Japan Cup wordt verreden in Utsunomiya, de aankomstplaats van het WK in 1990. Wel, Utsunomiya is een grote stad met meer dan een half miljoen inwoners. Het ligt ongeveer 100 kilometer boven Tokyo. De Japan Cup speelt zich helemaal af in Utsunomiya, wat ook bijzonder is. Meer precies een stukje ten oosten van het stadscentrum, in het Utsunomiya City Forest Park Circuit.

In dat park ligt Mt. Kogashiyama. Deze klim lag ook in het WK-parcours in 1990 en is ook in de Japan Cup de plaats waar de koers wordt beslist. Het lokale rondje, dat 10,3 kilometer lang is, begint en eindigt halverwege Mt. Kogashiyama. Na de start is het dus meteen klimmen geblazen. Er moet een dikke kilometer geklommen worden aan ongeveer zeven procent.

Als de top van Mt. Kogashiyama bereikt is, moeten de renners een viertal kilometer dalen. Daarna is er twee kilometer rust, wanneer Mt. Kogashiyama weer opduikt. Er resten dan nog drie lastige kilometers tot aan de finish.

Het gemiddelde stijgingspercentage bedraagt hier maar drie procent, maar dat neemt niet weg dat de Japan Cup een slopende koers is. Dit jaar moeten er ook twee extra rondjes gereden worden, waardoor we een wedstrijd van bijna 165 kilometer krijgen.

Zondag 15 oktober: Utsunomiya – Utsunomiya (164,8 km)

Start: 10.00 uur/ 03.00 uur

Finish: tussen 14.00 en 14.15 uur/ tussen 07.00 en 07.15 uur

Favorieten

De Japan Cup, een koers van het Pro-niveau, kan rekenen op een mooi deelnemersveld. In totaal zakken er zeven WorldTour-ploegen af naar Utsunomiya. We hebben het over Lidl-Trek, Soudal Quick-Step, Cofidis, Intermarché-Circus-Wanty, EF Education-EasyPost, Jayco AlUla en Bahrain Victorious.

Lidl-Trek komt met een sterke afvaardiging. Giulio Ciccone is de grote man. De Italiaan heeft er een mooi seizoen opzitten met onder meer drie zeges, veel ereplaatsen en de bolletjestrui in de Tour de France. In zijn laatste twee koersen haalde Ciccone de finish niet, dus is het even afwachten in welke hoedanigheid hij aan de start zal staan. Bauke Mollema moeten we ook zeker benoemen. De Nederlander kon in het verleden al twee keer zegevieren in de Japan Cup.

Bij Soudal Quick-Step hebben ze ook meerdere renners die kans zullen maken op de zege, al springt Ilan Van Wilder er wel uit. Van Wilder is bezig aan een sterk najaar met de eindzege van de Deutschland Tour en natuurlijk zijn zege in Tre Valli Varesine. Met ook Julian Alaphilippe, James Knox en Fausto Masnada kunnen ze bij het Belgische team een sterk kwartet voorleggen.

De Japan Cup werd vorig jaar gedomineerd door EF Education-EasyPost. Dat was te danken aan Neilson Powless en Andrea Piccolo. Powless is er niet bij, Piccolo wel. De man die de rode trui veroverde in de Vuelta a España eindigde vorig jaar als tweede. Of de Italiaan kopman zal zijn, is niet zeker. Ook renners als Simon Carr, James Shaw en Sean Quinn staan op de startlijst. Zij kunnen allemaal een zware heuvelachtige koers aan.

Onderschat ook Intermarché-Circus-Wanty niet. Zij hebben een selectie waarin zowel ervaren renners als jonge talenten hun kans krijgen. Rui Costa en Lorenzo Rota zijn de wat meer ervaren renners. Fransesco Busatto en Nicolò Buratti zijn de jonge talenten. Georg Zimmermann zit een beetje tussen de twee categorieën in. Het is koffiedik kijken wie achteraan het nummer een op het rugnummer zal krijgen, maar het staat vast dat ze een sterk team hebben.

Het is het einde van het seizoen, maar dat zorgt er niet voor dat de ploegen een minder sterke selectie voor de dag leggen. Guillaume Martin en Axel Zingle moeten voor het mooie weer zorgen bij Cofidis, Eddie Dunbar en Felix Engelhardt bij Jayco-AlUla en Maxim Van Gils, Harm Vanhoucke en Pascal Eenkhoorn bij Lotto Dstny.

We zijn nog niet uitgepraat, want er zijn ook nog wat minder bekende namen die goed voor de dag kunnen komen. Uit het Aziatische circuit schuiven we Benjamin Dyball (Victoire Hiroshima), Benjamín Prades en Atsushi Oka (JCL Team Ukyo) naar voor. Hermann Pernsteiner (Bahrain Victorious), net als Dyball vorig jaar in de top-5, is ook niet kansloos. Tot slot noemen we Riley Sheehan van Israel-Premier Tech. Sheehan verbaasde de wielerwereld onlangs met zijn zege in Parijs-Tours. De Amerikaan zal misschien wel moeten knechten voor Ben Hermans.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Ilan Van Wilder

*** Guillaume Martin, Maxim Van Gils

** Giulio Ciccone, Lorenzo Rota, Andrea Piccolo

* Georg Zimmermann, Eddie Dunbar, Axel Zingle, Bauke Mollema

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

De vele hoogtemeters zullen zondag al zorgen dat de Japan Cup een zware koers zal worden, maar ook het weer zal een rol spelen. De temperaturen zullen meevallen, die zullen rond de 20 graden Celsius liggen, maar de rest belooft niet veel goeds. Althans, toch niet voor de renners die van goed weer houden. Weeronline verwacht namelijk regen. Verder is ook de luchtvochtigheid zeer hoog, wat een extra slopende factor kan zijn.

De Japan Cup is helaas niet live te volgen op televisie. Zondag staan er wel een aantal andere wedstrijden op het menu. Voor meer informatie kan je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.