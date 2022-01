Voorbeschouwing: GP La Marseillaise 2022

Het Spaanse wielerseizoen is al een week onderweg en komend weekend is het de beurt aan de opener van het Franse wielerjaar. Dat is traditiegetrouw de GP La Marseillaise, officieel de Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise. De eendagskoers staat zondag 30 januari op het programma. Wie trekt de winst naar zich toe? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De eerste editie van de GP La Marseillaise in 1980 werd gewonnen door een Nederlander en de tweede editie door een Belg. Leo van Vliet beet het spits af en werd op de erelijst opgevolgd door Jan Bogaert. De eendagskoers is traditioneel de opener van het Franse wielerjaar en staat bekend om het grillige parcours. Het zijn vaak de heuvelspecialisten met snelle benen die zich er onderscheiden.

Op de erelijst staan de nodige grote namen: Bernard Hinault (1982), Jan Raas (1983), Eddy Planckaert (1984 en 1986), Charly Mottet (1985), Edwig Van Hooydonck (1991 en 1992), Richard Virenque (1997) en Frank Vandenbroucke (1999). In totaal heeft de GP La Marseillaise elf keer een Belgische winnaar gehad, achttien keer won een thuisrijder. Planckaert en Van Hooydonck staan met hun twee zeges bovenaan de erelijst. Deze eeuw wist alleen de Australiër Baden Cooke hen te evenaren door in 2004 en 2006 te winnen in Marseille.

De laatste vijf seizoenen was de Grand Prix een prooi voor Franse puncheurs. Na zeges van Kenneth Vanbilsen (2014), Pim Ligthart (2015) en Dries Devenyns (2016) waren het achtereenvolgens Arthur Vichot, Alexandre Geniez, Anthony Turgis, Benoît Cosnefroy en vorig jaar Aurélien Paret-Peintre die wisten te winnen in eigen land.

Laatste tien winnaars GP La Marseillaise

2021: Aurélien Paret-Peintre

2020: Benoît Cosnefroy

2019: Anthony Turgis

2018: Alexandre Geniez

2017: Arthur Vichot

2016: Dries Devenyns

2015: Pim Ligthart

2014: Kenneth Vanbilsen

2013: Justin Jules

2012: Samuel Dumoulin

Vorig jaar

De GP La Marseillaise werd in 2021 gekleurd door een vlucht van zes renners. Het zestal reed een maximale voorsprong van vier minuten bij elkaar, maar slaagde er niet in om het tot het einde vol te houden. Op 35 kilometer van het einde volgde een hergroepering, waarna in de heuvelachtige finale alle registers werden opengetrokken.

Tijdens de beklimming van de Route des Crête was het Tim Wellens (Lotto Soudal) die ten aanval trok. De Belg sloeg een gaatje, maar wist niet weg te blijven. Aanvalspogingen van Jesús Herrada (Cofidis) en Lilian Calmejane (AG2R Citroën) waren evenmin succesvol, waarna ook Aurélien Paret-Peintre er niet in slaagde om voor het peloton uit te blijven.

Benjamin Thomas (Groupama-FDJ), Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert), Simon Carr (EF Education-Nippo) en Andreas Kron (Lotto Soudal) kleurden de slotfase, maar werden op tien kilometer van het einde ingerekend. De sprint om de zege zou beslist worden in een driestrijd tussen drie Fransmannen. Bryan Coquard kwam vroeg op kop, maar zag Thomas Boudat passeren. Aan de rechterkant was het echter Paret-Peintre die in extremis nog langszij kwam en verrassend won.



Uitslag GP La Marseillaise 2021

1. Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën)

2. Thomas Boudat (Arkéa-Samsic) allen z.t.

3. Bryan Coquard (B&B Hotels-KTM)

4. Francisco Galván (Equipo Kern Pharma)

5. Arjen Livyns (Bingoal-Wallonie Bruxelles)

Parcours

De voorzitter van het organisatiecomité, Pierre Guille, was luid en duidelijk in aanloop naar deze 43ste editie van de Grote Prijs van Marseille. “De GP zal vertrekken vanuit Marseille en aankomen in Marseille”, sprak hij uit. Guille wilde daarmee voorkomen dat vanwege de coronacrisis uitgeweken zou worden naar buiten de stad. De toegenomen veiligheidsprotocollen, de vrijwilligersproblemen en de nog altijd aanwezige coronaproblemen maakten dat lastiger, maar het plan is gelukt.

Het startschot van de GP La Marseillaise klinkt in de wijk Château-Gombert, even ten noorden van de kustplaats. Vervolgens leidt het parcours de renners meteen het heuvelachtige land in, weg van de Middellandse Zee. De eerste klim is die naar Les Thermes (8,3 km aan 2,7%) en daarna wordt het nauwelijks meer vlak. Na ruim vijftig kilometer passeren de renners de Pas de la Couelle (7,9 km aan 3,5%), gevolgd door de Montée de la Sainte Baume (5,7 km aan 4,9%) en de Col d’Espigoulier (2,4 km aan 3,7%).

De finale begint ruim vijftig kilometer voor de finish, met de beklimming van de Route des Crêtes. Deze klim is met 3,3 kilometer redelijk kort, maar het gemiddelde stijgingspercentage van 9% zal toch angst inboezemen. Alleen, is het niet te ver van de finish? Daarna staat de Pas d’Oulier (4,4 km aan 5,3%) op het programma. De laatste hindernis ligt vervolgens tien kilometer voor de meet en dat is de Col de la Gineste (7,6 km aan 3%).

Wie op de top een voorsprong heeft, gaat in dalende lijn de laatste tien kilometer in richting de finish. De afgelopen jaren hebben we echter kunnen zien dat er nog tijd is om die achterstand goed te maken door de overblijfselen van het peloton.

De absolute slotfase – de laatste 2,5 kilometer gaan over een kaarsrechte weg – is in licht dalende lijn, volgens traditie ter hoogte van het Orange Vélodrome waar Olympique Marseille zijn thuiswedstrijden speelt. Een sprint van een kleine groep of een compact peloton zal waarschijnlijk de beslissing brengen.

Zondag 30 januari: Marseille – Marseille (177 km)

Start: 12.30 uur

Finish: tussen 16.45 en 17.15 uur

Favorieten

De organisatie van de Grand Prix La Marseillaise kan rekenen op de aanwezigheid van negen WorldTeams. Naast thuisteams AG2R Citroën, Cofidis en Groupama-FDJ staan ook EF Education-EasyPost, Israel-Premier Tech, Lotto Soudal, UAE Emirates, Intermarché-Wanty-Gobert en Trek-Segafredo aan de start. Ook zijn acht ProTeams en vier continentale ploegen gestrikt.

Zoek niet naar de winnaar van vorig jaar op de startlijst. Aurélien Paret-Peintre kiest voor een start in de Challenge Mallorca en daardoor moet hij zijn thuiskoers laten schieten. AG2R Citroën heeft wel drie andere outsiders aan het vertrek, met Clément Champoussin, Benoît Cosnefroy en Lilian Calmejane. Eerstgenoemde wist vorig najaar nog knap een loodzware heuvelrit in de Vuelta a España te winnen en debuteert in Marseille. Calmejane niet, hij reed deze koers al zes keer en eindigde in 2017 en 2018 op het podium. Cosnefroy zou eigenlijk zijn seizoen beginnen op Mallorca, maar door een coronageval wijkt hij uit naar Marseille.

Cofidis heeft het vertrek van Elia Viviani en Christophe Laporte opgevangen met het aantrekken van Bryan Coquard. De vinnige Fransman moet het WorldTeam succes bezorgen in koersen als deze. Het wordt voor Coquard zijn derde deelname aan La Marseillaise en vorig jaar was hij in dienst van B&B Hotels dicht bij de overwinning; hij werd uiteindelijk derde. Wil Le Coq winnen, dan moet hij het hebben van een sprint in een uitgedund peloton. Guillaume Martin, Rémy Rochas en Anthony Perez kunnen dan weer gokken op de aanval. Of rijden zij volledig in dienst van hun nieuwe kopman?

Reken maar dat UAE Emirates de koers bij de hand gaat nemen in Marseille. Het team van Tour de France-winnaar Tadej Pogačar komt namelijk met meerdere kanonnen aan de start en houdt daarbij rekening met meerdere scenario’s. Diego Ulissi, Matteo Trentin en Alessandro Covi zullen zich verheugen op de passages door de heuvels in Zuid-Frankrijk. Alle drie kunnen ze ook nog eens goed aankomen. Dat biedt ook tactisch een voordeel.

In de categorie zeer gevaarlijke outsiders: EF Education-EasyPost. De Amerikaanse formatie stuurt in de eerste koers van het jaar meteen een aantal kopmannen de wei in. Wat te denken van Magnus Cort, de revelatie van de Vuelta vorig jaar? Hij debuteert in Marseille, maar vindt er een wedstrijd die op zijn lijf geschreven is als rasaanvaller en goede afmaker. Met Alberto Bettiol en Michael Valgren ook nog in de ploeg, heeft EF de nodige kaarten om te spelen. De Italiaan en de Deen waren in het verleden al vaker vroeg in vorm.

Dan Israel-Premier Tech, dat met Tom Van Asbroeck (derde in 2019) een rappe man in de gelederen heeft. Maar kan hij de heuvelachtige finale overleven? Zo niet, dan is wellicht Sep Vanmarcke in staat om voor een goed resultaat te gaan. Bij Intermarché-Wanty-Gobert zal gekeken worden naar Baptiste Planckaert (die al twee keer op het podium eindigde in Marseille) en Aimé De Gendt. En Trek-Segafredo mikt ook op meerdere paarden, met de rappe Edward Theuns en aanvaller pur sang Bauke Mollema. Theuns werd al eens zevende, Mollema debuteert op 35-jarige leeftijd in La Marseillaise.

B&B Hotels-KTM zal met Alexis Gougeard en Franck Bonnamour het op de aanval gooien, terwijl Arkéa-Samsic zal durven gaan voor de snelle benen van Amaury Capiot. De Belg werd afgelopen week nog tweede in de Europese seizoensopener in Valencia. TotalEnergies laat de nieuwe kopman Peter Sagan nog thuis, maar draaft op met heuvelspecialisten Alexis Vuillermoz en Pierre Latour. En waartoe is Edvald Boasson Hagen nog in staat?

Daarnaast is het interessant wat Uno-X kan laten zien dit jaar. Het Noorse ProTeam maakte vorig jaar indruk en zal dit seizoen willen bevestigen. Met sprinter Kristoffer Halvorsen, hardrijder Rasmus Tiller en de uitstekend klimmende broers Tobias Johannessen en Anders Johannessen heeft het meerdere kandidaten in huis om de GP La Marseillaise op zijn kop te zetten. De Noorse tweeling zal proberen vroeg de koers open te breken. Tobias was vorig jaar nog winnaar van de Ronde van de Toekomst.

Enkele namen die we nog willen noemen: Arne Marit en Jens Reynders namens Sport Vlaanderen-Baloise, Francisco Galván (vorig jaar vierde) in het groene tricot van Equipo Kern Pharma, Thomas Boudat (vorig jaar tweede) voor Go Sport-Roubaix Lille Métropole en Steff Cras van Lotto Soudal.

De deelnemerslijst is op het moment van publiceren nog niet compleet. Dit kan betekenen dat er nog wijzigingen kunnen worden doorgevoerd in de voorbeschouwing.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Magnus Cort

*** Diego Ulissi, Bryan Coquard

** Matteo Trentin, Michael Valgren, Benoît Cosnefroy

* Edward Theuns, Alessandro Covi, Bauke Mollema, Tobias Johannessen

Weer en TV

Het wordt een prima koersdag voor de renners in het zuiden van Frankrijk. De temperatuur schommelt in Marseille in de middag tussen de 11 en 14 graden Celsius. De wind is zwak en komt uit noord-noordwestelijke richting, maar bovenal: de zon schijnt!

Eurosport heeft de rechten in handen van de Franse seizoensopener en zendt de koers vanaf 15.15 uur live uit op Eurosport 2 en de Eurosport Player. Voor Franse kijkers is het te zien op France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur.