Voorbeschouwing: GP de Fourmies 2022

In de strijd om de UCI-punten is de GP de Fourmies de volgende eendagskoers die wel eens verschuivingen op de ranglijst kan veroorzaken. De Franse wedstrijd is er normaliter een voor de sprinters, maar wie weet gaat dat dit jaar – door de puntengekte – anders zijn. Wie grijpt de zege? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Grote Prijs van Fourmies is een van de oudere wedstrijden op de wielerkalender. De Franse koers bestaat namelijk al sinds 1928 en is dus al bijna een eeuw oud. Local hero Albert Barthélémy ging de eerste drie edities van de GP de Fourmies met de zege aan de haal. Later zou Barthélémy ook nog de prestigieuze wielerkoers Parijs-Brussel een keer winnen.

Na Barthélémy zou nog 29 keer een Fransman juichend over de streep komen in Fourmies. Op 88 edities is dat, vergeleken met andere Franse koersen die in dezelfde periode zijn ontstaan, een relatief laag aantal.

Twee redenen liggen hieraan ten grondslag: omdat Fourmies slechts een aantal kilometer van de Belgische grens ligt, hebben er altijd veel Belgen meegedaan – en ook gewonnen – in Fourmies. 24, om precies te zijn. Daarnaast kent de koers door de mondialisering van de wielersport de laatste drie decennia relatief weinig Franse winnaars. Slechts vijf in de afgelopen dertig jaar.

Een aantal groten der aarde vinden we terug op de erelijst van deze 1.Pro-wedstrijd. Eddy Merckx, Andrea Tafi, Philippe Gilbert en… Adrie van der Poel. De Nederlander was in 1987 de derde Nederlander, na René Pijnen en Gerben Karstens, die de GP Fourmies won. Na Van der Poel zou alleen Frans Maassen in 1990 de koers nog winnen.

Laatste tien winnaars GP de Fourmies

2021: Elia Viviani

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Pascal Ackermann

2018: Pascal Ackermann

2017: Nacer Bouhanni

2016: Marcel Kittel

2015: Fabio Felline

2014: Jonas Van Genechten

2013: Nacer Bouhanni

2012: Lars Ytting Bak

Vorig jaar

De GP de Fourmies mondde vorig jaar, net als die jaren daarvoor, uit in een massasprint. Na een onrustige openingsfase stond Ayco Bastiaens (Alpecin-Fenix) aan de basis van de vlucht van de dag.

Samen met Marlon Gaillard (TotalEnergies), Samuel Leroux (Xelliss-Roubaix Lille Métropole) en Alexis Gougeard (AG2R Citroën) reed hij weg uit het peloton. Kans maken op de zege deden ze echter nooit, omdat de kopgroep met UAE Emirates, BORA-hansgrohe, Lotto Soudal en Deceuninck-Quick-Step liefst vier ploegen in het peloton achter zich aan had rijden.

De sprintersploegen lieten zich dan ook niet verrassen en haalden de koplopers tien kilometer voor de finish terug. En dus kwam de verwachte massasprint, die nipt door Elia Viviani werd gewonnen. De Italiaan voorkwam zo dat Pascal Ackermann voor de derde keer op rij zou winnen in Noord-Frankrijk. Fernando Gaviria werd derde.

Eindklassement GP de Fourmies 2021

1. Elia Viviani (Cofidis)

2. Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe)

3. Fernando Gaviria (UAE Team Emirates)

4. Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation)

5. Gerben Thijssen (Lotto Soudal)

Parcours

De start en finish van de GP de Fourmies vindt zoals de naam al doet vermoeden plaats in Fourmies. De gemeente is gelegen is het Noorderdepartement en kent slechts 12.000 inwoners. Aankomende zondag zal dat aantal voor even – vermoedelijk – verdubbeld worden als de koers door het dorp trekt. Wie in Fourmies gaat staan, weet zeker dat hij het peloton een aantal keer voorbij gaat zien komen. De organisatie werkt namelijk met een aantal lussen.

Te beginnen met de openingslussen. De eerste lus, die driemaal wordt verreden, is 34,5 kilometer en voert het peloton over twee flauwe hellingen, die eigenlijk geen naam mogen hebben. Het zijn de Côte Bocquet (1,6 km á 3,6%) en de Sacré Coeur (700 meter á 7,3%) die dus beide driemaal ‘overwonnen’ moeten worden.

Na de laatste passage van de Sacré Coeur op 74 kilometer van de streep maakt het peloton weer vaart richting Fourmies, dat op 56 kilometer van de streep wordt bereikt. Zes lokale rondes van om en nabij de negen kilometer in Fourmies moeten er dan nog verreden worden; genoeg tijd dan nog voor de sprintersploegen om zich te organiseren voor een sprint.

Zondag 11 september, GP de Fourmies: Fourmies – Fourmies (198 km)

Start: 12.20 uur

Finish: tussen 16.15 en 16.45 uur

Favorieten

Zoals in de inleiding al benoemd kent de promotie-degradatiestrijd in de WorldTour langzaam aan haar climax. Vooral Israel-Premier Tech, Lotto Soudal, Movistar en BikeExchange-Jayco zijn de ploegen die nu echt punten moeten gaan sprokkelen om het vege lijf te redden. Van deze ploegen staat alleen Movistar niet aan de start in het Franse Fourmies. En dus mag het duidelijk zijn dat de overige drie teams gekke capriolen zullen uithalen om toch met zoveel mogelijk UCI-punten huiswaarts te keren.

Wie een blik op de startlijst werpt, ziet meteen al hoe Lotto Soudal en BikeExchange-Jayco dat van plan zijn te gaan doen. Namelijk door extreem sprintgeweld in de strijd te gooien. En dan niet met een sprinter, maar zelfs met twee. Vooral de aanwezigheid van zowel Caleb Ewan als Arnaud De Lie bij Lotto Soudal valt op hier. Gaat Lotto Soudal een van de twee kaarten trekken? Daar lijkt het niet op.

De Belgische loterijploeg moet risico gaan nemen, nu de degradatiestress toeneemt. Dat betekent dat Lotto Soudal waarschijnlijk met twee renners gaat proberen te sprinten in Fourmies. En stel dat De Lie twee wordt en Ewan vierde, dan pakt het team 250 UCI-punten: 50 punten meer dan de winnaar.

BikeExchange-Jayco zit ongeveer in hetzelfde schuitje. Al lijkt het bij de Australische ploeg iets minder evident dat er twee renners gaan sprinten. De ploeg heeft op papier namelijk met Dylan Groenewegen een duidelijke kopman. Luka Mezgec kan zich echter ook in de strijd gooien. Of hij dat ook gaat doen, is nog maar de vraag. Groenewegen aan de zege helpen is qua UCI-punten wellicht meer waard voor de ploeg dan een podiumplaats voor Groenewegen en een top-10-notering voor Mezgec.

Groenewegen, Ewan, De Lie behoren tot de absolute favorieten zondag. Toch is geen van hen de topfavoriet. Dat is namelijk de kersverse Europees kampioen Fabio Jakobsen. Bijna vier weken geleden klopte de Nederlander op het EK in München Arnaud Démare en Tim Merlier. Sindsdien reed Jakobsen al twee wedstrijden in zijn kampioenstrui, maar nog zonder succes.

Nu ook voor Jakobsen het einde van het seizoen nadert, hoopt hij nog een keer toe te slaan. Met de ploeg die Jakobsen om zich heen gebouwd krijgt bij Quick-Step-Alpha Vinyl, met onder meer Ethan Vernon, zou het in Fourmies toch moeten kunnen lukken.

De vier bovengenoemde namen zijn op papier de snelste renners aan het vertrek in Fourmies. Er reizen echter nog veel meer sprinters af naar Noord-Frankrijk, die op een goede dag ook zomaar eens met de zege aan de haal kunnen gaan. Dan denken we in de eerste plaats aan Alexander Kristoff, die in augustus toch weer twee zeges mocht bijschrijven op zijn palmares. De sterke Noor won onder meer Circuit Franco-Belge en een rit in de Deutschland Tour.

Ook Hugo Hofstetter is dit seizoen op dreef. Alhoewel de Fransman al even geen korte uitslag meer noteerde, liet hij in onder meer Le Samyn (tweede), Bredene Koksijde Classic (ook tweede) en Kuurne-Brussel-Kuurne (derde) zien wat in zijn mars te hebben. Als klap op de vuurpijl won hij ook nog eens Tro-Bro Léon. Een kandidaat om rekening mee te houden, dus.

Verder schatten we Marc Sarreau, sprinter van dienst bij Groupama-FDJ, ook hoog in. Met zijn drie ritzeges in de Tour Poitou-Charentes bewees de 29-jarige coureur uitstekend op dreef te zijn. Ook Jason Tesson doet het dit jaar goed in Franse koersen. Zo won hij al in de Vierdaagse van Duinkerke en de Boucles de la Mayenne, toch ook twee wedstrijden met een ProSeries-status. Moet wel gezegd worden dat dat deelnemersveld een stuk minder sterk was dan in Fourmies.

Dan blijven over: Fernando Gaviria en Max Walscheid. Ook zij kunnen nog wel eens uit hun slof schieten. Beide sprinters deden dat – door uiteenlopende redenen – wel een tijdje geleden voor het laatst. Nipt buiten de sterren vallen onder meer Bram Welten, Matteo Moschetti, Sasha Weemaes en Pierre Barbier.

Favorieten volgens WielerFlits:

Weer en TV

Het wordt overwegend zonnig aankomende zondag in Fourmies. Weeronline verwacht dat het tussen de 19 en 22 graden wordt en droog blijft. Ook van de wind heeft het peloton niets te vrezen. Die waait met windkracht 1 uit het zuidoosten. De koers is vanaf 15.00 uur live te zien op Eurosport 1 en via de online kanalen Eurosport Player en GCN+.