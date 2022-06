Voorbeschouwing: Euro Shop Elfstedenronde 2022

Op zondag is het op de Belgische wegen de beurt aan de Euro Shop Elfstedenronde, de negende manche in de Exterioo Cycling Cup. De West-Vlaamse koers voor sprinters is na Dwars door het Hageland van zaterdag de negende manche van de Exterioo Cycling Cup. Grote namen als Caleb Ewan, Tim Merlier, Fernando Gaviria en Fabio Jakobsen zullen aan de start verschijnen in Brugge. Wie treedt in de voetsporen van Merlier? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Elfstedenronde kent een woelige geschiedenis. Voor de eerste editie van de Belgische eendagskoers moeten we teruggaan naar het jaar 1943. De winnaar: André Declerck. Declerck, afkomstig uit Koekelare, heeft onder meer Gent-Wevelgem en Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn palmares staan. Daarnaast reed de eerste winnaar van de Elfstedenronde ook top-5 in zowel Parijs-Roubaix als Luik-Bastenaken-Luik.

Een mooie eerste winnaar dus. In 1944, een jaar na de eerste editie, werd de koers voor de eerste keer niet georganiseerd. Dit was jammer genoeg niet de laatste keer, want de Elfstedenronde is in het verleden meermaals niet doorgegaan. Tussen 1945, na een jaar afwezigheid dus, en 1974 is de koers wel elk jaar georganiseerd. Sierlijke namen als Marcel Kint, Rik Van Steenbergen, Rik Van Looy en Freddy Maertens kleuren die periode.

Daarna werd de koers tussen 1975 en 1986 niet gereden. Van 1987 tot 1989 kwam er weer een korte opleving, maar lang duurde die niet. Na een lange afwezigheid staat de Elfstedenronde, sinds 2017, nu weer terug op de wieleragenda, waar hij hoort. Die herintrede werd meteen beloond door een aantrekkelijke editie. Wout van Aert sprintte in 2017 naar de overwinning. De Belg klopte toen – jawel – Mathieu van der Poel in de sprint.

In totaal zijn er reeds 38 edities van de Elfstedenronde georganiseerd. Maar liefst 32 keer ging de zege naar een Belg, vier keer ging een Nederlander met de zege lopen (lees: fietsen). Wie is die andere ‘vreemde eend in de bijt’ dan? Wel, dat is de Brit Adam Blythe. Blythe wist het jaar na de zege van Van Aert enigszins te verrassen door in Brugge de sprint te winnen van een grote groep voor Coen Vermeltfoort en Hugo Hofstetter. Een knappe overwinning, want verder in de top-10 vinden we ook snelle mannen als Álvaro José Hodeg, Timothy Dupont en Milan Menten terug.

De recordwinnaars van de Elfstedenronde, die tegenwoordig volledig de Euro Shop Elfstedenronde heet, zijn drie Belgen. Hilaire Couvreur en Marcel Rijckaert wisten in de jaren 50 tweemaal te winnen, Tim Merlier schreef de twee laatste edities op zijn naam, daarover later in deze voorbeschouwing meer.

Laatste tien winnaars Elfstedenronde

2021: Tim Merlier

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Tim Merlier

2018: Adam Blythe

2017: Wout van Aert

Niet verreden tussen 1990 en 2016

1989: Rudy Patry

1988: Roger Ilegems

1987: Jos Lammertink

Niet verreden tussen 1975 en 1986

1974: Freddy Maertens

1973: Patrick Sercu

Vorig jaar

De editie van vorig jaar was een zeer spannende. In de beginfase van de wedstrijd reed er een kopgroep weg met daarin Lars Loohuis (ABLOC CT), Sven Burger (BEAT Cycling), Elmar Reinders (Riwal), Nathan Vandepitte (Bingoal Pauwels Sauces WB), Alex Colman (Sport Vlaanderen-Baloise), James Fouché (Black Spoke) en Thomas Denis (Xellis-Roubaix Lille Métropole).

In het peloton werd het tempo gecontroleerd door Alpecin-Fenix, Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick-Step, die met respectievelijk Tim Merlier, Dylan Groenewegen en Mark Cavendish elk een snelle man in hun gelederen hadden. Lotto Soudal probeerde die controle toch te verstoren en trachtte op de kasseien van de Brieversweg de koers hard te maken.

Dat laatste lukte ook, want er ontstond een breuk in het peloton. De mannen van Deceuninck-Quick-Step en Jumbo-Visma zaten mee, Alpecin-Fenix niet. Na kilometers chaos en achtervolgen konden de mannen van de gebroeders Roodhooft dan toch weer de aansluiting maken. De chaos was nog niet gedaan, want plots probeerde Remco Evenpoel de koers naar zijn hand te zetten. De Aerokogel was sterk, maar niet sterk genoeg om het peloton, dat duidelijk aasde op een massasprint, te verslaan.

Nick van der Lijke (Riwal) en Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise) reden in de laatste 40 kilometer een tijdje voor het peloton uit, maar het werd al snel duidelijk dat een groepssprint ging uitwijzen wie er de Elfstedenronde op zijn palmares mocht schrijven. In die sprint kreeg Merlier een lead-out van ploegmaat Jasper Philipsen, die hem niet al te dicht van de finish afzette.

Merlier moest daardoor de sprint van ver aangaan, wat hem in de laatste meters deed stilvallen. Cavendish profiteerde daarvan en kwam naast, maar niet over de Belg van Alpecin-Fenix. De twee kwamen quasi gelijk over de streep, een fotofinish was nodig om een winnaar aan te wijzen. Uiteindelijk was het Merlier die, met een banddikte verschil, won en zo mede-recordhouder werd met twee overwinningen in de Elfstedenronde. Het podium werd vervolledigd door Sasha Weemaes, die knap derde werd.

Uitslag Elfstedenronde 2021

1. Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

2. Mark Cavendish (Deceuninck-Quick-Step) allen z.t.

3. Sacha Weemaes (Sport Vlaanderen-Baloise)

4. Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe)

5. Michael Mørkøv (Deceuninck-Quick-Step)

Volledige uitslag

Parcours

De Euro Shop Elfstedenronde is dit jaar deel van de Exterioo Cycling Cup. De koers van en naar Brugge is goed voor de negende manche. Het parcours is quasi hetzelfde als dat van vorig jaar.

Het peloton zal starten in het Brugse stadscentrum, om daarna te beginnen aan een lus. Deze gaat via Oostkamp, Wingene, Tielt, Pittem, Lichtervelde, Torhout en Jabbeke om zo via Zuienkerke opnieuw Brugge binnen te rijden. Een rondje dat goed is voor 88 van de in totaal 192 af te leggen kilometers.

Wat na deze lus volgt, zijn lokale rondjes. In totaal zullen de renners, net zoals vorig jaar, die lokale ronde zes keer moeten afleggen. In deze rondjes van zestien kilometer zal het peloton de nodige (zestien) kasseistroken moeten bedwingen, wat mogelijk in de kleren kan kruipen. De laatste secteur pavé is gelegen in de voorlaatste kilometer. De laatste bocht volgt niet ver na de vod van de laatste kilometer, waarna de renners de Buiten Kruisvest opdraaien. Op deze weg, langs het water, ligt de finish van de Euro Shop Elfstedenronde.

Zondag 12 juni, Euro Shop Elstedenronde (UCI 1.1): Brugge – Brugge (192,3 km)

Start: 14.08 uur

Finish: tussen 18.20 en 18.40 uur

Favorieten

Met Quick-Step-Alpha Vinyl, Lotto Soudal, UAE Emirates, Intermarché-Wanty-Gobert, Cofidis en Israel-Premier Tech doen er zes WorldTour-ploegen mee aan de Elfstedenronde. Daarnaast zijn er met Arkéa-Samsic, Bingoal Pauwels Sauces WB, B&B Hotels-KTM en Uno-X vier ProTeams die in actie zullen komen. Verder zien we ook teams als Baloise-Trek Lions, Minerva en Tarteletto-Isorex op de startlijst.

Fabio Jakobsen is een van de renners die opvalt op de deelnemerslijst van de Elfstedenronde. De Nederlander van Quick-Step-Alpha Vinyl kon dit seizoen al acht keer zijn handen in de lucht steken, met een overwinning in Kuurne-Brussel-Kuurne als hoogtepunt. Ongeveer een maand geleden won hij nog twee etappes in de Ronde van Hongarije, wat ook zijn laatste koers was. Jakobsen is met zijn snelle benen een van de topfavorieten voor de winst in de Elfstedenronde, waar hij overigens geen onbekende is. In 2019 werd de 25-jarige renner nog tweede achter Tim Merlier.

De andere blikvanger op de startlijst is Caleb Ewan. De Australiër komt voor het eerst weer in actie sinds zijn deelname aan de Giro d’Italia. Ewan verliet die koers na de elfde etappe, zonder zege. Ook in de rest van het seizoen liep het niet altijd van harte voor de snelle renner van Lotto Soudal, al heeft hij wel al vijf keer kunnen winnen in 2022. Wat ongetwijfeld in het voordeel spreekt van Ewan, is het feit dat hij terug met Jasper De Buyst aan zijn zijde zal koersen. De Buyst, die zijn sleutelbeen brak in de Ronde van Turkije, keert namelijk ook terug in koers. Een duo dat al veel succes heeft opgeleverd voor de Belgische ploeg!

Een Italiaan is er nog niet te vinden op de erelijst van de Euro Shop Elfstedenronde. Mocht dat dit jaar gebeuren, dan kijken we hoofdzakelijk naar Simone Consonni. De 27-jarige renner van Cofidis is bezig aan een constant seizoen, met zeer veel ereplaatsen. Winnen lukte Consonni nog niet, maar top 10-plaatsen heeft hij op overschot in 2022. In de afgelopen Giro d’Italia reed hij nog vijfmaal naar een top 10-notering. Ook in het eendagwerk toonde de Italiaan zich. Afgelopen maandag kwam hij nog het dichtste in de buurt van Arnaud De Lie in de Ronde van Limburg.

Pascal Ackermann is ook iemand die we in de gaten gaan houden aanstaande zondag. De sprinter van UAE Emirates won eerder dit seizoen al Bredene Koksijde Classic, waar hij onder meer Tim Merlier en Arnaud De Lie achter zich liet. Dat was echter ook de enige zege voor de Duitser dit seizoen, wel sprintte hij al een aantal keer naar een dichte ereplaats. Vorig jaar werd Ackermann nog vierde bij zijn eerste deelname aan de Elfstedenronde.

UAE Emirates kan zondag dus de kaart-Ackermann trekken, maar houdt met Fernando Gaviria nog een tweede topsprinter achter de hand. De rappe Colombiaan was in de Giro d’Italia een paar keer dicht bij de overwinning, maar er was altijd wel iemand sneller. Na de Giro kwam Gaviria in actie in de Brussels Cycling Classic en de Ronde van Limburg. In die eerste koers moest hij opgeven, in Limburg zag hij zijn sprint in het water vallen. Neemt hij zondag sportieve revanche? Gaviria beschikt over de intrinsieke klasse.

Een andere kanshebber voor de zege is Thibau Nys. De 19-jarige Vlaming is bezig aan een zeer sterk seizoen in 2022. Na een sterke koers werd de renner van Baloise-Trek Lions knap derde in de Antwerp Port Epic. Niet veel later won Nys ook zijn eerste rit in een .2-koers, in de Flèche du Sud. Mede dankzij die zege won de Europees beloftenkampioen meteen ook het algemeen klassement van de rittenkoers. In de Ronde van Limburg reed de jonge Nys naar een zestiende plek. Een slechte positionering in de laatste honderden meters zorgde ervoor dat hij niet kon meesprinten voor een ereplaats.

Nys is zeker niet de enige snelle Belg aan de start van de Elfstedenronde. Andere kanshebbers zijn Gerben Thijssen van Intermarché-Wanty-Gobert en Milan Menten van Bingoal Pauwels Sauces WB. Laatstgenoemde liet zich dit seizoen al een aantal keer zien met onder meer een zege in de GP de la Ville de Lillers en ereplaatsen in de Antwerp Port Epic en het Circuit de Wallonie. Afgelopen maandag werd hij nog vierde in de Ronde van Limburg.

Meesprinten voor de overwinning zat er niet in voor Thijssen in die Ronde van Limburg, nadat hij in de finale betrokken was bij een valpartij. De afgelopen weken toonde hij zich al wel met verschillende dichte ereplaatsen. In totaal is de 23-jarige Thijssen al goed voor negen ereplaatsen in 2022. In de slotrit van de Vierdaagse van Duinkerke boekte de Limburger zijn eerste profzege door onder meer Hugo Hofstetter te kloppen. Opschrijven dus!

Tot slot is er nog Tim Merlier. De Belgische sprinter van Alpecin-Fenix kan de Elfstedenronde voor de derde keer op rij op zijn naam schrijven. Merlier kwam vorige week voor het eerst terug in actie na zijn zware valpartij in Parijs-Roubaix, waar hij een stevige elleboogblessure aan overhield. In de Brussels Cycling Classic en de Ronde van Limburg moest de 29-jarige renner tevreden nemen met een 23ste en 10de plaats. Dat de sprint in de Buiten Kruisvest hem beter zal liggen, is wel duidelijk. Een van de topfavorieten!

Voor de volledigheid benoemen we nog een aantal outsiders voor de zege in de Euro Shop Elfstedenronde. We kijken dan naar Daniel McLay (Arkéa-Samsic), Arne Marit, Jens Reynders (beiden Sport Vlaanderen-Baloise), Rasmus Tiller, Kristoffer Halvorsen (Uno-X), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Pierre Barbier (B&B Hotels-KTM) en Piet Allegaert (Cofidis), Itamar Einhorn (Israel-Premier Tech), Cameron Scott (ARA Pro Racing Sunshine Coast)

Noot: De deelnemerslijst is op het moment van publiceren nog niet definitief. Dit betekent dat er later nog wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Fabio Jakobsen

*** Caleb Ewan, Tim Merlier

** Fernando Gaviria, Pascal Ackermann, Simone Consonni

* Gerben Thijssen, Milan Menten, Daniel McLay, Thibau Nys

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

De weersvoorspellingen voor aanstaande zondag zijn al bij al best goed, zo vertelt Meteovista ons. De temperaturen zullen dicht tegen de 20 graden Celsius aanliggen, best aangenaam dus. Er is echter wel een stevig windje uit het westen van drie tot vier Beaufort, wat een rol kan spelen in de finale. Regen moeten de renners allicht niet verwachten in West-Vlaanderen dit weekend.

De Ronde van Limburg is live te volgen op Sporza. Eerst vanaf 17.10 uur op Eén, waarna de finale van de koers vanaf 17.55 uur wordt uitgezonden door Canvas. Daarnaast is de Vlaamse race ook te volgen via de Eurosport Player.