Voorbeschouwing: EK baanwielrennen 2024 in Apeldoorn – Op medaillejacht in Omnisport

De Europese wielertop strijkt deze week in Apeldoorn neer voor de EK baanwielrennen. Van 10 tot en met 14 januari is het vijf dagen lang strijd om de witte kampioenstrui met blauwe banen en gele sterren in de laatste grote kampioenschappen voor de Olympische Spelen van Parijs. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Vorige editie

Elf maanden geleden werden de Europese kampioenschappen baanwielrennen van 2023 gehouden in Grenchen, Zwitserland. Net als dit jaar stonden er 22 onderdelen op het programma, elf onderdelen bij zowel vrouwen als mannen. Op de eerste dag sleepte de Nederlandse ploeg al meteen drie medailles binnen: Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Roy van den Berg maakten samen met rookie Tijmen van Loon hun favorietenstatus waar in de teamsprint. In de finale werd Groot-Brittannië verslagen.

Ook de Nederlandse sprintvrouwen haalden het podium; Kyra Lamberink, Steffie van der Peet en Hetty van de Wouw pakten de bronzen medaille in de teamsprint, waarin Duitsland naar de overwinning reed. Tot slot haalde Philip Heijnen achter Tim Torn Teutenberg en Rui Oliveira brons in de afvalkoers – en daarmee zijn eerste plak tijdens een groot kampioenschap. Ook op de tweede dag kon de Nederlandse ploeg feestvieren; wereldkampioen Jeffrey Hoogland zette namelijk de snelste tijd op de tabellen op zijn specialiteit, de Kilometer. Voorts pakte Maike van der Duin brons in de afvalkoers, waar Lotte Kopecky in de regenboogtrui voor de enige Belgische gouden medaille van het EK zorgde.

Het olympische onderdeel ploegenachtervolging werd bij de mannen gewonnen door Italië, dat met onder anderen Filippo Ganna en Jonathan Milan aan de start verscheen. Bij de vrouwen ging de titel naar Groot-Brittannië, dat onder meer kon rekenen op de Blushing Bull Katie Archibald. De derde dag leverde opnieuw eremetaal op voor Nederland; Roy Eefting moest in de scratchrace alleen Oliver Wood voor zich dulden. Lotte Kopecky zorgde op het omnium ook voor de tweede Belgische medaille; achter Katie Archibald en Daria Pikulik haalde ze brons. Een ander olympisch nummer, de sprint, draaide uit op een Duits onderonsje. Daarin klopte Lea Sophie Friedrich Pauline Grabosch om de titel.

Het omnium en de sprint stonden op de voorlaatste dag voor de mannen op het programma. Benjamin Thomas was de beste op het omnium. Wereldkampioen Harrie Lavreysen heroverde zijn Europese titel in het sprinttoernooi, nadat hij een jaar eerder het onderdeel links had laten liggen; op de kleine 200 meterbaan in München wilde de wereld- en olympisch kampioen geen risico’s nemen. Ook Hetty van de Wouw haalde het podium op de een-na-laatste dag door in de finale van de 500 meter de derde tijd te klokken. Shari Bossuyt zorgde voor de derde en laatste medaille voor België door naar het zilver te rijden in de puntenkoers.

Op de laatste dag stonden enkel olympische nummers op de agenda met de Keirin en de koppelkoers voor zowel de mannen als de vrouwen. Harrie Lavreysen (goud) en Jeffrey Hoogland (brons) zorgden op de Keirin voor de laatste medailles voor Nederland, de negende en de tiende. Daarmee eindigde de Oranjeploeg als derde in het medailleklassement achter Duitsland en Groot-Brittannië. De Keirin bij de vrouwen werd gewonnen door Lea Sophie Friedrich. Roger Kluge en Theo Reinhardt bezorgden Duitsland de winst in de koppelkoers, het Britse duo Katie Archibald – Elinor Barker won bij de vrouwen.

Programma en info

Programma

Er wordt op elf onderdelen om de medailles gestreden: op de korte nummers individuele sprint, teamsprint, Keirin en tijdrit, op de duurnummers ploegenachtervolging, individuele achtervolging, scratch, puntenkoers, afvalkoers en koppelkoers, en op het omnium. Elke avond staan drie tot vijf finales op het programma.

Locatie

Omnisport Apeldoorn – De Voorwaarts 55, 7321 MA Apeldoorn

Publieksinformatie

Tickets zijn verkrijgbaar vanaf € 17,50 via de website van de organisatie.

Praktische info

Website van de organisatie

Website van de UEC

Rennersveld

Programma

Sprintnummers

Het publiek in het Omnisport krijgt de kans om de Nederlandse sprinttop in eigen huis aan het werk te zien. Tweevoudig olympisch kampioen en 13-voudig wereldkampioen Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland, enkelvoudig olympisch kampioen, negenvoudig wereldkampioen en sinds 31 oktober houder van het wereldrecord op de kilometer (55,433 seconden), geven namelijk acte de présence in het Keirin- en sprinttoernooi. Samen met Roy van den Berg en Tijmen van Loon gaan ze bovendien proberen hun titel in de teamsprint met succes te verdedigen.

Hoogland wil zich alleen op de olympische onderdelen richten met het oog op de Spelen van Parijs en laat dus zijn specialiteit, de kilometer, aan zich voorbijgaan. In die discipline komt de 22-jarige Van Loon ook in actie, net als Daan Kool, met zijn 22 jaar ook onderdeel van de jeugdige aanwas in Nederland Sprintland. Sinds kort heeft de Nederlandse sprintploeg in internationale toernooien veel tegenstand van de Australische sprinters, maar in Apeldoorn moet met andere tegenstanders van het eigen continent worden afgerekend.

Ga er maar vanuit dat de Britten, met Jack Carlin en Joe Truman, een stap vooruit willen zetten in aanloop naar de Spelen van Parijs. Carlin haalde op het afgelopen WK in Glasgow brons in het sprinttoernooi. Behalve de Britten, is het ook interessant om te volgen hoe de Fransen (derde op het afgelopen WK teamsprint) ervoor staan. Zij sturen Sébastien Vigier naar Apeldoorn, viervoudig Europees kampioen op de sprintnummers. Ook Rayan Helal vertegenwoordigt Frankrijk in het Omnisport; de voormalig juniorenwereldkampioen veroverde afgelopen week nog de nationale sprinttitel. In de Keirin reed hij naar de tweede plaats. Andere kanshebbers voor de medailles zijn de Pool Mateusz Rudyk en de Duitser Maximilian Dörnbach.

Verder zijn de Belgische sprinters aan een opmars bezig; de nationale bond heeft drie renners ingeschreven voor de sprintonderdelen. De 19-jarige Runar De Schrijver legde in december beslag op de nationale sprint- en de Keirin-titel. Ook de 18-jarige Tjörven Mertens, die achter De Schrijver vice-kampioen werd op de beide sprintnummers, mag zich opmaken voor het EK. Mathijs Verhoeven is de derde naam in de Belgische mannensprintploeg. De 26-jarige renner komt over uit het BMX’en.

De kern van de Nederlandse vrouwensprintploeg wordt gevormd door Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet. Zij legden vorig jaar beslag op de bronzen medaille in de teamsprint tijdens het EK in Grenchen. Van de Wouw haalde bovendien ook nog brons op de 500 meter. In Apeldoorn vormen deze vrouwen opnieuw de ploeg voor de teamsprint. Van de Wouw en Van der Peet leggen zich daarnaast toe op het Keirin- en sprinttoernooi.

Lamberink komt ook nog in actie op de 500 meter, net als de 21-jarige Kim Kalee. Kalee pakte afgelopen maand de nationale titels in de sprint en de 500 meter, en reed daar in de Keirin naar het zilver. Shanne Braspennincx ontbreekt; de nationale bond liet in een persbericht weten dat de olympische Keirin-kampioene nog aan het terugkomen van een blessure en nog niet voldoende fit is om deel te nemen.

Het gezicht van de Belgische vrouwensprintploeg is Nicky Degrendele. De Keirin-wereldkampioene van 2018 haalde in december twee nieuwe nationale titels in de sprint en de Keirin. Behalve Degrendele mogen ook Valerie Jenaer en Julie Nicolaes zich klaarmaken voor de trip naar het Omnisport.

De voornaamste favorieten voor de titels moeten worden gezocht in de omringende landen. Duitsland stuurt zijn sterke driemanschap Lea Sophie Friedrich, Emma Hinze en Pauline Grabosch naar Apeldoorn. Friedrich, Grabosch en Hinze reden afgelopen zomer in Glasgow naar de wereldtitel in de teamsprint. De Franse bond rekent op de kwaliteiten van Mathilde Gros en Marie-Divine Kouamé, die in de afgelopen week naar de nationale titels reed op zowel de sprint, de Keirin als de 500 meter.

Gros moest door ziekte de nationale wedstrijden dan weer aan zich voorbij laten gaan. De Franse kunnen echter ook nog Marie-Louisa Drouode naar voren schuiven; deze pas 18-jarige renster was tijdens de nationale kampioenschappen de voornaamste uitdager van Kouamé op de sprintnummers. Bij Groot-Brittannië is het uitkijken naar sprintwereldkampioene Emma Finucane, Sophie Capewell en Katy Marchant.

Duurnummers

In eerste instantie was het de bedoeling dat de EK baanwielrennen zouden plaatsvinden van 14 tot en met 18 februari, maar uiteindelijk is de datum een maand naar voren gehaald. Daardoor kwam het evenement in het vaarwater van de Sixdays Bremen (12-15 januari). Op verzoek van de duurrenners werd besloten de koppelkoers voor mannen, die normaal gesproken op de afsluitende zondag plaatsvindt, te verplaatsen naar donderdag 11 januari, zodat veel van de deelnemers daarna kunnen afreizen naar Noord-Duitsland.

Tot dat kransje renners horen ook Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip. Het sympathieke koppel krijgt opnieuw een mooie kans om hun regenboogtruien te laten zien voor eigen publiek, nadat ze dat vorige maand ook al deden in de Wielerzesdaagse Rotterdam (voorheen de Wooning Zesdaagse) en het nationaal kampioenschap. Met de status van wereldkampioen hebben ze ook nu kansen op een medaille. Havik en Van Schip waren in 2021 al een keer Europees kampioen in de koppelkoers.

Ook Philip Heijnen in de afvalkoers en Roy Eefting op de scratch moeten mee kunnen doen om eremetaal; Heijnen haalde een jaar geleden al brons in de afvalkoers en prolongeerde onlangs zijn nationale titel in de puntenkoers, terwijl Eefting al twee WK-medailles achter zijn naam heeft staan in de scratch. Yanne Dorenbos mag verrassen in de puntenkoers; de 23-jarige renner maakte vorige maand zijn debuut in de Wielerzesdaagse Rotterdam en reed daarna onbevangen rond tijdens het NK, waar hij de titels pakte in de scratch en de koppelkoers, samen met Elmar Abma.

Aanvankelijk was Vincent Hoppezak voorzien voor het omnium, maar in de week voor het EK liep de nationaal kampioen afvalkoers bij een val tijdens een wegtraining een gebroken vinger en een gebroken middenhandsbeentje op. Anders een jaar geleden staat Brian Megens niet aan het vertrek van de individuele achtervolging; de fietsende barista, die in december voor de derde keer nationaal kampioen werd op dit nummer, kreeg een aanbod om deel uit te maken van de Nederlandse para-selectie als piloot op de tandem, dat hij heeft geaccepteerd. Dat betekent echter dat hij niet kan deelnemen aan individuele Europese of wereldkampioenschappen.

België reist met een rits bekende namen af naar Apeldoorn. Met Lindsay De Vylder, die in de afgelopen weken drie keer nationaal kampioen werd, Robbe Ghys, die samen met De Vylder de Zesdaagse van Gent en het BK koppelkoers won, nationaal kampioen op de kilometer en in de afvalkoers Tuur Dens en Jules Hesters (nationaal kampioen in de scratch) hebben bondscoaches Kenny De Ketele en Tim Carswell verschillende kanshebbers voor de medailles op de individuele onderdelen en de koppelkoers.

Ook mag de achtervolgingsploeg zich weer meten met de beste Europese teams. Milan Van den Haute mag zich tonen in de individuele achtervolging; de aanstormende belofte wordt pas in oktober 19 jaar, maar maakte al indruk tijdens de zesdaagsen van Gent en Rotterdam, en de nationale kampioenschappen.

In de Franse duurselectie in Benjamin Thomas de grote ster, terwijl ook namen als Thomas Boudat, Donavan Grondin, Oscar Nilsson-Julien en Valentin Tabellion deel uitmaken van de ploeg. Sebastián Mora en Albert Torres zijn de meest in het oog springende namen bij Spanje. Groot-Brittannië komt met een sterk team naar Apeldoorn, met behalve Dan Bigham, wereldkampioen afvalkoers Ethan Vernon en Ethan Hayter, ook namen als Will Perrett, Mark Stewart en wereldkampioen scratch Will Tidball aan boord. Roger Kluge en Theo Reinhardt vormen de blikvangers bij Duitsland; het duo rijdt de koppelkoers, maar reist vervolgens, net als Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip, naar de Sixdays Bremen.

Wereldkampioen in de individuele achtervolging Filippo Ganna ontbreekt in de Italiaanse ploeg, waar olympisch kampioenen ploegenachtervolging Simone Consonni, Francesco Lamon en Jonathan Milan wel deel van uitmaken. Milan is een kanshebber op de individuele achtervolging als hij ervoor kiest om die te rijden. Verder verschijnen de olympisch kampioenen in de koppelkoers, Lasse Norman Hansen en Michael Mørkøv, ook aan de start namens Denemarken. De Denen zijn altijd bij de kanshebbers voor de ploegenachtervolging. Bij Portugal is het uitkijken naar de broers Ivo en Rui Oliveira, en wereldkampioen omnium Iúri Leitão.

In de Nederlandse vrouwenduurselectie is Maike van der Duin de grote afwezige; ze liep in december een gebroken enkel op bij een trainingsstage in de Verenigde Staten, waardoor ze ook al de nationale kampioenschappen moest missen. Daardoor zijn de ogen vooral gericht op Marit Raaijmakers, die op de startlijst staat voor het omnium en de puntenkoers. Volgens bondscoach Nick Stöpler kan Raaijmakers in de puntenkoers strijden om de medailles en in het omnium meedoen om een top 5-klassering.

De pas 19-jarige Babette van der Wolf doet de afvalkoers, Lisa van Belle, ook een talent van 19 jaar, betwist de scratch. Van der Wolf of Van Belle verschijnt aan de zijde van Raaijmakers ook aan de start van de koppelkoers.

Bij België is Lotte Kopecky het uithangbord als regerende wereldkampioene op de weg, in de puntenkoers én de afvalkoers. Een verzameling jonge talenten reist met Kopecky mee naar Apeldoorn. De 20-jarige Marith Vanhove veroverde afgelopen maand de nationale titels in de individuele achtervolging en de afvalkoers. Katrijn De Clercq (21) is de huidige nationale kampioene in de koppelkoers. Ook Lani Wittevrongel (19) haalde verschillende medailles tijdens de afgelopen nationale kampioenschappen.

Febe Jooris (19) en Sara Maes (21) zijn de andere namen in de Belgische vrouwenduurploeg. Shari Bossuyt, vorig jaar goed voor de zilveren medaille in de puntenkoers, is er niet bij; de 23-jarige renster staat nog steeds op non-actief, nadat in juni bekend werd dat ze positief was getest op het gebruik van letrozole metabolite.

De duurrensters hoeven niet te vrezen voor Katie Archibald. De Britse, winnares van twee olympische, vijf wereld- en twintig Europese titels, wil zich focussen op de Nations Cup-wedstrijden in aanloop naar de Olympische Spelen van Parijs en slaat het EK over. Maar ook zonder Archibald hebben de Britten een sterk team in Apeldoorn, met wereldkampioenen ploegenachtervolging Josie Knight, Anna Morris en Megan Barker, en Elinor Barker en Neah Evans – de huidige wereldkampioenen in de koppelkoers.

In de Duitse selectie zien we onder andere de namen van Franziska Brauße, Mieke Kröger en Lisa Klein, alle drie olympisch kampioenen in de ploegenachtervolging. Bij Italië zien we onder anderen Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Fidanza en Vittoria Guazzini op de startlijst staan. Frankrijk verschijnt aan de start met onder anderen Victoire Berteau, Marion Borras, Clara Copponi en Valentine Fortin. Andere interessante namen zijn de Ierse Iara Gillespie en de Noorse Anita Stenberg.

TV

Het EK baanwielrennen is via verschillende kanalen rechtstreeks te volgen. Via de digitale kanalen van Eurosport zijn de Europese kampioenschappen live te zien, net als op televisie via Sporza/VRT en een livestream van de NOS. Ga voor de actuele uitzendtijden naar onze tv-gids.