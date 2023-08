Voorbeschouwing: Druivenkoers Overijse 2023 – Wie stopt Lotto Dstny?

Het Vlaams-Brabantse tweeluik, zo zouden we de Tour of Leuven en de Druivenkoers in Overijse kunnen noemen. Dinsdag kroonde Arnaud De Lie zich nog tot winnaar in Leuven, zaterdag zal een gelijkaardig peloton in de druivenstreek strijden voor de zege. Wie volgt de verrassende winnaar Matis Louvel op? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De Druivenkoers in Overijse wordt al sinds 1961 georganiseerd. De koers maakt deel uit van een groter geheel in Overijse, de druivenfeesten. Deze festiviteiten in Overijse, ten zuidoosten van Brussel, worden steevast gekenmerkt door de Druivenkoers. De Sportvrienden Overijse hebben de organisatie in handen van de wegkoers. Van de wegkoers, maar ook van een cross. Zo organiseren zij ook de befaamde Druivencross in Overijse.

De eerste winnaar van de Druivenkoers was de Antwerpse neoprof Ludo Janssens. Dat was een kleine naam in vergelijking met mannen als Eddy Merckx, Fons De Wolf, Adrie van der Poel, Marc Sergeant, Dirk De Wolf, Johan Museeuw, Erik Breukink, Andrei Tchmil en sinds kort ook Remco Evenepoel. En dan hebben we veel namen nog niet eens genoemd.

De recordhouders van de Druivenkoers zijn Roger De Vlaeminck, Björn Leukemans en Jérôme Baugnies. De drie renners wonnen de Vlaamse eendagskoers maar liefst vier keer. De strafste prestatie is misschien wel die van Leukemans, hij won de Druivenkoers vier jaar op rij. Het parcours in en rond Overijse was dan ook op zijn lijf geschreven.

We vermeldden daarnet al dat de organisatie in handen is van de Sportvrienden Overijse. Dat is een lokale organisatie, dus het is zeker niet vanzelfsprekend om een dergelijke wedstrijd te organiseren. In 2020 hebben ze dan ook ‘hulp’ gekregen van Flanders Classics, die nu mee organiseren. Op die manier willen ze de Druivenkoers in Overijse naar een hoger niveau tillen.

Laatste tien winnaars Druivenkoers Overijse

2022: Matis Louvel

2021: Remco Evenepoel

2020: Florian Sénéchal

2019: Arvid de Kleijn

2018: Xandro Meurisse

2017: Jérôme Baugnies

2016: Jérôme Baugnies

2015: Jérôme Baugnies

2014: Jonas Van Genechten

2013: Björn Leukemans

Laatste editie

Vorig jaar stond alles in het teken van de rentree van Mathieu van der Poel. De Nederlander kwam namelijk voor het eerst in actie sinds zijn vroegtijdige opgave in de Ronde van Frankrijk. Van der Poel was natuurlijk een van de grote favorieten, maar uiteindelijk deed hij niet mee om de overwinning. Het was de Fransman Matis Louvel die verrassend won. Op de Moskesstraat sprong Louvel weg uit een sterke kopgroep en reed hij solo naar de streep. Een straf nummer!

Uitslag Druivenkoers Overijse 2022

1. Matis Louvel (Arkéa-Samsic)

2. Arnaud Démare (Groupama-FDJ) op 8s

3. Dries Van Gestel (TotalEnergies) op 8s

4. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) op 13s

5. Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen Baloise) op 14s

Parcours

Het parcours van de Druivenkoers is quasi hetzelfde als vorig jaar en bestaat uit twee delen. Het eerste deel is ongeveer 100 kilometer en bestaat uit lokale rondes van een kleine 27 kilometer. Dit doen de renners dus viermaal. In dit rondje liggen de beklimmingen van de S-Bocht (740 meter aan 5,5%), de Veeweide (500 meter aan 5,2%) en de Stroobantsstraat (1,5 km aan 3,9%).

Na het vierde lokale rondje wordt het eerste deel van de Druivenkoers afgesloten. De renners passeren dan ook voor de vierde keer aan de finish. Op dat punt, na een goede 100 kilometer dus, start het tweede en laatste deel. Nu gaat het om lokale rondes van circa 21 kilometer.

Deze rondjes worden gekenmerkt door de beklimmingen van de S-Bocht (740 meter aan 5,5%), de Horenberg (400 meter aan 7,9%), de Veeweide (500 meter aan 5,2%) en de Smeysberg (700 meter aan 8,8%). Vooral die laatste beklimming, de Smeysberg, is een bijzonder lastige. De klim is een befaamde en vooral gevreesde heuvel voor de Vlaams-Brabantse wielertoeristen. Met stroken die oplopen tot 17% kan je hier helemaal plafonneren.

De top van de Smeysberg ligt op een zestal kilometer van de streep. Het is dus zeker mogelijk om op de Smeysberg aan te vallen en solo richting de streep rijden. Makkelijk zal dat echter niet zijn, want in de laatste vier kilometer liggen nog een aantal stroken die lelijk omhoog lopen. Ideaal om helemaal stil te vallen dus. Ook de laatste rechte lijn is niet vlak.

De aandachtige lezer heeft opgemerkt dat er in deze voorbeschouwing niks is gezegd over de Moskesstraat. Dat heeft een duidelijke reden, de intussen misschien wel legendarische kasseiklim ligt dit jaar niet in het parcours. De organisatie heeft aan WielerFlits uitgelegd dat ze de keuze hebben gemaakt om de veiligheid, van zowel de renners als de toeschouwers, te garanderen.

Zaterdag 19 augustus, Druivenkoers: Overijse – Overijse (185,6 km)

Start: 12.38 uur

Finish: tussen 16.40 en 17.00 uur

Favorieten

Een van de grote topfavorieten voor de zege is ongetwijfeld Victor Campenaerts. De Belg van Lotto Dstny reed afgelopen dinsdag een sterke Tour of Leuven. Hij loodste zijn ploeggenoot Arnaud De Lie naar de zege door een hele dag aanvallend te koersen en in de diepe finale nog renners terug te halen. Campenaerts verkeert in goede vorm en is klaar voor zijn eerste zege van het seizoen.

Bij Lotto Dstny is het ook uitkijken naar Harm Vanhoucke, die zijn rentree maakt bij de Belgische ploeg. Daarnaast is er ook nog de snelle tandem Milan Menten–Jasper De Buyst. Beiden zijn zeer rap aan de meet én kunnen op een goede dag overleven op de hellingen. Lotto Dstny heeft met andere woorden duidelijk de meeste ijzers in het vuur. Als ze tactisch op hetzelfde niveau zijn als in Leuven, zijn ze de gedoodverfde favoriet voor de zege.

Bij Alpecin-Deceuninck rekenen ze net zoals in Leuven op meerdere kopmannen. Het is vooral uitkijken naar de prestatie van Timo Kielich, die dinsdag zeker in orde was. De Limburger zat in de eerste grote achtervolgende groep en sprintte naar een elfde plek. Kielich heeft het voordeel dat hij zowel aanvallend kan koersen als kan wachten op sprint.

Verder is er bij de ploeg van de gebroeders Roodhooft ook Dries De Bondt, maar het is wel al even geleden dat hij dicht bij de zege kwam. Schrijf de oud-Belgische kampioen toch maar op voor de Druivenkoers. Verder is er ook nog Lionel Taminiaux, die ongeveer hetzelfde profiel heeft als Kielich, maar de Waalse coureur stelde enigszins teleur in Leuven met een 33ste plaats en anonieme koers.

Axel Zingle was wel zeer goed in Leuven. De Fransman van Cofidis reed een attractieve wedstrijd en koos telkens het goede moment om een keer aan de boom te schudden. De sprint op de Bondgenotenlaan pakte hij niet al te clever aan, maar dat laten we even buiten beschouwing. De klimmetjes in en rond Overijse zijn op zijn lijf geschreven.

Intermarché-Circus-Wanty zet in op Mike Teunissen en Gerben Thijssen. Laatstgenoemde zal het wellicht te lastig hebben op de hellingen, tenzij er afwachtend zal gekoerst worden. Dat verwachten we echter niet, dus kijken we voornamelijk naar Teunissen. De Nederlander is snel aan de meet en kan een zwaardere koers aan. Datzelfde geldt ook voor Hugo Hofstetter. Samen met Jenthe Biermans moet hij het doen voor Arkéa-Samsic.

Een van de grootste namen op de startlijst is Alexander Kristoff. De sterke Noor van Uno-X kan samen met zijn landgenoot Rasmus Tiller een gevaarlijk duo vormen. De twee moeten het hebben van een lastige wedstrijd, maar op de hellingen moet het voor de twee Noren nu ook niet té hard gaan. Tot slot noemen we nog een aantal outsiders: Piet Allegaert (Cofidis), Abram Stockman, Hartthijs de Vries (beiden TDT-Unibet), Arjen Livyns (Lotto Dstny) en Darren van Bekkum (Jumbo-Visma Development) en Rory Townsend (Bolton Equities Black Spoke).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Victor Campenaerts

*** Axel Zingle, Alexander Kristoff

** Jasper De Buyst, Hugo Hofstetter, Timo Kielich

* Mike Teunissen, Dries De Bondt, Milan Menten, Lionel Taminiaux

Weer en TV

Het zal zaterdag rond de 25 graden Celsius zijn in Vlaams-Brabant. Dat is mooi, maar aan de andere kant wordt er door Weeronline wel 65% kans op neerslag voorspeld. Daarnaast staat er ook een aardige wind uit het zuidwesten.

De Druivenkoers is helaas niet te volgen op televisie. Zaterdag zijn er wel heel wat andere koersen live te volgen. Voor meer informatie kan je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.