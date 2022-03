Voorbeschouwing: Dorpenomloop Rucphen 2022

Het Nederlandse wielerseizoen is weer in volle gang. Nadat er afgelopen weekend werd afgetrapt in Friesland, koersen de heren komende zondag in Drenthe en Noord-Brabant. In die laatste provincie vindt de Dorpenomloop Rucphen plaats. Wie wint de eerste wedstrijd van de Holland Cup? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De geschiedenis van de Dorpenomloop Rucphen gaat terug naar de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen de plaatselijke wielervereniging Willebrord Wil Vooruit een klassieker voor junioren organiseerde in de buurt van het eigen clubhuis te Sint Willebrord. Michel Jacobs werd in 1974 de eerste winnaar van de U19-categorie. De eerste edities smaakten naar meer, want in 1981 konden ook de nieuwelingen (U17) de Dorpenomloop Rucphen rijden, met Frank Pirard als winnaar. Later zou de organisatie uitbreiden met een amateurs-A- en amateurs-B-koers. Bij de amateurs-A zien we al bekende namen als Patrick Tolhoek, Jeroen Blijlevens en Roy Curvers terug op de erelijst.

In 2010 trad de Dorpenomloop Rucphen toe tot de Europe Tour en kreeg het een UCI 1.2-status. De startvelden werden nog een beetje internationaler en nog een beetje sterker, resulterend in winnaars als Barry Markus, Dylan van Baarle, Aidis Kruopis, Floris Gerts, Mikkel Bjerg en David Dekker.

Giorgio Brambilla

Exact tien jaar geleden, in 2012, was Giorgio Brambilla de beste. Brambilla werd geboren in de provincie Lecco, net als de één jaar oudere Trek-Segafredo-renner Gianluca Brambilla. Familie? Nee, zo blijkt na enig onderzoek. Maar dat maakt Giorgio niet minder interessant: zijn korte, door velen vergeten wielerleven roept tal van vragen op. Waarom stopte hij bijvoorbeeld op 24-jarige leeftijd al met koersen? En hoe kan het dat een Italiaan zo weinig in zijn thuisland reed, en juist zoveel in Noord-Europa? WielerFlits besloot Brambilla zelf te benaderen om zijn eigen verhaal te horen.

“Ik hield er gewoon van om te koersen in Nederland, België en het noorden van Frankrijk”, legt Brambilla met een Italiaanse tongval, maar in uitstekend Engels uit. Als sterke sprinter kon hij uitstekend uit de voeten in de Lage Landen, vertelt hij. “De omstandigheden en de parcoursen in die regio lagen me. Weinig beklimmingen, veel wind, soms wat kasseien – dat paste perfect bij mij.”

Ook in de biljartvlakke Dorpenomloop Rucphen van 2012 kreeg Brambilla dus een koers op zijn maat, maar een tijdlang zag het er naar uit dat hij niet mee zou doen om de overwinning. “Vijftien kilometer voor de streep reed ik lek”, kijkt de inmiddels 33-jarige ex-renner terug op een bang moment. “Maar gelukkig kon ik weer aansluiten bij het peloton, naar voren rijden en de sprint doen. Deze won ik.”

Brambilla, die in 2012 uitkwam voor de opleidingsploeg van Leopard, hield Patrick Clausen en zijn landgenoot Angelo Furlan nipt af in de straten van finishplaats Sint Willebrord. Hij denkt er nog altijd met plezier aan terug. “Het was mijn eerste en enige overwinning, dus het was geweldig. Ook vanwege dat pechmoment in de finale was ik heel blij hoe het afliep.”

Rugproblemen

Nadat Brambilla in 2012 nog de nodige ereplaatsen bijeen fietste – zesde in Nokere Koerse, vijfde in de Antwerpse Kustpijl, weer vijfde in de Sparkassen Münsterland Giro – en ook in 2013 (vooral in China) veelvuldig bij de eersten eindigde, ging het in 2014 bergafwaarts. “Rugproblemen”, vat de Italiaan het bondig samen. “Mijn laatste seizoen was zonder resultaten, als je het vergeleek met 2012 en 2013. Uiteindelijk kon ik niet meer verder als wielrenner.”

Hoewel gestopt als coureur, is Brambilla nog wel altijd actief in de wielrennerij. “Sinds drie jaar ben ik een van de twee presentatoren van GCN* Italia“, vertelt hij enthousiast. “Deze nieuwe rol bevalt me heel goed. Ik ben heel blij dat ik hier bij mag horen.” Na deze woorden geeft Brambilla aan dat hij, helaas, door moet. Het is tijd om weer te werken: er moet een video gemaakt worden.



*Global Cycling Network (GCN) is een platform met Youtube-kanalen in verschillende landen, dat filmpjes maakt voor wielerliefhebbers. In de bovenstaande video bezoekt Brambilla (op de blauwe fiets) de voormalige trainingswegen van wijlen Marco Pantani.

Laatste tien winnaars Dorpenomloop Rucphen

2021: Elias van Breussegem

2020: David Dekker

2019: Afgelast i.v.m. noodweer

2018: Mikkel Bjerg

2017: Maarten van Trijp

2016: Aidis Kruopis

2015: Floris Gerts

2014: Michael Carbel

2013: Dylan van Baarle

2012: Giorgio Brambilla

Vorig jaar

De Dorpenomloop Rucphen stond vorig jaar aanvankelijk gepland voor 14 maart. Voor de organisatie bleek die dag, als gevolg van de ontwikkelingen rond het coronavirus, echter geen haalbare kaart. Vandaar dat de wedstrijd verplaatst werd naar het najaar: op 26 september 2021 was het koers in en om Rucphen.

Vanuit de start ging het gelijk hard en waren er diverse uitvalspogingen. Het duurde niettemin even voordat er een groep echt weg wist te rijden. Uiteindelijk raakte een kwartet voorop: Stijn Appel (ABLOC), de Belg Elias Van Breussegem (Tarteletto-Isorex), de Brit Matthew Bostock (Canyon-dhb-SunGod) en de Australiër Cyrus Monk (EvoPro Racing). De vier liepen langzaam maar zeker verder uit op het peloton.  Twee ronden voor het einde voegden drie renners zich bij het viertal vooraan, waardoor we een kopgroep van zeven hadden. Maikel Zijlaard (SEG Racing Academy), Tijmen Eising (VolkerWessels) en de Belg Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise) waren degenen die de sprong maakten. Ook het peloton kwam ondertussen, onder leiding van VolkerWessels, BEAT en Metec-SOLARWATT, stukje bij beetje dichterbij. Voor Van Breussegem was dat het signaal om er alleen vandoor te gaan. Terwijl zijn zes vluchtgenoten in de slotfase weer ingerekend werden, hield de Belg stand. Met een minimale voorsprong kwam hij – net voor een sprintend peloton – als eerste over de streep. Coen Vermeltfoort (VolkerWessels) moest als snelste van het veld genoegen nemen met een tweede plaats, Martijn Budding (BEAT) werd derde.

Uitslag Dorpenomloop Rucphen 2021

1. Elias van Breussegem (Tarteletto-Isorex)

2. Coen Vermeltfoort (VolkerWessels)

3. Martijn Budding (BEAT)

4. Arne Marit (Sport Vlaanderen-Baloise)

5. Michael Van Staeyen (EvoPro Racing)

Parcours

Het parcours van de Dorpenomloop Rucphen is niet de selectiefste van alle Nederlandse 1.2- en TC-wedstrijden. Waar een portie gravel- en/of kasseistroken tegenwoordig de norm lijkt in Nederland, kiest de organisatie van deze Noord-Brabantse wielerkoers ervoor om vast te houden aan het vertrouwde recept: om en langs de dorpen die samen tot de gemeente Rucphen behoren en om de Rucphense Heide.

Om 12.00 uur klinkt voor het stadhuis in Rucphen het startschot. Na een korte neutralisatie worden de renners buiten de bebouwde losgelaten voor een wedstrijd over 186 kilometer. Daarin rijdt het peloton eerst drie grote rondes van ongeveer 47 kilometer, waarbij ze een groter deel van de regio meepakken dan tijdens de vorige editie. Het zuidelijkste punt dit jaar, Achtmaal, werd in 2021 niet aangedaan.

De tweede lus is 22,5 kilometer lang en wordt twee keer verreden. Hierin maakt het peloton een ronde om de Rucphense Heide. De laatste drie kilometer richting Rucphen, waar de finishstreep is getrokken, zijn behoorlijk rechttoe-rechtaan. Al ligt in de laatste kilometer nog wel een rotonde.

Zondag 13 maart, 45ste Dorpenomloop Rucphen: Rucphen-Rucphen (186 km)

Start: 12.02 uur

Finish: 16.23 uur

Favorieten

Eén profploeg, drie regionale clubteams, een Britse nationale selectie, vier Continentale formaties uit Nederland, elf uit het buitenland en vijf opleidingsploegen van Pro- of WorldTeams. Er staat een bont gezelschap aan ploegen aan de start van de Dorpenomloop Rucphen 2022. De kwaliteit van het veld valt echter ietwat tegen. Omdat een deel van de potentiele deelnemers zal afreizen naar het noorden van het land, waar de Albert Achterhes Profronde van Drenthe wordt verreden, is de koers in Noord-Brabant iets minder goed bezet. Toch komen er nog genoeg kleppers naar Rucphen.

Kijken we wie dat zijn, dan beginnen we vanzelfsprekend bij de enige profploeg aan het vertrek. Sport Vlaanderen-Baloise reed vorig weekend ook al in Nederland, maar wist in de Visit Friesland Elfsteden Classic niet te imponeren: Jules Hester was hun eerste man op een achttiende plaats. In Rucphen staat de Belgische formatie echter met een beduidend betere selectie aan de start. Sasha Weemaes is er nu bijvoorbeeld bij. De 24-jarige renner sprintte eind januari nog naar een derde plaats in de Trofeo Playa de Palma-Palma, op Mallorca. Hij hoefde daar enkel zijn landgenoot Arnaud De Lie en Juan Sebastián Molano voor te laten, profs die hij zondag niet tegen zal komen.

In tegenstelling tot Sport Vlaanderen-Baloise, reed VolkerWessels wel indrukwekkend in de rondte tijdens de Nederlandse openingsklassieker in Friesland. Hoewel ze de koers uiteindelijk niet af wisten te maken, zaten bijna alle mannen van ploegleider Allard Engels mee in de beslissende kopgroep. In Rucphen starten ze evenwel met een totaal andere formatie: geen van de renners die de Elfsteden Race reed, staat zondag aan de start. Roel van Sintmaartensdijk, die vorig jaar het seizoen afsloot met een overwinning in de Omloop van de Braakman, is er wel bij. Kan hij beginnen zoals hij vorig jaar eindigde?

Bij Metec – SOLARWATT p/b Mantel, een van de andere Nederlandse Continental-teams, is het uitkijken naar onder ander Hidde van Veendendaal. De winnaar van Parijs-Roubaix bij de junioren kwam na een succesvol 2019 met de nodige adelbrieven over naar de beloften, waar hij ging rijden voor Jumbo-Visma Development, maar hij wist de hoge verwachtingen niet helemaal in te lossen. In de loop van 2021 kreeg Van Veenendaal daarom te horen dat hij niet mocht blijven bij de opleidingsploeg. Hij tekende daarop een contract bij Metec. Blijkbaar gaf dat de inmiddels 21-jarige renner een boost, want in het najaar reeg hij opnieuw de ereplaatsen aaneen. Zo werd hij onder andere achtste in Paris-Tours Espoirs.

ABLOC staat ook met twee snelle mannen aan het vertrek: Jesper Rasch en Joren Bloem. Beide mannen beschikken over de juiste vorm. Rasch – vorig jaar nog rijdend voor SEG Racing Academy – sprintte in de slotrit van de Tour of Antalya al naar een knappe zesde plaats. Bloem, die vorig jaar nog koerste voor clubteam Sensa-Kanjers voor Kanjers, stond een week later op het podium in Turkije: hij werd derde in de Grand Prix Justiniano Race (1.2). Bovendien eindigde laatstgenoemde afgelopen zondag als zevende in de Visit Friesland Elfsteden Race.

De buitenlandse Continental-teams stellen ook wat interessante namen op. Tarteletto-Isorex, om te beginnen, kan de winnaar van vorig jaar naar voren schuiven: Elias Van Breussegem. Het is echter de vraag of hij zijn kunststukje kan herhalen nu iedereen gewaarschuwd is voor zijn kwaliteiten. Daarnaast lijkt de Belg ook nog niet in topvorm dit voorjaar. Of Alan Banaszek (HRE Mazowsze Serce Polski) wel in goede conditie is, is nog afwachten. De Pool kwam in 2022 nog niet in actie. Voorgaande jaren pakte hij echter tal van ereplaatsen en zeges in Oost-Europese koersen, waarbij hij veelal gebruikmaakte van zijn sterke eindschot.

Joshua Huppertz (Lotto-Kern Haus), achtste in de Visit Friesland Elfsteden Race, is ook een man om in de gaten te houden. De Duitser kan in een klein groepje snel aankomen, zoals hij in de Arno Wallaard Memorial 2018 liet zien: hij versloeg toen Cees Bol in een sprint om de overwinning. Zo rap als Blake Quick (Trinity) is hij evenwel niet. De Australisch beloftenkampioen begon het seizoen in eigen land met de nodige nationale overwinningen (waaronder een etappe in het Santos Festival of Cycling) en dus een nationale titel. Als Quick de onvermijdelijke chaos van een Nederlandse klassieker doorstaat en aan sprinten toekomt, is hij een gevaarlijke klant.

Dat is ook Matthew Gibson (WiV SunGod). De Brit reed dit jaar enkel nog de eerdergenoemde Tour of Antalya, maar eindigde daar wel een keer zesde, een keer vijfde en een keer tweede – in vier dagen. Bovendien heeft de sprinter in het verleden zijn strepen reeds verdiend. Zo viel Gibson bijvoorbeeld op in de meest recente Tour of Britain: ondanks het WorldTour-geweld aldaar, finishte de oud-Burgos-renner drie keer bij de eerste tien. Met Jim Brown, Matthew Bostock en Oliver Wood heeft WiV SunGod, de opvolger van Canyon dhb SunGod, overigens sowieso een sterk blok.

Het eveneens Britse Ribble Weldtite heeft ook meerdere ijzers in het vuur. Harry Tanfield, die in 2021 nog prof was bij Qhubeka NextHash, is hun grootste troef. De inmiddels 27-jarige renner heeft enkele magere jaren achter de rug, maar wie weet kan hij op Continentaal-niveau weer opbloeien. Alex Peters, die na jarenlange mentale problemen zijn liefde voor de fiets heeft teruggevonden en in 2021 zijn comeback maakte, rijdt ook voor deze ploeg. Voordat hij uit het peloton verdween, maakte Peters onder andere deel uit van Team Sky en SEG Racing Academy.

Zo, met het noemen van de naam SEG Racing Academy is het bruggetje naar de opleidingsploegen gemaakt. Van hen heeft Groupama-FDJ wellicht de beste selectie afgevaardigd voor de Dorpenomloop Rucphen. Rait Ärm (de beloftenkampioen van Estland) en Samuel Watson zijn niet alleen sterk, maar ook behoorlijk rap. Over Jarne Van De Paar (Lotto Soudal U23) kan hetzelfde gezegd worden, getuige onder meer zijn zege in de profkermiskoers Kemmel Koerse van vorig jaar. Met Stian Fredheim (Uno-X Dare), tot slot, moet je ook niet zomaar naar de streep te rijden. De winnaar van Parijs-Roubaix U19 in 2021 is echter meer dan slechts een sprinter.

Ross Lamb (Ribble Weldtite), Luke Lamperti (Trinity), Colin Heiderscheid (Leopard), Idar Andersen (Uno-X Dare), sprinter Gerrie van Lingen (JEGG-DJR Academy) en – vooral – thuisrijder Jasper De Laat (TWC De Kempen) zouden op een goede dag ook nog kunnen verrassen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Sasha Weemaes

*** Matthew Gibson, Blake Quick

** Jules Hesters, Joshua Huppertz, Roel van Sintmaartensdijk

* Hidde van Veenendaal, Harry Tanfield, Alan Banaszek, Joren Bloem

Weer en TV

Zondag is het aangenaam koersweer in Rucphen. Een beetje zon, een graad of dertien en geen regen. Wel staat er redelijk wat wind, waardoor er wellicht waaiers kunnen ontstaan. Of dat daadwerkelijk gebeurt, valt live te volgen: er zijn direct beelden op de site van de Holland Cup. Later wordt op Eurosport ook nog een uitgebreide samenvatting uitgezonden.