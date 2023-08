Voorbeschouwing: Deutschland Tour 2023 – Wie volgt Adam Yates op?

Deze week staat de Deutschland Tour (2.Pro) weer op het programma. De afgelopen jaren stond de Duitse wielerronde garant voor boeiende etappes en ook dit jaar ziet het er goed uit. Zo heeft de organisatie een etappe naar het wintersportoord Winterberg uitgetekend en staan er tien WorldTeams aan het vertrek, woensdag in Sankt Wendel. Wie volgt Adam Yates op? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Deutschland Tour bestaat al heel lang, maar is ook heel lang geen zekerheidje geweest op de wielerkalender. Dit jaar zijn we pas toe aan de 38ste editie, terwijl de eerste editie al in 1911 werd verreden. Het geeft de haat-liefdeverhouding van onze oosterburen perfect weer. Hoge pieken, diepe dalen. Vaak ingegeven door dopingproblemen binnen de sport.

Zo stond de Deutschland Tour tussen 1999 en 2008 tien jaar achter elkaar op de wielerkalender, maar verdween de wedstrijd daarna ook weer tien jaar in het niets. Grote reden voor het doorgaan in de jaren na de eeuwwisseling: de intense populariteit van Jan Ullrich. De grote reden voor het niet doorgaan de jaren daarna: de Bekentenis Era die volgde.

In 2018 dook de Deutschland Tour nog eens op. Matej Mohoric zegevierde in de comeback-editie voor Nils Politt en Maximilian Schachmann. Politt zou zijn zege in 2021 alsnog krijgen. In 2019 en 2022 schaarden Jasper Stuyven en Adam Yates zich op de erelijst.

Andere winnaars

Jens Voigt is met twee eindzeges recordwinnaar van de Deutschland Tour. De Duitser won de rittenkoers in 2006 en 2007. Grote namen als Alexander Vinokourov (2001) en Michael Rogers (2003) wonnen de koers in voorgaande jaren. Ook Levi Leipheimer stond op de erelijst, maar vanwege een dopingbekentenis is zijn uitslag uit de boeken geschrapt.

België wist – naast de zege van Stuyven – de Deutschland Tour nog twee keer te winnen. Roger Gyselinck (1950) en Isidoor De Ryck (1952) wonnen de ronde in de jaren vijftig. Nederland heeft net als België drie eindwinnaars. Ab Geldermans (1960), Peter Post (1962) en Theo de Rooij (1982) wonnen de rittenkoers al lang geleden.

Laatste winnaars Deutschland Tour

2022: Adam Yates

2021: Nils Politt

2020: Niet verreden vanwege corona

2019: Jasper Stuyven

2018: Matej Mohoric

2009-2017: Niet verreden

Laatste editie

Adam Yates kroonde zich vorig jaar tot eindwinnaar van de Deutschland Tour. De Brit mocht na vijf dagen koers met Pello Bilbao en Ruben Guerreiro het podium op.

De Deutschland Tour ging in 2022 van start met een korte proloog in het historische Weimar. Filippo Ganna won de proloog niet geheel verrassend. Verrassender was de tweede plaats van Bauke Mollema op twee seconden. De latere eindwinnaar Adam Yates eindigde als zevende, op zes seconden van de Italiaan.

Na de proloog vonden er twee sprintritten plaats in de deelstaten Thüringen en Hessen. Caleb Ewan won de eerste sprintrit met aankomst in Meiningen voor Jonathan Milan en Max Kanter, Alexander Kristoff de tweede in Marburg. De sterke Noor overleefde de heuvelachtige slotfase en won vervolgens van een uitgedund pelotonnetje. Alberto Bettiol was na deze rit de nieuwe leider in Duitsland.

De Deutschland Tour eindigde met een bergrit naar de top van de Schauinsland en een heuvelachtige etappe in de omgeving van Stuttgart. Yates zette in deze ritten de ronde naar zijn hand. Bovenop de Schauinsland (11,7 kilometer aan 6,5 procent) sloeg de Brit een onvervalste dubbelslag. Alleen Bilbao kon nog enigszins in de buurt blijven van de coureur van – toen nog – INEOS Grenadiers. Een dag later zou de Bask wel winnen. Aan de uitslag veranderde niks meer.

Eindklassement Deutschland Tour 2022

1. Adam Yates (INEOS Grenadiers) in 16u54m56s

2. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) op 22s

3. Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost) op 44s

4. Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty-Gobert) op 47s

5. Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl) op 49s

Parcours

De Deutschland Tour kent net als vorig jaar vijf etappes. Op woensdag 23 augustus wordt er afgetrapt met een korte proloog, waarna de ronde koers zet richting het noorden van het land. De deelstaten Rijnland-Palts, Hessen, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen worden in deze ronde aangedaan, wat betekent dat de Deutschland Tour dit jaar vooral in West-Duitsland blijft. De beslissing lijkt op vrijdag in Winterberg te vallen. In totaal moet er 726 kilometer worden afgelegd.

Woensdag 23 augustus, proloog: St. Wendel (2,2 km)

De Deutschland Tour gaat dit jaar van start in het historische Sankt Wendel. In de middag rijden de renners een korte proloog van 2,2 kilometer door het centrum van het stadje. Vorig jaar trapte de Deutschland Tour ook op een dergelijke manier af: toen was de proloog 2,6 kilometer en ging deze door Weimar.

In de 2,2 kilometer door Sankt Wendel zullen niet al te grote verschillen ontstaan. Het parcours is biljartvlak en telt vijf bochten, waarvan de eerste al na 100 meter. De laatste ligt op 150 meter van de aankomst, als de renners op de Mommstrasse linksaf slaan naar de Bahnhofstrasse. Daar ligt vlak voor het Am Schlossplatz de finish.

Start eerste renner: 15.48 uur

Finish laatste renner: 17.50 uur

Donderdag 24 augustus, etappe 1: St.Wendel – Merzig (178 km)

Op dag twee van de Deutschland Tour verlaat het peloton Sankt Wendel. In 179 kilometer rijdt het peloton naar Merzig, dat net als Sankt Wendel ligt in de deelstaat Saarland. Alhoewel onderweg genoeg hoogtemeters liggen, lijken we in Merzig ‘gewoon’ te gaan sprinten. Met hoeveel man is nog de vraag.

In de laatste zeventig kilometer liggen er drie gecategoriseerde klimmetjes, maar ook nog veel meer ongecategoriseerde klimmetjes. Heel zwaar ze zijn echter niet. De Ellerberg (1,7 km aan 6%) is een van de zwaarste, maar sprinters lijken niet echt in verlegenheid te raken van het stijgingspercentage. Op deze klim zijn op zeventien kilometer van de meet wel bergpunten te verdienen, maar op zeven kilometer van de finish niet. Zonder twijfel gaat hier iemand proberen aan te vallen, maar of hij dan kans maakt op een ritzege?

Start: 12.35 uur

Finish: tussen 16.40 en 17.00 uur

Vrijdag 25 augustus, etappe 2: Kassel – Winterberg (190 km)

De beslissing in de Deutschland Tour lijkt op dag drie te vallen. Het peloton heeft zich inmiddels verplaatst naar Kassel in de deelstaat Hessen om in iets meer dan 200 kilometer naar wintersportdorp Winterberg te rijden. De finish ligt op bijna zevenhonderd meter hoogte.

In tegenstelling tot vorig jaar heeft de koninginnenrit geen lange klim waarop de klassementsrenners elkaar bestoken met aanvallen, maar een korte heuvel naar de top. In de laatste kilometers is de klim naar Winterberg (1,7 km aan 7%) de scherprechter. In de kilometers daarvoor wordt ook al geleidelijk aan geklommen. In Altastenberg zijn nog bonificatieseconden te verdienen.

Pure klimmers zullen in deze ronde niet aan hun trekken komen, maar puncheurs kunnen op deze dag wel hun slag slaan.

Start: 11.45 uur

Finish: tussen 16.30 en 17.00 uur

Zaterdag 26 augustus, etappe 3: Arnsberg – Essen (174 km)

De vierde rit in de Deutschland Tour brengt de renners van Arnsberg naar Essen. Onderweg liggen de nodige hoogtemeters, maar nergens wordt het echt lastig. De Eule Fröndenberg (1,3 km aan 7,5%) na twaalf kilometer en de Langenberg (2,1 km aan 6,6%) na 96 km zijn onderweg de moeilijkste hindernissen, maar liggen te vroeg in de etappe.

In Essen rijden de renners een lokaal circuit op van zeven kilometer. Deze legt het peloton in totaal twee keer af. Veel verrassingen lijkt deze lokale ronde niet in petto te hebben, dus stevenen we af op een sprint.

Start: 13.45 uur

Finish: tussen 17.40 en 18.10 uur

Zondag 27 augustus, etappe 4: Hannover – Bremen (180 km)

Ook in de slotrit lijkt er gesprint te gaan worden. Deze etappe is veruit de vlakste van allemaal. Tussen Hannover en Bremen moet het peloton in totaal 175 kilometer afleggen. De enige klim van de dag ligt in Wöplinghausen (1,1 km aan 4,5%), maar daar zal helemaal niemand van verbleken.

De laatste 75 kilometer zijn vlak op zijn Nederlands, dus zal er nog weinig spannends gebeuren voor het algemeen klassement. In de ultieme finale van de Deutschland Tour rijden de renners weer op een circuit. Oppassen geblazen: op vijf kilometer van de meet worden nog bonificatieseconden vergeven.

Start: 12.40 uur

Finish: tussen 16.40 en 17.00 uur

Favorieten

Als er iemand in vorm is, dan is het Mads Pedersen wel. Na zijn vierde plaats op het WK in Glasgow knalde Pedersen naar de eindwinst in de Ronde van Denemarken. Dat deed hij door vijf dagen lang in de top-5 te eindigen én de afsluitende tijdrit te winnen op imponerende wijze. Daarbovenop toonde Pedersen dat hij beter dan ooit heuvels kan verteren. De coureur van Lidl-Trek is in staat om ook de Deutschland Tour op zijn naam te schrijven, zeker omdat er geen echte bergrit is dit jaar.

Adam Yates zal de vele vlakkere etappes minder graag zien. Vorig jaar zette hij de etappekoers nog naar zijn hand door uit te halen in de bergetappe. Dit jaar zal hij alles moeten zetten op etappe twee, al lijkt het moeilijk voor iemand als Yates om daar écht veel verschil te maken. Misschien rekent UAE Emirates daarom ook op de Amerikaan Brandon McNulty? Samen kunnen ze alleszins een zeer sterk duo vormen.

BORA-hansgrohe komt ook met een sterke ploeg naar Duitsland. Voor het eindklassement kijken we automatisch eerst naar Jai Hindley, al zit hij met hetzelfde ‘probleem’ als Yates. Daarom richten we ook onze blik op Nils Politt en Maximilian Schachmann. Laatstgenoemde krijgt hier overigens een parcours op maat, maar sukkelt al langer met het zoeken naar de goede vorm. Politt daarentegen liet al goede dingen zien dit seizoen en kan net zoals Pedersen een slag slaan met de bonificatieseconden.

De nummer twee van vorig jaar, Pello Bilbao, is er ook weer bij. De Spanjaard heeft niet meer gekoerst na zijn tweede plaats in de Clásica San Sebastián, maar daar toonde hij dat hij over goede benen beschikt. In Duitsland kan Bilbao zijn explosiviteit helemaal kwijt en dat zorgt ervoor dat hij een van dé topfavorieten is. De renner van Bahrain-Victorious zal alles inzetten op de tweede rit.

Ilan Van Wilder zal ook kijken naar die lastige tweede etappe, maar kan ook in de proloog een kleine slag slaan. Van Wilder is een heel complete renner. Hij kan prima tijdrijden, kan goed klimmen én heeft een sterke punch in de benen. Perfect voor de Deutschland Tour dus. Ruben Guerreiro van Movistar is ook zo’n renner die deze rittenkoers graag zal rijden. Het tijdrijden ligt hem minder, maar op die twee kilometer zal de Portugees niet al te veel tijd verliezen.

Tot slot noemen we nog een aantal outsiders. Mathias Vacek (Lidl-Trek), Georg Zimmermann(Intermarché-Circus-Wanty) en Arjen Livyns (Lotto Dstny) zijn ook in staat om te zorgen voor een goede eindnotering.

De startlijst van de Deutschland Tour is nog verre van volledig. Er zullen dus op een later moment zaken worden aangepast in deze voorbeschouwing.

Sprinters

We hebben hem al vernoemd bij de favorieten, maar we gaan hem hier nog eens noemen. Mads Pedersen dus. De Deen kan in theorie elke rit van de Deutschland Tour winnen. Dat zal hij niet doen, maar het kan wel. Schrijf hem dus ook zeker op voor de vlakke ritten.

Verder is het bij de sprinters uitkijken naar Sam Bennett (BORA-hansgrohe) en Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious). Bennett kon dit seizoen drie keer zegevieren, Bauhaus kon nog maar één keer zijn handen in de lucht steken. In Duitsland krijgen ze een mooie kans om een aantal keer te sprinten.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mads Pedersen

*** Pello Bilbao, Ilan Van Wilder

** Adam Yates, Ruben Guerreiro, Brandon McNulty

* Nils Politt, Jai Hindley, Georg Zimmermann, Mathias Vacek

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Voorlopig lijkt het warm te worden in de Deutschland Tour. Volgens Weeronline ligt de temperatuur tijdens de proloog in Sankt Wendel op 30 graden Celsius en blijft het droog. In de dagen die volgen, zal de temperatuur iets zakken en zal er ook af en toe een buitje over het land trekken.

Eurosport zendt deze week de Deutschland Tour uit rond 16.00 uur. Meer informatie kun je vinden in onze tv-gids.