Voorbeschouwing: Coppa Sabatini 2021

Donderdag 16 september staat de 69e editie van de Coppa Sabatini in de agenda. De koers uit de ProSeries vormt samen met de Giro della Toscana, die een dag eerder wordt gehouden, een tweeluik: de Challenge Toscana. WielerFlits blikt vooruit op het parcours en de favorieten!

Historie

Voor de vroegste historie van de Coppa Sabatini kunnen we natuurlijk niet heen om degene naar wie de koers is vernoemd. Giuseppe Sabatini was de oudste in een gezin met negen kinderen en nadat hij eenmaal was begonnen te fietsen, bleek bij de Toscaanse amateurs al snel dat hij talent had. In 1936 werd hij professional in de ploeg van Luigi Ganna, winnaar van de eerste editie van de Giro d’Italia, maar vanwege de militaire dienstplicht kwam zijn nog prille profcarrière al na een paar maanden on hold te staan.

Na zijn dienstplicht en een korte werkzame periode in een glasfabriek in Pisa keerde Sabatini eind jaren dertig terug in het peloton, en reed hij onder meer zijn eerste Milaan-San Remo en de Giro della Toscana. In 1939 debuteerde hij in de Giro d’Italia als ploeggenoot van Cesare del Cancia, in 1937 winnaar van Milaan-San Remo, en ook in 1940 verscheen de renner uit Peccioli aan de start van de Giro – inmiddels voor de ploeg Modenese UC. Na de Tweede Wereldoorlog koerste hij nog in het amateurcircuit, voordat hij in 1947 zijn laatste wedstrijd reed.

Sabatini overleed in 1951 aan een ziekte, op slechts 36-jarige leeftijd. Ter nagedachtenis aan hun stadsgenoot en zijn prestaties op de racefiets werd een jaar later de Coppa Sabatini in het leven geroepen. Primo Volpi werd de eerste winnaar van de koers en een jaar later prolongeerde de renner uit het Toscaanse Castiglione d’Orcia, die zich in zijn lange loopbaan vooral onderscheidde als klimmer, zijn titel. Na Volpi wisten nog acht renners de Coppa Sabatini twee maal achter hun naam te zetten, maar alleen Giovanni Visconti (2006-07) deed dat ook twee jaar op rij.

Drie Belgen wisten de Coppa Sabatini te winnen. Antoine Houbrechts was in 1972 de eerste, later wonnen ook Andrei Tchmil (2000) en Philippe Gilbert (2009) de Toscaanse koers. Gilbert klopte dat jaar Giovanni Visconti en Leonardo Bertagnolli in een licht oplopende sprint, nadat ploegmaat en wereldkampioen Cadel Evans de spurt voor hem aantrok. Nederland wacht tot op heden nog op de eerste overwinning van een landgenoot. Michael Boogerd werd wel een keer derde (in 2004) en Maurits Lammertink moest alleen Eduard Prades voor zich dulden in 2015.

Laatste tien winnaars Coppa Sabatini

2020: Dion Smith

2019: Alexey Lutsenko

2018: Juan José Lobato

2017: Andrea Pasqualon

2016: Sonny Colbrelli

2015: Eduard Prades

2014: Sonny Colbrelli

2013: Diego Ulissi

2012: Fabio Duarte

2011: Enrico Battaglin

Vorig jaar

Vorig jaar ging het peloton op voor de 68e editie van de Coppa Sabatini. Zes renners waren mee in de ontsnapping van de dag: de ervaren Yukiya Arashiro en Ivan Rovny, de neoprofs Florian Vermeersch, Alexander Konychev en Mulu Kinfe Hailemichael en Raffaele Radice van conti-ploeg Sangemini Trevigiani Mg.k Vis. Zij konden in de omgeving van Peccioli niet stunten en op goed zeven kilometer van de finish was hun aanvalspoging voorbij. Een vrij grote groep begon daarna aan de slotkilometers.

Mitchelton-Scott nam in de finale de controle van de koers in handen. Michael Albasini trok op de oplopende aankomst in Peccioli de sprint aan voor Dion Smith en de Nieuw-Zeelander wist in de laatste rechte lijn het werk van zijn ploeg af te maken. Andrea Pasqualon werd tweede, Alexandr Riabushenko derde. Voor Smith was het zijn eerste overwinning bij de profs. Een maand eerder was hij ook al negende in Milaan-Turijn en zesde in de uitgestelde versie van Milaan-San Remo, die door Wout van Aert werd gewonnen.

Uitslag Coppa Sabatini 2020

1. Dion Smith (Mitchelton-Scott) in 4u58m58s

2. Andrea Pasqualon (Circus-Wanty Gobert) z.t.

3. Alexandr Riabushenko (UAE Emirates) z.t.

4. Jacopo Mosca (Italië) z.t.

5. Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) z.t.

Parcours

Het peloton start en finisht in Peccioli, en daarom heet deze koers ook wel de Gran Premio Città di Peccioli. De Toscaanse plaats ligt zo’n vijftig kilometer ten zuidwesten van Florence en dertig ten zuidoosten van Pisa. De Giro della Toscana wordt in het vijftien kilometer noordelijker gelegen Pontedera verreden, en Strade Bianche, de GP Industria e Artigianato en Per Sempre “Alfredo” zijn andere bekende koersen in de regio.

Het middeleeuwse stadje met zijn smalle straatjes en steile steegjes ligt op de top van een heuvel, aan de vallei van de rivier de Era en leeft vooral van de opbrengsten van de agrarische sector (de wijnmakerijen en olijfgaarden) en het toerisme. Met name Duitse en Nederlandse toeristen weten deze plaats regelmatig te vinden, mede door de centrale ligging in de regio Toscane en de goede ontvankelijkheid.

Het parcours bestaat uit drie gedeeltes. Eerst leggen de renners een lange lus van 47,8 kilometer af over de beklimmingen van Montefoscoli (1,1 km aan 8%), Terricciola (1,4 km aan 5% + 500 m aan 4%) en Lajatico voordat zij de klim van het Piazza del Popolo van Peccioli (700 m aan 11%) voor de eerste keer omhoog rijden. Daarna volgen vijf ronden over een 25,2 kilometer lang parcours met wederom de beklimmingen van de Montefoscoli en de Terricciola, en de klim van Peccioli.

De koers wordt uiteindelijk beslist op een korte omloop van 12,2 kilometer, die drie maal moet worden afgelegd. Daarin is de finale-klim van de Via Mazzini van Peccioli (1,4 km aan 5%) de enige noemenswaardige hindernis, maar na meer dan 200 kilometer gaat die klim zonder twijfel doorwegen in de benen van veel renners. De laatste kilometer loopt aan gemiddeld 7% omhoog, dus mogen we daar vooral de sterkere sprinters of de klimmers met punch verwachten!

Start: 10.50 uur in Peccioli

Finish: tussen 15.54 en 16.24 uur

Afstand: 210,8 kilometer

Favorieten

De namen op de erelijst zijn niet van pure sprinters, maar van sterkere sprinters of klimmers met een punch. Het zijn dan ook die type renners die de favoriet zijn in deze 69e editie. Meerdere renners zullen de koers ook gebruiken als voorbereiding op het WK in Vlaanderen, of om zich juist bij de bondscoach nog in de kijker te rijden voor de strijd om de regenboog. Aan tegenstand geen gebrek: de koersorganisatie contracteerde liefst zeven WorldTeams. Dion Smith zal zijn titel niet verdedigen; zijn ploeg Team BikeExchange verschijnt niet aan de start.

Sonny Colbrelli is in zijn hagelnieuwe Europese trui ongetwijfeld een van de grote blikvangers bij het Italiaanse publiek. De kopman van Bahrain Victorious verkeert in de vorm van zijn leven. Niet alleen werd hij afgelopen weekend op knappe wijze Europees kampioen door Remco Evenepoel te verslaan, ook won hij bijvoorbeeld onlangs de Benelux Tour en reed hij een zeer sterke Tour de France. De Coppa Sabatini heeft hij al twee keer achter zijn naam staan (in 2014 en 2016) en ook was hij al drie maal tweede.

Nog meer renners mogen dromen van een nieuwe zege in deze koers. Voor de enige overwinning van Diego Ulissi moeten we terug naar 2013. Sindsdien werd de puncher van UAE Emirates een keer vierde en een keer dertiende. Dit jaar won hij de nieuwe Settimana Ciclistica Italiana, was hij tweede in de Ronde van Slovenië en had hij een aandeel in de Europese titel van zijn landgenoot Colbrelli. Ploegmaat Alexandr Riabushenko was vorig jaar de nummer drie in de uitslag. Met Joe Dombrowski en Rafał Majka, dagwinnaar in de Vuelta, heeft UAE Emirates nog meer opties.

Andrea Pasqualon gaat eveneens op voor zijn tweede overwinning. In 2017 versloeg de Italiaan Sonny Colbrelli, Francesco Gavazzi en Diego Ulissi. In het Toscaanse tweeluik wil hij zijn ticket voor het wereldkampioenschap in Vlaanderen versieren. Zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert heeft echter meerdere opties, met bijvoorbeeld Odd Christian Eiking. De Noor had zeven etappes de rode trui om de schouders in de Vuelta. Jan Hirt en Simone Petilli willen hun lijn uit de Vuelta eveneens doortrekken. En dan is er nog de nummer vier van San Sebastián, Lorenzo Rota.

Ook Enrico Battaglin weet hoe de zege in de Coppa Sabatini smaakt. In 2011 bleef hij Davide Rebellin en Daniel Moreno voor. Zijn hoogjaren liggen misschien achter de Italiaan van Bardiani-CSF-Faizanè, maar vorig jaar was hij nog ‘gewoon’ zevende in de najaarskoers. Dit seizoen reed hij onder andere naar de derde plaats in de Giro dell’Appennino en was hij zesde in de Strade Bianche-etappe van de Giro. Ook van zijn ploegmaat Filippo Fiorelli, in het voorjaar winnaar van de Trofej Poreč, mogen we wat verwachten.

Zijn alle aanwezige oud-winnaars dan aan bod gekomen? Nog niet! Bij Euskaltel-Euskadi treffen we namelijk Juan José Lobato aan, de winnaar van de Coppa Sabatini van 2018. Dat was ook tevens vooralsnog de laatste keer dat de Spaanse renner een profkoers achter zijn naam zette. Dit jaar won hij alleen een rit in de Portugese 2.2-koers Volta ao Alentejo. Verder was hij nog een keer zevende in de Trofeo Calvia. Lobato wordt terzijde gestaan door onder meer Gotzon Martín, met wie hij samen de Vuelta a España reed.

Na een moeizaam coronajaar heeft Gianni Moscon de lijn naar boven weer gevonden, met winst in de GP di Lugano en twee etappezeges in de Tour of the Alps. Drie jaar geleden was de Italiaan van INEOS Grenadiers al een keer derde in de Coppa Sabatini, nadat hij een dag eerder de Giro della Toscana had gewonnen. Met zijn klimkwaliteiten en zijn punch moet Moscon zeker tot weer een mooi resultaat in staat zijn. Zijn ploeggenoot Geraint Thomas keert deze week terug in koers na zijn opgave op de slotdag van de Benelux Tour.

Bij Astana-Premier Tech mag Samuele Battistella opgaan voor een mooie uitslag. De Italiaan was bij zijn eerste deelname vorig jaar al twaalfde. De beloftenwereldkampioen van 2019 maakt een goede periode door met een vierde plaats in de Arctic Race of Norway en een degelijk optreden in de Benelux Tour. Alexey Lutsenko is niet van de partij in de Coppa Sabatini. De Kazachse winnaar van 2019 keert na zijn zevende plaats in de Tour de France en de Olympische Spelen van Tokio namelijk in de Ronde van Slowakije terug in koers.

Davide Villella kan bij Movistar de beste cijfers overleggen met een derde plaats in 2013 en een zesde in 2014. Winnen heeft de Italiaanse renner echter al een paar jaar niet meer gedaan. In zijn ploeg kunnen we daarom beter kijken naar Héctor Carretero, Antonio Pedrero en de jonge Abner González. De Puerto Ricaanse neoprof liet zich dit seizoen al een aantal keer zien, onder meer met een vijfde plaats in de Vuelta a Castilla y Leon, een vierde plek in de Circuito de Getxo en een zesde stek in de einduitslag van de Volta a Portugal.

Bij EOLO-Kometa is Francesco Gavazzi een man om rekening mee te houden. De routinier was van 2016 tot aan 2018 achtereenvolgens achtste, derde en zesde in deze koers. Winnen deed de oud-coureur van Lampre, Astana en Androni Giocattoli-Sidermec twee jaar geleden alweer voor het laatst, maar dit seizoen was hij bijvoorbeeld nog wel tweede in de Giro-etappe naar Guardia Sanframondi waar Victor Lafay zijn eerste profzege boekte. Gavazzi heeft de kwaliteiten gehad om kort te eindigen in de Coppa Sabatini, heeft hij die op 37-jarige leeftijd nog steeds?

Naast de profploegen en de enkele continentale teams verschijnt ook een Italiaanse selectie aan de start van de Coppa Sabatini met de profs Alessandro De Marchi, Alessandro Fedeli en Kristian Sbaragli en de aankomende neoprof Filippo Baroncini. De vice-Europese kampioen bij de beloften – hij moest het in Trentino afleggen tegen Thibau Nys – koerst de komende twee seizoenen voor Trek-Segafredo. Sbaragli komt met een goede vorm uit de Tour of Britain, waar hij achtste werd, en kan voor een mooi resultaat gaan in Peccioli.

* bij het schrijven was de deelnemerslijst nog niet volledig.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Sonny Colbrelli

*** Samuele Battistella, Gianni Moscon

** Andrea Pasqualon, Kristian Sbaragli, Diego Ulissi

* Enrico Battaglin, Francesco Gavazzi, Abner González, Alexandr Riabushenko

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Donderdag krijgt de regio van Peccioli te maken met regenbuien. De temperatuur loopt op tot maximaal 27 graden. Een matige wind waait uit het zuidwesten, aan windkracht 3.

De Coppa Sabatini is donderdag vanaf 14.30 uur live te zien op Eurosport 2, de Eurosport Player en GCN.